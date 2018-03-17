Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Boys basketball / Solon 81, Copley 60: Indians’ magical tournament run comes to an end in Division I regional final
Published: March 17, 2018 - 8:48 PM
Full Screen Linked Image
By Fred Cay
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Boys basketball / Solon 81, Copley 60: Indians’ magical tournament run comes to an end in Division I regional final March 17th, 2018 8:48 PM
On the record: Kent State defeats Western Carolina 6-4 in baseball March 17th, 2018 8:38 PM
High school basketball/St. Vincent-St. Mary 84, Cleveland Villa Angela-St. Joseph 69: Irish roll to regional title March 17th, 2018 6:45 PM
NASCAR: Kevin Harvick attempting to become 13th driver to win four consecutive races March 17th, 2018 6:35 PM

THE LATEST

Things to Do, March 18: ‘Vertigo’; Celtic music, dance; Buzzard Sunday; egg show Updated March 17th, 2018 5:05 PM
Indians mailbag: Answers to one of life’s biggest questions, plus stuff on the bench spots, rule changes and prospects to watch Updated March 17th, 2018 3:15 PM
What Jets trading up to No. 3 overall in NFL Draft means for Browns Today March 17th, 2018 1:23 PM
Cavaliers’ Kyle Korver to miss game at Chicago on 37th birthday; six players out Today March 17th, 2018 12:40 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal