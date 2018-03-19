Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school basketball: Todd Blackledge steps down as North Canton Hoover coach after four seasons
Published: March 19, 2018 - 1:33 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school basketball: Todd Blackledge steps down as North Canton Hoover coach after four seasons Updated March 19th, 2018 1:33 PM
Celebrate spring Tuesday with free small cone at DQ Today March 19th, 2018 1:22 PM
White nationalist Richard Spencer apparently no longer seeking to speak at Kent State, say he’s rethinking approach to college tour Today March 19th, 2018 1:53 PM
Regulators take aim at companies blamed for higher prescription drug prices March 18th, 2018 10:56 PM

THE LATEST

Celebrate spring Tuesday with free small cone at DQ Today March 19th, 2018 1:22 PM
Still holding on to Toys R Us gift cards? Time is running out to redeem them Updated March 19th, 2018 12:59 PM
Steven Tyler will perform benefit show for Akron Children’s Hospital June 30 Updated March 19th, 2018 12:52 PM
White nationalist Richard Spencer apparently no longer seeking to speak at Kent State, say he’s rethinking approach to college tour Today March 19th, 2018 12:12 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal