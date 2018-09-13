High school notebook: Firestone boys soccer coach Michael Householder earns milestone victory; Hudson golfer Jenn David sets school record

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Published: September 13, 2018 - 9:51 PM | Updated: September 13, 2018 - 10:00 PM

Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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