Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school football: Hoban senior Quan Easterling commits to the University of Akron
Published: July 2, 2018 - 1:33 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school football: Hoban senior Quan Easterling commits to the University of Akron Updated July 2nd, 2018 1:33 PM
Dan Gilbert vows to retire LeBron James’ No. 23 in statement: ‘You came home and delivered the ultimate goal’ Today July 2nd, 2018 10:31 AM
World Cup Soccer: Russia pulls off shocking upset over Spain July 1st, 2018 10:30 PM
Browns players want to seize throne of LeBron James as he leaves Cleveland July 1st, 2018 10:08 PM

THE LATEST

Female Summit County deputy sheriff charged with stealing more than $40,000 from elderly person Updated July 2nd, 2018 2:18 PM
Cleveland finally gets its brewery trail Updated July 2nd, 2018 1:45 PM
Thai rescuers locate missing boys and coach alive in cave Updated July 2nd, 2018 12:19 PM
Spectrum Cable outage cuts off Ohio customers Today July 2nd, 2018 1:09 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal