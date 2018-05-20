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High school notebook: Manchester rides power bats to win Division III softball district title, earn a spot in regional bracket
Published: May 20, 2018 - 7:57 PM | Updated: May 20, 2018 - 8:22 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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