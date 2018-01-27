Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: January 27, 2018 - 10:30 PM | Updated: January 27, 2018 - 10:46 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5TY2hvb2xzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHJlcG9ydCBzY29yZXMgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBob21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBzdGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5OT01JTkFURSBBVEhMRVRFUzwvcD4KPHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQgbm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25kYXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggdGhlIG5vbWluZWUmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBzY2hvb2wsIGdyYWRlLCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgZm9yIHRoZSB3ZWVrIGFuZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGEgY29sb3IgaGVhZHNob3QgKGEganBlZyBpbWFnZSkuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24gODAsIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDQ1PC9wPgo8cD5HcmVlbiA2NSwgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAzNTwvcD4KPHA+TGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIDUxLCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIDM4PC9wPgo8cD5TdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgNTIsIEFsbGlhbmNlIDQ3PC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UgNzAsIENhbnRvbiBTb3V0aCA1ODwvcD4KPHA+VmFsbGV5IENocmlzdGlhbiA1MCwgUm9vdHN0b3duIDQ2PC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QkFSQkVSVE9OIDgwLCBLRU5UIFJPT1NFVkVMVCA0NTwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJNgk4CTE3CTE0CSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbgkxOQkyMgkyMAkxOQkmIzgyMTI7CTgwPC9wPgo8cD5LRU5UIFJPT1NFTFZFTFQgKDEtMTIsIDAtOCkgJiM4MjEyOyBDb21tb24gMi0xLTYsIFNhd3llciAzLTAtNywgQ3JvbmJhdWdoIDEtMC0yLCBIb2xtYW4gMS0wLTIsIERhZXR3eWxhciAwLTEtMSwgTWNLb3duIDUtMC0xMCwgSm9uZXMgNi01LTE3LiBUb3RhbHM6IDE4IDctMTIgNDUuPC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gKDctOCwgNC00KSAmIzgyMTI7IFNveWFycyA5LTQtMjQsIFR1cm5iYXVnaCA0LTAtOSwgR3JleW5vbGRzIDYtMi0xNSwgTGl0dGxlam9obiAxLTEtMywgUmllcyAyLTAtNCwgV3JpZ2h0IDEtMC0yLCBCYXJrbGV5IDQtMC04LCBCb3lkIDItMC00LCBGcmFua2xpbiAzLTUtMTEuIFRvdGFsczogMzIgMTItMTcgODAuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTb3lhcnMgMiwgVHVybmJhdWdoLCBHcmV5bm9sZHMsIENvbW1vbiwgU2F3eWVyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBLZW4uLDE2LTE1LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5CYXJiZXJ0b24sIDQ3LTM3LjwvcD4KPHA+R1JFRU4gNjUsIE5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMzU8L3A+CjxwPkdyZWVuCTE0CTUJNAkxMgkmIzgyMTI7CTM1PC9wPgo8cD5Ib292ZXIJMTQJMTcJMjEJMTMJJiM4MjEyOwk2NTwvcD4KPHA+R1JFRU4gJiM4MjEyOyBNYXJ0aW4gMTEtMi0zMCwgU2ltbWVyIDEtMC0yLCBLZWVzbGFyIDMtNC0xMSwgU21pdGggMS0wLTIsIE9zd2FsZCAxLTItNSwgQnJhYnNvbiAxLTAtMiwgTGltZXJyaWNrIDEtMC0zLCBIYXJiYXVnaCAyLTEtNSwgUGhpbGxpcHMgMi0xLTUuIFRvdGFsczogMjMgMTAtMTQgNjUuPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSICYjODIxMjsgWS4gS2FudHpvcyAxLTAtMywgQmFya2VyIDEtMC0yLCBCdW5uZW5iZXJnIDItMC01LCBGb250ZXMgMS0wLTIsIFJvYmluc29uIDMtMi04LCBFYXJ2aW4gMS0xLTMsIEt1bGlrLCAwLTItMiwgUG9ydGVyIDQtMC04LCBIYXlkZW4gMC0yLTIuIFRvdGFsczogMTMgNy0xMiAzNS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1hcnRpbiA2LCBLZWVzbGVyLCBPc3dhbGQsIExpbWVyaWNrLCBZLiBLYW50em9zLCBCdW5uZW5iZXJnLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBIb28uLCAyMC0xNy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+R3JlZW4sIDQ0LTQwLjwvcD4KPHA+TEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNUSUFOIDUxLCBHQVJSRVRUU1ZJTExFIDM4PC9wPgo8cD5MYWtlIENlbnRlcgk5CTUJMTkJMTgJJiM4MjEyOwk1MTwvcD4KPHA+R2FycmV0dHN2aWxsZQkzCTExCTEyCTEyCSYjODIxMjsJMzg8L3A+CjxwPkxBS0UgQ0VOVEVSIENIUklTVElBTiAoNi03LCAzLTMpICYjODIxMjsgU29tbWVycyAxLTAtMywgQm93ZXIgMi0yLTYsIEJhbmNyb2Z0IDEtMC0zLCBJY2tlcyA3LTMtMTcsIFRyaXBsZXR0IDYtMi0xOCwgTm93YWsgMi0wLTQuIFRvdGFsczogMTkgNyA1MS48L3A+CjxwPkdBUlJFVFRTVklMTEUgJiM4MjEyOyBTbWl0aCAzLTEtNywgS2luZyAyLTAtNSwgU2ltb24gMS0yLTUsIENyaWJsZXogMS0wLTIsIEdpZGVvbiAxLTAtMiwgQnJvd24gNS0zLTE3LiBUb3RhbHM6IDEzIDYgMzguPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBUcmlwbGV0dCA0LCBCcm93biA0LCBTb21tZXJzLCBCYW5jcm9mdCwgS2luZywgU2ltb24uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IDEyLTEyLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBMQ0MsIDM3IChJY2tlcyAxMSk7IEdhci4sIDMzLiA8L3A+CjxwPlNULiBUSE9NQVMgQVFVSU5BUyA1MiwgQUxMSUFOQ0UgNDc8L3A+CjxwPlN0LiBUaG9tYXMJMTIJMTIJMTQJMTQJJiM4MjEyOwk1MjwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2UJMTEJMTAJMTIJMTQJJiM4MjEyOwk0NzwvcD4KPHA+U1QuIFRIT01BUyAmIzgyMTI7IE1pbmN5IDQtNC0xMiwgUmVwcCA1LTItMTUsIENhaW4gMS0wLTIsIENyYXdmb3JkIDItMS01LCBEaU1hcnppbyAyLTMtNywgU21pdGggMS01LTcsIFRob21wc29uIDEtMS00LiBUb3RhbHM6IDE2LTE2LTUyLjwvcD4KPHA+QUxMSUFOQ0UgJiM4MjEyOyBCcm9va3MgMi0zLTcsIFRhbGJvcnQgNC0wLTksIENveCAxLTItNCwgTW9vcmUgMS0wLTIsIFF1YXkgMy0wLTYsIEpvaG5zIDUtMS0xMywgQnJ1bmkgMi0wLTQsIE9sZGZ1bHMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTktNi00Ny48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFJlcHAgMywgSm9obnMgMiwgVGhvbXBzb24sIFRhbGJvcnQuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEFsbC4sIDE1LTExLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBTVEEsIDIwIChTbWl0aCA1KTsgQWxsLiwgMjQgKFF1YXkgNikuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBTVEEsIDctNi48L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSA3MCwgQ0FOVE9OIFNPVVRIIDU4PC9wPgo8cD5DYW50b24gU291dGgJMTAJMTcJMjMJOAkmIzgyMTI7CTU4PC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