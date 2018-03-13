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Rick Hairston retires as Canton McKinley boys basketball coach
Published: March 13, 2018 - 5:05 PM
By Michael Beaven
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