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High school notebook: Woodridge wins second PTC boys tennis title in a row; Bulldogs baseball team extends win streak to 10 games
Published: May 3, 2018 - 4:32 PM
By Michael Beaven
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