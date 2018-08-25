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High school football/Manchester 31, Chippewa 7: Ethan Wright carries the load for Panthers in win over Chipps
Published: August 25, 2018 - 12:00 AM

By Aaron Dorksen

Wooster Daily Record correspondent
GateHouse Media Ohio

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