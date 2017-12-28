Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: December 28, 2017 - 10:28 PM | Updated: December 28, 2017 - 10:59 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgNjQsIEJlZGZvcmQgNDQ8L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIDQ3LCBDVkNBIDQxPC9wPgo8cD5HYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzIDg1LCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSA3NjwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQgNDAsIEJ1Y2tleWUgMzc8L3A+CjxwPkh1ZHNvbiA2MCwgU3RyZWV0c2Jvcm8gNDU8L3A+CjxwPk1lZGluYSA1OSwgQ2hhbWJlcmxhaW4gMzg8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlIDk1LCBDb2x1bWJpYW5hIDU4PC9wPgo8cD5Nb250Z29tZXJ5IEJlbGwgQWNhZGVteSA3MCwgSmFja3NvbiA1NzwvcD4KPHA+UmV2ZXJlIDUyLCBDbGUuIEhlaWdodHMgTHV0aGVyYW4gRWFzdCA1MDwvcD4KPHA+VHVzbGF3IDU0LCBGYWlybGVzcyAyOTwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IDQ3LCBXb29kcmlkZ2UgMzI8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5CVUNIVEVMIDY0LCBCRURGT1JEIDQ0PC9wPgo8cD5CZWRmb3JkCTEyCTEwCTEwCTEyCSYjODIxMjsJNDQ8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwJMTcJMTYJMTkJMTIJJiM4MjEyOwk2NDwvcD4KPHA+QkVERk9SRCAoMC01KSAmIzgyMTI7IE1pbGxlciAyLTAtNCwgU21pdGgtTG93cnkgMy0xLTcsIFNpbW1vbnMgMi0xLTUsIEJvbmRlIDItMC00LCBMZXR0IDQtMS05LCBUb3JyZXMgNC0wLTgsIEhhcnJpcyAxLTAtMiwgQnVzaCAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAyMC0zLTQ0LjwvcD4KPHA+QlVDSFRFTCAoNS0yKSAmIzgyMTI7IEwuIENhbXBiZWxsIDItMi02LCBKLiBDYW1wYmVsbCAxLTAtMiwgVG9uZXkgNS0wLTExLCBSb2JpbnNvbiAyLTAtNiwgVmFscmllIDYtMi0xNywgRm9zdGVyIDEtMC0yLCBMZXN0ZXIgMS0wLTIsIEhhcnJpcyAxLTAtMiwgSmFjb2JzIDUtMS0xMSwgU2NvdHQgMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjYtNS02NC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFZhbHJpZSAzLCBSb2JpbnNvbiAyLCBUb25leSwgU2NvdHQsIEJ1c2guIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEJlZC4sIDEyLTExLjwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2xhc3NpYyBDVVlBSE9HQSBGQUxMUyA0NywgQ1ZDQSA0MTwvcD4KPHA+Q1ZDQQkxNgkxMAk3CTgJJiM4MjEyOwk0MTwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJOAkxNAkxMgkxMwkmIzgyMTI7CTQ3PC9wPgo8cD5DVkNBICg0LTUpICYjODIxMjsgSGFsbCA3LTEtMTUsIEhpY2tzIDYtMC0xMiwgUGF5bmUgMS0yLTUsIFdhdHRlcnNvbiAyLTEtNSwgVGhhY2tlciAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAxOC00LTQxLjwvcD4KPHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMgKDUtMykgJiM4MjEyOyBCbGFja3NoZWFyIDEwLTEtMjQsIERhdmlzIDItMC00LCBNb29yZSA0LTItMTEsIEJhbGwgMi0wLTQsIEtvZWhsZXIgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMjAtMy00Ny48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJsYWNrc2hlYXIgMywgTW9vcmUsIFBheW5lLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBDRiwgMTMtMTIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENWQ0EsIDMwOyBDRiwgMzIuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBDVkNBLCAxMy0xMC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q1ZDQSA0NC0yOC48L3A+CjxwPk5FTyBFbGl0ZSBDbGFzc2ljIEdBUkZJRUxEIEhFSUdIVFMgODUsIFNUIFZJTkNFTlQtU1QgTUFSWSA3NiAoT1QpPC9wPgo8cD5TVFZNCTIxCTIwCTE2CTEzCTYJJiM4MjEyOwk3NjwvcD4KPHA+R2FyZmllbGQgSHRzLgkyMgkxOAkxNwkxMwkxNQkmIzgyMTI7CTg1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNUIFZJTkNFTlQtU1QgTUFSWTwvc3Ryb25nPiAoMi00KSAmIzgyMTI7IFdhbHRlciA1LTItMTUsIFBhaW50ZXIgMS0wLTMsIFdpbHNvbiA4LTQtMjMsIFRob21hcyAwLTItMiwgTWNEYXkgMi00LTgsIEFkZGlzb24gMC0yLTIsIEpvbmVzIDEtMC0yLCBSb3NzIDYtMi0xNCwgQnJhbmhhbSAyLTItNy4gVG90YWxzOiAyNS0xOC03Ni48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R0FSRklFTEQgSEVJR0hUUzwvc3Ryb25nPiAoOC0wKSAmIzgyMTI7IEdhZmZuZXkgNS0yLTE1LCBXaGl0ZXNpZGUgNS0wLTEzLCBKb2huc29uIDMtNy0xNCwgVG9uZXkgMS0yLTQsIEZvcnRlIDUtMC0xMCwgSGVhdGggOC00LTIzLCBHcmF2ZXMgMS0zLTYuIFRvdGFsczogMjgtMTgtODUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBHYWZmbmV5IDMsIFdoaXRlc2lkZSAzLCBIZWF0aCAzLCBXYWx0ZXIgMywgV2lsc29uIDMsIEpvaG5zb24sIEdyYXZlcywgUGFpbnRlciwgQnJhbmhhbS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU1RWTSwgMjItMTkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IEdILCAzNzsgU1RWTSwgMzEgKFJvc3MgMTApLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogR0gsIDEyLTExLjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgNDAsIEJVQ0tFWUUgMzc8L3A+CjxwPkJ1Y2tleWUJMTMJOAkyCTE0CSYjODIxMjsJMzc8L3A+CjxwPkhpZ2hsYW5kCTgJMwkxNQkxNAkmIzgyMTI7CTQwPC9wPgo8cD5CVUNLRVlFICg1LTIpICYjODIxMjsgV2F0a2lucyA4LTQtMjAsIENhbmVkeSAxLTAtMiwgSHVkYWsgMy0wLTcsIEltZXMgMy0wLTgsIE4vQSAwLTAtMC4gVG90YWxzOiAxNS00LTM3LjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgKDUtMykgJiM4MjEyOyBNYXp6b2NjbyA3LTEtMTUsIFJvZ2VycyAxLTEtMywgSmF3b3Jza2kgMi0wLTUsIFNtaXRoIDEtMS0zLCBHbWl0cmljIDEtMC0zLCBSaXR0bWFuIDQtMi0xMS4gVG90YWxzOiAxNi01LTQwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSW1lcyAyLCBKYXdvcnNraSwgR21pdHJpYywgUml0dG1hbiwgSHVkYWsuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEJ1Yy4sIDE2LTEzLjwvcD4KPHA+SHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCBIVURTT04gNjAsIFNUUkVFVFNCT1JPIDQ1PC9wPgo8cD5TdHJlZXRzYm9ybwkxMAkxMwkxMwk5CSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPkh1ZHNvbgkxMgk4CTE5CTIxCSYjODIxMjsJNjA8L3A+CjxwPlNURUVUU0JPUk8gKDMtNSkgJiM4MjEyOyBKZW5raW5zIDEtMS00LCBCdXRsZXIgOC0wLTIyLCBUdWNrZXIgMi0yLTcsIFdoaXRlIDEtMC0yLCBCcmF4dG9uIDEtMC0yLCBEb3VnbGFzIDAtMi0yLCBMZXdpcyAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAxNi01LTQ1LjwvcD4KPHA+SFVEU09OICgxLTQpICYjODIxMjsgTWFydGluIDgtMC0xOSwgTWNDb3JtaWNrIDItMC02LCBMYWwgMy0xLTcsIEd5bm4gMS00LTYsIFN1eWRhbiAyLTAtNSwgQnVydmV0dCA3LTMtMTcuIFRvdGFsczogMjMtOC02MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJ1dGxlciA2LCBNYXJ0aW4gMywgTWNDb3JtaWNrIDIuIFN1eWRhbiwgSmVua2lucywgVHVja2VyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTdHIuLCAxNC0xMS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+SHVkc29