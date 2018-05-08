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High school notebook: Canton McKinley selects Andrew Vlajkovich as its boys basketball coach; Hoban boys, Twinsburg girls win track and field meets
Published: May 8, 2018 - 7:03 PM
By Michael Beaven
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