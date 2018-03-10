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High school basketball/Jackson 66, Canton McKinley 65 (2OT): Polar Bears outlast Bulldogs for Division I district title
Published: March 10, 2018 - 5:21 PM
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By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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