uIDUzLTM0LjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiBNaWx0b24gSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50IE1PR0FET1JFIDk1LCBDT0xVTUJJQU5BIDU4PC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZQkxNwkyOAkyNwkyMwkmIzgyMTI7CTk1PC9wPgo8cD5Db2x1bWJpYW5hCTE1CTIwCTEyCTExCSYjODIxMjsJNTg8L3A+CjxwPk1PR0FET1JFICg0LTEpICYjODIxMjsgUm9iZXJ0c29uIDMtMC03LCBKb25lcyA1LTAtMTEsIFNoYW5ub24gMi0wLTYsIENvZmZtYW4gMTEtMS0yNywgU3dhcnR6IDctNS0yMiwgRmlzaGVyIDItMS01LCBCcmFrZSAyLTUtOSwgUmFtaXJleiAyLTAtNiwgS2VyciAwLTEtMSwgU3RlcGhlbnNvbiAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAzNC0xNC05NS48L3A+CjxwPkNPTFVNQklBTkEgKDEtNykgJiM4MjEyOyBaZW50bmVyIDQtNC0xMiwgV2lsc29uIDQtMC0xMSwgUm9zcyAxLTAtMiwgSG9wZmVueml6IDUtMi0xMywgQ2hhZmZlZSAwLTEtMSwgTWF6ZWkgOC0xLTE3LCBGcmFua2VuIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDIzLTgtNTguPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBDb2ZmbWFuIDQsIFN3YXJ0eiAzLCBXaWxzb24gMywgUmFtaXJleiAyLCBTaGFubm9uIDIsIEpvbmVzLCBSb2JlcnRzb24sIEhvcGZlbnppei4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ29sLiwgMjEtMTkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDM1IChDb2ZmbWFuIDkpOyBDb2wuLCAzMy4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENvbC4sIDE4LTcuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk1vZ2Fkb3JlLCA0NC0zNy48L3A+CjxwPk1PTlRHT01FUlkgQkVMTCBBQ0FERU1ZIDcwLCBKQUNLU09OIDU3PC9wPgo8cD5KYWNrc29uCTE1CTQJMjEJMTcJJiM4MjEyOwk1NzwvcD4KPHA+QmVsbCBBY2FkZW15CTE2CTE0CTE5CTIxCSYjODIxMjsJNzA8L3A+CjxwPkpBQ0tTT04gKDYtMiwgMi0xKSAmIzgyMTI7IE1henplbyAyLTEtNSwgUmVlZCAxLTAtMiwgIFBhbGxvdHRhIDYtNC0xOCwgU3RhbmlzbGF3c2tpIDktMC0yMiwgSHlkZSAzLTAtNiwgU3RhbnRvbiAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyMy01LTU3LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NT05UR09NRVJZIEJFTEwgQUNBREVNWTwvc3Ryb25nPiAoMTAtMSkgJiM4MjEyOyBBbGxlbiAwLTItMiwgV2Vpa2VydCA0LTEtMTAsIEphY2tzb24gMS0wLTIsIEZyYW5jaXMgMS0yLTQsIE51dHRlciA0LTUtMTQsIFJvYmVydHMgNi03LTE5LCBDYXJyIDItMC01LCBNZXJpd2VhdGhlciAxLTAtMiwgTW9udGFuYSAyLTAtNSwgSm9obnNvbiAzLTAtNy4gVG90YWxzOiAyNC0xNy03MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0YW5pc2xhd3NraSA0LCBQYWxsb3R0YSAyLCBXZWlrZXJ0LCBOdXR0ZXIsIENhcnIsIE1vbnRhbmEsIEpvaG5zb24uPC9wPgo8cD5SRVZFUkUgNTIsIENMRVZFTEFORCBIRUlHSFRTIExVVEhFUkFOIEVBU1QgNTA8L3A+CjxwPkx1dGhlcmFuIEVhc3QJMTAJMTkJMTAJMTEJJiM4MjEyOwk1MDwvcD4KPHA+UmV2ZXJlCTE3CTEwCTgJMTcJJiM4MjEyOwk1MjwvcD4KPHA+TFVUSEVSQU4gRUFTVCAmIzgyMTI7IEZhcm1lciA0LTMtMTMsIEJ1cmdlIDEwLTMtMjMsIEpvbmdzb24gNy0wLTE0LCBOL0EgMC0wLTAtLCBOL0EgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMjEtNi01MC48L3A+CjxwPlJFVkVSRSAmIzgyMTI7IEFsYmVydCAyLTEtNSwgRHJlbnRoIDUtMi0xMiwgTWlsbGVyIDItMi02LCBOYW5jZSA3LTUtMjEsIFJpY2hhcmRzb24gMi0xLTUsIERhbWUgMS0xLTMuIFRvdGFsczogMTktMTItNTIuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGYXJtZXIgMiwgTmFuY2UgMi48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJheSBWaWxsYWdlIEJheSBