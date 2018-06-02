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Girls state track and field: Twinsburg, Buchtel win state titles in 800-meter relays en route to runner-up team finishes in Division I, Division II
Published: June 2, 2018 - 10:26 PM | Updated: June 2, 2018 - 10:31 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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