Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Canton McKinley junior Kierstan Bell named Ohio Ms. Basketball
Published: March 14, 2018 - 6:44 PM
By Joe Scalzo
Canton Repository
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Canton McKinley junior Kierstan Bell named Ohio Ms. Basketball Updated March 14th, 2018 6:44 PM
High school boys basketball: Pete Nance continues to have fun with family, enjoy success at Revere Updated March 14th, 2018 4:15 PM
High School Spotlight: March 15 Updated March 14th, 2018 3:20 PM
High school scores, summaries and schedules — March 13 March 13th, 2018 10:53 PM

THE LATEST

Game over for Toys R Us as company tells employees to prepare for liquidation Updated March 14th, 2018 7:22 PM
Stark State College increases tuition for first time in four years Updated March 14th, 2018 5:56 PM
Signet Jewelers board includes six women with latest appointments Updated March 14th, 2018 5:54 PM
Man sentenced to probation for ethnic intimidation Updated March 14th, 2018 5:36 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal