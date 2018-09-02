Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school football notebook: Revere enters Week 3 matchup with Firestone with a 2-0 record under first-year coach James Boyeas
Published: September 2, 2018 - 8:37 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians notebook: Josh Donaldson feels ‘very good’ with current progress, next steps still undetermined Updated September 2nd, 2018 5:34 PM
U.S. Open: Dominic Thiem eliminates 2017 finalist Kevin Anderson Today September 2nd, 2018 5:38 PM
Browns cut five players, including defensive linemen Carl Nassib and Jamie Meder, to make room for waiver claims Today September 2nd, 2018 5:24 PM
Big Ten Game of the Week: Green out: No. 12 Notre Dame beats No. 14 Michigan 24-17 September 1st, 2018 11:59 PM

THE LATEST

Rays 6, Indians 4: Rays bullpen stifles Indians until it’s too late in loss September 2nd, 2018 7:33 PM
‘Where is the collusion?’ A Q&A on Mueller’s investigation September 2nd, 2018 6:35 PM
The Refuge delivers faith, recovery services to strugglng women September 2nd, 2018 6:32 PM
U.S. offers help to Dutch in attack on 2 Americans September 2nd, 2018 6:09 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal