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High school notebook: Sixteen Woodridge graduates set to compete in college athletics; Canton McKinley senior Alijah Curtis pledges to Army
Published: August 19, 2018 - 9:38 PM

By Michael Beaven

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