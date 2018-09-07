Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school football / Tuslaw 34, Chippewa 27: Brier Marthey runs for career-high 324 yards, five touchdowns to power Mustangs
Published: September 7, 2018 - 11:47 PM

By Dan Brown

Wooster Daily Record correspondent
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school football / Tuslaw 34, Chippewa 27: Brier Marthey runs for career-high 324 yards, five touchdowns to power Mustangs September 7th, 2018 11:47 PM
MLB roundup: Astros rally, overcome Price, Red Sox 6-3 for sixth win in row September 7th, 2018 11:43 PM
scoreboard08 September 7th, 2018 11:40 PM
High school football/Aurora 21, Twinsburg 7: New-look offense carries Greenmen to victory September 7th, 2018 11:38 PM

THE LATEST

Company offers to drop Stormy Daniels’ hush-money agreement September 7th, 2018 11:50 PM
Rapper Mac Miller dies at age 26 September 7th, 2018 11:47 PM
Blue Jays 3, Indians 2 (11): Kevin Pillar lifts Jays after Indians’ Jose Ramirez leaves bases loaded September 7th, 2018 11:24 PM
High school football / Tallmadge 34, Coventry 21: Sam Seeker, Richie Eyre lead Blue Devils to victory September 7th, 2018 10:45 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal