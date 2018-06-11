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High school notebook: Clay Wenger to be new wrestling coach at Wadsworth
Published: June 11, 2018 - 1:13 PM

By Michael Beaven

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