Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: December 23, 2017 - 11:12 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5TY2hvb2xzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHJlcG9ydCBzY29yZXMgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBob21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBzdGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5OT01JTkFURSBBVEhMRVRFUzwvcD4KPHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQgbm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25kYXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggdGhlIG5vbWluZWUmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBzY2hvb2wsIGdyYWRlLCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgZm9yIHRoZSB3ZWVrIGFuZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGEgY29sb3IgaGVhZHNob3QgKGEganBlZyBpbWFnZSkuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiA2MSwgV29vc3RlciA0NTwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2UgNjUsIFJvb3RzdG93biA2MjwvcD4KPHA+Q2FuZmllbGQgU291dGggUmFuZ2UgNjEsIE1vZ2Fkb3JlIDQyPC9wPgo8cD5DbGUuIFN0LiBJZ25hdGl1cyA2OCwgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5IDU3PC9wPgo8cD5Kb2huIE1hcnNoYWxsIDUwLCBFYXN0IDQ4PC9wPgo8cD5MYWtlIDQ2LCBFbGxldCAzNzwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgOTUsIENsZS4gR2xlbnZpbGxlIDM5PC9wPgo8cD5Ucml3YXkgNjYsIFNtaXRodmlsbGUgNjM8L3A+CjxwPlVuaXZlcnNpdHkgU2Nob29sIDU4LCBDVkNBIDQ5PC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiA2MSwgV09PU1RFUiA0NTwvcD4KPHA+SG9iYW4JMTMJMTUJMTUJMTcJJiM4MjEyOwk2MTwvcD4KPHA+V29vc3RlcgkxOAkyCTgJMTcJJiM4MjEyOwk0NTwvcD4KPHA+SG9iYW4gKDQtMSkgJiM4MjEyOyBIb3VzZXIgMy02LTEyLCBHdXJsZXkgNS00LTE0LCBTYWxvcGVrIDQtMi0xMCwgUmVlY2UgMS0xLTQsIFNueWRlciA1LTAtMTMsIEVhc3RlcmxpbmcgMy0yLTguIFRvdGFsczogMjEtMTUtNjEuPC9wPgo8cD5XT09TVEVSICg1LTIpICYjODIxMjsgRGFnbGV5IDMtMC03LCBBLiBIYXJwZXIgMS0wLTIsIEwuIEhhcnBlciA2LTAtMTMsIEJsYWlyIDUtMC0xMSwgU3BhcmtzIDMtMC02LCBNb3JnYW4gMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjEtMC00NS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNueWRlciAzLCBSZWVjZSwgRGFnbGV5LCBMLiBIYXJwZXIsIEJsYWlyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBXb28uLCAyMC0xMy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQUgsIDI5IChTYWxvcGVrIDcpOyBXb28uLCAyNSAoRGFnbGV5IDcpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMjQtMTUuPC9wPgo8cD5BTExJQU5DRSA2NSwgUk9PVFNUT1dOIDYyPC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24JMTMJMTYJMTIJMjEJICYjODIxMjsJNjI8L3A+CjxwPkFsbGlhbmNlCTEzCTE0CTE4CTIwCSYjODIxMjsJNjU8L3A+CjxwPlJPT1RTVE9XTiAmIzgyMTI7IFMuIFN0ZWdlciA5LTItMjYsIEouIFN0ZWdlciA1LTEtMTIsIFNoYW5rIDUtMi0xMywgTW9vcmUgMy0wLTYsIFNoaXBwIDEtMS0zLCBBbGVzaSAwLTItMi4gVG90YWxzOiAyMyA4LTE0IDYyPC9wPgo8cD5BTExJQU5DRSAmIzgyMTI7IFNhbXBzb24gNi05LTIxLCBKb2hucyA0LTYtMTUsIEJyb29rcyA1LTctMTcsIFRhbGJlcnQgMi0yLTYsIENveCAxLTAtMiwgU3RyYXRhIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIwIDI0LTI2IDY1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUy4gU3RlZ2VyIDYsIEouIFN0ZWdlciwgSm9obnMuIEZvdWxzOiBSb28uLCAxNy0xMS48L3A+CjxwPkNBTkZJRUxEIFNPVVRIIFJBTkdFIDYxLCBNT0dBRE9SRSA0MjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUJOAk3CTEyCTE1CSYjODIxMjsJNDI8L3A+CjxwPlNvdXRoIFJhbmdlCTE3CTE1CTE4CTExCSYjODIxMjsJNjE8L3A+CjxwPk1PR0FET1JFICgzLTEpICYjODIxMjsgU3dhcnR6IDItNy0xMSwgQ29mZm1hbiAyLTItNiwgSm9uZXMgMS0wLTIsIEZpc2hlciAyLTAtNSwgQnJha2UgMi0xLTUsIEtlcnIgNS0wLTEwLCBSYW1pcmV6IDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDE1LTEwLTQyLjwvcD4KPHA+Q0FORklFTEQgU09VVEggUkFOR0UgKDgtMCkgJiM4MjEyOyBDdW5uaW5naGFtIDYtMS0xMywgQnJvb2tzIDQtMy0xMSwgQW5kZXJzb24gNC0zLTExLCBXaGl0ZSAxLTAtMiwgVG95IDMtMS04LCBJcm9ucyAxLTEtMywgWW91bmdzIDQtMC04LCBNYXRvcyAxLTAtMiwgR2VocmluZyAwLTEtMSwgQ29tYnMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjUtMTAtNjEuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGaXNjaGVyLCBSYW1pcmV6LCBUb3kuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDE0LTEyLiA8L3A+CjxwPkNMRS4gSk9ITiBNQVJTSEFMTCA1MCwgRUFTVCA0ODwvcD4KPHA+Sm9obiBNYXJzaGFsbAkyMQk2CTEyCTExCSYjODIxMjsJNTA8L3A+CjxwPkVhc3QJMTIJMTIJMTMJMTEJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+Sk9ITiBNQVJTSEFMTCAoNy0xKSAmIzgyMTI7IFdpbGxpYW1zIDYtMy0xNiwgT2F0ZXMgNi0wLTE0LCBWZWdhIDItMS01LCBKYWNrc29uIDItMC00LCBEeWxhZyAxLTAtMywgRmlubmV5IDItMC00LCBSZXByZXNzIDEtMC0yLCBDb2xsaW5zIDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDIwLTYtNTAuPC9wPgo8cD5FQVNUICgyLTQpICYjODIxMjsgUnVzc2VsbCA2LTItMTYsIEpvbmVzIDItMC00LCBQaWNrZW5zIDMtMC03LCBCdWNrbGV5IDQtMS05LCBSZWVzZSAyLTItNiwgSm9obnNvbiAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAyMC01LTQ4LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUnVzc2VsbCAyLCBPYXRlcyAyLCBQaWNrZW5zLCBXaWxsaWFtcywgRHlsYWcuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IENKTSwgMTItMTEuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNsZS4gSm9obiBNYXJzaGFsbCwgNzMtNTcuPC9wPgo8cD5MQUtFIDQ2LCBFTExFVCAzNzwvcD4KPHA+TGFrZQkxMwkxOQkxNAkxMwkmIzgyMTI7CTQ2PC9wPgo8cD5FbGxldAk5CTkJNwkxMgkmIzgyMTI7CTM3PC9wPgo8cD5MQUtFICg0LTAsIDItMCkgJiM4MjEyOyBNaS4gU3BvdGxlc29uIDgtMS0xNywgQ2FzZXkgNC0yLTExLCBNYS4gU3BvdGxlc29uIDEtMi00LCBCcmFkeSAxLTAtMywgU2NodWx6IDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE5LTUtNDYuPC9wPgo8cD5FTExFVCAoNC0yKSAmIzgyMTI7IENoZXJyeSA1LTItMTQsIEpvaG5zb24gNC0yLTEwLCBOYW5jZSA0LTAtOCwgWmFtcGVsbGkgMS0wLTMsIFR1cmxleSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNS00LTM3LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQ2hlcnJ5IDIsIFphbXBlbGxpLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAxMi0xMC4gVDxzdHJvbmc+dXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEVsbC4sIDExLTUuIDwvcD4KPHA+VFJJV0FZIDY2LCBTTUlUSFZJTExFIDYzPC9wPgo8cD5TbWl0aHZpbGxlCTEzCTEyCTE5CTEzCTYJJiM4MjEyOwk2MzwvcD4KPHA+VHJpd2F5CTIzCTE0CTEwCTEwCTkJJiM4MjEyOwk2NjwvcD4KPHA+U01JVEhWSUxMRSAmIzgyMTI7IFJlZWQgNy04LTIzLCBNaWxsZXIgMy0yLTExLCBQZXJ0ZWUgNC0wLTEwLCBXYXR0cyAyLTItNywgU2hhbmUgMy0wLTcsIEthdWZtYW4gMi0xLTUuIFRvdGFsczogMjEtMTMtNjYuPC9wPgo8cD5UUklXQVkgJiM4MjEyOyBXYWxrZXIgMTQtNi0zNiwgU3Ryb2tlcyA2LTEtMTMsIEJyeS4gQmlnZ3MgMS0yLTUsIEZhbGtlbmJlcmcgMS0yLTQsIExvbWFzIDEtMC0zLCBGbGlubmVyIDEtMC0zLCBCcmEuIEJpZ2dzIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI1LTExLTY2LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWlsbGVyIDMsIFBlcnRlZSAyLCBXYWxrZXIgMiwgV2F0dHMsIFNoYW5lLCBSZWVkLCBGbGlubmVyLCBCcnkuIEJpZ2dzLCBMb21hcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU21pLiwgMTgtMTMuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFNtaS4sIDI4IChSZWVkIDgpOyBUcmkuLCAzNSAoU3Rva2VzIDExKS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFRyaS4sIDE3LTguIDwvcD4KPHA+TGF0ZSBGcmlkYXk8L3A+CjxwPkJSVU5TV0lDSyA2MCwgTUVESU5BIDQ1PC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sJMTcJMTIJMTUJMTYJJiM4MjEyOwk2MDwvcD4KPHA+TWVkaW5hCTExCTEyCTEwCTEyCSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPkJSVU5TV0lDSyAgJiM4MjEyOyBHb2Vzc2xlciA1LTItMTQsIFd5YXR0IDUtMS0xMiwgRmVsaWNpYW4gNC0yLTEwLCBEaWF6IDQtMC04LCBab2dyYWZvcyAyLTMtNywgRGFrZG91ayAyLTAtNSwgQmVja2EgMS0yLTQuIFRvdGFsczogMjMtMTAtNjAgeHguPC9wPgo8cD5NRURJTkEgJiM4MjEyOyBDLiBTenVtc2tpIDUtMS0xMywgRnVsdHogMy0xLTcsIEthbWluc2tpIDMtMC03LCBLLiBTenVtc2tpIDQtMS0xMCwgSGFzc2luZ2VyIDEtMC0zLCBTYXJ0YWluIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDE4LTQtNDUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBHb2Vzc2xlciAyLCBDLiBTenVtc2tpIDIsIEthbWluc2tpLCBLLiBTenVtc2tpLCAsIEhhc3NpbmdlciwgU2FydGFpbiwgRGFrZG91aywgQmVja2EuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgYXQgVHdpbnNidXJnPC9wPgo8cD5CZWFjaHdvb2QgRnVjaHMgTWl6cmFjaGkgYXQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgNzo0NSBwLm0uPC9wPgo8cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBNYXlmaWVsZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWNodGVsIGF0IEJlZGZvcmQsIDEyOjQ1IHAubS48L3A+CjxwPkNWQ0EgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCBUQkE8L3A+CjxwPkVsbGV0IGF0IFBlcnJ5PC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgTm9yZG9uaWE8L3A+CjxwPkdyZWVuIGF0IFN0b3c8L3A+CjxwPkphY2tzb24gYXQgT3JsYW5kbywgRmxhLiBSb2NrIENsYXNzaWMgVG91cm5hbWVudDwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgUmF2ZW5uYTwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRGlzbmV5IENsYXNzaWMsIE9ybGFuZG8sIEZsYS4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFybWEgUGFkdWEgYXQgTWFzc2lsbG9uPC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24gYXQgRmllbGQ8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+Q1ZDQSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBDbGFzc2ljLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZhaXJsZXNzIGF0IFR1c2xhdzwvcD4KPHA+SHVkc29uIGF0IEh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgdnMuIENvbHVtYmlhbmEgYXQgSmFja3Nvbi1NaWx0b24sIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIHZzLiBDaGFtYmVybGFpbiwgYXQgT2NvZWUgR3JlYXQgOCBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+UmV2ZXJlIGF0IEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMgTHV0aGVyYW4gRWFzdCwgNDoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IEh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IHZzLiBXb29kcmlkZ2UsIGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIENsYXNzaWMsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5EZWMuIDI5PC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QmF5IFZpbGxhZ2UgQmF5IHZzLiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBhdCBSdXNoIEZvciBBIENhdXNlPC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sgdnMuIFNhbmR1c2t5IFBlcmtpbnMgYXQgQnJ1bnN3aWNrIEhvbGlkYXkgSG9vcHMgQ2xhc3NpYywgNDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWNrZXllIGF0IEhpZ2hsYW5kPC9wPgo8cD5DbGUuIENvbGxpbndvb2QgYXQgQmFyYmVydG9uPC9wPgo8cD5FbGxldCBhdCBHcmVlbjwvcD4KPHA+R2xlbk9hayB2cy4gRGF5dG9uIENoYW1pbmFkZSBKdWxpZW5uZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5IdWRzb24gYXQgSHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IEVhc3QgTGl2ZXJwb29sPC9wPgo8cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IEFsbGlhbmNlPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRGlzbmV5IENsYXNzaWMsIE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+CjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYSBhdCBSb290c3Rvd24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgSHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCB2cy4gTWFwbGUgSGVpZ2h0IGF0IEJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IEhvb3BzIENsYXNzaWMsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+RGVjLiAzMDwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMgKENvbnNvbGF0aW9uIEdhbWUpLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMgKENoYW1waW9uc2hpcCksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiB2cy4gS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgYXQgQWtyb24gSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkF1cm9yYSBhdCBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXk8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgdnMuIENvdmVudHJ5LCBhdCBBa3JvbiBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2FuZmllbGQgYXQgTGFrZTwvcD4KPHA+Q2xlLiBFYXN0IFRlY2ggYXQgRmlyZXN0b25lIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYzwvcD4KPHA+Q29wbGV5IGF0IFdlc3RsYWtlPC9wPgo8cD5KYW1lcyBSaG9hZHMgYXQgR2xlbk9haywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCB2cy4gVHVzbGF3IGF0IEFrcm9uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgVEJBPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRGlzbmV5IENsYXNzaWMsIE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+CjxwPlBhcm1hIEhlaWdodHMgSG9seSBOYW1lIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uIFJ1c2ggRm9yIEEgQ2F1c2U8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIEhlaWdodHMgdnMuIEVhc3QgYXQgQWtyb24gSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCAxMjo0NSBwLm0uPC9wPgo8cD5TdG93IGF0IENhbnRvbiBNY0tpbmxleSwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UgYXQgRmlyZXN0b25lLCA4IHAubS48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBCcnVuc3dpY2sgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPgo8cD5Xb29zdGVyIGF0IE1hbnNmaWVsZDwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDU4LCBQYXJtYSBQYWR1YSBGcmFuY2lzY2FuIDIwPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgNjUsIE1heWZpZWxkIDU2PC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sgNDEsIE1lZGluYSAzNTwvcD4KPHA+Q2xlLiBTdC4gSm9zZXBoIEFjYWRlbXkgNDgsIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgNDA8L3A+CjxwPkdpbG1vdXIgQWNhZGVteSA3NywgSmFja3NvbiA0MjwvcD4KPHA+TG91ZG9udmlsbGUgODIsIE1vZ2Fkb3JlIDUyPC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYSA2MiwgS2Vuc3RvbiA0NzwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IDQ2LCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyA0MjwvcD4KPHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIDY1LCBDbGV2ZWxhbmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyA0MzwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgNjIsIFBlcnJ5IDIzPC9wPgo8cD5UdXNsYXcgNjcsIE9ycnZpbGxlIDYyPC9wPgo8cD5Ucml3YXkgNDYsIEN2Y2EgMzc8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCAzMSwgQ2hhcmRvbiBOb3RyZSBEYW1lLUNhdGhlZHJhbCBMYXRpbiAyNTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNTgsIFBBUk1BIFBBRFVBIEZSQU5DSVNDQU4gMjA8L3A+CjxwPkhvYmFuCTI2CTExCTEyCTkJJiM4MjEyOwk1ODwvcD4KPHA+UGFkdWEJOQkwCTcJNAkmIzgyMTI7CTIwPC9wPgo8cD5BUkNIQklTSE9QIEhPQkFOICg0LTIpICYjODIxMjsgRmxhbm5lcnkgNC0wLTEyLCBHcmlmZml0aCAyLTAtNiwgUm9iZXJ0cyAwLTItMiwgSGFsbCAyLTMtOCwgQnJld2VyIDUtMS0xMSwgR29vZGVuLVdlc2xleSAyLTMtNywgQ2hyaXN0aWFuIDAtMS0xLCBCZW50bGV5IDQtMy0xMS4gVG90YWxzOiAxOS0xMy01OC48L3A+CjxwPlBBUk1BIFBBRFVBICgyLTYpICYjODIxMjsgQ29ucm95IDItNi0xMSwgTWlsZXMgMi0wLTQsIFBldGVyc29uIDEtMC0yLCBMYWd1YXJkaWEgMS0wLTMsIFBpbnpvbmUgMC0wLTAuIFRvdGFsczogNi02LTIwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRmxhbm5lcnkgNCwgR3JpZmZpdGggMiwgSGFsbCwgTGFndWFyZGlhLCBDb25yb3kuIDwvcD4KPHA+QVVST1JBIDY1LCBNQVlGSUVMRCA1NjwvcD4KPHA+QXVyb3JhCTIwCTEyCTE3CTE2CSYjODIxMjsJNjU8L3A+CjxwPk1heWZpZWxkCTE0CTE2CTE4CTgJJiM4MjEyOwk1NjwvcD4KPHA+QVVST1JBICAoNy0xKSYjODIxMjsgTGFza3kgNS0yLTE0LCBTZWxsZXJzIDAtMy0zLCBTLiBSb3NzIDYtMC0xMywgQmx1bnQgMS0wLTIsIENyYXdmb3JkIDMtMC05LCBNYXphbmVrIDAtMi0yLCBSeW5rYXJleiAzLTAtNiwgSG91bGFoYW4gMS0xLTMsIEtlZWJleSAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAyNSA4LTE2IDY1LjwvcD4KPHA+TUFZRklFTEQgICg0LTMpJiM4MjEyOyBEZWJhbHR6byA0LTItMTQsIE5lcm9uZSAzLTEtOSwgUm9jayAzLTktMTUsIEZyZWRyaWNrc29uIDAtMS0xLCBLaW5jemVsIDUtMi0xMy4gVG90YWxzOiAxNSAxNS01Ni48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