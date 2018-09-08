Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school football / Buchtel 28, Woodridge 2: Defense carries Griffins over Bulldogs for first victory
Published: September 8, 2018 - 8:06 PM

By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school football / Buchtel 28, Woodridge 2: Defense carries Griffins over Bulldogs for first victory September 8th, 2018 8:06 PM
Ohio State football: No. 4 Buckeyes rout Rutgers, look ahead to bigger test September 8th, 2018 7:15 PM
A reformed drug dealer and violent criminal is saving the community September 8th, 2018 7:15 PM
Indians report: Greg Allen’s two key swing changes have led to improved second half September 8th, 2018 1:28 PM

THE LATEST

Ohio State football: No. 4 Buckeyes rout Rutgers, look ahead to bigger test September 8th, 2018 7:15 PM
A reformed drug dealer and violent criminal is saving the community September 8th, 2018 7:15 PM
Stand up to rainfall: What to do before, during and after region gets soaked September 8th, 2018 6:48 PM
University of Akron football: Zips pound Morgan State Bears 41-7 September 8th, 2018 6:45 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal