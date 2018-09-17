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Football notebook: Perry’s Keith Wakefield, Aurora’s Bob Mihalik earn milestone wins; Orrville’s Marquael Parks, Highland’s Jake Rogers put up big numbers
Published: September 17, 2018 - 6:59 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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