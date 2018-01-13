Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: January 13, 2018 - 10:57 PM | Updated: January 13, 2018 - 11:16 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5SZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiwgYnkgZmF4IGF0IDMzMC05OTYtMzYyOSBvciBieSBwaG9uZSBhdCAzMzAtOTk2LTM4MDAuIExldCB5b3VyIGF0aGxldGljIGRpcmVjdG9yIGFuZCBjb2FjaCBrbm93IGlmIHlvdSBkbyBub3Qgc2VlIHlvdXIgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgcmVzdWx0LjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+Qk9ZUzwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkhVQkVSIEhFSUdIVFMgV0FZTkUgNjgsIFNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDU3PC9wPgo8cD5TVFZNCTE1CTkJMTQJMTkJJiM4MjEyOwk1NzwvcD4KPHA+SHViZXIgSGVpZ2h0cwkxMwkxMwkxNAkyOAkmIzgyMTI7CTY4PC9wPgo8cD5TVFZNICg2LTYpICYjODIxMjsgV2FsdGVyIDItMC00LCBQYWludGVyIDEtMC0yLCBXaWxzb24gNi0wLTEzLCBUaG9tYXMgMi0wLTYsIE1jVmF5IDktNi0yNSwgQWRkaXNvbiAxLTAtMywgSm9uZXMgMS0wLTIsIFJvc3MgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjMgNiA1Ny48L3A+CjxwPkhVQkVSIEhFSUdIVFMgKDEyLTApICYjODIxMjsgTWNLZWUgOC0zLTIwLCBQYXJrZXIgMy0xMC0xOSwgUXVpc2VuYmVycnkgMi0yLTcsIFNtaXRoIDMtMS04LCBIYW1wdG9uIDItMC00LCBDb2xlIDItMy03LCBMYW5kZXJzIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDIxIDE5IDY4LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUGFya2VyIDMsIFRob21hcyAyLCBXaWxzb24sIE1jVmF5LCBBZGRpc29uLCBNY0tlZSwgUXVpc2VuYmVycnksIFNtaXRoLCBMYW5kZXJzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTVFZNLCAyMy0xMi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogU1RWTSwgMjYgKFdhbHRlciA2KTsgSEgsIDI5LiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogSEgsIDEyLTExLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TVFZNLCA1OS00NC48L3A+CjxwPkJSVU5TV0lDSyA3MSwgTk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA0NTwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrCTIzCTE2CTIwCTEyCSYjODIxMjsJNzE8L3A+CjxwPkhvb3Zlcgk5CTEwCTEwCTE2CSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPkJSVU5TV0lDSyAoOS0yKSAmIzgyMTI7IEdvZXNzbGVyIDQtNC0xNSwgRmVsaWNpYW4gNC0zLTExLCBNYWNrZXkgMi0wLTYsIEJlY2thIDEtMi00LCBXeWF0dCA1LTAtMTIsIERha2RvdWsgMC0xLTEsIFJpdmVyYSAwLTItMiwgRGlheiAyLTItNiwgWm9ncmFmb3MgNi0wLTE0LiBUb3RhbHMgMjQtMTQtNzEuPC9wPgo8cD5IT09WRVIgKDMtNikgJiM4MjEyOyBCYXJrZXIgMi0xLTYsIEJ1bm5lbmJlcmcgNC00LTE1LCBGb250ZXMgMy0yLTgsIFJvYmluc29uIDItMC00LCBLdWxpayAxLTAtMiwgSGVubmUgMS0wLTIsIEFzaGJ5IDMtMC02LCBQb3J0ZXIgMS0wLTIuIFRvdGFscyAxNi03LTQ1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQnVubmVuYmVyZyAzLCBHb2Vzc2xlciAzLCBNYWNrZXkgMiwgV3lhdHQgMiwgWm9ncmFmb3MgMiwgQmFya2VyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBIb28uLCAxOC0xNS4gPC9wPgo8cD5UUklXQVkgNzEsIExBS0UgQ0VOVEVSIENIUklTVElBTiA2MjwvcD4KPHA+TENDCTE1CTE1CTE1CTE3CSYjODIxMjsJNjI8L3A+CjxwPlRyaXdheQkxMwkyMgkxMwkyMwkmIzgyMTI7CTcxPC9wPgo8cD5MQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gJiM4MjEyOyBTb21tZXJzIDEtMC0zLCBCb3dlciAyLTEtNSwgQmFuY3JvZnQgMS0wLTIsIENhdWRsZSAxLTAtMiwgSWNrZXMgNi0xLTE0LCBUcmlwbGV0dCAxMC0yLTI4LCBTdGFyY2hlciAxLTAtMywgTm93YWsgMi0wLTUuIFRvdGFsczogMjQtNTcgNC02IDYyLjwvcD4KPHA+VFJJV0FZICYjODIxMjsgRmxpbm5lciAzLTAtOCwgQmlnZ3MgMy0yLTEwLCBTdG9rZXMgMTAtMi0yMiwgV2Fsa2VyIDEwLTEtMjEsIEJpZ2dzIDQtMi0xMC4gVG90YWxzOiAzMC01MiA3LTExIDcxLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogVHJpcGxldHQgNiwgRmxpbm5lciAyLCBCaWdncyAyLCBTb21tZXJzLCBJY2tlcywgU3RhcmNoZXIsIE5vd2FrLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBMQ0MsIDEzLTcuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IExDQywgMjkgKElja2VzIDcpOyBUcmkuLCAyNSAoV2Fsa2VyIDkpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogOS05LjwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiA5MCwgTUFOU0ZJRUxEIFRFTVBMRSBDSFJJU1RJQU4gNTY8L3A+CjxwPlRlbXBsZQkxNAkxOQkxMAkxMwkmIzgyMTI7CTkwPC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyCTIzCTE5CTIzCTI1CSYjODIxMjsJNTY8L3A+CjxwPk1BTlNGSUVMRCBURU1QTEUgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgSGFubmFuIDctMi0xNywgS3VydHogNS00LTE0LCBNLlNpbXBzb24gMy0xLTksIEwuU2ltcHNvbiAzLTAtNywgV2FzaGluZ3RvbiAyLTItNywgS25lcHNoaWVsZCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyMS05LTU2LjwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiAmIzgyMTI7IEZyYW5jZSAxMy0zLTMzLCBXYWxsYnJvd24gNS0yLTE0LCBIZXR0aWNoIDYtMC0xMiwgV3JpZ2h0IDUtMS0xMSwgQmVhbnMgNS0wLTEwLCBBZGtpbnMgNC0wLTgsIEJhZ3dlbGwgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMzktNy05MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEZyYW5jZSAzLCBXYWxsYnJvd24gMiwgTS5TaW1wc29uIDIsIEhhbm5hbiwgV2FzaGluZ3RvbiwgTC5TaW1wc29uLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBUZW0uLCAyNCAoTC5TaW1wc29uIDcpOyBNYW4uLCA0MyAoV2FsbGJyb3duIDEwKS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWFuY2hlc3RlciA2Ny0yNC48L3A+CjxwPkhVRFNPTiAzNywgQlJFQ0tTVklMTEUgMzY8L3A+CjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlCTEwCTgJNQkxMwkmIzgyMTI7CTM2PC9wPgo8cD5IdWRzb24JMTMJNwk2CTExCSYjODIxMjsJMzc8L3A+CjxwPkJSRUNLU1ZJTExFICgxLTExLCAwLTgpICYjODIxMjsgUGl0emVyIDUtMC0xMSwgVGljaHkgMS0wLTIsIERlbWVvIDAtMi0yLCBQaWVyY2UgMy0xLTcsIFNjaG5pZWdlcmJlcmcgMi0yLTcsIERyaW5rbyAwLTItMiwgQm9laGxlZmVsZCAxLTMtNS4gVG90YWxzOiAxMiAxMC0xOSAzNi48L3A+CjxwPkhVRFNPTiAoNC04LCAzLTUpICYjODIxMjsgS2lya2hvcGUtTW9zcyA0LTItMTMsIFMuSGlua2xlIDEtMS0zLCBFLkhpbmtsZSAzLTEtNywgU3Rld2FydCAwLTUtNSwgQ2hpYXJhcHBhIDEtMS0zLCBXcmlnaHQgMS0wLTIsIFdoaXRlY3JlIDEtMi00LiBUb3RhbHM6IDExIDEyLTE5IDM3LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogS2lya2hvcGUtTW9zcyAzLCBQaXR6ZXIsIFNjaG5pZWdlcmJlcmcuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEJyZS4sIDIyLTE3LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5CcmVja3N2aWxsZSB3b24uPC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgNzEsIEhPT1ZFUiA0NTwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrCTIzCTE2CTIwCTEyCSYjODIxMjsJNzE8L3A+CjxwPkhvb3Zlcgk5CTEwCTEwCTE2CSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBNZXJjeSBNZWRpY2FsIENsYXNzaWMsIDM6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+R2xlbk9hayBhdCBCYXkgVmlsbGFnZSBCYXksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgdnMuIEZhaXJsYW5kLCBhdCBLZXR0ZXJpbmcgRmFpcm1vbnQgRmx5aW4mIzgyMTc7IHRvIHRoZSBIb29wIFRvdXJuYW1lbnQsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlIGF0IEdhcnJldHRzdmlsbGU8L3A+CjxwPlRhbGxtYWRnZSBhdCBIaWdobGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkFzaGxhbmQgYXQgV29vc3RlcjwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIGF0IE5vcmRvbmlhPC9wPgo8cD5DaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIGF0IEF1cm9yYTwvcD4KPHA+Q29wbGV5IGF0IEphY2tzb248L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIGF0IFRhbGxtYWRnZTwvcD4KPHA+Q1ZDQSBhdCBDb3ZlbnRyeTwvcD4KPHA+RWxsZXQgYXQgTWFzc2lsbG9uPC9wPgo8cD5HcmVlbiBhdCBMYWtlPC9wPgo8cD5IaWdobGFuZCBhdCBXb29kcmlkZ2U8L3A+CjxwPkh1ZHNvbiBhdCBUd2luc2J1cmc8L3A+CjxwPk5vcnRoIGF0IEVhc3QsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciBhdCBHbGVuT2FrPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbiBhdCBQYXJtYTwvcD4KPHA+UGVycnkgYXQgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5PC9wPgo8cD5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgYXQgQWxsaWFuY2U8L3A+CjxwPlNtaXRodmlsbGUgYXQgVHVzbGF3PC9wPgo8cD5Tb3V0aGVhc3QgYXQgRmllbGQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQ8L3A+CjxwPlN0b3cgYXQgQnVjaHRlbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggYXQgTWVkaW5hPC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgQWNhZGVteSBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+V09PRFJJREdFIDU0LCBOT1JUSCAyNzwvcD4KPHA+Tm9ydGgJMTAJMgk4CTcJJiM4MjEyOwkyNzwