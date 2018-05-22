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High school notebook: Tallmadge set to meet Revere in a Division II regional semifinal at 5 p.m. Thursday at Hudson
Published: May 22, 2018 - 7:57 PM
By Michael Beaven
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