Ohio.com / Sports / High School / High school notebook: Local products Dion Akhigbe, Colin Biros, Nick McCausland part of University of Akron soccer recruiting class
Published: February 19, 2018 - 6:23 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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