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBSdXNoIEZvciBBIENhdXNlPC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sgdnMuIFNhbmR1c2t5IFBlcmtpbnMsIGF0IEJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IEhvb3BzIENsYXNzaWMsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVja2V5ZSBhdCBIaWdobGFuZDwvcD4KPHA+Q2xlLiBDb2xsaW53b29kIGF0IEJhcmJlcnRvbjwvcD4KPHA+RWxsZXQgYXQgR3JlZW48L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgdnMuIERheXRvbiBDaGFtaW5hZGUgSnVsaWVubmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgQ29uc29sYXRpb24gZ2FtZSA2IHAubS48L3A+CjxwPkh1ZHNvbiBIb2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQsIENoYW1waW9uc2hpcCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IEVhc3QgTGl2ZXJwb29sPC9wPgo8cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IEFsbGlhbmNlPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRGlzbmV5IENsYXNzaWMsIE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+CjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IE5vcnRod2VzdDwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYSBhdCBSb290c3Rvd24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgSHVkc29uIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgVEJBPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCB2cy4gTWFwbGUgSGVpZ2h0cywgYXQgQnJ1bnN3aWNrIEhvbGlkYXkgSG9vcHMgQ2xhc3NpYywgMyBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sgSG9saWRheSBDbGFzc2ljLCBDb25zb2xhdGlvbiBnYW1lLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMsIENoYW1waW9uc2hpcCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIHZzLiBLZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkLCBhdCBBa3JvbiBIb2xpZGF5IENsYXNzaWMsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXVyb3JhIGF0IEdpbG1vdXIgQWNhZGVteTwvcD4KPHA+QnVjaHRlbCB2cy4gQ292ZW50cnksIGF0IEFrcm9uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DYW5maWVsZCBhdCBMYWtlPC9wPgo8cD5DbGUuIEVhc3QgVGVjaCBhdCBGaXJlc3RvbmUgSG9saWRheSBDbGFzc2ljPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgYXQgV2VzdGxha2U8L3A+CjxwPkphbWVzIFJob2RlcyBhdCBHbGVuT2FrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIHZzLiBUdXNsYXcsIGF0IEFrcm9uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgVEJBPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRGlzbmV5IENsYXNzaWMsIE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+CjxwPlBhcm1hIEhlaWdodHMgSG9seSBOYW1lIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uIFJ1c2ggRm9yIEEgQ2F1c2U8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIEhlaWdodHMgdnMuIEVhc3QsIGF0IEFrcm9uIEhvbGlkYXkgQ2xhc3NpYywgMTI6NDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RvdyBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXksIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlIGF0IEZpcmVzdG9uZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggYXQgQnJ1bnN3aWNrIFRvdXJuYW1lbnQsIFRCQTwvcD4KPHA+V29vc3RlciBhdCBNYW5zZmllbGQ8L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiA0OCwgT3ZlaWRvIChGTCkgNDA8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhIDUwLCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDQ5PC9wPgo8cD5DbGUuIFN0LiBKb3NlcGggQWNhZGVteSA0MiwgV2Fsc2ggSmVzdWlpdCA0MTwvcD4KPHA+RWFzdCA2OCwgQ2xldmVsYW5kIFJob2RlcyAxMTwvcD4KPHA+SmFja3NvbiA2MiwgVHdpbnNidXJnIDUxPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZSA2MCwgRmllbGQgNDk8L3A+CjxwPk5ldyBQaGlsYWRlbHBoaWEgNzEsIE1hc3NpbGxvbiA1NzwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA1NywgTW91bnQgTGViYW5vbiA1NDwvcD4KPHA+Tm9yd29vZCAoTUEpIDU0LCBOb3J0b24gNDI8L3A+CjxwPlJvb3RzdG93biA1MCwgV29vZHJpZGdlIDMyPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggNTEsIE9sbXN0ZWQgRmFsbHMgMjg8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggQmVsaWV2ZSBSb3VuZGJhbGwgQ2xhc3NpYyBDSElQUEVXQSA1MCwgQVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiA0OTwvcD4KPHA+SG9iYW4JNwkxNAkxMwkxNQkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YQk1CTE1CTEwCTIwCSYjODIxMjsJNTA8L3A+CjxwPkhPQkFOICg0LTMpICYjODIxMjsgR3JpZmZpdGggMi0wLTYsIFdoaXRtb3JlIDAtMi0yLCBSb2JlcnRzIDMtMC02LCBIYWxsIDItMS01LCBGbGFubmVyeSAyLTItOCwgQnJld2VyIDYtMC0xMywgRGFsbGFzLVJvYmluc29uIDAtMS0xLCBHb29kZW4tV2VzbGV5IDAtMS0xLCBCZW50bGV5IDItMy03LiBUb3RhbDogMTctMTAtNDkuPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSAoOC0wKSAmIzgyMTI7IFJpY2hhcmRzb24gNC0wLTgsIEtvbmljeiAzLTgtMTQsIFN0b3JhZCAzLTItMTEsIEx1bmRxdWlzdCAyLTMtNywgQ2xhcmsgMi02LTEwLiBUb3RhbHM6IDE0LTE5LTUwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU3RvcmFkIDMsIEdyaWZmaXRoIDIsIEZsYW5uZXJ5IDIsIEJyZXdlci4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q2hpcHBld2EgNTItMjkuPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgU1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZIDQyLCBXQUxTSCBKRVNVSVQgNDE8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdAkxMgkxMwkxMQk1CSYjODIxMjsJNDE8L3A+CjxwPlN0IEpvc2VwaAk5CTE2CTkJOAkmIzgyMTI7CTQyPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgKDYtMikgJiM4MjEyOyBCb3VjaHkgMS0wLTIsIEFsZXNzaW8gMS0zLTYsIEh1c2Nyb2Z0IDItMS02LCBDbGFyayAyLTQtOSwgVml0YW50b25pbyAxLTAtMiwgU2FwcCA1LTItMTYuIFRvdGFsczogMTItMTAtNDEuPC9wPgo8cD5TVCBKT1NFUEggQUNBREVNWSAoMS0wKSAmIzgyMTI7IEZpdHpnZXJhbGQgMS0wLTIsIERlY2FybG8gMS0wLTIsIEMuIE5laXR6ZWwgMi0wLTUsIE0uIE5laXR6ZWwgNi0yLTE0LCBEZXZlciA0LTItMTIsIFNjaGFmZXIgMC0xLTEsIExvd2UgMi0wLTYuIFRvdGFsczogMTYtNS00Mi48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFdhbHNoIFNhcHAgNCwgTG93ZSAyLCBEZXZlciAyLCBIdXNjcm9mdCwgQWxlc3NpbywgQ2xhcmssIEMuIE5laXR6ZWwuPC9wPgo8cD5FQVNUIDY4LCBDTEVWRUxBTkQgUkhPREVTIDExPC9wPgo8cD5SaG9kZXMJMwkzCTIJMwkmIzgyMTI7CTExPC9wPgo8cD5FYXN0CTE5CTIxCTE0CTE0CSYjODIxMjsJNjg8L3A+CjxwPlJIT0RFUyAoMS01KSAmIzgyMTI7IFN0ZXdhcnQgMi0xLTUsIFNvdG8gMS0wLTMsIEdyb3NzIDEtMC0zLCBFbGxpcyAwLTAtMCwgS2VtcCAwLTAtMC4gVG90YWxzOiA0LTEtMTEuPC9wPgo8cD5FQVNUICg0LTMpICYjODIxMjsgRyYjODIxNztaLiBQYWNlIDctMS0xNSwgR3JhbnlhIFBhY2UgNy0wLTE0LCBKb2huc29uIDQtMS05LCBQYXJpcyA0LTAtOCwgQXNoYnVybiAzLTEtNywgTWF4d2VsbCAyLTAtNCwgTGV3aXMgMS0xLTMsIEhvcHNvbiAxLTEtMywgQy4gUGFjZSAxLTEtMywgVHViYnMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMzEtNi02OC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNvdG8sIEdyb3NzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBFYXN0LCAxMS03LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBSaG8uLCAxMSAoU3Rld2FydCA0KTsgRWFzdCwgMjggKEpvaG5zb24gOCkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBSaG8uLCA0MS0xMy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RWFzdCwgNDgtMTUuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDYyLCBUV0lOU0JVUkcgNTE8L3A+CjxwPlR3aW5zYnVyZwkxMgkxNAkxMAkxNQkmIzgyMTI7CTUxPC9wPgo8cD5KYWNrc29uCTEyCTExCTIzCTE2CSYjODIxMjsJNjI8L3A+CjxwPlRXSU5TQlVSRyAoMy02KSAmIzgyMTI7IEF1c3RpbiAxLTAtMywgRWxsaXMgNi01LTIwLCBCdXNzZXkgMi0wLTQsIEpvbmVzIDEtMC0yLCBIaWxsIDEtMS0zLCBKb2xseSAwLTItMiwgQ2FydGhlbiA3LTMtMTcuIFRvdGFsczogMTgtMTEtNTEuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OICg4LTIpICYjODIxMjsgQmVjdG9uIDMtMC03LCBSeWFuIDEtMC0yLCBEaWVzZSAxLTAtMiwgRmFsY29uZXIgMi0yLTYsIFNwZW5jZXIgNC0xLTEwLCBTY2hlZXR6IDItMC01LCBSZWRwYXRoIDEtMy01LCBNaWtlc2VsbCA5LTQtMjUuIFRvdGFsczogMjMtMTAtNjIuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNaWtlc2VsbCAzLCBFbGxpcyAzLCBCZWN0b24sIFNwZW5jZXIsIFNjaGVldHosIEF1c3Rpbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogMTMtMTMuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IEphYy4sIDMyIChNaWtlc2VsbCA5KS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+VHdpbnNidXJnLCA0MS0yNy48L3A+CjxwPk1PR0FET1JFIDYwLCBGSUVMRCA0OTwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUJMTAJMTYJMjAJMTQJJiM4MjEyOwk2MDwvcD4KPHA+RmllbGQJOAkxMwkxNAkxNAkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPgo8cD5NT0dBRE9SRSAmIzgyMTI7IFByLiBIYWxsaXdpbGwgMTEtMi0yNCwgSm9obnNvbiA0LTQtMTQsIFBhLiBIYWxsaXdpbGwgNS04LTE4LCBTdHJhaWdodCAyLTAtNCwgTi9BIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDIyIDE0LTE4IDYwLjwvcD4KPHA+RklFTEQgJiM4MjEyOyBQYXJzb25zIDMtMC02LCBTeml2YSA0LTAtOSwgRGFybGluZyAzLTItMTAsIEN1cnJleSAxLTAtMiwgSG9wa2lucyAxLTItNCwgUGlhY2VsbGEgNC00LTEyLCBLbGluZSAzLTAtNi4gVG90YWxzOiAxOSA4LTE1IDQ5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSm9obnNvbiAyLCBEYXJsaW5nIDIsIFN6aXZhLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBGaWUuLCAxOS0xMS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTW9nYWRvcmUgMjQsIChQYS4gSGFsbGl3aWxsIDkpLjwvcD4KPHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA1NywgTU9VTlQgTEVCQU5PTiA1NDwvcD4KPHA+SE9PVkVSCTE2CTEzCTE3CTExCSYjODIxMjsJNTc8L3A+CjxwPk1PVU5UIExFQkFOT04JOQkxNAkxNAkxNwkmIzgyMTI7CTU0PC9wPgo8cD5IT09WRVIgJiM4MjEyOyBSb3NoYWsgNy05LTI1LCBNLiBHcmVlbiAzLTUtMTEsIEtpbnNsZXkgMi0yLTYsIENoaW1lcmEgMS0zLTUsIEhhd2tzIDEtMi00LCBBLiBHcmVlbiAwLTQtNCwgSGF1YmVydCAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxNC0yNy01Ny48L3A+CjxwPk1PVU5UIExFQkFOT04gJiM4MjEyOyBIeWxhbmQgNy02LTIyLCBLYXBlciA0LTEtOSwgS29nYW4gMy0yLTgsIFBhbG1lciAxLTMtNiwgU2Fib2wgMi0wLTQsIE5hcG9sZW9uIDAtMy0zIFNtaXRoIDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDE3IDE3LTI0IDU0LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUm9zaGFrIDIsIEh5bGFuZCAyLCBQYWxtZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEhvby4gMjktMjguPC9wPgo8cD5ST09UU1RPV04gNTAsIFdPT0RSSURHRSAzMjwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlCTkJOAk0CTExCSYjODIxMjsJMzI8L3A+CjxwPlJvb3RzdG93bgkxNgkxMgk2CTE2CSYjODIxMjsJNTA8L3A+CjxwPldPT0RSSURHRSAoMS03KSAmIzgyMTI7IFJhc2hpZCA0LTQtMTMsIEFydGljZSAzLTAtNiwgTWFsbHkgMy0wLTYsIFJhbmRhbGwgMS0wLTIsIERlQm9yZCAxLTMtNS4gVG90YWxzOiAxMi03LTMyLjwvcD4KPHA+Uk9PVFNUT1dOICg0LTMpICYjODIxMjsgSGFycmlzIDgtMy0xOSwgRHV2YWxsIDUtMi0xMiwgQ2FydXNvIDEtMC0yLCBTbWl0aCAyLTAtNSwgTW9uZXlwZW5ueSA0LTAtMTIuIFRvdGFsczogMjAtNS01MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1vbmV5cGVubnkgNCwgU21pdGgsIFJhc2hpZC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMTUtMTQuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFdvby4sIDM3OyBSb28uLCA0MSAoU21pdGggOCkuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlJvb3RzdG93biwgMjktMjUuPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggQmVsaWV2ZSBSb3VuZGJhbGwgQ2xhc3NpYyBXQURTV09SVEggNTEsIE9MTVNURUQgRkFMTFMgMjg8L3A+CjxwPk9sbXN0ZWQgRmFsbHMJNgkwCTEzCTkJJiM4MjEyOwkyODwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoCTExCTE3CTEzCTEwCSYjODIxMjsJNTE8L3A+CjxwPk9sbXN0ZWQgRmFsbHMgKDctMykgJiM4MjEyOyBLZWxseSA0LTItMTMsIEdhbGFza2EgMy0wLTYsIEJhbGZvciAzLTMtOSwgTi9BIDAtMC0wLCBOL0EgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMTAtNS0yOC48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCAoOC0xKSAmIzgyMTI7IFdvbiAxLTAtMiwgTGVhdGhlcm1hbiAxLTAtMiwgTGFuY2UgMy0xLTcsIEJhdGV5IDMtMi04LCBFbGNobGluZ2VyIDItMi03LCBNb3ZzZXNpYW4gMS0wLTMsIEV2YW5zIDUtMC0xMCwgRm9ydG5lciAyLTAtNSwgQmFua3MgMi0zLTcuIFRvdGFsczogMjAtOC01MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEtlbGx5IDMsIEVsY2hpbmdlciwgTW92c2VzaWFuLCBGb3J0bmVyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBXYWQuLCAxNC0xMC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV2FkLiwgMjk7IE9sbS4gMjIuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBPbG0uLCAxOC0xMS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2Fkc3dvcnRoLCAzOC0zMS48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCBUQkE8L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayB2cy4gQnVjaHRlbCwgYXQgQnJ1bnN3aWNrIEhvbGlkYXkgSG9vcHMgQ2xhc3NpYywgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaW4uIFdpdGhyb3cgYXQgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5LCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkVsbGV0IGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkIExhZHkgU3BhcnRhbnMgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCAxOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgTGFrb3RhIFdlc3QgSG9saWRheSBUb3VybmFtZW50LCBUQkE8L3A+CjxwPkhpZ2hsYW5kIHZzLiBNYW5jaGVzdGVyLCBhdCBTcHJpbmdmaWVsZCBMYWR5IFNwYXJ0YW5zIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgbm9vbjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIGF0IFJ1c2ggZm9yIENhdXNlIEJlYXJzIEhvbGlkYXkgVG91cm5hbWVudCwgbm9vbjwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgdnMuIEFtaGVyc3QsIGF0IEJydW5zd2ljayBIb2xpZGF5IEhvb3BzIENsYXNzaWMsIG5vb248L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBXYWx0IERpc25leSBXb3JsZCBDbGFzc2ljLCA2IHAubS48L3A+CjxwPk91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zIGF0IEtpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbiwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5QYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkgTmFtZSBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdHJlZXRzYm9ybyBhdCBDVkNBLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJPV0xJTkc8L3A+CjxwPkJPWVM8L3A+CjxwPlNQUklOR0ZJRUxEIDI2MzIsIE5PUlRPTiAyNDE2PC9wPgo8cD4oQXQgQ2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQm9hbHMgKE4pIDI0NC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQm9hbHMgKE4pIDQ3MC48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5OT1JUT04gMjE3MSwgU1BSSU5HRklFTEQgMjEwMDwvcD4KPHA+KEF0IENoYXJnZXIgTGFuZXMgLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBMZWhuZXIgKE4pIDI0NCwgQmV2ZXIgKFMpIDIxMi4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gTGVobmVyIChOKSA0NDIsIEJldmVyIChTKSAzOTguPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0b24gNy0yLCBTcHJpbmdmaWVsZCA3LTIuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvY2l0eS1zZXJpZXMvaGlnaC1zY2hvb2wtd3Jlc3RsaW5nLW1lZGluYS1pbnZpdGF0aW9uYWwtcGVycnlzLWRhdmlkLWNhcnItaXMtdG9wLWluZGl2aWR1YWwtd2Fkc3dvcnRoLXRha2VzLXRlYW0tdGl0bGUiPkhpZ2ggc2Nob29sIHdyZXN0bGluZy9NZWRpbmEgSW52aXRhdGlvbmFsOiBQZXJyeeKAmXMgRGF2aWQgQ2FyciBpcyB0b3AgaW5kaXZpZHVhbDsgV2Fkc3dvcnRoIHRha2VzIHRlYW0gdGl0bGU8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9zdWJ1cmJhbi1sZWFndWUvaGlnaC1zY2hvb2wtcm91bmR1cC1hYXJvbi1tYXJ0aW4tamFjay1idXJkZXR0LWxlYWQtaHVkc29uLW92ZXItc3RyZWV0c2Jvcm8tNjAtNDUtaW4tYm95cy1iYXNrZXRiYWxsIj5IaWdoIHNjaG9vbCByb3VuZHVwOiBBYXJvbiBNYXJ0aW4sIEphY2sgQnVyZGV0dCBsZWFkIEh1ZHNvbiBvdmVyIFN0cmVldHNib3JvIDYwLTQ1IGluIGJveXMgYmFza2V0YmFsbDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2hpZ2gtc2Nob29sLW5vdGVib29rLXdhbHNocy1uYXRlLXN0YWhsLWNvbW1pdHMtdG8tcGxheS1iYXNlYmFsbC1hdC13cmlnaHQtc3RhdGUtZWxsZXRzLXRyZXZpbi1jYXJ0ZXItZmlyZXN0b25lcy1wZXJyaW9uLWpvaG5zb24tbWFrZS1nYW1lLXdpbm5pbmctYmFza2V0YmFsbC1zaG90cyI+SGlnaCBzY2hvb2wgbm90ZWJvb2s6IFdhbHNo4oCZcyBOYXRlIFN0YWhsIGNvbW1pdHMgdG8gcGxheSBiYXNlYmFsbCBhdCBXcmlnaHQgU3RhdGU7IEVsbGV04oCZcyBUcmV2aW4gQ2FydGVyLCBGaXJlc3RvbmXigJlzIFBlcnJpb24gSm9obnNvbiBtYWtlIGdhbWUtd2lubmluZyBiYXNrZXRiYWxsIHNob3RzPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)