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlCTgJNwkyNQkxNAkmIzgyMTI7CTU0PC9wPgo8cD5OT1JUSCAmIzgyMTI7IEdvcmRvbiAzLTEtNywgUHJpZ3VtIDEtMC0zLCBIYXJyaXMgMi0wLTQsIEphbWVzIDItMC02LCBEaWNrc29uIDEtMC0zLCBDb29rIDEtMC0yLCBQcmltbSAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxMCAzLTEwIDI3LjwvcD4KPHA+V09PRFJJREdFICYjODIxMjsgTS4gSG93YXJkIDEtMC0yLCBQYXJrZXIgMC0yLTIsIEthLiBLZWFybnMgMC0xLTEsIFJhc2hlZWQgNy01LTIwLCBLZS4gS2Vhcm5zIDAtMS0xLCBBcnRpY2UgNC03LTE1LCBNYWxseSAxLTEtMywgTC4gSG93YXJkIDEtMC0yLCBDaGlyYWtvcyAxLTAtMiwgRGVCb3JkIDItMS02LiBUb3RhbHM6IDE3IDE4LTM1IDU0LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSmFtZXMgMiwgUmFzaGVlZCwgRGVCb3JkLCBQcmlndW0sIERpY2tzb24uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5vcnRoLCAxNy0xMi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V29vZHJpZGdlLCA0MS0xMi48L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNzcsIEJFQVVNT05UIDIzPC9wPgo8cD5Ib2JhbgkxOQkxOAkyMAkyMAkmIzgyMTI7CTc3PC9wPgo8cD5CZWF1bW9udAkyCTgJOQk0CSYjODIxMjsJMjM8L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gKDgtNCwgNC0wKSAmIzgyMTI7IEdyaWZmaXRoIDQtMS0xMiwgV2hpdG1vcmUgMi0xLTcsIFJvYmVydHMgMS0yLTQsIEhhbGwgMC0yLTIsIEZsYW5uZXJ5IDQtMi0xMiwgQnJld2VyIDMtMS03LCBEYWxsYXMtUm9iaW5zb24gNS00LTE0LCBHb29kZW4tV2VzbGV5IDItMC00LCBDaHJpc3RpYW4gNS0wLTEwLCBCZW50bGV5IDItMS01LiBUb3RhbHM6IDI4LTE0LTc3LjwvcD4KPHA+QkVBVU1PTlQoNC03LCAxLTMpICYjODIxMjsgTXlsbm90ZSAyLTAtNCwgRXJqYXZlYyAwLTItMiwgUGFwcGFzIDAtMS0xLCBHYXR0b3p6aSA2LTAtMTQsIEVkd2FyZHMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogOS0zLTIzLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR3JpZmZpdGggMywgV2hpdG1vcmUgMiwgRmxhbm5lcnkgMiwgR2F0dG96emkgMi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiwgNDEtMzAuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSBhdCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSwgNTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdG93IHZzLiBMb2dhbiwgYXQgUm91dGUgNDAgQ2xhc3NpYywgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggdnMuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIGF0IEJlcmxpbiBIaWxhbmQgQ2xhc3NpYyBpbiB0aGUgQ291bnRyeSwgODoyMCBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+Q2hpcHBld2EgYXQgUm91dGUgNDAgQ2xhc3NpYyBhdCBNdXNraW5ndW08L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgTG9yYWluLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgQmVybGluIEhpbGFuZCBDbGFzc2ljIGluIHRoZSBDb3VudHJ5LCBUQkE8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlIGF0IFdpbmRoYW08L3A+CjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgdnMuIFBpY2tlcmluZ3RvbiBDZW50cmFsLCBhdCBCZXJsaW4gSGlsYW5kIENsYXNzaWMsIDQ6NDAgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUgYXQgQ2FuZmllbGQsIDQ6NDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoIHZzLiBMYWtvdGEgV2VzdCwgYXQgQmVybGluIEhpbGFuZCBDbGFzc2ljIGluIHRoZSBDb3VudHJ5LCAzIHAubS48L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Xb29zdGVyIHZzLiBSb2NreSBSaXZlciBNYWduaWZpY2F0LCBhdCBCZXJsaW4gSGlsYW5kIENsYXNzaWMgaW4gdGhlIENvdW50cnksIDY6MjAgcC5tLjwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5UT1AgR1VOPC9wPgo8cD4oQXQgQWxsaWFuY2UgSGlnaCBTY2hvb2wsIEFsbGlhbmNlKTwvcD4KPHA+VGVhbSBTdGFuZGluZ3M6IDEuIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDE4Mi41OyAyLiBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoIDE1Mi41OyAzLiBPbGVudGFuZ3kgMTQ5OyA0LiBMb3Vpc3ZpbGxlIDE0NDsgNS4gTWFyeXN2aWxsZSAxMzcuNTsgNi4gVHVzbGF3IDEzMzsgNy4gQWxsaWFuY2UgMTMyLjU7IDguIENhcnJvbGx0b24gMTMyOyA5LiBIdW50aW5ndG9uIChXLlZhLikgMTI0LjU7IDEwLiBXZXN0IEFsbGVnaGVueSAoVy5WYS4pIDExNDsgMTEuIFdlc3QgQnJhbmNoIDExMy41OyAxMi4gQ2xheW1vbnQgMTEyOyAxMy4gRnQuIExlYm9ldWYgKFBhLikgMTAyOyAxNC4gQXNodGFidWxhIFN0LiBKb2huIDk4LjU7IDE1LiBCZWF2ZXIgTG9jYWwgODI7IDE2LiBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDczLjU7IDE3LiAodGllKSBNaW5lcnZhIDcxLCBCZWxsYWZvbnRhaW5lIDcxOyAxOS4gKHRpZSkgR2lyYXJkIDY4LjYsIFN0LiBBbGJhbnMgKFdWKSA2OC42OyAyMS4gR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyBUcmluaXR5IDY3OyAyMi4gUmlwbGV5IChXLlZhLikgNjYuNTsgMjMuIEVhdG9uIChQYS4pIDY0OyAyNC4gKHRpZSkgQm9hcmRtYW4gNTYsIE1hcmxpbmd0b24gNTY7IDI2LiBNY0Rvd2VsbCA1MzsgMjcuICh0aWUpIFBhaW5lc3ZpbGxlIDUxLCBSaXZlcnNpZGUsIERlbGF3YXJlIEhheWVzIDUxOyAyOS4gTm9yZG9uaWEgNTAuNTsgMzAuIE11c3NlbG1hbiAoVy5WYS4pIDQ1LjU7IDMxLiBIdWJlciBIZWlnaHRzIFdheW5lIDQ0LjU7IDMyLiBHcmFuZHZpZXcgSGVpZ2h0cyAzODsgMzMuIE1hbnNmaWVsZCBTZW5pb3IgMzYuNTsgMzQuIFNoZWxieSAzMTsgMzUuIENoYXJkb24gMjY7IDM2LiBTdHJvbmdzdmlsbGUgMjUuNTsgMzcuIFNvdXRoZWFzdCAyMy41OyAzOC4gR3JhbmQgVmFsbGV5IDIwOyAzOS4gRmllbGQgMTk7IDQwLiBSYXZlbm5hIDE4OyA0MS4gKHRpZSkgQmxvb20gQ2Fycm9sbCAxNSwgVGhvbWFzIFdvcnRoaW5ndG9uIDE1LCBXZXN0IEdlYXVnYSAxNTsgNDQuIE5vcnRod2VzdCAxMjsgNDUuIEFsbGlhbmNlICYjODIyMDtCJiM4MjIxOyA4OyA0Ni4gV29ydGhpbmd0b24gS2lsYm91cm5lIDYuPC9wPgo8cD5DaGFtcGlvbnNoaXAgUHJlbGltaW5hcmllczwvcD4KPHA+KExvY2FsIHJlc3VsdHMgb25seSk8L3A+CjxwPjEwNjogTGF1dHplbnNoZWlzZXIgKExvdS4pIHRlY2guIGZhbGwgS3VobGlucyAoVHVzLikgMjAtMy4gMTEzOiBNY0NvbWFzIChCZWEuKSBkZWMuIFNoZXJtYW4gKE9sZSkgMy0yLiAxMjA6IFdheXQgKFdCKSBkZWMuIENyb3dlbGwgKEZMKSAxMy02LiAxMjY6IFN1dHRvbiAoRml0LikgZGVjLiBNaWxsZXIgKE11cy4pIDYtMS4gMTMyOiBNb25lYnJha2UgKEVhdC4pIGRlYy4gU3ViZXIgKFNUVk0pIDEtMC4gMTM4OiBXeW1lciAoU1RWTSkgZGVjLiBCb3lkIChNY0QpIDItMSAoM09UKS4gMTQ1OiBQYXNpdWsgKENhci4pIG1hai4gZGVjLiBHb3JlIChPbGUpIDktMS4gMTUyOiBNYXJzaCAoTWFyLikgbWFqLiBkZWMuIFNoYXcgKE9sZSkgMTYtMS4gMTYwOiBGZXJyZWUgKEZpdCkgZGVjLiBSZWljb3NreSAoSG9vLikgMi0xLiAxNzA6IExvZ29hIChTSikgbWFqLiBkZWMuIFN0YXJrZXkgKFJpcCkgMTUtMy4gMTgyOiBIZWF0aCAoU1RWTSkgZGVjLiBMYWhuaGFtIChIdW4uKSA2LTQuIDE5NTogU21pdGggKEhvby4pIGRlYy4gRG91Z2xhcyAoRml0LikgNi0yLiAyMjA6IE1jR3JlYXJ5IChXQSkgZGVjLiBIYXluZXMgKFJpcC4pIDQtMiAoT1QpLiAyODU6IERlbGdhcmJpbm8gKEdpci4pIHBpbiBLdXR0bGVyIChNaW4uKSAxOjQ2PC9wPgo8cD5TV0lNTUlORzwvcD4KPHA+Qk9ZUzwvcD4KPHA+Tk9SVEhFQVNUIENMQVNTSUMgPC9wPgo8cD4oQy5ULiBCcmFuZGluIE5hdGF0b3JpdW0sIENhbnRvbik8L3A+CjxwPlRlYW0gU3RhbmRpbmdzOiAxLiBCcmVja3N2aWxsZSAyODY7IDIuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgMjE2OyAzLiBDb2x1bWJ1cyBTdC5DaGFybGVzIHByZXAgMTk0OyA0LiBDbGV2ZWxhbmQgU3QuSWduYXRpb3VzIDE5MDsgNS4gSHVkc29uIDE4MS48L3A+CjxwPjIwMC15YXJkIG1lZGxleSByZWxheSYjODIxMjsxLiBCcmVja3N2aWxsZSAoQ2hpbWVzLCBKLktydXNpbnNraSwgTWFkZWosIFAuS3J1c2luc2tpKSAxOjM0LjYzLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIEpvaG5zb24gKEh1ZC4pIDE6NDEuODkuIDIwMCBpbmRpdmlkdWFsIG1lZGxleSYjODIxMjsxLiBQaGVscHMgKE5SKSAxOjUzLjQ1LiA1MCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gTXVsbGVucyAoTkNIKSAyMC44Mi4gMTAwIGJ1dHRlcmZseSYjODIxMjsxLiBNYWRlaiAoQnJlLikgNDguNTguIDEwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gSm9obnNvbiAoSHVkLikgNDYuMzguIDUwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gQ2hpbWVzIChCcmUuKSA0MC41Ny4gMjAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBIb292ZXIgKFN0ZXZlbnMsIEJyb3duLCBIZWxtdXRoLCBNdWxsZW5zKSAxOjI2LjQ3LiAxMDAgYmFja3N0cm9rZSYjODIxMjsxLiBNYWRlaiAoQnJlLikgNTAuMTYuIDEwMCBicmVhc3RzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gSi5LcnVzaW5za2kgKEJyZS4pIDU4LjIwLiA0MDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIEJyZWNrc3ZpbGxlIChDaGltZXMsIE1hZGVqLCBKLktydXNpbnNraSwgUC5LcnVzaW5za2kpIDM6MDkuNzEuIDwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPk5PUlRIRUFTVCBDTEFTU0lDIDwvcD4KPHA+KEMuVC4gQnJhbmRpbiBOYXRhdG9yaXVtLCBDYW50b24pPC9wPgo8cD5UZWFtIFN0YW5kaW5nczogMS4gTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAyNTk7IDIuIEh1ZHNvbiAyMzQuNTsgMy4gQnJlY2tzdmlsbGUgMjExLjU7IDQuIENvbHVtYnVzIEJpc2hvcCBXYXR0ZXJzb24gMTc1LjU7IDUuIFN0cm9uZ3N2aWxsZSAxNjEuPC9wPgo8cD4yMDAteWFyZCBtZWRsZXkgcmVsYXkmIzgyMTI7MS4gSHVkc29uIChIYW5uYW4sIE1jQ29ybWljaywgQ2FwcGFiaWFuY2EsIERlV2l0dCkgMTo0Ny40Ny4gMjAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBQaW1rZW4gKE5DSCkgMTo1My4xMi4gMjAwIGluZGl2aWR1YWwgbWVkbGV5JiM4MjEyOzEuIE1hcnRpbiAoTlIpIDI6MDguMTEuIDUwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBTY2htZWx6ZXIgKExhbmNhc3RlcikgMjMuNDYuIDEwMCBidXR0ZXJmbHkmIzgyMTI7MS4gUGFsdXRzaXMgKE5DSCkgNTYuNDEuIDEwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gU2NobWVsemVyIChMYW5jYXN0ZXIpIDUxLjIzLiA1MDAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIEludGloYXIgKENCVykgNDo1OC41My4gMjAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBIb292ZXIgKFBhbHV0c2lzLCBTdC4gQ2xhaXIsIEVobGVycywgVGlta2luKSAxOjM2LjYwLiAxMDAgYmFja3N0cm9rZSYjODIxMjsxLiBNY0Nvcm1pY2sgKEh1ZC4pIDU3LjM0LiAxMDAgYnJlYXN0c3Ryb2tlJiM4MjEyOzEuIEJhY2ggKEJyZS4pIDE6MDIuNDAuIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkmIzgyMTI7MS4gSHVkc29uIChIYW5uYW4sIE1jQ29ybWljaywgQ2FwcGFiaWFuY2EsIERlV2l0dCkgMzozMC4yNi48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtam9qby1mcmFuY2UtbGVhZHMtbWFuY2hlc3Rlci10by05MC01Ni1yb3V0LW9mLXRlbXBsZS1jaHJpc3RpYW4iPkhpZ2ggc2Nob29sIHJvdW5kdXA6IEpvSm8gRnJhbmNlIGxlYWRzIE1hbmNoZXN0ZXIgdG8gOTAtNTYgcm91dCBvZiBUZW1wbGUgQ2hyaXN0aWFuPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvaGlnaC1zY2hvb2wtc3dpbW1pbmctYnJlY2tzdmlsbGVzLWRhdmlkLW1hZGVqLWNvbnRpbnVlcy1zdHJvbmctc2VuaW9yLXNlYXNvbi13aXRoLXN0YW5kb3V0LXBlcmZvcm1hbmNlLWF0LW5vcnRoZWFzdC1jbGFzc2ljIj5IaWdoIHNjaG9vbCBzd2ltbWluZzogQnJlY2tzdmlsbGXigJlzIERhdmlkIE1hZGVqIGNvbnRpbnVlcyBzdHJvbmcgc2VuaW9yIHNlYXNvbiB3aXRoIHN0YW5kb3V0IHBlcmZvcm1hbmNlIGF0IE5vcnRoZWFzdCBDbGFzc2ljPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvY2l0eS1zZXJpZXMvaGlnaC1zY2hvb2wtd3Jlc3RsaW5nLXN0LXZpbmNlbnQtc3QtbWFyeS13aW5zLXRpdGxlLWF0LXRvcC1ndW4tdG91cm5hbWVudCI+SGlnaCBzY2hvb2wgd3Jlc3RsaW5nOiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSB3aW5zIHRpdGxlIGF0IFRvcCBHdW4gdG91cm5hbWVudDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
‘Snowpocalypse’ brings rain, freezing rain, sleet and snow to Akron, another storm possible Monday
What happened to Roberta ‘Bobby’ Snider? Hartville woman’s body missing after husband said she died during trip to Elvis’ Graceland
Former Akron police chief charged criminally after four-month investigation
Parents back Akron man accused of impersonating police officer; prominent black leaders question serious charges against Christopher Hendon
Longtime Browns special teams coordinator Chris Tabor reportedly leaving to fill same role for Chicago Bears
Akron could be buried in snow or encased in ice by Saturday morning
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Wendys restaurant in Stow destroyed by fire