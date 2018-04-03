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High school notebook: Hoban senior Collen Gurley commits to play basketball at Mount Union; Jackson, Firestone open tennis season in strong fashion
Published: April 3, 2018 - 7:05 PM
By Michael Beaven
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