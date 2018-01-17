Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: January 17, 2018 - 11:02 PM | Updated: January 17, 2018 - 11:11 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5HSVJMUzwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiA1NSwgWW91bmcuIFVyc3VsaW5lIDU0PC9wPgo8cD5BdXJvcmEgNDAsIEJhcmJlcnRvbiAzNDwvcD4KPHA+Q2xvdmVybGVhZiA0MSwgU3RyZWV0c2Jvcm8gMzM8L3A+CjxwPkdhcnJldHRzdmlsbGUgNTUsIE1vZ2Fkb3JlIDM5PC9wPgo8cD5HcmVlbiA0NiwgUGVycnkgNDMgKDIgT1QpPC9wPgo8cD5KYWNrc29uIDQzLCBHbGVuT2FrIDMyPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCA1MCwgVGFsbG1hZGdlIDQ3PC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyIDU4LCBDVkNBIDM4PC9wPgo8cD5NZWRpbmEgNTUsIEVseXJpYSA0NTwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA1NiwgTGFrZSAzOTwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gNDQsIEh1ZHNvbiAzMjwvcD4KPHA+Tm9ydG9uIDQ5LCBDb3ZlbnRyeSAzOTwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUgNDcsIENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIDM5PC9wPgo8cD5SYXZlbm5hIDYxLCBGaWVsZCAyNzwvcD4KPHA+UmV2ZXJlIDQ4LCBDb3BsZXkgNDU8L3A+CjxwPlNhbGVtIDQyLCBBbGxpYW5jZSAyMDwvcD4KPHA+U291dGhlYXN0IDU1LCBMYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gNDY8L3A+CjxwPlN0LiBKb3NlcGggQWNhZGVteSA2MCwgQnJ1bnN3aWNrIDUwPC9wPgo8cD5TdG93IDYyLCBOb3Jkb25pYSA0ODwvcD4KPHA+VHdpbnNidXJnIDY3LCBCcmVja3N2aWxsZSAxOTwvcD4KPHA+VmFsbGV5IENocmlzdGlhbiA2MCwgUm9vdHN0b3duIDUzPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggNTksIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDE4PC9wPgo8cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgNTIsIFdSQSAzNTwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlIDQ5LCBTcHJpbmdmaWVsZCAzOTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNTUsIFlPVU5HU1RPV04gVVJTVUxJTkUgNTQ8L3A+CjxwPkhvYmFuCTIzCTE3CTQJMTEJJiM4MjEyOwk1NTwvcD4KPHA+VXJzdWxpbmUJOQkxNgkxMwkxNgkmIzgyMTI7CTU0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gKDktNCk8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBXaGl0bW9yZSAxLTMtNiwgUm9iZXJ0cyAzLTItOCwgSGFsbCAyLTAtNCwgRmxhbm5lcnkgNC0wLTEyLCBCcmV3ZXIgMTAtMC0yMCwgR29vZGVuLVdlc2xleSAxLTEtMywgQmVudGxleSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyMi02LTU1LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ZT1VOR1NUT1dOIFVSU1VMSU5FICg2LTYpPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgSGFycmlzIDEwLTEtMjUsIE5lbHNvbiAxLTAtMywgTWNOYWxseSAyLTAtNCwgTW9vcm1vbiAyLTItNiwgQmVsbCA3LTAtMTYuIFRvdGFsczogMjItMy01NC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhhcnJpcyA0LCBGbGFubmVyeSA0LCBCZWxsIDIsIE5lbHNvbiwgV2hpdG1vcmUuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDQ2LTM2LiA8L3A+CjxwPkFVUk9SQSA0MCwgQkFSQkVSVE9OIDM0PC9wPgo8cD5BdXJvcmEJNgkxMwk2CTE1CSYjODIxMjsJNDA8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbgk4CTcJMTAJOQkmIzgyMTI7CTM0PC9wPgo8cD5BVVJPUkEgKDEyLTIsIDgtMCkgJiM4MjEyOyBTaGEuIFNlbGxlcnMgMS0wLTIsIFJvc3MgNy0wLTE5LCBTaHkuIFNlbGxlcnMgMC05LTksIENyYXdmb3JkIDEtMC0zLCBMYXNreSAyLTMtNy4gVG90YWxzOiAxMS0xMi00MC48L