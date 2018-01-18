Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: January 18, 2018 - 10:20 PM | Updated: January 18, 2018 - 11:09 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5HSVJMUzwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5CdWNodGVsIDQ1LCBFYXN0IDM1PC9wPgo8cD5DYW50b24gTWNLaW5sZXkgNjMsIFNoYWtlciBIZWlnaHRzIDMwPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSA0MCwgUml0dG1hbiAyMzwvcD4KPHA+RWxsZXQgNDQsIE5vcnRoIDI5PC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIDgzLCBGaXJlc3RvbmUgNTg8L3A+CjxwPk9wZW4gRG9vciBDaHJpc3RpYW4gNDksIE91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zIDQyPC9wPgo8cD5Xb29zdGVyIDgxLCBXZXN0IEhvbG1lcyA0MDwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgNDUsIEVBU1QgMzU8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwJNQk3CTE2CTE3CSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPkVhc3QJMTIJMgk4CTEzCSYjODIxMjsJMzU8L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgKDgtNywgNi0wKSAmIzgyMTI7IFJvZ2VycyA0LTYtMTQsIENoYW5jZSAyLTMtOCwgU2tpbm5lciAyLTEtNSwgSmFja3NvbiAxLTItNCwgTmFzaCAwLTQtNCwgUnVja2VyIDEtMS0zLCBUaG9tYXMgMS0wLTMsIFN0YWxsaW5ncyAxLTAtMiwgSGlsbCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxMyAxNy0yOSA0NS48L3A+CjxwPkVBU1QgKDYtNSwgMi00KSAmIzgyMTI7IFBhcmlzIDQtMC05LCBNYXh3ZWxsIDItNC04LCBHci4gUGFjZSAzLTEtNywgR3YuIFBhY2UgMS0wLTMsIEdhaXRlciAxLTEtMywgSm9obnNvbiAyLTEtNS4gVG90YWxzOiAxMyA3LTE3IDM1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogVGhvbWFzLCBDaGFuY2UsIEd2LiBQYWNlLCBQYXJpcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQnVjLiwgMTktMTcuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkJ1Y2h0ZWwsIDM5LTE0LjwvcD4KPHA+RUxMRVQgNDQsIE5PUlRIIDI5PC9wPgo8cD5FbGxldAkxNAkxMQk4CTExCSYjODIxMjsJNDQ8L3A+CjxwPk5vcnRoCTIJMwk3CTE3CSYjODIxMjsJMjk8L3A+CjxwPkVMTEVUICg3LTYsIDQtMikgJiM4MjEyOyBEYXJpbyA0LTMtMTIsIE5vcnJpcyAzLTItOCwgTWFydGluIDQtMC04LCBUb2xiZXJ0IDMtMS03LCBXYXJyZW4gMi0xLTUsIE1hc29uIDEtMS0zLCBLbGluZSAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAxNy05LTQ0LjwvcD4KPHA+Tk9SVEggKDItOCwgMS01KSAmIzgyMTI7IEFtLiBQcmltbSA1LTEtMTEsIEhhcnJpcyAzLTAtNiwgSmFtZXMgMi0wLTYsIFZhcmdhcyAxLTAtMywgQWsuIFByaW1tIDEtMC0yLCBHb3Jkb24gMC0xLTEuIFRvdGFsczogMTItMi0yOS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEphbWVzIDIsIFZhcmdhcywgRGFyaW8uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDE2LTEwLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAyMiAoTWFydGluIDYpOyBOb3IuLCAyMSAoQW0uIFByaW1tIDEyKS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IE5vci4sIDMxLTIzLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5FbGxldCwgMzMtMTMuPC9wPgo8cD5PUEVOIERPT1IgQ0hSSVNUSUFOIDQ5LCBPVVIgTEFEWSBPRiBUSEUgRUxNUyA0MjwvcD4KPHA+T3BlbiBEb29yCTQJMTIJMTYJMTcJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+RWxtcwkxMgk5CTEwCTExCSYjODIxMjsJNDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+T1BFTiBET09SIENIUklTVElBTjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMTI7IE1jQ2xhaW4gNi04LTIxLCBXZXJsZXkgNC0yLTEwLCBEZW1hbmdlIDMtMC03LCBTY2hlcmVtaW4gMy0wLTcsIERvYmJpbnMgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMTggMTAtMTkgNDkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9VUiBMQURZIE9GIFRIRSBFTE1TPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgRGFtbSA1LTEtMTIsIEhvbGNvbWIgNS0xLTEyLCBDaGluY2hhciA0LTQtMTIsIFZlc2NvIDItMC01LCBSb2tpY2t5IDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDE2IDctMTQgNDIuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNY0NsYWluLCBEZW1hbmdlLCBTY2hlcmVtaW4sIERhbW0sIEhvbGNvbWIsIFZlc2NvLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBPREMsIDE2LTE0LjwvcD4KPHA+TGF0ZSBXZWRuZXNkYXk8L3A+CjxwPkdSRUVOIDQ2LCBQRVJSWSA0MyAoMk9UKTwvcD4KPHA+R3JlZW4JOAkxMQk5CTkJNAk1CSYjODIxMjsJNDY8L3A+CjxwPlBlcnJ5CTcJMTAJMTMJNwk0CTIJJiM4MjEyOwk0MzwvcD4KPHA+R1JFRU4gKDExLTMsIDUtMykgJiM4MjEyOyBNYXN0cmlhbm8gMS00LTYsIFRyYWluZXIgMi0xLTUsIFBlYXJjZSAxLTEtMywgR2xhc3MgNi00LTE4LCBNYXluYXJkIDItOC0xMiwgTi9BIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEzLTE4LTQ2LjwvcD4KPHA+UEVSUlkgKDItMTEsIDAtNykgJiM4MjEyOyBGZW5uIDEtMC0yLCBQaXJldSAyLTYtMTEsIFRlcnJlbGwgMi0wLTQsIFdpbHNvbiAzLTAtNiwgR3JvZmYgNy0xLTIwLiBUb3RhbHM6IDE1LTctNDMuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBHcm9mZiA1LCBHbGFzcyAyLCBQaXJldS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogUGVyLiwgMjc7IEdyZS4sIDIxLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5HcmVlbiwgMjgtMTMuPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDU2LCBMQUtFIDM5PC9wPgo8cD5Ib292ZXIJMTMJMTYJMTYJMTEJJiM4MjEyOwk1NjwvcD4KPHA+TGFrZQkxMAk5CTEyCTgJJiM4MjEyOwkzOTwvcD4KPHA+SE9PVkVSICYjODIxMjsgRGF2aXMgNS0wLTExLCBLaW5zbGV5IDQtMy0xMSwgSGF3a3MgMS0wLTMsIEdyZWVuIDMtMC03LCBKLiBNaWxsZXIgMS0wLTIsIFJvc2hhayA3LTMtMTcsIFdhbGtlciAxLTMtNS4gVG90YWxzOiAyMiA5LTEyIDU2LjwvcD4KPHA+TEFLRSAmIzgyMTI7IEhhbmNlIDMtMTAtMTYsIFNhbXBzb24gMi0yLTcsIE5vdmVtYmVyIDAtMS0xLCBMZWlzaW5nIDEtMS0zLCBPLiBNaWxsZXIgMy0wLTYsIExlQmVhdSAwLTItMiwgU3RlcGhlbnMgMS0yLTQuIFRvdGFsczogMTAgMTgtMjIgMzkuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTYW1wc29uLCBIYXdrcywgRGF2aXMsIEdyZWVuLjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPldSQSBhdCBDdWx2ZXIgQWNhZGVtaWVzIFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2UgYXQgTG91aXN2aWxsZSwgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIGF0IFdhbHNoIEplc3VpdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29wbGV5LCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleSBhdCBHcmVlbiwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGUuIEpvaG4gSGF5IGF0IFN0LiBWaW5jZW50LSBTdC4gTWFyeSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db3ZlbnRyeSBhdCBDbG92ZXJsZWFmLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkRhbHRvbiBhdCBNYXNzaWxsb24sIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+R2xlbk9hayBhdCBMYWtlLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhpZ2hsYW5kIGF0IFJldmVyZSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBBdXJvcmEsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiBhdCBQZXJyeSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NYW5zZmllbGQgYXQgV29vc3RlciwgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZWRpbmEgYXQgU2hha2VyIEhlaWdodHMsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgYXQgTGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcmRvbmlhIGF0IEh1ZHNvbjwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gYXQgVHdpbnNidXJnLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBGaWVsZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBNYW5jaGVzdGVyLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgV29vZHJpZGdlLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlR1c2xhdyBhdCBDVkNBLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBTdG93LCA3IHAubS48L3A+CjxwPldSQSBhdCBDdWx2ZXIgQWNhZGVtaWVzIFRvdXJuYW1lbnQsIG5vb248L3A+CjxwPkJPWVM8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBIaWdobGFuZDwvcD4KPHA+QnVjaHRlbCBhdCBFbGxldCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGUuIEJlbmVkaWN0aW5lIGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkgYXQgQ2xvdmVybGVhZiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5HbGVuT2FrIGF0IEphY2tzb24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+S2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCBhdCBOb3J0aCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBDb3BsZXk8L3A+CjxwPkxha2UgYXQgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIGF0IFNoYWtlciBIZWlnaHRzPC9wPgo8cD5NaW5lcnZhIGF0IEFsbGlhbmNlPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZSBhdCBMYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW48L3A+CjxwPk5vcmRvbmlhIGF0IFR3aW5zYnVyZzwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IGF0IENWQ0E8L3A+CjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uIGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgRmllbGQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUgYXQgTWFuY2hlc3RlcjwvcD4KPHA+UGVycnkgYXQgR3JlZW48L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgV29vZHJpZGdlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGF0IENvcGxleTwvcD4KPHA+U3RvdyBhdCBCcmVja3N2aWxsZTwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgU3ByaW5nZmllbGQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlIGF0IFJldmVyZTwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoIGF0IEh1ZHNvbjwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IGF0IE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBY2FkZW15IHZzLiBUQkEgYXQgQ3VsdmVyIFRvdXJuYW1lbnQsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+V29vc3RlciBhdCBNb3VudCBWZXJub248L3A+CjxwPllvdW5nc3Rvd24gVXJzdWxpbmUgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnk8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgVXJzdWxpbmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xlLiBKYW1lcyBSaG9hZHMgYXQgQnJlY2tzdmlsbGU8L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWM8L3A+CjxwPkxha2UgYXQgSmFja3NvbjwvcD4KPHA+TWFzc2lsbG9uIGF0IENpbi4gTW9lbGxlciwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbjwvcD4KPHA+Tm9ydG9uIGF0IENvdmVudHJ5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPk9yYW5nZSBhdCBBdXJvcmE8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBY2FkZW15IHZzLiBUQkEsIGF0IEN1bHZlciBUb3VybmFtZW50LCAxMiBwLm0uPC9wPgo8cD5CT1dMSU5HPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5FTExFVCAyNjEwLCBOT1JUSCAyMzg2PC9wPgo8cD4oQXQgTGVnZW5kcyBMYW5lcywgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMpPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBIZWF0aCAoRSkgMjc3OyBDYWxkd2VsbCAoTikgMjMyLiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBCZXN3ZXRoZXJpY2sgKEUpIDQzNzsgQ2FsZHdlbGwgKE4pIDQyMy4gPHN0cm9uZz5KVjogPC9zdHJvbmc+RWxsZXQgd29uLjwvcD4KPHA+VEFMTE1BREdFIDIsNDk5LCBDVVlBSE9HQSBGQUxMUyAyLDQ0MTwvcD4KPHA+KEF0IFN0b25laGVkZ2UgTGFuZXMsIEFrcm9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogR3JpZmZpbiAoVCkgMjU5OyBWYW5zY295IChDRikgMjU4LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBHcmlmZmluIChUKSA0NzQ7IFZhbnNjb3kgKENGKSA0NTEuIEpWIFNjb3JlOiBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgMiwxNTQtMSw0NDYuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBUYWxsbWFkZ2UgNi0xOyBDdXlhaG9nYSBGYWxscyA1LTMuPC9wPgo8cD5XT09EUklER0UgMiw5OTQsIFJPT1RTVE9XTiAyLDY3MzwvcD4KPHA+KEF0IFNwaW5zIExhbmVzLCBLZW50KTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQmlvbmRvIChXKSAyNzg7IEZsYWNoYmFydCAoUikgMjQ4LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBCaW9uZG8gKFcpIDUzNjsgRmxhY2hiYXJ0IChSKSA0NTkuIEpWIFNjb3JlOiBXb29kcmlkZ2UsIDEsODU1LTEsNzk2LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogV29vZHJpZGdlIDEyLTA7IFJvb3RzdG93biA3LTguPC9wPgo8cD5HSVJMUzwvcD4KPHA+RUxMRVQgMjAxNywgTk9SVEggMTg2NzwvcD4KPHA+KEF0IExlZ2VuZHMgTGFuZXMsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogUml6b3IgKEUpIDE4MzsgUm9iZXJ0cyAoTikgMTg1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBNaXNobGVyIChFKSAzMjc7IFJvYmVydHMgKE4pIDM2Mi48L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSAyLDA1OSwgQ1VZQUhPR0EgRkFMTFMgMSw5NTc8L3A+CjxwPihBdCBTdG9uZWhlZGdlIExhbmVzLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IE1vb3JlIChUKSAxOTM7IEhpbGxtYW4gKENGKSAyMDMuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IE1vb3JlIChUKSAzODE7IEhpbGxtYW4gKENGKSAzNzEuIEpWIFNjb3JlOiBUYWxsbWFkZ2UsIDEsNTcyLTEsMzc5LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogVGFsbG1hZGdlIDYtMDsgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNi0yLjwvcD4KPHA+U1dJTU1JSU5HPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5GSVJFU1RPTkUgMTM0LCBHSUxNT1VSIEFDQURFTVkgMTM8L3A+CjxwPjIwMC15YXJkIG1lZGxleSByZWxheSYjODIxMjsxLiBGaXJlc3RvbmUgKE5peG9uLCBTYXVtLCBJc29uLCBTZWFybGUpIDE6NDMuMjkuIDIwMCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gU3R1bXAgKEYpIDE6NTYuOTYuIDIwMCBpbmRpdmlkdWFsIG1lZGxleSYjODIxMjsxLiBOaXhvbiAoRikgMjowOS42NS4gNTAgZnJlZXN0eWxlJiM4MjEyOzEuIFNlYXJsZSAoRikgMjMuNjAuIDEwMCBidXR0ZXJmbHkmIzgyMTI7MS4gTS4gU2NhbnRsaW5nIChGKSA1OS41NC4gMTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBTYXVtIChGKSA0OS4zMC4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBJc29uIChGKSA1OjMyLjY3LiAyMDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIEZpcmVzdG9uZSAoRGF2aXMsIE0uIFNjYW50bGluZywgTml4b24sIEouIFNjYW50bGluZykgMTozNi45OS4gMTAwIGJhY2tzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gVmFub25lIChHQSkgNTguNjYuIDEwMCBicmVhc3RzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gRGF2aXMgKEYpIDE6MDkuNzEuIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkmIzgyMTI7MS4gRmlyZXN0b25lIChJc29uLCBTZWFybGUsIE0uIFNjYW50bGluZywgR2Fycm8pIDM6MzkuNjUuIERpdmluZyYjODIxMjsxLiBTdGVwaGVucyAoRikgMjE1Ljg1LjwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPkZJUkVTVE9ORSAxMDcsIEdJTE1PVVIgQUNBREVNWSA2ODwvcD4KPHA+MjAwLXlhcmQgbWVkbGV5IHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIEZpcmVzdG9uZSAoU3R1dGxlciwgRHllciwgU3R1bXAsIENoZWxvdml0eikgMTo1Mi44NC4gMjAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBDaGVsb3ZpdHogKEYpIDI6MDMuMDIuIDIwMCBpbmRpdmlkdWFsIG1lZGxleSYjODIxMjsxLiBWYWxlbnphIChHKSAyOjE1LjcxLiA1MCBmcmVlc3R5bGUmIzgyMTI7MS4gQ2hlbG92aXR6IChGKSAyNS4xNS4gMTAwIGJ1dHRlcmZseSYjODIxMjsxLiBCYWl0aCAoRikgMTowMy44OC4gMTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBWYWxlbnphIChHKSA1Ni43MS4gNTAwIGZyZWVzdHlsZSYjODIxMjsxLiBEeWVyIChGKSA1OjE5LjEyLiAyMDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5JiM4MjEyOzEuIEdpbG1vcmUgKEZyYW5rLCBSdWRtYW4sIExld2lzLCBPaGFpbWhpcmdpbikgMTo0OC4xNy4gMTAwIGJhY2tzdHJva2UmIzgyMTI7MS4gSHluZCAoRykgMTowMy41OS4gMTAwIGJyZWFzdHN0cm9rZSYjODIxMjsxLiBPaGFpbWhpcmdpbiAoRykgMTowOS44My4gNDAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSYjODIxMjsxLiBGaXJlc3RvbmUgKER5ZXIsIEJhaXRoLCBDaGVsb3ZpdHosIFN0dXRsZXIpIDM6NDguMTEuIERpdmluZyYjODIxMjsxLiBSdWxlIChGKSAxNzIuMTMuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBGaXJlc3RvbmUgMy01LjwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5CUkVDS1NWSUxMRSAyOSwgV0FEU1dPUlRIIDI1PC9wPgo8cD4xMDY6IFN0YW5sZXkgKEJyZS4pIGRlYy4gTGV3YXJjaGljaywgMy0wLiAxMTM6IFBlcmVsa2EgKEJyZS4pIHBpbiBILiBHcmlmZmluLCAxOjA1LiAxMjA6IFRhZ2cgKEJyZS4pIHRlY2guIGZhbGwgSGFja2VyLCAxOC0zLiAxMjY6IENhcm1hbnkgKEJyZS4pIGRlYy4gUS4gR3JpZmZpbiwgMTEtNS4gMTMyOiBUYWdnIChCcmUuKSBkZWMuIE1lc3NlciwgNi0wLiAxMzg6IEJhdWdobWFuIChXYWQuKSBtYWogZGVjLiBCcm9uc3RydXAsIDE0LTUuIDE0NTogVm9pbm92aWNoIChCcmUuKSBkZWMuIE5vcnRoLCA1LTIuIDE1MjogUmVnYWxidXRvIChCcmUuKSBkZWMuIFJpZ2dlbmJhY2gsIDYtMS4gMTYwOiBWYW5hZGlhIChCcmUuKSBkZWMuIExvcGFybywgNi0yLiAxNzA6IEJsYXogKFdhZC4pIHBpbiBIYXRjaGVyLCAzOjM0IDE4MjogQmF1Z2htYW4gKFdhZC4pIGRlYy4gRnJhbmtzLCA4LTQuIDE5NTogU3VhcmV6IChXYWQuKSBkZWMuIENhcnJvbGwsIDgtMy4gMjIwOiBNY0NvbWFzIChXYWQuKSBkZWMuIEQmIzgyMTc7QW5uYSwgNC0yLiAyODU6IEVhcm5lc3QgKFdhZC4pIHBpbiBTdGFkbGVyLCAxOjA5LjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtY2Fzc2llLWRhcmlvLWxlYWRzLWVsbGV0LXRvLTQ0LTI5LXdpbi1vdmVyLW5vcnRoLWluLWNpdHktc2VyaWVzLWdpcmxzLWJhc2tldGJhbGwiPkhpZ2ggc2Nob29sIHJvdW5kdXA6IENhc3NpZSBEYXJpbyBsZWFkcyBFbGxldCB0byA0NC0yOSB3aW4gb3ZlciBOb3J0aCBpbiBDaXR5IFNlcmllcyBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXdyZXN0bGluZy1icmVja3N2aWxsZS1ob2xkcy1vZmYtd2Fkc3dvcnRoLTI4LTI1LXRvLXNuYXAtZ3JpenpsaWVzLTgyLW1hdGNoLXN1YnVyYmFuLWxlYWd1ZS13aW5uaW5nLXN0cmVhayI+SGlnaCBzY2hvb2wgd3Jlc3RsaW5nOiBCcmVja3N2aWxsZSBob2xkcyBvZmYgV2Fkc3dvcnRoIDI4LTI1IHRvIHNuYXAgR3JpenpsaWVz4oCZIDgyLW1hdGNoIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhazwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL2NpdHktc2VyaWVzL2hpZ2gtc2Nob29sLWdpcmxzLWJhc2tldGJhbGwtYnVjaHRlbC00NS1lYXN0LTM1LWphdmFhbi1yb2dlcnMtbGVhZHMtZ3JpZmZpbnMtcGFzdC10aGUtZHJhZ29ucyI+SGlnaCBzY2hvb2wgZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbCAvIEJ1Y2h0ZWwgNDUsIEVhc3QgMzU6IEphdmFhbiBSb2dlcnMgbGVhZHMgR3JpZmZpbnMgcGFzdCB0aGUgRHJhZ29uczwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
FBI takes over investigation of former Canton brewing equipment manufacturer
Browns plan to hire Amos Jones as special teams coordinator
Springfield Township officer fired for showing up to work under the influence of alcohol
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Wyoming’s Josh Allen at No. 1 overall?
Former pastor says Angley abused him
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Firestone mansion catches fire
Browns notebook: After being fired by Titans, Mike Mularkey linked to Clevelands offensive coordinator job