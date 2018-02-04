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High school notebook: Copley twin brothers Blake and Bryce Traylor commit to play football at Notre Dame College
Published: February 4, 2018 - 8:21 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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