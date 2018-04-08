Home / Sports / High School / High school notebook: Revere’s Eliana Burlotos enters week with over 200 career goals in lacrosse; Walsh Jesuit baseball team wins four in a row
Published: April 8, 2018 - 9:34 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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