IERlYmFsdHpvIDQsIENyYXdmb3JkIDMsIE5lcm9uZSAyLCBMYXNreSAyLCAgS2luY3plbCwgUm9zcywgS2VlYmV5LCAgPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogTWF5LiwgMTctMTQuPC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgNDEsIE1FRElOQSAzNTwvcD4KPHA+TWVkaW5hCTEwCTExCTYJOAkmIzgyMTI7CTM1PC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sJNAkxNwk0CTE2CSYjODIxMjsJNDE8L3A+CjxwPk1FRElOQSAmIzgyMTI7IEdvcmRvbiAxLTAtMywgRHd5ZXIgMS0wLTMsIEx1dGh5IDEtMC0yLCBMaW5hcmQgMi0xLTUsIE1jS2VlIDEtNS03LCBCb2JleSA0LTQtMTIsIFN0dWFydCAxLTAtMy4gVG90YWxzOiAxMS0xMC0zNS48L3A+CjxwPkJSVU5TV0lDSyAmIzgyMTI7IEdhbGFpZGEgMy0yLTksIENhbXBiZWxsIDMtMi05LCBSYW1pY29uZSAxLTAtMywgRmluayAyLTAtNCwgU2FsaXNidXJ5IDMtMy0xMCwgS3JpenNhIDEtNC02LiBUb3RhbHM6IDEyLTExLTQxLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR2FsYWlkYSwgQ2FtcGJlbGwsIFJhbWljb25lLCBTYWxpc2J1cnksIEdvcmRvbiwgRHd5ZXIsIFN0dWFydC48L3A+CjxwPkNMRS4gU1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZIDQ4LCBOT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDQwPC9wPgo8cD5TdC4gSm9zZXBoCTEyCTYJMTkJMTEJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+SG9vdmVyCTEyCTEwCTYJMTIJJiM4MjEyOwk0MDwvcD4KPHA+U1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZICYjODIxMjsgRGV2ZXIgOC0zLTIwLCAgQy4gTmVpdHplbCA1LTQtMTQsIExvd2UgMS0wLTIsIE0uIE5laXR6ZWwgMS0yLTQsIERlQ2FybG8gMy0yLTguIFRvdGFsczogMTgtMTEtNDguPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSICg0LTUpICYjODIxMjsgUm9zaGFrIDYtNS0xOSwgIEdyZWVuIDUtMi0xMywgS2luc2xleSAyLTAtNCwgSGF1YmVydCAxLTAtMiwgQ2hpbWVyYSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNS03LTQwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRGV2ZXIgMiwgUm9zaGFrIDIsIEdyZWVuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBIb28uLCAxNi0xMS4gPC9wPgo8cD5HSUxNT1VSIEFDQURFTVkgNzcsIEpBQ0tTT04gNDI8L3A+CjxwPkphY2tzb24JOAkyCTIxCTExCSYjODIxMjsJNDI8L3A+CjxwPkdpbG1vdXIJMTcJMzAJMTcJMTMJJiM4MjEyOwk3NzwvcD4KPHA+SkFDS1NPTiAoNi0yKSAmIzgyMTI7QmVjdG9uIDMtMC02LCBGYWxjb25lciAyLTAtNCwgU3BlbmNlciAyLTAtNCwgU2NoZWV0eiAyLTAtNSwgTWlrZXNlbGwgNy0zLTIxLCBMZXNuZXNraSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNyAzLTUgNDIuPC9wPgo8cD5HSUxNT1VSIEFDQURFTVkgKDgtMSkgJiM4MjEyOyBIaWxsbW9uIDktNS0yMywgQm9obiA0LTAtMTAsIE5vbGFuIDItMC01LCBGb3N0ZXIgMS0wLTIsIENvcmNvcmFuIDQtMC0xMCwgR3VybGV5IDgtNC0yNSwgUHVsZXR0aSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyOSA5LTEyIDc3LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR3VybGV5IDUsIE1pa2VzZWxsIDQsIEJvaG4gMiwgQ29yY29yYW4gMiwgU2NoZWV0eiwgTm9sYW4uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEphYy4sIDEzLTEyLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5KYWNrc29uLCAzOC0zNC48L3A+CjxwPkxPVURPTlZJTExFIDgyLCBNT0dBRE9SRSA1MjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUJMTIJMTgJMTIJMTAJJiM4MjEyOwk1MjwvcD4KPHA+TG91ZG9udmlsbGUJMTQJMzQJMTgJMTYJJiM4MjEyOwk4MjwvcD4KPHA+TU9HQURPUkUgJiM4MjEyOyBKb2huc29uIDUtNi0xNywgTXVycGh5IDItMS01LCBQci4gSGFsbGl3aWxsIDQtMS05LCBQYS4gSGFsbGl3aWxsIDQtMi0xMCwgU3RyYWlnaHQgMi0wLTQsIEhpY2tsZSAwLTEtMSwgUGV0ZXJob2ZmIDEtMC0yLCBIb2ZmbWFuIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDIwLTExLTUyLjwvcD4KPHA+TE9VRE9OVklMTEUgJiM4MjEyOyBSeW1hbiA4LTItMjAsIEEuIFNlYm9lIDMtMC03LCBIaW5rbGUgMy0wLTYsIEhvbGxpbmdlciAxLTAtMiwgVmVybWlseWEgNi0xLTEzLCBTbnlkZXIgMy0wLTksIEtsaW5lIDEtMC0yLCBXZWJlciAzLTItOCwgRS4gU2Vib2UgNS0yLTE1LiBUb3RhbHM6IDMzLTctODIuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTbnlkZXIgMywgRS4gU2Vib2UgMywgUnltYW4gMiwgQS4gU2Vib2UsIEpvaG5zb24uIDwvcD4KPHA+Tk9SRE9OSUEgNjIsIEtFTlNUT04gNDc8L3A+CjxwPktlbnN0b24JOAkxMwkxMAkxNgkmIzgyMTI7CTQ3PC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYQkxNAkxNwkxNwkxNAkmIzgyMTI7CTYyPC9wPgo8cD5LRU5TVE9OICg3LTEpJiM4MjEyOyBQZXRlcnNvbiA2LTQtMTYsIE9nbGVzYmVlIDQtMy0xMSwgTWF5bmFyZCAxLTctOSwgSGFqZHUgMi0wLTUsIFRheWxvciAyLTAtNCwgU3BlaG4gMC0yLTIuIFRvdGFsczogMTUgMTYtMzEgNDcuPC9wPgo8cD5OT1JET05JQSAoNS0zKSAmIzgyMTI7IEltaXJlIDgtNC0yMCwgQ2x1c2UgNi0zLTE2LCBCYXJuZXMgNS0xLTExLCBTcGVsbG1hbiAyLTAtNSwgTWFqb3JvcyAyLTAtNSwgUm9iaW5zb24gMC0xLTEsIEV2YW5zIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDI1IDktMTcgNjIuIDwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWFqb3JvcywgU3BlbGxtYW4sIENsdXNlLCBIYWpkdS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTYtMTYuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk5vcmRvbmlhLCAzNS0zMTwvcD4KPHA+TWF5b3ImIzgyMTc7cyBDdXAgTk9SVEhXRVNUIDQ2LCBDQU5UT04gQ0VOVFJBTCBDQVRIT0xJQyA0MjwvcD4KPHA+Q2VudHJhbAk3CTgJMTEJMTYJJiM4MjEyOwk0MjwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0CTEyCTE2CTcJMTEJJiM4MjEyOwk0NjwvcD4KPHA+Q0VOVFJBTCAoMC02KSAmIzgyMTI7IE9rcmVzcyAyLTAtNCwgS3J1cGFyIDQtMi0xMCwgU2Nob3R0IDctMy0xOSwgUGF1bCAxLTAtMywgQmxha2VuZXkgMy0wLTYuIFRvdGFsczogMTctNS00Mi48L3A+CjxwPk5PUlRIV0VTVCAoNi01KSAmIzgyMTI7IEN1ZG5payAyLTEtNSwgV3ltYW4gNC0yLTEwLCBGb3V0dHkgMy0wLTksIE1hcmFjZWsgNS0wLTEyLCBHcmlzYnkgNC0yLTEwLiBUb3RhbHM6IDE4LTUtNDYuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGb3V0dHkgMywgU2Nob3R0IDIsIE1hcmFjZWsgMiwgUGF1bC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMTMtMTAgPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ0NDLCAxNSAoS3J1cGFyIDYpOyBOb3IuLCAyNS4gPC9wPgo8cD5TVC4gVEhPTUFTIEFRVUlOQVMgNjUsIENMRVZFTEFORCBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDIDQzPC9wPgo8cD5TVEEJMTgJOAkyMAkxOQkmIzgyMTI7CTY1PC9wPgo8cD5DQ0MJMwk5CTE1CTE1CSYjODIxMjsJNDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U1QgVEhPTUFTIEFRVUlOQVM8L3N0cm9uZz4gKDMtNSwgMS0wKSAmIzgyMTI7IEhpZXN0YW5kOiAxMi0xLTI3LCBEdXBsaW46IDQtMS0xMSwgUm9yaWU6IDMtMS03LCBNeWVyczogMi0zLTYsIFJhbmRsZTogMi0xLTUsIFdlYmI6IDEtMC0zLCBNb2VnbGluOiAxLTAtMywgSHViYnM6IDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDI2LTYtNjUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNMRVZFTEFORCBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgQmFybmV0dDogNy0wLTE2LCBIYWxsOiA1LTAtMTQsIFRhdGk6IDMtMC03LCBKYWNrc29uOiAxLTItNCwgU2VnYTogMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTctMi00My48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhhbGwgNCwgSGllc3RhbmQgMiwgRHVwbGluIDIsIEJhcm5ldHQgMiwgV2ViYiwgTW9lZ2xpbiwgSHViYnMsIFRhdGkuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IENDQy4sIDE0LTEyLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TdCBUaG9tYXMgQXF1aW5hcywgMzctMzQuPC9wPgo8cD5TVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSA2MiwgUEVSUlkgMjM8L3A+CjxwPlBlcnJ5CTIJNQk3CTkJJiM4MjEyOwkyMzwvcD4KPHA+U1RWTQkyNwkxOQkxMQk1CSYjODIxMjsJNjI8L3A+CjxwPlBFUlJZICAmIzgyMTI7IFBpcmV1IDEtNi04LCBGZW5uIDEtMC0yLCAgV2lsc29uIDEtMS0zLCBDdW5uaW5naGFtIDEtMC0yLCBHcm9mZiAyLTMtOC4gVG90YWxzOiA2LTEwLTIzLjwvcD4KPHA+U1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgKDgtMSkgJiM4MjEyOyBNaWxsZXIgNS0xLTExLCBGLiBXaWxsaWFtcyA0LTAtMTAsIENoZXJyeSAyLTEtNSwgSGFpbmVzIDItMC01LCBEb2Jzb24gMi0wLTQsIEtvcmluZWsgMy0yLTgsIEZsaW5uIDAtMS0xLCBNaW5lYXIgMS0xLTMsIFMuIFdpbGxpYW1zIDEtMi00LCBGb3N0ZXIgMi0wLTQsIE1hcnNoIDMtMS03LiBUb3RhbHM6IDI1LTktNjIuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGLiBXaWxsaWFtcyAyLCBHcm9mZiwgSGFpbmVzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBQZXJyeSwgMTItMTAuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlNUVk0sIDYxLTE5LjwvcD4KPHA+VFVTTEFXIDY3LCBPUlJWSUxMRSA2MjwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUJMjUJMTIJNwkxOAkmIzgyMTI7CTYyPC9wPgo8cD5UdXNsYXcJMTkJMTUJMTYJMTcJJiM4MjEyOwk2NzwvcD4KPHA+T1JSVklMTEUgICYjODIxMjsgQ2FycGVudGVyIDYtNi0xOCwgSGFtc2hlciA1LTEtMTQsIEdvb2RhcmQgMy0zLTEwLCBMYW5kaXMgMy0wLTcsIEthdWYgMC0yLTIsIEhhd2tpbnMgMS0wLTIsIEZsaW5uZXIgMy0wLTkuIFRvdGFsczogMjEtMTAtNjIuPC9wPgo8cD5UVVNMQVcgJiM4MjEyOyBNYS4gU2FsZXMgNy0xMy0yOSwgU3Rld2FydCAzLTAtOCwgTGVlZHkgMi0xLTYsIE1jTWVycmVsbCAyLTAtNiwgS29vbnMgMS0zLTUsIE11bW1lcnR6IDAtNC00LCBNaWxsZXIgMi00LTkuIFRvdGFsczogMTcgMjUtMzQgNjcuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBIYW1zaGVyIDMsIEZsaW5uZXIgMywgU2FsZXMgMiwgU3Rld2FydCAyLCBNY01lcnJlbGwgMiwgR29vZGFyZCwgTGFuZGlzLCBNaWxsZXIsIExlZWR5LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBUdXMuLCAyNyAoU2FsZXMgMTYpLjwvcD4KPHA+VFJJV0FZIDQ2LCBDVkNBIDM3PC9wPgo8cD5DVkNBCTEwCTEyCTUJMTAJJiM4MjEyOwkzNzwvcD4KPHA+VHJpd2F5CTgJMTcJMTEJMTAJJiM4MjEyOwk0NjwvcD4KPHA+Q1ZDQSAoMi02LCAwLTMpICYjODIxMjsgSnVkZ2UgNi0zLTE2LCBEYXZpcyAyLTYtMTAsIEJldmluZ3RvbiAzLTEtOSwgRm9ndXRoIDEtMC0yLCBJYW5uZXR0YSAwLTAtMC4gVG90YWxzOiAxMi0xMC0zNy48L3A+CjxwPlRSSVdBWSAmIzgyMTI7IFdpcnRoIDYtMTAtMjQsIExhbmcgMi0xLTYsIEFkYW1zIDItMS01LCBNYWxvbmUgMS0wLTMsIEZlaWtlcnQgMS0wLTIsIENhcm1pY2hhZWwgMS0wLTIsIFNoZXJyaWVrIDEtMC0yLCBTaG9vdHMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTUtMTItNDYuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCZXZpbmd0b24gMiwgV2lydGggMiwgTGFuZywgTWFsb25lLCBKdWRnZS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTUtMTUuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlRyaXdheSB3b24uPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgMzEsIENIQVJET04gTk9UUkUgREFNRS1DQVRIRURSQUwgTEFUSU4gMjU8L3A+CjxwPk5EQ0wJNgk0CTIJMTMJJiM4MjEyOwkyNTwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0CTYJNgkxMgk3CSYjODIxMjsJMzE8L3A+CjxwPk5PVFJFIERBTUUtQ0FUSEVEUkFMIExBVElOICg1LTMpICYjODIxMjtGb3J0ZSAxLTAtMywgU2FsZW0gMC0yLTIsIENhcm5leSAwLTItMiwgU2Fya2lzaWFuIDEtMC0yLCBIYW1tZXIgMy0xLTgsIExpYmVyYXRvcmUgMi0xLTUsIEV0dGluZ2VyIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDgtNi0yNS48L3A+CjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAoNS0xKSAmIzgyMTI7IEFsZXNzaW8gMS0wLTMsIEh1c2Nyb2Z0IDEtMC0zLCBDbGFyayAxLTAtMiwgQmFjaG1hbm4gMi0yLTYsIFZpdGFudG9uaW8gMy0xLTcsIFNhcHAgMy0yLTEwLiBUb3RhbHM6IDExLTUtMzEuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTYXBwIDIsIEZvcnRlLCBIYW1tZXIsIEV0dGluZ2VyLCBBbGVzc2lvLCBIdXNjcm9mdC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2Fsc2ggSmVzdWl0LCA0OS0yNi48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCBUQkE8L3A+CjxwPkNhcnJvbGx0b24gYXQgV29vc3RlciwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSBhdCBCZWxpZXZlIFJvdW5kYmFsbCBDbGFzc2ljPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgYXQgTGFrZTwvcD4KPHA+RmllbGQgYXQgVGFsbG1hZGdlPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgUGVycnksIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgUmF2ZW5uYSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IFR1c2xhdywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5NYXNzaWxsb24gYXQgTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYTwvcD4KPHA+TWVudG9yIHZzLiBXYWRzd29ydGggYXQgQmVsaWV2ZSBSb3VuZGJhbGwgQ2xhc3NpYyA8L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlBhcm1hIGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlJldmVyZSB2cy4gQ2xlLiBTdC4gSm9zZXBoIEFjYWRlbXksIDU6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RvdyB2cy4gQmVybGluIEhpbGFuZCBhdCBCZWxpZXZlIFJvdW5kYmFsbCBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IENoYWdyaW4gRmFsbHMsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VHdpbnNidXJnIGF0IEphY2tzb24