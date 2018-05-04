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High school baseball/Woodridge 7, Coventry 3: Bulldogs extend win streak to 11
Published: May 4, 2018 - 9:32 PM
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By Michael Beaven
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