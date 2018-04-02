Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school notebook: Revere softball returns home following successful Spring Break trip to Myrtle Beach; Nordonia, Tallmadge win track and field meets
Published: April 2, 2018 - 7:26 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school notebook: Revere softball returns home following successful Spring Break trip to Myrtle Beach; Nordonia, Tallmadge win track and field meets April 2nd, 2018 7:26 PM
High school scores, summaries and schedules — March 31st, 2018 10:25 PM
High school roundup: Nordonia clips Midview 3-2 in baseball March 31st, 2018 9:54 PM
High school track and field: Jackson wins girls, boys team titles at North Canton Relays March 31st, 2018 9:48 PM

THE LATEST

Local officials question White House for wanting to ask about immigration status in 2020 census April 2nd, 2018 7:59 PM
Savannah James makes prom possible for girls at Akron’s East and Buchtel high schools April 2nd, 2018 7:04 PM
Lights to stay as FirstEnergy Solutions cites fracking as a leading cause of bankruptcy April 2nd, 2018 6:41 PM
Video shows giant TV broadcaster Sinclair forcing news anchors to read script about ‘fake stories’ April 2nd, 2018 6:35 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal