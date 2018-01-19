Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: January 19, 2018 - 10:49 PM | Updated: January 19, 2018 - 11:05 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDc5LCBDbGUuIEJlbmVkaWN0aW5lIDYzPC9wPgo8cD5CcmVja3N2aWxsZSA2NSwgU3RvdyA1MzwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIDUyLCBFdWNsaWQgNDc8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgNjEsIEVsbGV0IDU1PC9wPgo8cD5Db3BsZXkgOTAsIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDQyPC9wPgo8cD5Db3ZlbnRyeSA2NCwgQ2xvdmVybGVhZiA0MDwvcD4KPHA+Q1ZDQSAzOCwgTm9ydGh3ZXN0IDMwIChPVCk8L3A+CjxwPkVhc3QgNjQsIEZpcmVzdG9uZSA1NSAoT1QpPC9wPgo8cD5HcmVlbiA0OSwgUGVycnkgNDQ8L3A+CjxwPkhpZ2hsYW5kIDc0LCBCYXJiZXJ0b24gNjQ8L3A+CjxwPkphY2tzb24gNzYsIEdsZW5PYWsgNTE8L3A+CjxwPkxha2UgNzIsIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgMzM8L3A+CjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgNTMsIE9ycnZpbGxlIDQ5PC9wPgo8cD5NaW5lcnZhIDY0LCBBbGxpYW5jZSAzNjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgNjYsIExha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiA2MDwvcD4KPHA+TW91bnQgVmVybm9uIDU5LCBXb29zdGVyIDU2PC9wPgo8cD5Ob3J0aCA1OSwgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCA1NjwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gNDcsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDM0PC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gNjEsIENoaXBwZXdhIDQ3PC9wPgo8cD5Ob3J0b24gNjksIEZpZWxkIDU4PC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24gNTEsIFNvdXRoZWFzdCA0MDwvcD4KPHA+U2hha2VyIEhlaWdodHMgNzcsIE1lZGluYSA1MTwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgODQsIFlvdW5nc3Rvd24gVXJzdWxpbmUgMzM8L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIDU1LCBTcHJpbmdmaWVsZCA0OSAoT1QpPC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UgNTgsIFJldmVyZSA1MTwvcD4KPHA+VHdpbnNidXJnIDcyLCBOb3Jkb25pYSA0OTwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoIDY3LCBIdWRzb24gNDM8L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZSA4MSwgUmF2ZW5uYSAyNTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNzksIENMRVZFTEFORCBCRU5FRElDVElORSA2MzwvcD4KPHA+QmVuZWRpY3RpbmUJNgkxOQkxNwkyMQkmIzgyMTI7CTYzPC9wPgo8cD5Ib2JhbgkyMQkxNwkyMQkyMAkmIzgyMTI7CTc5PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJFTkVESUNUSU5FPC9zdHJvbmc+ICg4LTQsIDMtMSkgJiM4MjEyOyBDb2JiIDEtNC02LCBCdWNrbmVyIDItMi03LCBaZWlnbGVyIDItMC01LCBDYXl3b29kIDMtMC03LCBUaG9tYXMgMy0wLTYsIFdhc2hpbmd0b24gMi0xLTUsIEJhcmJhIDUtMS0xNCwgSmVmZmVyc29uIDYtMS0xMy4gVG90YWxzOiAyNC05LTYzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IT0JBTiA8L3N0cm9uZz4oMTAtMSwgMy0xKSAmIzgyMTI7IEhvdXNlciAyLTQtMTAsIEd1cmxleSA2LTMtMTYsIFNhdXMgMS0wLTIsIFNhbG9wZWsgOS0xLTE5LCBLbmlnaHQgNC0wLTgsIFJlZWNlIDItMC01LCBTbnlkZXIgMS0wLTMsIEVhc3RlcmxpbmcgNi00LTE2LiBUb3RhbHM6IDMxLTEyLTc5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogQmFyYmEgMywgSG91c2VyIDIsIEJ1Y2tuZXIsIFplaWdsZXIsIENheXdvb2QsIEd1cmxleSwgUmVlY2UsIFNueWRlci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogSG9iLiwgMTgtMTUuICA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogSG9iLiwgMTYtMTUuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkhvYmFuLCA2Mi00NS48L3A+CjxwPkJSRUNLU1ZJTExFIDY1LCBTVE9XIDUzPC9wPgo8cD5TdG93CTExCTEzCTExCTE4CSYjODIxMjsJNTM8L3A+CjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlCTEwCTE5CTE1CTIxCSYjODIxMjsJNjU8L3A+CjxwPlNUT1cgKDExLTEsIDUtMSkgJiM4MjEyOyBGcmV0YWcgMS0yLTUsIFJpY2UgNC01LTE1LCBaYXZvZG5payAxLTAtMiwgTWNNdXJyYXkgMy00LTEwLCBCYWluYnJpZGdlIDItNC04LCBIYXJ2ZXkgNS0wLTEzLiBUb3RhbHM6IDE2IDE1LTIwIDUzLjwvcD4KPHA+QlJFQ0tTVklMTEUgKDctMywgMy0yKSAmIzgyMTI7IEdhbmxleSA4LTMtMjIsIFdpZ2l1c3ogMS0wLTMsIFJvc2UgOS0yLTI0LCBMYWJhcyA1LTEtMTYsIEdyZWVuIDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDIzIDYtMTMgNjUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBMYWJhcyA1LCBSb3NlIDQsIEdhbmxleSAzLCBIYXJ2ZXkgMywgUmljZSAyLCBGcmV0YWcsIFdpZ2l1c3ouIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFN0b3csIDE4LTE0LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBTdG93LCAzMyAoTWNNdXJyYXkgOSk7IEJyZSwgMjAgKEdyZWVuIDYpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogU3RvdywgMTQtOS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+QnJlY2tzdmlsbGUsIDUwLTQ5LjwvcD4KPHA+QlJVTlNXSUNLIDUyLCBFVUNMSUQgNDc8L3A+CjxwPkJydW5zd2ljawk1CTEzCTE0CTIwCSYjODIxMjsJNTI8L3A+CjxwPkV1Y2xpZAkxMAkxMgkxMwkxMgkmIzgyMTI7CTQ3PC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgJiM4MjEyOyBHb2Vzc2xlciA5LTktMjgsIE1hY2tleSAwLTEtMSwgQmVja2EgMC0xLTEsIFd5YXR0IDItMS03LCBEYWtkb3VrIDQtMC0xMCwgRGlheiAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAxNy0xMi01Mi48L3A+CjxwPkVVQ0xJRCAmIzgyMTI7IENsYXJrZSA0LTEtOSwgU2F1bmRlcnMgMi0wLTUsIEhhcmR5IDItMC00LCBBbGV4YW5kZXIgNS0wLTEzLCBQcmlhaCA1LTQtMTYuIFRvdGFsczogMTgtNS00Ny48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEFsZXhhbmRlciAzLCBXeWF0dCAyLCBEYWtkb3VrIDIsIFByaWFoIDIsIERpYXosIEdvZXNzbGVyLCBTYXVuZGVycy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RXVjbGlkLCA0NC00MS48L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgNjEsIEVMTEVUIDU1PC9wPgo8cD5CdWNodGVsCTE0CTE3CTE0CTE2CSYjODIxMjsJNjE8L3A+CjxwPkVsbGV0CTIwCTEyCTExCTEyCSYjODIxMjsJNTU8L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgKDctNSwgMy0xKSAmIzgyMTI7IENhbXBiZWxsIDUtMC0xMywgVG9uZXkgMy0wLTYsIFJvYmluc29uIDItNy0xMSwgVmFscmllIDQtMC04LCBLaW5nIDUtNS0xNSwgSmFjb2JzIDQtMC04LiBUb3RhbHM6IDIzLTEyLTYxLjwvcD4KPHA+RUxMRVQgKDctNSwgMy0xKSAmIzgyMTI7IENhcnRlciA1LTAtMTMsIFphbXBlbGxpIDEtMC0yLCBDaGVycnkgMi0wLTUsIEpvaG5zb24gNC00LTEyLCBKb3JkYW4gMy0wLTYsIE5hbmNlIDQtMS0xMSwgVHVybGV5IDEtMS0zLCBXaWxsaWFtc29uIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDIxLTctNTUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBDYW1wYmVsbCAzLCBDYXJ0ZXIgMywgTmFuY2UgMiwgQ2hlcnJ5LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAxNi0xNC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQnVjLiwgMzAgKEtpbmcgMTApOyBFbGwuLCAzNiAoSm9obnNvbiAxMSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAyMC0xMS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RWxsZXQsIDQ0LTQwLjwvcD4KPHA+Q09QTEVZIDkwLCBLRU5UIFJPT1NFVkVMVCA0MjwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJNQk4CTE1CTE0CSYjODIxMjsJNDI8L3A+CjxwPkNvcGxleQkyMgkyNgkyMAkyMgkmIzgyMTI7CTkwPC9wPgo8cD5LRU5UIFJPT1NFVkVMVCAmIzgyMTI7IEhlaW50eiAyLTAtNiwgQ29tbW9uIDEtMi00LCBTYXd5ZXIgNC0wLTksIENyb25iYXVnaCAxLTAtMiwgTWNEb3Vnb2wgMS0wLTIsIERhZXR3eWxlciAxLTAtMywgTWNLb3duIDItMTAtMTUsIEdsYXNzIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDEyLTEzLTQyLjwvcD4KPHA+Q09QTEVZICg3LTMsIDQtMSkgJiM4MjEyOyBSb2dlcnMgNS0yLTEyLCBCb3llciAyLTEtNSwgSm9uZXMgNC0zLTEyLCBSb2JlcnRzIEpyLiAyLTUtMTEsIER1cmFudCAxLTMtNSwgU29sb21vbiAyLTAtNCwgRW1pY2ggNi0yLTE1LCBFbWJyeSAzLTItOCwgRGVudGUgMy0wLTksIEJlY2sgMS0wLTMsIFNwcmFnbGluZyAyLTItNi4gVG90YWxzOiAzMS0yMC05MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IERlbnRlIDMsIFJvYmVydHMgSnIuIDIsIEhlaW50eiAyLCBKb25lcywgRW1pY2gsIEJlY2ssIFNhd3llciwgRGFldHd5bGVyLCBNY0tvd24uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEtSLCAxNy0xNC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q29wbGV5LCA2NC0zMi48L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZIDY0LCBDTE9WRVJMRUFGIDQwPC9wPgo8cD5Db3ZlbnRyeQkxNQk5CTE4CTIyCSYjODIxMjsJNjQ8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWYJMTEJNQkxMQkxMwkmIzgyMTI7CTQwPC9wPgo8cD5DT1ZFTlRSWSAoNy01LCA1LTIpICYjODIxMjsgSnVlcnNpdmljaCAwLTEtMSwgSG9nZyA5LTItMjAsIFdhZ25lciAxLTEtNCwgQm95ZXIgMS0wLTMsIFNrYWdncyAxLTEtNCwgVmFuYWRpYSA3LTAtMTQsIFNpYmxleSAxLTAtMiwgV2FsbGFjZSA1LTMtMTYuIFRvdGFsczogMjUtOC02NC48L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgJiM4MjEyOyBCYWlsZXkgMi0xLTUsIEhvbGxpZGF5IDQtMS0xMCwgUm9oZGUgNC0zLTEyLCBKb25lcyAxLTEtMywgU2V2ZXJzb24gMi0wLTUsIFJpbGV5IDAtMi0yLCBXZWJiIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDE0LTktNDAuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBXYWxsYWNlIDMsIFNldmVyc29uLCBSb2hkZSwgSG9sbGlkYXksIFNrYWdncywgQm95ZXIsIFdhZ25lci4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q292ZW50cnksIDYyLTE5LjwvcD4KPHA+Q1ZDQSAzOCwgTk9SVEhXRVNUIDMwIChPVCk8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdAkzCTEwCTgJOQkwCSYjODIxMjsJMzA8L3A+CjxwPkNWQ0EJNQk1CTkJMTEJOAkmIzgyMTI7CTM4PC9wPgo8cD5OT1JUSFdFU1QgJiM4MjEyOyBSb3NzIDItMC00LCBCYXVnaG1hbiAwLTEtMSwgTHlocmluZyAwLTEtMSwgV29ybWFsZCA2LTEtMTUsIE1pbGV0aWNoIDEtMC0zLCBMYW5kcnVtIDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDEyLTMtMzAuPC9wPgo8cD5DVkNBICYjODIxMjsgUGF5bmUgMi00LTksIFRoYWNrZXIgMi00LTEwLCBXYXR0ZXJzb24gMC01LTUsIEhhbGwgMS0yLTQsIEhpY2tzIDUtMC0xMC4gVG90YWxzOiAxMC0xNS0zOC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFdvcm1hbGQgMiwgVGhhY2tlciAyLCBNaWxldGljaCwgUGF5bmUuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE5XLCAyMC0xNy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgODsgQ1ZDQSwgMjggKEhpY2tzIDkpLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogQ1ZDQSwgMTgtMTIuPC9wPgo8cD5FQVNUIDY0LCBGSVJFU1RPTkUgNTUgKE9UKTwvcD4KPHA+RmlyZXN0b25lCTEzCTE0CTExCTE1CTIJJiM4MjEyOwk1NTwvcD4KPHA+RWFzdAkxMQkxMwkxOAkxMQkxMQkmIzgyMTI7CTY0PC9wPgo8cD5GSVJFU1RPTkUgKDUtNiwgMi0yKSAmIzgyMTI7IEwuIEpvaG5zb24gNy0yLTE2LCBNb29yZSA1LTItMTIsIFAuIEpvaG5zb24gMi00LTgsIEJyYWRsZXkgMi0wLTUsIE1hY2sgMi0xLTUsIExhbmUgMy0zLTkuIFRvdGFsczogMjEgMTItMjIgNTUuPC9wPgo8cD5FQVNUICg0LTcsIDQtMSkgJiM4MjEyOyBXYWxrZXIgNi0wLTE0LCBSdXNzZWxsIDUtMy0xNSwgTW9zbGV5IDMtMS03LCBKb25lcyAxLTItNCwgUGlja2VucyAyLTItNywgQnVja2xleSA0LTItMTEsIEpvaG5zb24gMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjQgMTAtMTcgNjQuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSdXNzZWxsIDIsIFdhbGtlciAyLCBQaWNrZW5zLCBCdWNrbGV5LCBCcmFkbGV5LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBGaXIuLCAxNi0xNS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RWFzdCwgNjUtNDguPC9wPgo8cD5HUkVFTiA0OSwgUEVSUlkgNDQ8L3A+CjxwPlBlcnJ5CTkJOAkxNAkxMwkmIzgyMTI7CTQ0PC9wPgo8cD5HcmVlbgkxMgkxMwkxMAkxNAkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPgo8cD5QRVJSWSAoMi0xMSwgMC04KSAmIzgyMTI7IEphY2tzb24gNi0yLTE2LCBIZWF0ZXIgMi0wLTUsIEhheW5lcyA1LTEtMTIsIFRvbGVzIDEtMC0yLCBXZXJ0eiA0LTEtOS4gVG90YWxzOiAxOC00LTQ0LjwvcD4KPHA+R1JFRU4gKDgtMywgNi0xKSAmIzgyMTI7IFNpbW1lciAwLTEtMSwgS2Vlc2xhciAyLTItNiwgTWFydGluIDQtMC05LCBTbWl0aCAyLTAtNSwgT3N3YWxkIDMtMi05LCBPJiM4MjE3O05laWwgMS0wLTIsIExpbWVyaWNrIDItMC00LCBQcml0Y2hhcmQgNC0zLTExLCBQaGlsbGlwcyAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxOC0xMC00OS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEphY2tzb24gMiwgTWFydGluLCBTbWl0aCwgT3N3YWxkLCBIZWF0ZXIsIEhheW5lcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogR3JlLiwgMTUtMTMuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFBlci4sIDE2IChIYXluZXMsIFRvbGVzIDQpOyBHcmUuLCAyMiAoUHJpdGNoYXJkLCBLZWVzbGFyLCBTaW1tZXIgNCkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBQZXIuLCAxMi02LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5QZXJyeSwgNDktNDUgKE9UKS48L3A+CjxwPkhJR0hMQU5EIDc0LCBCQVJCRVJUT04gNjQ8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbgkxNgkxNAkxNwkxNwkmIzgyMTI7CTY0PC9wPgo8cD5IaWdobGFuZAkyMAkxNAkyMAkyMAkmIzgyMTI7CTc0PC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gKDQtNywgMi0zKSAmIzgyMTI7IFNveWFycyA2LTEtMTMsIFR1cm5iYXVnaCA3LTAtMTQsIFJpZXMgNy0zLTE3LCBCYXJrbGV5IDEtMC0yLCBGcmFua2xpbiAzLTItOCwgR3JleW5vbGRzIDMtMi0xMC4gVG90YWxzOiAyNy04LTY0LjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgKDgtNSwgNS0xKSAmIzgyMTI7IE1henpvY2NvIDExLTMtMjUsIFJvZ2VycyAxLTItNSwgU21pdGggNi00LTIwLCBHbWl0cmljIDMtMC03LCBSaXR0bWFuIDgtMS0xNy4gVG90YWxzOiAyOS0xMC03NC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNtaXRoIDQsIEdyZXlub2xkcyAyLCBSb2dlcnMsIEdtaXRyaWMuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEhpZy4sIDEyLTEwLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5IaWdobGFuZCwgNjMtNDQuPC9wPgo8cD5MQUtFIDcyLCBOT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDMzPC9wPgo8cD5MYWtlCTEzCTI0CTEzCTIyCSYjODIxMjsJIDcyPC9wPgo8cD5Ib292ZXIJNQk3CTEwCTExCSYjODIxMjsJMzM8L3A+CjxwPkxBS0UgKDktMSwgNS0xKSAmIzgyMTI7IEV2YW5zIDItMS02LCBDYXNleSAxLTUtNywgS2luZyAxLTItNSwgTmljb2Rlbm8gMC0xLTEsIEJyYWR5IDEtMS0zLCBTY2h1bHogNC0xLTksIE1hcmFudmlsbGUgMy02LTEyLCBNYXp6b2NjYSA0LTAtMTEsIFNwb3RsZXNvbiAyLTEtNSwgUmVtYXJrIDEtMC0zLCBTcG90bGVzb24gMi0wLTQgRmVkZXIgMi0yLTYuIFRvdGFsczogMjMgMjAtMzAgNzIuPC9wPgo8cD5IT09WRVIgKDMtNykgJiM4MjEyOyBZLiBLYW50em9zIDEtMC0yLCBCYWtlciAzLTUtMTEsIEJ1bm5lbmJlcmcgMS01LTcsIEZvbnRlcyAyLTAtNSwgQXNoYnkgMi0yLTYsIFBvcnRlciAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxMCAxMi0yMSAzMy48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1henpvY2NhIDMsIEV2YW5zLCBLaW5nLCBSZW1hcmssIEZvbnRlcy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