3A+CjxwPkJBUkJFUlRPTiAoMTAtMywgNS0yKSAmIzgyMTI7IEtlbGxleSAyLTItNiwgU2hpZmZlcmx5IDUtMC0xNSwgUmllcyAzLTItOCwgU3Rpbm5ldHQgMS0wLTIsIFByZXdpdHQgMS0wLTIsIFRob21hcyAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAxMi01LTM0LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUm9zcyA1LCBTaGlmZmVybHkgNSwgQ3Jhd2ZvcmQuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEF1ci4sIDIwLTE5LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBCYXIuLCAyMSAoUmllcyA3KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEJhci4sIDE5LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5CYXJiZXJ0b24sIDM2LTE3LiA8L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgNDEsIFNUUkVFVFNCT1JPIDMzPC9wPgo8cD5DbG92ZXJsZWFmCTkJOAk1CTE5CSYjODIxMjsJNDE8L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvCTgJMwkxMwk5CSYjODIxMjsJMzM8L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgKDEzLTAsIDYtMCkgJiM4MjEyOyBKb3JkYW4gNy0yLTE2LCBMaW1hcyAzLTYtMTMsIFdhbmdsZXIgMS0yLTQsIEdhbGxhZ2hlciAyLTAtNCwgVHJpcHAgMS0wLTIsIE9saXZlciAwLTEtMSwgQm9sdHogMC0xLTEuIFRvdGFsczogMTQtMTItNDEuPC9wPgo8cD5TVFJFRVRTQk9STyAoNC05LCAyLTQpICYjODIxMjsgQm9seWFyZCA1LTUtMTcsIERpYWwgNC0wLTgsIFJpY2UgMy0wLTYsIE5lZmYgMS0wLTIsIERhdmlzIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDEzLTUtMzMuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCb2x5YXJkIDIsIExpbWFzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTdHIuLCAxNi0xMC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q2xvdmVybGVhZiwgMjctMjYuIDwvcD4KPHA+R0FSUkVUVFNWSUxMRSA1NSwgTU9HQURPUkUgMzk8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlCTEyCTcJOAkxMgkmIzgyMTI7CTM5PC9wPgo8cD5HYXJyZXR0c3ZpbGxlCTE3CTE5CTEyCTcJJiM4MjEyOwk1NTwvcD4KPHA+TU9HQURPUkUgJiM4MjEyOyBNdXJwaHkgMi0wLTQsIFByLiBIYWxsaXdpbGwgMi0wLTQsIEpvaG5zb24gNC0xLTksIFBhLiBIYWxsaXdpbGwgNi0yLTE0LCBTdHJhaWdodCAyLTAtNCwgSGlja2xlIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDE4LTMtMzkuPC9wPgo8cD5HQVJSRVRUU1ZJTExFICYjODIxMjsgTWlsbGVyIDEtMy01LCBHZWRkZXMgMy0wLTgsIE1pbGxzIDctMS0xNSwgVHJlbnQgMS0wLTIsIENhcmV5IDEtMC0zLCBMYXdyZW5jZSA1LTYtMTYsIEV2YW5zIDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDIxLTEwLTU1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogR2VkZGVzIDIsIENhcmV5LjwvcD4KPHA+S0VOVCBST09TRVZFTFQgNTAsIFRBTExNQURHRSA0NzwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlCTE3CTEwCTgJMTIJJiM4MjEyOwk0NzwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJNwkxOAkxNQkxMAkmIzgyMTI7CTUwPC9wPgo8cD5UQUxMTUFER0UgJiM4MjEyOyBCaWNrYXIgNC01LTE0LCBKb2huc29uIDYtMC0xNCwgU2V2ZXJucyAyLTQtOSwgUGVycmluIDItMS01LCBHb3R0byAxLTAtMywgSHVzc2luZyAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNi0xMC00Ny48L3A+CjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUICYjODIxMjsgS2F5LiBGaXNjaGVyIDEwLTctMjgsIEhvcm5lciA0LTAtMTEsIEthcy4gRmlzY2hlciAyLTEtNiwgTW94bGV5IDEtMS0zLCBCdXNoIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE4LTktNTAuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBIb3JuZXIgMywgSm9obnNvbiAyLCBCaWNrYXIsIFNldmVybnMsIEdvdHRvLCBLYXkuIEZpc2NoZXIsIEthcy4gRmlzY2hlci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogVGFsLiwgMTYtMTIuIDwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiA1OCwgQ1ZDQSAzODwvcD4KPHA+Q1ZDQQk5CTEwCTExCTgJJiM4MjEyOwkzODwvcD4KPHA+TWFuY2hlc3RlcgkxNQkxMgkxNAkxNwkmIzgyMTI7CTU4PC9wPgo8cD5DVkNBICYjODIxMjsgSnVkZ2UgNy0zLTE4LCBEYXZpcyA3LTItMTYsIElhbm5ldHRhIDEtMC0yLCBGb2d1dGggMS0wLTIsIEJldmluZ3RvbiAwLTAtMC4gVG90YWxzOiAxNiA0IDM4LjwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiAmIzgyMTI7IEFua2VyIDYtNC0xNywgQ2FtcGJlbGwgNC0wLTgsIE1jRmFkZGVuIDMtMC03LCBTaWVkZWwgOC0wLTE2LCBGb3JyZXQgMi02LTEwLiBUb3RhbHM6IDIzIDEwIDU4LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQW5rZXIsIE1jRmFkZGVuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBDVkNBLCAxMi05LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5NYW5jaGVzdGVyLCAzMi0yOC4gPC9wPgo8cD5NRURJTkEgNTUsIEVMWVJJQSA0NTwvcD4KPHA+TWVkaW5hCTEyCTE2CTEyCTE1CSYjODIxMjsJNTU8L3A+CjxwPkVseXJpYQk3CTE0CTE1CTkJJiM4MjEyOwk0NTwvcD4KPHA+TUVESU5BICg4LTUsIDMtNSkgJiM4MjEyOyBOYXUgMS0wLTMsIE1jTXVsbGVuIDMtMi05LCBNY0tlZSA0LTYtMTQsIEdvcmRvbiAxLTEtMywgTHV0aHkgMi0wLTQsIEJlcmdob2x0eiAyLTAtNCwgRHd5ZXIgMS0xLTQsIExpbmFyZCAzLTItOCwgU3R1YXJ0IDEtMS0zLCBCdXp6ZWxsaSAxLTAtMy4gVG90YWxzOiAxOS0xMy01NS48L3A+CjxwPkVMWVJJQSAmIzgyMTI7IFRodXJtYW4gNS0zLTE0LCBGYXJyaXMgNS01LTE1LCBNZWFucyAzLTQtMTEsIEhhd2tpbnMgMS0wLTIsIE5vYmxlIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDE1LTEzLTQ1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTmF1LCBEd3llciwgQnV6emVsbGksIE1jTXVsbGVuLCBUaHVybWFuLCBNZWFucy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWVkaW5hLCA2MS00NS4gPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDU2LCBMQUtFIDM5PC9wPgo8cD5OQyBIb292ZXIJMTMJMTYJMTYJMTEJJiM4MjEyOwk1NjwvcD4KPHA+TGFrZQkxMAk5CTEyCTgJJiM4MjEyOwkzOTwvcD4KPHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiAoNy0xMCwgNC00KSAmIzgyMTI7IERhdmlzIDUtMC0xMSwgS2luc2xleSA0LTMtMTEsIEhhd2tlcyAxLTAtMywgQS4gR3JlZW4gMy0wLTcsIE1pbGxlciAxLTAtMiwgUm9zaGFrIDctMy0xNywgV2Fsa2VyIDEtMy01LiBUb3RhbHM6IDIyLTktNTYuPC9wPgo8cD5MQUtFICg0LTksIDEtNykgJiM4MjEyOyBIYW5jZSAzLTEwLTE2LCBTYW1wc29uIDItMi03LCBOb3ZlbWJlciAwLTEtMSwgTGVpc2luZyAxLTEtMywgTWlsbGVyIDMtMC02LCBMZWJlYXUgMC0yLTIsIFN0ZXBoZW5zIDEtMi00LiBUb3RhbHM6IDEwLTE4LTM5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRGF2aXMsIEhhd2tlcywgQS4gR3JlZW4sIFNhbXBzb24uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5DSCwgMTgtMTMuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE5DSCwgMjkgKEtpbnNsZXkgNyk7IExha2UsIDI3IChNaWxsZXIgNykuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBMYWtlLCAyMS0xNi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciwgNDYtMTMuIDwvcD4KPHA+Tk9SVEggUk9ZQUxUT04gNDQsIEhVRFNPTiAzMjwvcD4KPHA+SHVkc29uCTE0CTMJMTAJNQkmIzgyMTI7CTMyPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbgk4CTEzCTE0CTkJJiM4MjEyOwk0NDwvcD4KPHA+SFVEU09OICg0LTksIDMtNikgJiM4MjEyOyBTLiBIaW5rbGUgMS0xLTMsIEUuIEhpbmtsZSA0LTItMTEsIExhd2xlciAwLTItMiwgQ2hpYXJhcHBhIDMtMC03LCBXcmlnaHQgNC0xLTkuIFRvdGFsczogMTItNi0zMi48L3A+CjxwPk5PUlRIIFJPWUFMVE9OICYjODIxMjsgR3Jvc3RpdGEgMS0yLTQsIEhhcnJpcyAxLTAtMiwgRG9sZGVoYW1lbCAwLTQtNCwgUGxhZ2VucyAzLTEtOCwgSnVyZWNsaWVrIDEtMi00LCBQYXJrcyAxMC0yLTIyLiBUb3RhbHM6IDE2LTExLTQ0LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRS4gSGlua2xlLCBDaGlhcmFwcGEsIFBsYWdlbnMuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEh1ZC4sIDEyLTExLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMzctMjIuIDwvcD4KPHA+Tk9SVE9OIDQ5LCBDT1ZFTlRSWSAzOTwvcD4KPHA+Tm9ydG9uCTEwCTE2CTgJMTUJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkJNwkxMgkxMQk5CSYjODIxMjsJMzk8L3A+CjxwPk5PUlRPTiAoOS00LCA3LTEpICYjODIxMjsgSG91c2xleSA1LTUtMTUsIFNoZWFyZXIgMS0wLTIsIEhvc2V5IDYtMS0xMywgQS4gTXVyYXdza2kgMi0xLTUsIExlc3RlciAxLTAtMiwgRmF2b3IgMS0wLTIsIEhhcnBlciA1LTAtMTAuIFRvdGFsczogMjEtNy00OS48L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZICg1LTYsIDMtMykgJiM4MjEyOyBIdWRzb24gNC02LTE0LCBOb3JyaXMgMi01LTEwLCBSb3NzIDMtMC03LCBNY0dvbmlnYWwgMi0wLTQsIFBpZXJpIDEtMi00LiBUb3RhbHM6IDEyLTEzLTM5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTm9ycmlzLCBSb3NzLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCAxNy0xNi4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMzQgKEhvc2V5IDgpOyBDb3YuLCAzMSAoSHVkc29uIDE4KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENvdi4sIDI1LTIwLiA8L3A+CjxwPk9SUlZJTExFIDQ3LCBDQU5UT04gQ0VOVFJBTCBDQVRIT0xJQyAzOTwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUJMTMJMTMJMTAJMTEJJiM4MjEyOwk0NzwvcD4KPHA+Q0NDCTgJNAk0CTIzCSYjODIxMjsJMzk8L3A+CjxwPk9SUlZJTExFICgxMS0yKSAmIzgyMTI7IEthdWYgMS0wLTMsIEdvZGRhcmQtQ2FzdG8gNS0yLTE0LCBIYW1zaGVyIDMtNC0xMCwgSGF3a2lucyAxLTAtMiwgTGFuZGlzIDEtMC0yLCBGbGlubmVyIDItMC02LCBDYXJwZW50ZXIgNS0wLTEwLiBUb3RhbHM6IDE4LTYtNDcuPC9wPgo8cD5DQ0MgKDItMTIpICYjODIxMjsgT2tyZXNzIDEtMC0yLCBXaW5kZW11dGggMS0wLTMsIEtydXBhciA1LTAtMTAsIFNjaG90dCA3LTItMTgsIEJsYWtlbmV5IDItMi02LiBUb3RhbHM6IDE2LTQtMzkuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBLYXVmIDIsIEdvZGRhcmQtQ2FzdG8gMiwgRmxpbm5lciAyLCBTY2hvdHQgMiwgV2luZGVtdXRoLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBPcnIuLCAxMy03LiA8L3A+CjxwPlJFVkVSRSA0OCwgQ09QTEVZIDQ1PC9wPgo8cD5Db3BsZXkJOQkxNwk2CTEzCSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPlJldmVyZQkzCTE1CTE2CTE0CSYjODIxMjsJNDg8L3A+CjxwPkNPUExFWSAmIzgyMTI7IEhlYXAgOC0wLTE2LCBCcm93biAzLTAtOCwgRWxpYXMgMy0xLTcsIFNhbGVzIDEtNS03LCBCcmVubmVyIDEtMi00LCBEZW50ZSAxLTEtMy4gVG90YWxzOiAxNy05LTQ1LjwvcD4KPHA+UkVWRVJFICgzLTEwLCAyLTUpICYjODIxMjsgUmlubiA3LTQtMTgsIE5vdm9zZWwgNC02LTE0LCBIZXRlIDQtMS05LCBLZW5uYSAxLTItNCwgUGFycmlzaCAxLTAtMy4gVG90YWxzOiAxNy0xMy00OC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJyb3duIDIsIFBhcnJpc2guIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IENvcC4sIDE3LTExLiA8L3A+CjxwPlNPVVRIRUFTVCA1NSwgTEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNUSUFOIDQ2PC9wPgo8cD5MYWtlIENlbnRlcgkxNQk5CTEyCTEwCSYjODIxMjsJNDY8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdAkxNwkxNgk4CTE0CSYjODIxMjsJNTU8L3A+CjxwPkxBS0UgQ0VOVEVSICg0LTYpJiM4MjEyOyBLYXJtaWUgMS0xLTMsIEhhdWJlcnQgNC0xLTEyLCBNYW5nIDYtMC0xNiwgTWl6ZW5lciAxLTEtMywgQmFpbGV5IDItMC00LCBTb21tZXJzIDAtMi0yLCBIYXJrZXIgMy0wLTYuIFRvdGFsczogMTctMy00Ni48L3A+CjxwPlNPVVRIRUFTVCAmIzgyMTI7IFdpbGxpcyAyLTAtNCwgQm9sZXZpY2ggMS0wLTIsIEZhaXJjaGlsZCAxLTAtMywgSmFtZXMgNC0yLTExLCBSYWRjbGlmZiA5LTctMjYsIFByYXRlciAxLTItNCwgS2V0byAwLTEtMSwgTmVlciAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyMC0xMi01NS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhhdWJlcnQgMywgTWFuZyA0LCBGYWlyY2hpbGQsIEphbWVzLCBSYWRjbGlmZi4gPC9wPgo8cD5TVC4gSk9TRVBIIEFDQURFTVkgNjAsIEJSVU5TV0lDSyA1MDwvcD4KPHA+U3QuIEpvc2VwaAkxMgkyMgkxMQkxNQkmIzgyMTI7CTYwPC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sJMTcJMTEJMTIJMTAJJiM4MjEyOwk1MDwvcD4KPHA+U1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZICYjODIxMjsgQmVja2VyIDEtMC0zLCBMb3dlIDMtMC05LCBDb2xlbWFuIDAtMi0yLCBNLiBOZWl0emVsIDgtMS0xNywgRGV2ZXIgNS00LTE3LCBDLiBOZWl0emVsIDUtMS0xMi4gVG90YWxzOiAyMi04LTYwLjwvcD4KPHA+QlJVTlNXSUNLICYjODIxMjsgR2FsYWlkYSAyLTAtNiwgQ2FtcGJlbGwgNS0wLTEyLCBSYW1pY29uZSAwLTItMiwgRmluayA1LTQtMTYsIFNhbGlzYnVyeSA0LTAtMTAsIEtyaXpzYSAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAxOC02LTUwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTG93ZSAzLCBEZXZlciAzLCBHYWxhaWRhIDIsIENhbXBiZWxsIDIsIEZpbmsgMiwgQmVja2VyLCBDLiBOZWl0emVsLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TdC4gSm9zZXBoIEFjYWRlbXksIDMyLTI2LiA8L3A+CjxwPlNUT1cgNjIsIE5PUkRPTklBIDQ4PC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYQkxNQk2CTE0CTEzCSYjODIxMjsJNDg8L3A+CjxwPlN0b3cJMTIJMTMJMTQJMjMJJiM4MjEyOwk2MjwvcD4KPHA+Tk9SRE9OSUEgKDEwLTQsIDUtMykgJiM4MjEyOyBNYWplcm9zIDEtMS00LCBJbXJpZSAyLTAtNSwgQmFybmVzIDItMC01LCBXaWxsaWFtcyAwLTEtMSwgRXZhbnMgMi0yLTYsIFNwZWxsbWFuIDAtMy0zLCBDbHVzZSAxMC0yLTI0LiBUb3RhbHM6IDE3LTktNDguPC9wPgo8cD5TVE9XICgxNC0xLCA4LTApICYjODIxMjsgUGV0aXQgOC0xLTIwLCBSaWNoYXJkcyAxLTItNCwgUGFyciAzLTMtOSwgQW5kcmFzc3kgMi0wLTQsIFN0ZWZhbm92IDctNy0yMywgVGhpbHBvdCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyMi0xMy02Mi48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFBldGl0IDMsIFN0ZWZhbm92IDIsIENsdXNlIDIsIEJhcm5lcywgTWFqZXJvcywgSW1yaWUuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDE2LTEyLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TdG93LCA0NC00Mi4gPC9wPgo8cD5WQUxMRVkgQ0hSSVNUSUFOIDYwLCBST09UU1RPV04gNTM8L3A+CjxwPlZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4JMTMJMTYJMjEJMTAJJiM4MjEyOwk2MDwvcD4KPHA+Um9vdHN0b3duCTExCTIxCTUJMTYJJiM4MjEyOwk1MzwvcD4KPHA+VkFMTEVZIENIUklTVElBTiAoNy01KSAmIzgyMTI7IFQuIEpvbmVzIDQtMi0xMCwgQS4gSm9uZXMgMS0yLTQsIEltLiBTbnlkZXIgMi00LTgsIEdpbGwgNC0xLTEwLCBJbi4gU255ZGVyIDExLTItMjUsIFRheWxvciAxLTEtMy4gVG90YWxzOiAyMy0xMi0yNi48L3A+CjxwPlJPT1RTVE9XTiAoNC03KSAmIzgyMTI7IEhhcnJpcyA2LTQtMTcsIER1dmFsbCAyLTItNiwgSm9obnNvbiAwLTEtMSwgU3RlZmFuY2lrIDEtMC0zLCBCb2JicyAzLTItOSwgQXRraW5zb24gMS0wLTMsIE1vb3JlIDAtMS0xLCBDYXJ1c28gMC0yLTIsIFNtaXRoIDMtMy05LiBUb3RhbHM6IDE3LTE1LTUzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogUm9vLiwgMTktMTQuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFZhbC4sIDQ3OyBSb28uLCA0NyAoU21pdGggMTMpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogUm9vLiwgMzAtMjMuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlJvb3RzdG93biwgNDEtMTMuIDwvcD4KPHA+V0FEU1dPUlRIIDU5LCBDVVlBSE9HQSBGQUxMUyAxODwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJMgk3CTMJNgkmIzgyMTI7CTE4PC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGgJMTgJMTIJMTUJMTQJJiM4MjEyOwk1OTwvcD4KPHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMgKDctNywgNC00KSAmIzgyMTI7IEsuIEh1ZmZtYW4gMC0wLTAsIEMuIEh1ZmZtYW4gMi0wLTUsIExlbm5vcyAyLTEtNSwgRGF2aXMgMS0yLTQsIEhhbXJpZSAyLTAtNC4gVG90YWxzOiA3LTMtMTguPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggKDEzLTIsIDctMSkgJiM4MjEyOyBXb24gMS00LTYsIExlYXRoZXJtYW4gMS0wLTIsIExhbmNlIDItMC00LCBCYXRleSAxLTQtNiwgRWxjaGxpbmdlciAyLTEtNSwgTW92c2VzaWFuIDItMC01LCBQYWxlY2VrIDMtMC04LCBFdmFucyA0LTAtOCwgQmFua3MgNC0yLTExLCBBbmRyZXdzIDEtMC0yLCBadWZyYSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyMi0xMS01OS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFBhbGVjZWsgMiwgTW92c2VzaWFuLCBCYW5rcywgQy4gSHVmZm1hbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ0YsIDE2LTkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENGLCAyMyAoSGFtcmllIDUpOyBXYWQuLCAzNCAoRXZhbnMgOCkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBDRiwgMjMtMTQuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPldhZHN3b3J0aCwgNDgtMzMuIDwvcD4KPHA+V0FMU0ggSkVTVUlUIDUyLCBXRVNURVJOIFJFU0VSVkUgQUNBREVNWSAzNTwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0CTExCTIwCTkJMTIJJiM4MjEyOwk1MjwvcD4KPHA+V1JBCTcJNwk5CTEyCSYjODIxMjsJMzU8L3A+CjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAoOS00KSAmIzgyMTI7IFNhcHAgMS0wLTIsIEJvdWNoeSAyLTAtNCwgQWxlc3NpbyA0LTQtMTUsIEh1c2Nyb2Z0IDQtMC05LCBCYWNobWFubiAxLTItNSwgVml0YW50b25pbyAyLTAtNSwgTm9ycmlzIDQtMC0xMi4gVG90YWxzOiAxOC02LTUyLjwvcD4KPHA+V1JBICg0LTkpICYjODIxMjsgSmFpLiBEdXZhbCA1LTAtMTIsIEphZC4gRHV2YWwgNS0wLTEwLCBLaW5nIDItMC02LCBIb3ZhbiAzLTEtNywgSm9uZXMgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMTUtMS0zNS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE5vcnJpcyA0LCBBbGVzc2lvIDMsIEphaS4gRHV2YWwgMiwgS2luZyAyLCBIdXNjcm9mdCwgQmFjaG1hbm4sIFZpdGFudG9uaW8uIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPldhbHNoIEplc3VpdCwgNDctMTUuIDwvcD4KPHA+V09PRFJJREdFIDQ5LCBTUFJJTkdGSUVMRCAzOTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJNgkxMgk0CTE3CSYjODIxMjsJMzk8L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZQk5CTE2CTkJMTUJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+U1BSSU5HRklFTEQgKDItMTEsIDAtNykgJiM4MjEyOyBQaGlsbGlwcyA1LTEtMTMsIFRob21wc29uIDEtMy01LCBSb2RlbmJ1Y2hlciAwLTItMiwgR2FybmVyIDAtMS0xLCBLZXJuIDQtMC0xMSwgV2Fsc2ggMy0xLTcuIFRvdGFsczogMTMtOC0zOS48L3A+CjxwPldPT0RSSURHRSAmIzgyMTI7IEhvd2FyZCAzLTEtNywgUGFya2VyIDItMC00LCBSYXNoaWQgMi0xLTYsIEtlYXJucyAwLTEtMSwgQXJ0aWNlIDMtMi04LCBNYWxseSA0LTAtOCwgRGVCb3JkIDItOC0xMywgRm9zdGVyIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE3LTEzLTQ5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogS2Vhcm4gMywgUGhpbGxpcHMgMiwgUmFzaGlkLCBEZUJvcmQuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFdvby4sIDE5LTE2LiA8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QnVjaHRlbCBhdCBFYXN0LCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSBhdCBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSBhdCBSaXR0bWFuPC9wPgo8cD5FbGxldCBhdCBOb3J0aCwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IEZpcmVzdG9uZSwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PcGVuIERvb3IgQ2hyaXN0aWFuIGF0IE91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zLCA2IHAubS48L3A+CjxwPldvb3N0ZXIgYXQgV2VzdCBIb2xtZXMsIDc6MzAgcC5tLiA8L3A+CjxwPkJPV0xJTkc8L3A+CjxwPkJPWVM8L3A+CjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAyLDM1NiwgQ1ZDQSAyLDA4ODwvcD4KPHA+KEF0IExlZ2VuZCBMYW5lcywgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMpPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBNaWNoYWxza2kgKENWQ0EpIDE5NjsgR29ybWFuIChXSikgMjE1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBNaWNoYWxza2kgKENWQ0EpIDM2NzsgR29ybWFuIChXSikgNDI2LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ1ZDQSAxLTY7IFdhbHNoIEplc3VpdCA0LTIuPC9wPgo8cD5FQVNUIDIsMzM4LCBBUkNIQklTSE9QIEhPQkFOIDIsMzA2PC9wPgo8cD4oQXQgQmlsbCBXaGl0ZSYjODIxNztzIEFrcm9uIExhbmVzKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogUHV6YWt1bGljcyAoRSkgMjI0OyBQaGlsbGlwcyAoQUgpIDIyNS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gUHV6YWt1bGljcyAoRSkgNDA1OyBQaGlsbGlwcyAoQUgpIDQyNy48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEVhc3QgMy00OyBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDctMS48L3A+CjxwPkdSRUVOIDIsNDYyLCBMQUtFIDIsMjg3PC9wPgo8cD4oQXQgVHVya2V5Zm9vdCBMYW5lcywgQWtyb24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBNaWxsZXIgKEwpIDIxNTsgQml0emxlciAoRykgMjE0LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBNaWxsZXIgKEwpIDM4NDsgQml0emxlciAoRykgMzc3LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTGFrZSA0LTgsIDAtNjsgR3JlZW4gNS03LCAzLTUuPC9wPgo8cD5HQVJSRVRUU1ZJTExFIDIsNTk0LCBOT1JUT04gMiw0NDI8L3A+CjxwPihBdCBDaGFyZ2VyIExhbmVzLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBFd2VsbCAoRykgMjQ2OyBCb2FscyAoTikgMjU4LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBFd2VsbCAoRykgNDU0OyBCb2FscyAoTikgNDIyLiBKViBTY29yZTogTm9ydG9uIDEsMzI5LTk1OS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IE5vcnRvbiA2LTcuPC9wPgo8cD5DT1ZFTlRSWSAyLDQ2MiwgU1BSSU5HRklFTEQgMiw0NTU8L3A+CjxwPihBdCBTcGlucyBCb3dsLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IExlaWJlcnQgKEMpIDIzMTsgQW1icm9zZSAoUykgMjM1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBTdGFobCAoQykgNDIzOyBBbWJyb3NlIChTKSA0MzcuIEpWIFNjb3JlOiBDb3ZlbnRyeSwgMSw2NjUtMSwyMzYuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCAxMS0yOyBDb3ZlbnRyeSA5LTQuPC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gMiwwNTAsIE5PUlRIIFJPWUFMVE9OIDEsODEwPC9wPgo8cD4oQXQgQ2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQm9kdXN6ZWsgKE5SKSwgU2VpZmVydCAoTlIpIDE3MDsgVHJlc3ogKEIpIDIxNC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQm9kdXN6ZWsgKE5SKSAzMzM7IFRyZXN6IChCKSAzNjEuIEpWIFNjb3JlOiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMSw1NjgtMSwzODguPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiAwLTcsIDAtNzsgQmFyYmVydG9uIDEtMTIsIDEtNS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgMSw2MTMsIENWQ0EgMSw0ODU8L3A+CjxwPihBdCBMZWdlbmQgTGFuZXMsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQnVkcmV2aWNoIChDVkNBKSAxMzg7IFNpbXBzb24gKFdKKSAxNzIuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IENvb2sgKENWQ0EpIDI0MTsgU2ltcHNvbiAoV0opIDM0MC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IENWQ0EgMi01LjwvcD4KPHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAyLDAyOCwgRUFTVCAxLDU1NDwvcD4KPHA+KEF0IEJpbGwgV2hpdGUmIzgyMTc7cyBBa3JvbiBMYW5lcyk8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IFNraXBwZXIgKEUpIDE3MDsgSHViZXIgKEFIKSAyNDAuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IFNraXBwZXIgKEUpIDMwMTsgSHViZXIgKEFIKSA0MzEuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBFYXN0IDQtNDsgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiA4LTEuPC9wPgo8cD5MQUtFIDIsMTUyLCBHUkVFTiAyLDE0NjwvcD4KPHA+KEF0IFR1cmtleWZvb3QgTGFuZXMsIEFrcm9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQm96bWFuIChMKSAyMDA7IFJpcGxleSAoRykgMTg5LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBFYXJsZXMgKEwpLCBCb3ptYW4gKEwpIDM0NTsgUmlwbGV5IChHKSAzMzcuIEpWIFNjb3JlOiBMYWtlLCAxLDYzOC0xLDUyMzwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTGFrZSA3LTUsIDMtMzsgR3JlZW4gNS02LCAyLTYuPC9wPgo8cD5OT1JUT04gMiwyNDcsIEdBUlJFVFRTVklMTEUgMiwyMDY8L3A+CjxwPihBdCBDaGFyZ2VyIExhbmVzLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBMaXBwZXJ0IChHKSAyMTQ7IExhaG5lciAoTikgMjA3LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBMaXBwZXJ0IChHKSAzOTI7IExhaG5lciAoTikgNDAwLiBKViBTY29yZTogTm9ydG9uIDEsNjA4LTEsNTQwLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydG9uIDExLTMuPC9wPgo8cD5TUFJJTkdGSUVMRCAyLDM2MCwgQ09WRU5UUlkgMiwxNzI8L3A+CjxwPihBdCBTcGlucyBCb3dsLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IENhcGxpbmdlciAoQykgMjMwOyBNYXN0ZXJzIChTKSAyNTIuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IENhcGxpbmdlciAoQykgNDE3OyBNYXN0ZXJzIChTKSA0MjIuIEpWIFNjb3JlOiBTcHJpbmdmaWVsZCwgMSw3NzQtMSw0OTAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBDb3ZlbnRyeSA5LTQ7IFNwcmluZ2ZpZWxkIDEwLTMuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtYXVyb3JhLW5vcnRoLWNhbnRvbi1ob292ZXItd2Fsc2gtamVzdWl0LXdpbm5lcnMtaW4tZ2lybHMtYmFza2V0YmFsbCI+SGlnaCBzY2hvb2wgcm91bmR1cDogQXVyb3JhLCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyLCBXYWxzaCBKZXN1aXQgd2lubmVycyBpbiBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wtc3BvdGxpZ2h0LWphbi0xOCI+SGlnaCBTY2hvb2wgU3BvdGxpZ2h0OiBKYW4uIDE4PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvcG9ydGFnZS10cmFpbC1jb25mZXJlbmNlL2hpZ2gtc2Nob29sLWdpcmxzLWJhc2tldGJhbGwtbm9ydG9uLTQ5LWNvdmVudHJ5LTM5LXBhbnRoZXJzLWZpbmlzaC1zdHJvbmctd2l0aC1hLTEwLTAtcnVuLWVuLXJvdXRlLXRvLWEtd2luLW92ZXItdGhlLWNvbWV0cyI+SGlnaCBzY2hvb2wgZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbCAvIE5vcnRvbiA0OSwgQ292ZW50cnkgMzk6IFBhbnRoZXJzIGZpbmlzaCBzdHJvbmcgd2l0aCBhIDEwLTAgcnVuIGVuIHJvdXRlIHRvIGEgd2luIG92ZXIgdGhlIENvbWV0czwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Longtime Browns special teams coordinator Chris Tabor reportedly leaving to fill same role for Chicago Bears
Former pastor says Angley abused him
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Firestone mansion catches fire