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCA2IHAubS48L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gdnMuIENoaXBwZXdhIGF0IEJlbGlldmUgUm91bmRiYWxsIENsYXNzaWMsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QmFyYmVydG9uIGF0IFdhbHQgRGlzbmV5IFdvcmxkIENsYXNzaWMsIFRCQTwvcD4KPHA+RWFzdCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgUmhvZGVzLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgTGFrb3RhIFdlc3QgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlIGF0IEZpZWxkLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlJldmVyZSBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+CjxwPlR3aW5zYnVyZyBhdCBKYWNrc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggYXQgQmVsaWV2ZSBSb3VuZGJhbGwgQ2xhc3NpYyA8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RGVjLiAyOTwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCBUQkE8L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayB2cy4gQnVjaHRlbCBhdCBCcnVuc3dpY2sgSG9saWRheSBIb29wcyBDbGFzc2ljLCAxOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNpbi4gV2l0aHJvdyBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXksIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RWxsZXQgYXQgU3ByaW5nZmllbGQsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+R2xlbk9hayBhdCBMYWtvdGEgV2VzdCBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQgdnMuIE1hbmNoZXN0ZXIsIGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkLCAgbm9vbjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIGF0IFJ1c2ggZm9yIENhdXNlIEJlYXJzIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgbm9vbjwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgdnMuIEFtaGVyc3QgKEJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IEhvb3BzIENsYXNzaWMpLCBub29uPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgV2FsdCBEaXNuZXkgV29ybGQgQ2xhc3NpYywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5PdXIgTGFkeSBvZiB0aGUgRWxtcyBhdCBLaWRyb24gQ2VudHJhbCBDaHJpc3RpYW4sIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFybWEgSGVpZ2h0cyBIb2x5IE5hbWUgYXQgTm9ydGggUm95YWx0b24sIDE6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgQ1ZDQSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CT1dMSU5HPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5MYXRlIEZyaWRheTwvcD4KPHA+V09PRFJJREdFIDIsNzMyLCBSQVZFTk5BIDIsMjI2PC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBTY2huZWlkZXIgKFcpIDI1ODsgUm9iZXJ0c2hhdyAoUikgMjAzLiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBTY2huZWlkZXIgKFcpIDQ1NzsgUm9iZXJ0c2hhdyAoUikgMzc3LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogV29vZHJpZGdlIDgtMCwgOC0wOyBSYXZlbm5hIDAtOCwgMC04LjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtaG9iYW4tcm9sbHMtdG8tNTgtMjAtd2luLW92ZXItcGFybWEtcGFkdWEtaW4tZ2lybHMtYmFza2V0YmFsbCI+SGlnaCBzY2hvb2wgcm91bmR1cDogSG9iYW4gcm9sbHMgdG8gNTgtMjAgd2luIG92ZXIgUGFybWEgUGFkdWEgaW4gZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Pregnant Barberton girl, 14, and her 33-year-old cousin found in area Thursday night
As guard Isaiah Thomas nears return, Cavaliers’ layup line gesture helps him envision end of slow grind
Akron School Board settles discrimination suit involving district employee for $20,000
Lawyers for tent city owner request complaints from city; move forward on fate of homeless camp
Akron woman dies after being struck while crossing Darrow Road during rush hour Monday evening
Two assistant Summit County prosecutors are fired, three resign in past nine months
Ernest Angleys church accused of grabbing womans life savings
Pregnant Barberton girl, 14, and her 33-year-old cousin found in area Thursday night