TGFrZSwgNDMtMzYuPC9wPgo8cD5NQU5DSEVTVEVSIDUzLCBPUlJWSUxMRSA0OTwvcD4KPHA+TWFuY2hlc3RlcgkxMAk5CTEyCTIyCSYjODIxMjsJNTM8L3A+CjxwPk9ycnZpbGxlCTExCTEyCTgJMTgJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiAmIzgyMTI7IFdyaWdodCAzLTEtNyBBZGtpbnMgMS0xLTMsIEZyYW5jZSA1LTUtMTgsIEhldHRpY2ggMS0yLTQsIFdhbGxicm93biAxLTYtOCwgQmVhbnMgMy03LTEzLiBUb3RhbHM6IDE0IDIyLTMyIDUzLjwvcD4KPHA+T1JSVklMTEUgJiM4MjEyOyBNY0RhbmllbCAyLTQtOSwgRG9tZXIgNi0zLTE2LCBCcm93biAyLTAtNSwgSGlsbCAwLTItMiwgRnJhbmdvcyAxLTAtMiwgVW5kZXJ3b29kIDEtMS0zLCBTdW1tZXJzIDItNi0xMi4gVG90YWxzOiAxNCAxNi0yNSA0OS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEZyYW5jZSAzLCBTdW1tZXJzIDIsIE1jRGFuaWVsLCBEb21lciwgQnJvd24uIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1hbi4sIDMwIChXcmlnaHQgOCk7IE9yciwgMzAgKFVuZGVyd29vZCAxMCkuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk9ycnZpbGxlLCAzOC0zNS48L3A+CjxwPk1PR0FET1JFIDY2LCBMQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gNjA8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlCTEyCTE0CTE4CTIyCSYjODIxMjsJNjY8L3A+CjxwPkxha2UgQ2VudGVyCTkJMTkJMTQJMTgJJiM4MjEyOwk2MDwvcD4KPHA+TU9HQURPUkUgJiM4MjEyOyBSb2JlcnRzb24gMS0wLTIsIEpvbmVzIDItMi02LCBDb2ZmbWFuIDItMy05LCBTd2FydHogNy04LTI0LCBGaXNoZXIgMy0xLTgsIFJhbWlyZXogMS0wLTMsIEtlcnIgMy0yLTgsIFN0ZXBoZW5zb24gMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjItMTYtNjYuPC9wPgo8cD5MQUtFIENFTlRFUiAoNC01KSAmIzgyMTI7IFNvbW1lcnMgMS0wLTMsIEJvd2VyIDAtMi0yLCBQYWdlIDItNC05LCBCYW5jcm9mdCAxLTItNCwgSWNrZXMgNS00LTE0LCBUcmlwbGV0dCA0LTAtMTIsIFN0YXJjaGVyIDAtMi0yLCBOb3dhayA1LTItMTQuIFRvdGFsczogMTgtMTYtNjAuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBUcmlwbGV0dCA0LCBDb2ZmbWFuIDIsIFN3YXJ0eiAyLCBOb3dhayAyLCBGaXNoZXIsIFJhbWlyZXosIFNvbW1lcnMsIFBhZ2UuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IExDQywgMjItMjAuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDI5OyBMQ0MsIDMzIChJY2tlcyAxMCkuPC9wPgo8cD5OT1JUSCBST1lBTFRPTiA0NywgQ1VZQUhPR0EgRkFMTFMgMzQ8L3A+CjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uCTEyCTEwCTE3CTgJJiM4MjEyOwk0NzwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJMTUJNAk4CTcJJiM4MjEyOwkzNDwvcD4KPHA+Tk9SVEggUk9ZQUxUT04gKDctNCwgNC0yKSAmIzgyMTI7IEFidWhhbWRlaCAzLTAtNywgU2NvdHQgMi0wLTYsIExpbWVuIDItMC02LCBHYXJsYW5kIDItMC00LCBCaWVsYWsgMy0wLTgsIEJ1bnNleSA3LTEtMTYuIFRvdGFsczogMTktMS00Ny48L3A+CjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTICg2LTYsIDItNCkgJiM4MjEyOyBCbGFja3NoZWFyIDUtNC0xNSwgRGF2aXMgMy0wLTYsIE1vb3JlIDMtMS03LCBCYWxsIDEtMC0yLCBOaWNob2xzIDEtMC0yLCBXaWxjb3hzb24gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTQtNS0zNC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IExpbWVuIDIsIFNjb3R0IDIsIEJpZWxhayAyLCBBYnVoYW1kZWgsIEJ1bnNleSwgQmxhY2tzaGVhci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ0YsIDEzLTEyLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBOUiwgMzY7IENGLCAyOSAoRGF2aXMgNikuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBOUiwgMTEtOS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Tm9ydGggUm95YWx0b24gd29uLjwvcD4KPHA+Tk9SVEhXRVNURVJOIDYxLCBDSElQUEVXQSA0NzwvcD4KPHA+Q2hpcHBld2EJNQkxMQkyMAkxMQkmIzgyMTI7CTQ3PC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JMTgJMTYJMTEJMTYJJiM4MjEyOwk2MTwvcD4KPHA+Q0hJUFBFV0EgKDUtNSwgMy00KSAmIzgyMTI7IEhlbmVnYXIgOC0zLTIxLCBEdXJiaW4gMi01LTksIE1hcnNoYWxsIDItMC00LCBTaW1zIDAtMS0xLCBCYWlsZXkgNC0zLTEyLiBUb3RhbHM6IDE2LTEyLTQ3LjwvcD4KPHA+Tk9SVEhXRVNURVJOICg1LTgsIDQtNCkgJiM4MjEyOyBNLiBDYXJsc29uIDEtMC0zLCBNZWxsb3R0IDQtNC0xMiwgU21pdGggMy0yLTEwLCBGZXR0aW1hbiAyLTQtOSwgVC4gQ2FybHNvbiAyLTMtOCwgQ2xpbmUgNS0wLTExLCBBbGJlcnRzIDMtMS04LiBUb3RhbHM6IDIwLTE0LTYxLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSGVuZWdhciAyLCBTbWl0aCAyLCBCYWlsZXksIE0uIENhcmxzb24sIEZldHRpbWFuLCBULiBDYXJsc29uLCBDbGluZSwgQWxiZXJ0cy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgMjMtMjIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENoaS4sIDE5IChCYWlsZXkgNikuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk5vcnRod2VzdGVybiwgNDQtMjguPC9wPgo8cD5OT1JUT04gNjksIEZJRUxEIDU4PC9wPgo8cD5Ob3J0b24JMTkJMTUJMTkJMTYJJiM4MjEyOwk2OTwvcD4KPHA+RmllbGQJMTcJNwkxOQkxNQkmIzgyMTI7CTU4PC9wPgo8cD5OT1JUT04gKDEwLTIsIDctMCkgJiM4MjEyOyBXYXJuZXIgNy0wLTIxLCBTY290dCA2LTQtMTYsIFJvYmVydHMtTGFuZSA0LTItMTQsIE1hcmtzIDItNC04LCBEb2JiZW4gMS00LTYsIEZveCAxLTAtMywgQ2hlYXRhbSAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAyMS0xNS02OS48L3A+CjxwPkZJRUxEICg1LTgsIDMtNCkgJiM4MjEyOyBKb2huc29uIDctMy0yMCwgRnJhbmNpcyA3LTAtMTYsIEFkZWxtYW4gMy0yLTgsIEx1cGFydHVzIDItMi02LCBCb2llcnMgMS00LTYsIENpdHJhcm8gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjEtMTEtNTguPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBXYXJuZXIgNywgUm9iZXJ0cy1MYW5lIDQsIEpvaG5zb24gMywgRnJhbmNpcyAyLCBGb3guIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEZpZS4sIDIwLTE3LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5Ob3J0b24sIDY2LTYwLjwvcD4KPHA+Uk9PVFNUT1dOIDUxLCBTT1VUSEVBU1QgNDA8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdAkxMgk5CTE0CTUJJiM4MjEyOwk0MDwvcD4KPHA+Um9vdHN0b3duCTEwCTE0CTE4CTkJJiM4MjEyOwk1MTwvcD4KPHA+U09VVEhFQVNUICYjODIxMjsgQ2guIFByb2N0b3IgMi0wLTQsIENhLiBQcm9jdG9yIDUtMC0xMiwgRXhsaW5lIDItMC00LCBTY290dCAzLTUtMTIsIE1pbGxlciAxLTItNCwgTXVsZG93bmV5IDItMC00LiBUb3RhbHM6IDE1LTctNDAuPC9wPgo8cD5ST09UU1RPV04gJiM4MjEyOyBNb29yZSA1LTAtMTAsIFNoaXBwIDMtMS05LCBXaGl0YWNyZSAyLTAtNSwgU2hhbmsgMS0wLTMsIFMuIFN0ZWdlciA1LTEtMTQsIEouIFN0ZWdlciA0LTAtMTAuIFRvdGFsczogMjAtMi01MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFMuIFN0ZWdlciAzLCBTaGlwcCAyLCBKLiBTdGVnZXIgMiwgQ2EuIFByb2N0b3IgMiwgV2hpdGFjcmUsIFNoYW5rLCBTY290dC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogUm9vLiwgMTItNS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogU291LiwgMzM7IFJvby4sIDM0IChNb29yZSAxNykuPC9wPgo8cD5TVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSA4NCwgWU9VTkdTVE9XTiBVUlNVTElORSAzMzwvcD4KPHA+VXJzdWxpbmUJMTEJNwk4CTcJJiM4MjEyOwkzMzwvcD4KPHA+U1RWTQkyMQkxOAkyNgkxOQkmIzgyMTI7CTg0PC9wPgo8cD5VUlNVTElORSAoMS0xMCkgJiM4MjEyOyBLZWVsZXkgNC0zLTExLCBIYXJyaXMgMC0xLTEsIE5hYnkgMS0wLTIsIENvdXJ0bmV5IDMtMC03LCBQaXBhbGEgMi0wLTYsIFJvbGFuZCAyLTAtNCwgRHVwcmVvIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEzLTQtMzMuPC9wPgo8cD5TVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSAoNy01KSAmIzgyMTI7IFdhbHRlciA1LTAtMTEsIFRheWxvciAyLTItNywgV2lsc29uIDQtMC04LCBKLiBKb25lcyA0LTEtMTIsIFRob21hcyA0LTAtOSwgTWNEYXkgNi0wLTEyLCBDb25lIDMtMC02LCBBZGRpc29uIDMtMC02LCBMZXdpcyAxLTAtMywgSy4gSm9uZXMgMC0xLTEsIEJyYW5oYW0gMy0xLTcsIFBlZXBsZXMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMzYtNS04NC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEouIEpvbmVzIDMsIFBpcGFsYSAyLCBUYXlsb3IsIENvdXJ0bmV5LCBXYWx0ZXIsIFRob21hcywgTGV3aXMuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFVycy4sIDE3LTExLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBVcnMuLCAyNTsgU1RWTSwgMzcgKFdpbHNvbiA1LCBNY0RheSA1LCBMZXdpcyA1KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFVycy4sIDI5LTE0LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TVFZNLCA3My0yNy48L3A+CjxwPlNUUkVFVFNCT1JPIDU1LCBTUFJJTkdGSUVMRCA0OSAoT1QpPC9wPgo8cD5TdHJlZXRzYm9ybwkxNwk2CTQJMTAJMTgJJiM4MjEyOwk1NTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJOAkxMgk4CTkJMTIJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+U1RSRUVUU0JPUk8gKDMtOCkgJiM4MjEyOyBUdWNrZXIgNy0xMS0yOSwgQnJheXRlbiA0LTItMTAsIFNjaHVsbGVyIDItMC01LCBSaWNoYXJkc29uIDItMC00LCBMZXdpcyAyLTAtNCwgQnV0bGVyIDEtMC0zLiBUb3RhbHM6IDE4LTEzLTU1LjwvcD4KPHA+U1BSSU5HRklFTEQgKDEtOCwgMC02KSAmIzgyMTI7IFNtaXRoIDYtMi0xNiwgS2xpbmUgMi0yLTgsIFdpbHNvbiAzLTAtNywgRGF3c29uIDItMS01LCBNb2xlcyAxLTItNSwgQ2FycGVyIDItMC00LCBSaWxleSAxLTAtMiwgUHJpY2UgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTgtNy00OS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFR1Y2tlciA0LCBTbWl0aCAyLCBLbGluZSAyLCBTY2h1bGxlciwgQnV0bGVyLCBXaWxzb24sIE1vbGVzLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TcHJpbmdmaWVsZCwgNDYtNDIuPC9wPgo8cD5UQUxMTUFER0UgNTgsIFJFVkVSRSA1MTwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlCTE0CTkJMTYJMTkJJiM4MjEyOwk1ODwvcD4KPHA+UmV2ZXJlCTE0CTEwCTEyCTE1CSYjODIxMjsJNTE8L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSAoOC0zLCA0LTIpICYjODIxMjsgUmVuc2VsIDAtMi0yLCBCb3lkIDItMC01LCBGcmFuY2VzY29uaSAyLTEyLTE3LCBTZWVrZXIgMi05LTEzLCBIZWlnZWxtYW4gNC0yLTEzLCBIdXNzaW5nIDEtMi00LCBQYXNzYXJlbGxpIDItMC00LiBUb3RhbHM6IDEzLTI3LTU4LjwvcD4KPHA+UkVWRVJFICg2LTQsIDMtMykgJiM4MjEyOyBBbGJlcnQgMy0xLTgsIERyZW50aCAyLTEtNSwgTWlsbGVyIDEtMC0zLCBOYW5jZSA5LTAtMjAsIERhbWUgMi0wLTQsIFJpY2hhcmRzb24gNC0yLTEwLCBMZXlkZW4gMC0xLTEuIFRvdGFsczogMjEtNS01MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhlaWdlbG1hbiAzLCBOYW5jZSAyLCBCb3lkLCBGcmFuY2VzY29uaSwgQWxiZXJ0LCBNaWxsZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFJldi4sIDE4LTE3LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBUYWwuLCAzMSAoRnJhbmNlc2NvbmkgNik7IFJldi4sIDI0IChOYW5jZSA5KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFRhbC4sIDEwLTkuPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggNjcsIEhVRFNPTiA0MzwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoCTE1CTE0CTE0CTI0CSYjODIxMjsJNjc8L3A+CjxwPkh1ZHNvbgk2CTE2CTEwCTExCSYjODIxMjsJNDM8L3A+CjxwPldBRFNXT1JUSCAgJiM4MjEyOyBCbGFja2J1cm4gMS0wLTMsIFN6YWxheSAzLTUtMTIsIEhld2l0dCAzLTEtNywgU2ltbW9ucyAzLTAtNiwgSnVzdGljZSAxMC0wLTI5LCBDYXNleSAwLTEtMSwgQmxhY2sgNC0xLTkuIFRvdGFsczogMjQtOC02Ny48L3A+CjxwPkhVRFNPTiAoMi05KSAmIzgyMTI7IE1hcnRpbiA1LTAtMTMsIFdhbGxhY2UgNC0wLTksIEdhbmF3YXkgMy0wLTcsIExhbyAwLTEtMSwgU3V5ZGFtIDEtMC0yLCBCdXJkZXR0ZSAzLTUtMTEuIFRvdGFsczogMTYtNi00My48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEp1c3RpY2UgOSwgTWFydGluIDMsIEJsYWNrYnVybiwgU3phbGF5LCBXYWxsYWNlLCBHYW5hd2F5LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBXYWQuLCAxNC0xMi48L3A+CjxwPldPT0RSSURHRSA4MSwgUkFWRU5OQSAyNTwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYQkxMAkyCTMJMTAJJiM4MjEyOwkyNTwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlCTIwCTI3CTE3CTE3CSYjODIxMjsJODE8L3A+CjxwPlJBVkVOTkEgKDMtOSwgMi01KSAmIzgyMTI7IEJyYWRsZXkgMS0xLTMsIFdhbGtlciAxLTAtMywgSy4gSm9uZXMgMS0wLTMsIEplbmtpbnMgMS0wLTIsIEJyb3duIDItMC00LCBaLiBKb25lcyAxLTAtMiwgQm9nbyAxLTAtMywgQWxleGFuZGVyIDEtMi01LiBUb3RhbHM6IDktMy0yNS48L3A+CjxwPldPT0RSSURHRSAoOS0zLCA2LTEpICYjODIxMjsgRHJpc2tpbGwgMi0yLTcsIFBhbG1lciAzLTAtOSwgTWFsb25lIDMtMC02LCBTbnlkZXIgMi0xLTUsIEZsZW1pbmcgMS0wLTIsIEN1cnRpY2lhbiAxLTItNCwgQXJuZXR0IDQtMy0xMSwgRGVja2VyIDEtMC0yLCBMeWRpYyAxMC0zLTI3LCBMZWdnZXR0ZSA0LTAtOC4gVG90YWxzOiAzMS0xMSA4MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEx5ZGljIDQsIFBhbG1lciAzLCBEcmlza2lsbCwgV2Fsa2VyLCBLLiBKb25lcywgQm9nbywgQWxleGFuZGVyLiBGb3VsczogUmF2LiwgMTctOS4gUmVib3VuZHM6IFdvby4sIDQyIChEcmlza2lsbCA4KS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTo8L3N0cm9uZz4gV29vZHJpZGdlLCA1MS00OC48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QnVjaHRlbCBhdCBVcnN1bGluZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGUuIEphbWVzIFJob2FkcyBhdCBCcmVja3N2aWxsZTwvcD4KPHA+RWFzdCBhdCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYzwvcD4KPHA+TGFrZSBhdCBKYWNrc29uPC9wPgo8cD5NYXNzaWxsb24gYXQgQ2luLiBNb2VsbGVyLCA1IHAubS48L3A+CjxwPk5vcmRvbmlhIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gYXQgQ292ZW50cnksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JhbmdlIGF0IEF1cm9yYTwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEFjYWRlbXkgdnMuIFRCQSwgYXQgQ3VsdmVyIFRvdXJuYW1lbnQsIDEyIHAubS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5MYXRlIFRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSA0MCwgUklUVE1BTiAyMzwvcD4KPHA+Q2hpcHBld2EJOQkxMAk4CTEzCSYjODIxMjsJNDA8L3A+CjxwPlJpdHRtYW4JMwk3CTUJOAkmIzgyMTI7CTIzPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSAoMTMtMCwgOC0wKSAmIzgyMTI7IEFtZWx1bmcgMS0wLTIsIFJpY2hhcmRzb24gMS0zLTUsIEtvbmN6IDUtMS0xMiwgU3RvcmFkIDMtMC05LCBMaW5kZ3Vpc3QgMC00LTQsIENsYXJrIDItNC04LiBUb3RhbHM6IDEyLTEyLTQwLjwvcD4KPHA+UklUVE1BTiAoOC01LCAzLTUpICYjODIxMjsgR2Fzc2VyIDAtMS0xLCBCdXNpYyA0LTAtOCwgU2lzb3VwaGFuaCAwLTMtMywgV2lsc29uIDEtMy01LCBDb2xlbWFuIDItMC02LiBUb3RhbHM6IDctNy0yMy48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFN0b3JhZCAzLCBDb2xlbWFuIDIsIEtvbmN6LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBSaXQuLCAxOC0xNy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ2hpLiwgMjggKFJpY2hhcmRzb24gMTEpLjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkFsbGlhbmNlIGF0IExvdWlzdmlsbGUsIDE6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QmFyYmVydG9uIGF0IENvcGxleSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYW50b24gTWNLaW5sZXkgYXQgR3JlZW4sIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xlLiBKb2huIEhheSBhdCBTdC4gVmluY2VudC0gU3QuIE1hcnksIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkgYXQgQ2xvdmVybGVhZiwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5EYWx0b24gYXQgTWFzc2lsbG9uLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgTGFrZSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5IaWdobGFuZCBhdCBSZXZlcmUsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgQXVyb3JhLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb24gYXQgUGVycnksIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWFuc2ZpZWxkIGF0IFdvb3N0ZXIsIDE6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIGF0IFNoYWtlciBIZWlnaHRzLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlIGF0IExha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBIdWRzb24sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gYXQgVHdpbnNidXJnLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBGaWVsZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBNYW5jaGVzdGVyLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgV29vZHJpZGdlLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlR1c2xhdyBhdCBDVkNBLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBTdG93LCA3IHAubS48L3A+CjxwPldSQSBhdCBDdWx2ZXIgQWNhZGVtaWVzIFRvdXJuYW1lbnQsIG5vb248L3A+CjxwPkJPV0xJTkc8L3A+CjxwPkJPWVM8L3A+CjxwPkpBQ0tTT04gMiw3NzEsIExBS0UgMiw3MDk8L3A+CjxwPihBdCBQYXJrIENlbnRlciBMYW5lcywgTm9ydGggQ2Fub24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBNZWFkZSAoTCkgMjU4OyBUYWxsbWFuIChKKSAyMzIuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IE1lYWRlIChMKSA0Nzk7IFRhbGxtYW4gKEopIDQ2MS4gSlYgU2NvcmU6IEphY2tzb24sIDIsMDkzLTEsOTIwLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTGFrZSA0LTksIDAtNzsgSmFja3NvbiA2LTUsIDMtNC48L3A+CjxwPlNQUklOR0ZJRUxEIDIsNjc3LCBDUkVTVFdPT0QgMiw1NTE8L3A+CjxwPihBdCBTcGlucyBCb3dsLCBLZW50KTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogTWNTaGVycnkgKFMpIDI0NTsgUmlsZXkgKEMpIDIxOS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gR2FycmV0c29uIChTKSA0NTY7IFJpbGV5IChDKSA0MzIuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCAxMi0yOyBDcmVzdHdvb2QgOC0xMC48L3A+CjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiAgTUFSWSAyLDMxMiwgRklSRVNUT05FIDIsMTE4PC9wPgo8cD4oQXQgU3BpbnMgQm93bCBBa3JvbiBMYW5lcywgQWtyb24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBXZWJlciAoRikgMjQ2OyBXYXNoaW5ndG9uIChTVFZNKSAyMzMuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IFdlYmVyIChGKSA0MjI7IFNtaXRoIChTVFZNKSA0NDAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBGaXJlc3RvbmUgOC0yOyBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSA2LTIuPC9wPgo8cD5MYXRlIFRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5LRU5NT1JFLUdBUkZJRUxEIDIsMTM0LCBCVUNIVEVMIDEsODQxPC9wPgo8cD4oQXQgUml2aWVyYSBMYW5lcywgQWtyb24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBKb25lcyAoQikgMjE4OyBSYW5raW4gKEstRykgMjI0LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBKb25lcyAoQikgMzk5OyBSYW5raW4gKEstRykgMzcxLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQnVjaHRlbCAwLTk7IEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgNC01LjwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPkZJUkVTVE9ORSAxLDY4MCwgU1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgMSwyODE8L3A+CjxwPihBdCBTcGlucyBCb3dsIEFrcm9uIExhbmVzLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IEJvd2VuIChGKSAxNjQ7IEtlYXRvbiAoU1RWTSkgMTUzLiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBCb3dlbiAoRikgMzI2OyBQaXV0ZSAoU1RWTSkgMjQ0LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogRmlyZXN0b25lIDgtMjsgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgMS02LjwvcD4KPHA+SkFDS1NPTiAyLDI5OSwgTEFLRSAyLDIxOTwvcD4KPHA+KEF0IFBhcmsgQ2VudGVyIExhbmVzLCBOb3J0aCBDYW50b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBKZW50ZXMgKEwpIDE3MDsgWWFjb25vIChKKSAyMDQuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IEplbnRlcyAoTCkgMzIyOyBZYWNvbm8gKEopIDM5OC4gSlYgU2NvcmU6IExha2UsIDEsNzA4LTEsNjg5LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTGFrZSA3LTYsIDMtNDsgSmFja3NvbiAxMS0wLCA3LTAuPC9wPgo8cD5TUFJJTkdGSUVMRCAyLDI4MCwgQ1JFU1RXT09EIDIsMTI2PC9wPgo8cD4oQXQgU3BpbnMgQm93bCwgS2VudCk8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IFN3YW5uIChTKSAyMTQ7IEplZmZyZXkgKEMpIDE4Ni4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gU3dhbm4gKFMpIDM5OTsgU3RyYWhhbiAoQykgMzYyLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5nZmllbGQgMTEtMzsgQ3Jlc3R3b29kIDktOC48L3A+CjxwPkxhdGUgVGh1cnNkYXk8L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgMSw0NzYsIEtFTk1PUkUtR0FSRklFTEQgMSwzMjg8L3A+CjxwPihBdCBSaXZpZXJhIExhbmVzLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IEpvbmVzIChCKSAxNTE7IENhcmlsbG9uIChLLUcpIDEyMS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gSm9uZXMgKEIpIDMwMDsgQ2FyaWxsb24gKEstRykgMjM3LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQnVjaHRlbCAyLTY7IEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgMC0xMC48L3A+CjxwPldSRVNUTElORzwvcD4KPHA+UkVWRVJFIDMzLCBISUdITEFORCAyNDwvcD4KPHA+MTA2OiBGZXJyYXIgKFIpIGRlYy4gTW9mZmEsIDktNC4gMTEzOiBHYXluZXIgKFIpIGRlYy4gQm92YSwgNC0wLiAxMjA6IFNtaXRoIChSKSBkZWMuIFdyaWdodCwgMi0wLiAxMjY6IFNtaXRoIChIKSByZWMuIEJ1dGxlciwgMy0yLiAxMzI6IEJyeXNvbiAoRykgcGluIEtyYXV0aCwgMjoyMSAxMzg6IFdyaWdodCAoSCkgcGluIExlaG1hbiwgMToxNi4gMTQ1OiBBbWVudGluaSAoUikgZGVjLiBIYW5leSwgMTAtOC4gMTUyOiBMaW5kZXIgKEgpIGRlYy4gV2VpbGFuZCwgMTEtNi4gMTYwOiBGYXJpYW4gKFIpIHdvbiBiIGZvcmZlaXQuIDE3MDogIFRydWl0dCAoSCkgcGluIEtsZWluLCAxOjI0IDE4MjogQmFrZXIgKFIpIGRlYy4gTyYjODIxNztEb25uZWxsLCA0LTEuIDE5NTogRmFudCAoUikgcGluIEZyb2dhbiwgMDozNS4gMjIwOiBEZXBwIChSKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMjg1OiBEb3VibGUgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPlJFVkVSRSAzMCwgUEFSTUEgUEFEVUEgMjg8L3A+CjxwPjEwNjogQmlhbmNoaSAoUCkgcGluIEZlcnJhciwgMTo1NC4gMTEzOiBCYWxhenkgKFIpIGRlYy4gR2F5bmVyLCA4LTQuIDEyMDogU21pdGggKFIpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMjY6IE1jQ2FmZnJleSAoUCkgZGVjLiBCdXRsZXIsIDYtNS4gMTMyOiBTaGF3IChQKSBwaW4gS3JhdXRoIDE6MTEuIDEzODogRmVuZGVyIChQKSBkZWMuIExlaG1hbiwgNy0wLiAxNDU6IExvRmFzbyAoUCkgbWFqLiBkZWMuIEFtZW50aW5pLCAxOC02LiAxNTI6IE1jTnVsdHkgKFApIGRlYy4gV2VpbGFuZCwgNi00LiAxNjA6IEZhcmlhbiAoUikgcGluIFdpbGxhcmQsIDQ6NDguIDE3MDogIEtsZWluIChSKSBwaW4gRHp1cm5haywgMjoyMCAxODI6IEJha2VyIChSKSBkZWMuIEFicmFoYW0sIDYtNC4gMTk1OiBGYW50IChSKSBwaW4gQmFpc2huYWIsIDA6MjguIDIyMDogRGVwcCAoUikgZGVjLiBDdXRoYmVydCA1LTEuIDI4NTogRG91YmxlIGZvcmZlaXQuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtZWFzdC1ob2Jhbi13YWRzd29ydGgtYW1vbmctYXJlYS13aW5uZXJzLWluLWJveXMtYmFza2V0YmFsbC1zdG93LXN1ZmZlcnMtZmlyc3QtbG9zcyI+SGlnaCBzY2hvb2wgcm91bmR1cDogRWFzdCwgSG9iYW4sIFdhZHN3b3J0aCBhbW9uZyBhcmVhIHdpbm5lcnMgaW4gYm95cyBiYXNrZXRiYWxsOyBTdG93IHN1ZmZlcnMgZmlyc3QgbG9zczwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sL3N1YnVyYmFuLWxlYWd1ZS9oaWdoLXNjaG9vbC1ib3lzLWJhc2tldGJhbGwtdGFsbG1hZGdlLTU4LXJldmVyZS01MS1tYXR0aGV3LWZyYW5jZXNjb25pLWxlYWRzLWJsdWUtZGV2aWxzLXRvLXZpY3Rvcnktb3Zlci1taW51dGVtZW4iPkhpZ2ggc2Nob29sIGJveXMgYmFza2V0YmFsbCAvIFRhbGxtYWRnZSA1OCwgUmV2ZXJlIDUxOiBNYXR0aGV3IEZyYW5jZXNjb25pIGxlYWRzIEJsdWUgRGV2aWxzIHRvIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBNaW51dGVtZW48L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9oaWdoLXNjaG9vbC1ub3RlYm9vay1zdWJ1cmJhbi1sZWFndWUtcml2YWxzLXN0b3ctd2Fkc3dvcnRoLXNldC10by1tZWV0LWluLWdpcmxzLWJhc2tldGJhbGwtc2F0dXJkYXktbmlnaHQiPkhpZ2ggc2Nob29sIG5vdGVib29rOiBTdWJ1cmJhbiBMZWFndWUgcml2YWxzIFN0b3csIFdhZHN3b3J0aCBzZXQgdG8gbWVldCBpbiBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvbmJhLWt5bGUtbG93cnktc2NvcmVzLTI0LWxlYWRzLXRvcm9udG8tcmFwdG9ycy10by13aW4iPk5CQTogS3lsZSBMb3dyeSBzY29yZXMgMjQsIGxlYWRzIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycyB0byB3aW48L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9jaXR5LXNlcmllcy9oaWdoLXNjaG9vbC1ib3lzLWJhc2tldGJhbGwtYnVjaHRlbC02MS1lbGxldC01NS1ncmlmZmlucy1wdWxsLWludG8tZmlyc3QtcGxhY2UtdGllLXdpdGgtb3JhbmdlbWVuLWF0b3AtY2l0eS1zZXJpZXMtc3RhbmRpbmdzIj5IaWdoIHNjaG9vbCBib3lzIGJhc2tldGJhbGwgLyBCdWNodGVsIDYxLCBFbGxldCA1NTogR3JpZmZpbnMgcHVsbCBpbnRvIGZpcnN0LXBsYWNlIHRpZSB3aXRoIE9yYW5nZW1lbiBhdG9wIENpdHkgU2VyaWVzIHN0YW5kaW5nczwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2NhdnMvY2FudG9uLWNoYXJnZS1hbnRlLXppemljLWpvaG4taG9sbGFuZC1qYWNvcmV5LXdpbGxpYW1zLWxlYWQtY2hhcmdlLXRvLTExMS0xMTAtd2luLW92ZXItZXJpZS1iYXloYXdrcyI+Q2FudG9uIENoYXJnZTogQW50ZSBaaXppYywgSm9obiBIb2xsYW5kLCBKYUNvcmV5IFdpbGxpYW1zIGxlYWQgQ2hhcmdlIHRvIDExMS0xMTAgd2luIG92ZXIgRXJpZSBCYXlIYXdrczwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)