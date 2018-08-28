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High school boys soccer/CVCA 3, Hoban 1: Royals overcome deficit to earn victory
Published: August 28, 2018 - 10:02 PM | Updated: August 28, 2018 - 10:10 PM
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By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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