UJMjUJMTIJMjEJMTIJJiM4MjEyOwk3MDwvcD4KPHA+Q0FOVE9OIFNPVVRIICYjODIxMjsgV2lsbGlhbXMgNy0yLTE2LCBGb250ZXMgNS0wLTEzLCBCbGFja21vbiA0LTEtOSwgU255ZGVyIDItMy04LCBKYW1lcyAzLTAtNiwgUGVyZXogMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjQtNi01OC48L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSAoMTAtMykgJiM4MjEyOyBGcmFuY2VzY29uaSA5LTctMjcsIEJveWQgNi0wLTEzLCBTZWVrZXIgNC0xLTksIEhlaWdlbG1hbiAzLTAtOCwgR2VyZ2VseSAzLTAtNiwgUmVuc2VsIDItMC01LCBIdXNzaW5nIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDI4LTgtNzAuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGb250ZXMgMywgRnJhbmNlc2NvbmkgMiwgSGVpZ2VsbWFuIDIsIFJlbnNlbCwgQm95ZCwgU255ZGVyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBUYWwuLCAxNS0xMy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+VGFsbG1hZGdlIDM4LTMxLjwvcD4KPHA+VkFMTEVZIENIUklTVElBTiA1MCwgUk9PVFNUT1dOIDQ2PC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24JMTAJMTMJMTQJOQkmIzgyMTI7CTQ2PC9wPgo8cD5WYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuCTgJMTIJMTMJMTcJJiM4MjEyOwk1MDwvcD4KPHA+Uk9PVFNUT1dOICYjODIxMjsgTW9vcmUgMi0yLTYsIFdoaXRhY3JlIDEtMC0zLCBTaGFuayAxLTItNSwgR3J1YmJzIDUtMC0xNCwgUy4gU3RlZ2VyIDEtMC0yLCBKLiBTdGVnZXIgNy0xLTE2LiBUb3RhbHM6IDE3LTUtNDYuPC9wPgo8cD5WQUxMRVkgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgQXJtb3VyIDItMS01LCBKYWNrc29uIDItNS05LCBTcWF1cmUgNS0xLTE0LCBCcm93biAzLTAtOSwgTmVhaWwgMi0wLTUsIFRyb3dlcnMgMy0yLTguIFRvdGFsczogMTctOS01MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEdydWJicyA0LCBTcXVhcmUgMywgQnJvd24gMywgTmVhaWwsIFdoaXRhY3JlLCBTaGFuaywgSi4gU3RlZ2VyLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBSb28uLCAxMi0xMS4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogUm9vLiwgMzM7IFZDLCAyMy48L3A+CjxwPkxhdGUgRnJpZGF5PC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgNjYsIFNIQUtFUiBIRUlHSFRTIDU5IChPVCk8L3A+CjxwPlNoYWtlciBIZWlnaHRzCTExCTEyCTEyCTIwCTQJJiM4MjEyOwk1OTwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrCTE0CTgJMjQJOQkxMQkmIzgyMTI7CTY2PC9wPgo8cD5TSEFLRVIgSEVJR0hUUyAmIzgyMTI7IFBoaWxsaXBzIDUtMC0xNSwgQmlzaG9wIDItMC00LCBHdWVzcyAxMC0yLTIzLCBCb25uZXIgMi0wLTQsIENvY2hyYW4gMy0wLTgsIEhhcmRhd2F5IDItMS01LiBUb3RhbHM6IDI0LTMtNTkuPC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgJiM4MjEyOyBHb2Vzc2xlciA3LTYtMjMsIEZlbGVjaWFuIDQtMy0xMSwgV3lhdHQgNC0wLTExLCBEYWtkb3VrIDMtMC04LCBEaWF6IDMtMS04LCBab2dyYWZvcyAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAyMy0xMC02Ni48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFBoaWxsaXBzIDUsIEdvZXNzbGVyIDMsIFd5YXR0IDMsIERha2RvdWsgMiwgQ29jaHJhbiAyLCBHdWVzcywgRGlheiwgWm9ncmFmb3MuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkJydW5zd2ljaywgNjMtNTQuPC9wPgo8cD5HUkVFTiA1OSwgR0xFTk9BSyA1MzwvcD4KPHA+R3JlZW4JMjEJOAkxMgkxOAkmIzgyMTI7CTU5PC9wPgo8cD5HbGVuT2FrCTEzCTkJMTcJMTcJJiM4MjEyOwk1NjwvcD4KPHA+R1JFRU4gKDktNCwgNy0yKSAmIzgyMTI7IFNpbW1lciAxLTAtMywgS2Vlc2xhciAxLTItNCwgTWFydGluIDgtMy0yMiwgT3N3YWxkIDUtMi0xNSwgTyYjODIxNztOZWlsIDItMC00LCBMaW1lcmljayAyLTAtNiwgUHJpdGNoYXJkIDItMS01LiBUb3RhbHM6IDIxIDExIDU5LjwvcD4KPHA+R0xFTk9BSyAoNy03LCAzLTYpICYjODIxMjsgQmlobG1hbiAyLTAtNCwgQ29sbGlucyAzLTAtNywgU3Rva2VzIDItMC00LCBNaWxsZXIgMy0yLTgsIE9ha3MgNi0xLTE2LCBSaWNoYXJkc29uIDctMi0xNy4gVG90YWxzOiAyMyA1IDU2LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogT2FrcyA0LCBNYXJ0aW4gMywgT3N3YWxkIDMsIExpbWVyaWNrIDIsIFNpbW1lciwgQ29sbGlucywgUmljaGFyZHNvbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogR2xlLiwgMTQtMTIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IEdyZWVuLCAyNCAoTWFydGluIDgpOyBHbGVuT2FrLCAxOSAoUmljaGFyZHNvbiA1LCBNaWxsZXIgNSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBHbGUuLCAxNS0xNC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+R2xlbk9haywgNDMtMzMuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+SmFuLiAyOCBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gdnMuIENsZS4gVkFTSiwgYXQgSm9obiBDYXJyb2xsLCAyIHAubS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgNDgsIEhpZ2hsYW5kIDM4PC9wPgo8cD5CZWxsYWlyZSBTdC4gSm9obiBDZW50cmFsIDM5LCBPdXIgTGFkeSBvZiB0aGUgRWxtcyAzMzwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIDM1LCBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyAyOTwvcD4KPHA+QnVjaHRlbCA1MywgQ2xldmVsYW5kIEVhc3QgVGVjaCA1MSAgKE9UKTwvcD4KPHA+Q2FudG9uIE1jS2lubGV5IDY4LCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDQwPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSA1MSwgTm9yd2F5bmUgMjE8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWYgNDUsIFdvb2RyaWRnZSAyNjwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNDQsIEh1ZHNvbiA0MzwvcD4KPHA+RWFzdCAzNywgU3ByaW5nZmllbGQgMzI8L3A+CjxwPk1hcmxpbmd0b24gNjcsIEFsbGlhbmNlIDM1PC9wPgo8cD5NZWRpbmEgNjEsIEV1Y2xpZCA0MTwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgNjQsIFlvdW5nc3Rvd24gVmFsbGV5IENocmlzdGlhbiA2MzwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUgNDksIFR1c2xhdyA0NyAoT1QpPC9wPgo8cD5SYXZlbm5hIDU4LCBDb3ZlbnRyeSA0MTwvcD4KPHA+UmV2ZXJlIDUyLCBLZW50IFJvb3NldmVsdCA0ODwvcD4KPHA+Um9vdHN0b3duIDQ2LCBDcmVzdHdvb2QgNDE8L3A+CjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDUzLCBHbGVuT2FrIDUxPC9wPgo8cD5TdG93IDM2LCBUd2luc2J1cmcgMzQ8L3A+CjxwPlRyaXdheSAzOCwgQ1ZDQSAyNTwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IDMxLCBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluIDIyPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QVVST1JBIDQ4LCBISUdITEFORCAzODwvcD4KPHA+QXVyb3JhCTE0CTkJMTEJMTQJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQJMgkxMgkxMAkxNAkmIzgyMTI7CTM4PC9wPgo8cD5BVVJPUkEgJiM4MjEyOyBSb3NzIDItMi02LCBTaC4gU2VsbGVycyA0LTUtMTQsIENyYXdmb3JkIDEtMC0zLCBNYXphZWMgMS0yLTUsIExhc2t5IDQtMS05LCBTeS4gU2VsbGVycyAzLTItOCwgSG91bGFoYW4gMS0xLTMuIFRvdGFsczogMTYgMTIgNDguPC9wPgo8cD5ISUdITEFORCAmIzgyMTI7IE15ZXJzIDMtMC04LCBMeW9uIDMtMC02LCBNY0Nvcm1pY2sgNy0wLTE4LCBGdXJ5ZXMgMS0yLTQsIFN0dWFydCAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxNCA0IDM4LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWNDb3JtaWNrIDQsIE15ZXJzIDIsIFNoLiBTZWxsZXJzLCBDcmF3Zm9yZCwgTWF6YWVjLjwvcD4KPHA+QkVMTEFJUkUgU1QuIEpPSE4gQ0VOVFJBTCAzOSwgT1VSIExBRFkgT0YgVEhFIEVMTVMgMzM8L3A+CjxwPlN0LiBKb2huIENlbnRyYWwJMTIJNQk5CTEzCSYjODIxMjsJMzk8L3A+CjxwPkVsbXMJNgk5CTkJOQkmIzgyMTI7CTMzPC9wPgo8cD5TVC4gSk9ITiBDRU5UUkFMICYjODIxMjsgTG93ZSAxLTItNCwgUGFsbWVyIDItMS03LCBCdXNhY2sgMi00LTgsIE5peG9uIDQtNS0xMywgQWx2ZXkgMy0wLTcuIFRvdGFsczogMTItMTItMzkuPC9wPgo8cD5PVVIgTEFEWSBPRiBUSEUgRUxNUyAoNC04KSAmIzgyMTI7IERhbW0gMy0wLTYsIEhvbGNvbWIgOC0yLTIwLCBDaGluY2hhciAzLTEtNywgUm9raWNreSAwLTAtMCwgVmVzY28gMC0wLTAuIFRvdGFsczogMTQtMy0zMy48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFBhbG1lciAyLCBIb2xjb21iIDIsIEFsdmV5LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBTdC4gSm9obiBDZW50cmFsLCAxMS0xMC4gPC9wPgo8cD5CUlVOU1dJQ0sgMzUsIFNIQUtFUiBIRUlHSFRTIDI5PC9wPgo8cD5CcnVuc3dpY2sJNAkxNQk3CTkJJiM4MjEyOwkzNTwvcD4KPHA+U2hha2VyIEhlaWdodHMJOQkxMAkzCTcJJiM4MjEyOwkyOTwvcD4KPHA+QlJVTlNXSUNLICYjODIxMjsgRmluayAzLTEtNywgQ2FtcGJlbGwgMy0yLTgsIEdhbGFpZGEgMi0wLTYsIFNhbGlzYnVyeSAzLTItOCwgS3JpenNhIDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDE0LTUtMzUuPC9wPgo8cD5TSEFLRVIgSEVJR0hUUyAmIzgyMTI7IFplaWdsZXIgMy0zLTksIFNpbmdsZXRvbiAzLTAtNiwgRG91Z2dhbiAyLTAtNCwgV2FsbGFjZSAxLTEtMywgU2F1bmRlcnMgMy0xLTcuIFRvdGFsczogMTItNS0yOS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEdhbGFpZGEgMi48L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgNTMsIENMRVZFTEFORCBFQVNUIFRFQ0ggNTEgIChPVCk8L3A+CjxwPkNsZS4gRWFzdCBUZWNoCTcJMTMJMTYJMTIJMwkmIzgyMTI7CTUxPC9wPgo8cD5CdWNodGVsCTE3CTYJMTcJOAk1CSYjODIxMjsJNTM8L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBFQVNUIFRFQ0ggKDEyLTcpICYjODIxMjsgVC4gSm9uZXMgNi0wLTEzLCBKb2huc29uIDQtMi0xMSwgUmljaGFyZHNvbiA0LTEtMTEsIE1hbG9uZSAzLTItOCwgSGVtcGhpbCAxLTMtNSwgUy4gSm9uZXMgMS0wLTIgRGF3c29uIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDE5IDktMjUgNTEuPC9wPgo8cD5CVUNIVEVMICgxMS03KSAmIzgyMTI7IFJvZ2VycyA1LTYtMTgsIEphY2tzb24gNy00LTE4LCBTa2lubmVyIDItMy03LCBTdGFsbGluZ3MgMi0wLTUsIEJpZGRpbmdzIDAtMy0zLCBIaWxsIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE3IDE2LTMzIDUzLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogUmljaGFyZHNvbiAyLCBSb2dlcnMgMiwgU3RhbGxpbmdzLCBULiBKb25lcywgSm9obnNvbi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogRVQsIDIyLTIxLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQgRWFzdCBUZWNoIHdvbi48L3A+CjxwPkNBTlRPTiBNQ0tJTkxFWSA2OCwgTk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA0MDwvcD4KPHA+TWNLaW5sZXkJMTUJMjMJMjAJMTAJJiM4MjEyOwk2ODwvcD4KPHA+SG9vdmVyCTgJOAk3CTE3CSYjODIxMjsJNDA8L3A+CjxwPkNBTlRPTiBNQ0tJTkxFWSAoMTctMSwgOS0xKSAmIzgyMTI7IEx1Y2l1cyAxLTAtMiwgWW91bmcgNy0wLTE3LCBUZXJyZWxsIDEtMC0yLCBCZWxsIDEwLTctMjgsIEtyYW1lciAyLTAtNCwgTGVlIDEtMC0yLCBDYXV0aG9uIDItMS02LCBCb3lraW4gMS0xLTMsIEZvc3RlciAxLTItNC4gVG90YWxzOiAyNiAxMS0xNiA2OC48L3A+CjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgKDgtMTEsIDQtNSkgJiM4MjEyOyBIYXViZXJ0IDMtMy05LCBHcmVlbiA1LTItMTMsIEtpbmxzZXkgMi0xLTUsIERhdmlzIDEtMC0yLCBHcmVlbiAzLTAtNiwgUm9zaGFrIDEtMS0zLCBIYXdrcyAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNiA3LTExIDQwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4zLXBvaW50IGdvYWxzOiA8L3N0cm9uZz5Zb3VuZyAzLCBCZWxsLCBDYXV0aG9uLCBHcmVlbi4gPHN0cm9uZz5Gb3VsczogPC9zdHJvbmc+SG9vLiwgMTQtMTAuPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSA1MSwgTk9SV0FZTkUgMjE8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhCTkJMTEJMTMJMTgJJiM4MjEyOwk1MTwvcD4KPHA+Tm9yd2F5bmUJNwkzCTYJNQkmIzgyMTI7CTIxPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSAoMTYtMCwgMTAtMCkgJiM4MjEyOyBSaWNoYXJkc29uIDMtMi05LCBLb25jeiA2LTUtMTgsIFN0b3JhZCAyLTEtNiwgTGluZHF1aXN0IDItMS01LCBEcmVzc2xlciAwLTEtMSwgQ2xhcmsgMS0yLTQsIFJvYmlzb24gNC0wLTguIFRvdGFsczogMTgtNTYgMTItMjMgNTEuPC9wPgo8cD5OT1JXQVlORSAoNi0xMCwgMi04KSAmIzgyMTI7IERpZWRyaWNrIDEtMC0yLCBIYW5zaGF3IDEtMC0yLCBTdGFubGV5IDItMi03LCBULiBEZU1vc3NpbW8gMC0xLTEsIEMuIERlTW9zc2ltbyAyLTItNiwgS2VubmVkeSAxLTEtMy4gVG90YWxzOiA3IDYgMjEuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSaWNoYXJkc29uLCBLb25jeiwgU3RvcmFkLCBTdGFubGV5LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCAxNi0xMS4gPHN0cm9uZz4gSlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPkNoaXBwZXdhLCA0Ny0zOC48L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgNDUsIFdPT0RSSURHRSAyNjwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlCTQJNAkxMQk3CSYjODIxMjsJMjY8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWYJMjAJOQk1CTExCSYjODIxMjsJNDU8L3A+CjxwPldPT0RSSURHRSAoNC0xMiwgMS04KSAmIzgyMTI7IFJhc2hpZCA4LTEtMTgsIEFydGljZSAyLTAtNCwgUGFya2VyIDAtMi0yLCBLZWFybnMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTEtNDAgMy0xMSAyNi48L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgKDE0LTIsIDktMSkgJiM4MjEyOyBMaW1hcyA5LTEtMjIsIEpvcmRhbiA0LTAtOSwgV2FuZ2xlciAyLTAtNCwgR2FsbGFnaGVyIDEtMS0zLCBPbGl2ZXIgMS0xLTMsIFRyaXBwIDEtMC0zLCBGcmVlbGFuZCAwLTEtMS4gVG90YWxzOiAxOC01MCA0LTggNDUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBMaW1hcyAzLCBKb3JkYW4sIFRyaXBwLCBSYXNoaWQuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IDgtOC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMjg7IENsby4sIDM3IChKb3JkYW4gMTApLiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMjctMjMuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPldvb2RyaWRnZSwgMjktMTguPC9wPgo8cD5DVVlBSE9HQSBGQUxMUyA0NCwgSFVEU09OIDQzPC9wPgo8cD5IdWRzb24JOAkxMQkxMwkxMQkmIzgyMTI7CTQzPC9wPgo8cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscwk0CTYJMTcJMTcJJiM4MjEyOwk0NDwvcD4KPHA+SFVEU09OICg0LTEyLCAzLTgpICYjODIxMjsgUy5IaW5rbGUgMi0wLTUsIEUuSGlua2xlIDItNC05LCBTdGV3YXJkIDMtMC02LCBPcmF6ZW4gMC0xLTEsIENoaXJhcHBhIDItMS02LCBXcmlnaHQgNS00LTE0LCBLaXJraG9wZS1Nb3NzIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEyIDktMTQgNDMuPC9wPgo8cD5DVVlBSE9HQSBGQUxMUyAoOS04LCA0LTcpICYjODIxMjsgU2F3eWVyIDEtMC0yLCBTZWx0emVyIDEtMC0yLCBLLkh1ZmZtYW4gMy03LTEzLCBDLkh1ZmZtYW4gNC0wLTksIEJydXN0b3NraSAxLTAtMiwgTGVtbW9uIDItMC00LCBNZXJ0ZW4gMi02LTEwLCBIYW1yaWMgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTUgMTMtMjcgNDQuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTLkhpbmtsZSwgRS5IaW5rbGUsIENoaXJhcHBhLCBDLkh1ZmZtYW4uIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IDE1LTE1LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBDLkYuLCA0MSAoSGFtcmljIDExKS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIDQ3LTE4LjwvcD4KPHA+RUFTVCAzNywgU1BSSU5HRklFTEQgMzI8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkCTgJNAkxMQk5CSYjODIxMjsJMzI8L3A+CjxwPkVhc3QJNAkxMAk3CTE2CSYjODIxMjsJMzc8L3A+CjxwPlNQUklOR0ZJRUxEICgyLTE0KSAmIzgyMTI7IFBoaWxsaXBzIDEtMC0yLCBUaG9tcHNvbiA0LTEtOSwgUm9kZW5idWNoZXIgMi00LTksIERhd3NvbiAxLTAtMiwgR29yZGluaWVyIDEtMC0yLCBXYWxzaCA0LTAtOC4gVG90YWxzOiAxMyA1LTEzIDMyLjwvcD4KPHA+RUFTVCAoOC02LCAzLTUpICYjODIxMjsgTXVycmF5IDYtMy0xNywgSm9obnNvbiA2LTItMTQsIE1heHdlbGwgMS0yLTQsIFBhcmlzIDAtMi0yLiBUb3RhbHM6IDEzIDktMzAgMzcuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNdXJyYXkgMiwgUm9kZW5idWNoZXIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFNwci4sIDIwLTE2LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBTcHIuLCAzMSAoV2Fsc2ggNyk7IEVhc3QsIDQ1IChNYXh3ZWxsIDE1KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IFNwci4sIDE5LTE1LiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5TcHJpbmdmaWVsZCwgMjYtMTYuPC9wPgo8cD5NQVJMSU5HVE9OIDY3LCBBTExJQU5DRSAzNTwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2UJNwk4CTEyCTgJJiM4MjEyOwkzNTwvcD4KPHA+TWFybGluZ3RvbgkyNgkxNwkxMwkxMQkmIzgyMTI7CTY3PC9wPgo8cD5BTExJQU5DRSAmIzgyMTI7IEZsZXRjaGVyIDEtMC0zLCBZb3VuZyA0LTItMTAsIERhdmlzIDMtMC03LCBCcm9va2VzIDEtMC0yLCBUaG9tYXMgNi0xLTEzLiBUb3RhbHM6IDE0IDMtMTAgMzUuPC9wPgo8cD5NQVJMSU5HVE9OICgxMS00LCA2LTMpICYjODIxMjsgQ2FtcGJlbGwgNy0yLTE4LCBGZXJyZXR0IDItMC02LCBDb29rIDEtMC0yLCBIb29wZXMgNS0yLTE1LCBMZXBsZXkgNi0wLTEzLCBNYXNvbiAyLTAtNCwgRHVnYW4gMS0wLTIsIExhbWJkaW4gMS0wLTIsIExhY2hlciAyLTEtNS4gVG90YWxzOiAyNyA1LTggNjcuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBIb29wZXMgMywgQ2FtcGJlbGwgMiwgRmVycmV0dCAyLCBEYXZpcyAyLCBGbGV0Y2hlciwgTGVwbGV5LjwvcD4KPHA+TUVESU5BIDYxLCBFVUNMSUQgNDE8L3A+CjxwPk1lZGluYQkxMAkyMQkxMQkxMgkmIzgyMTI7CTYxPC9wPgo8cD5FdWNsaWQJMTMJOAk2CTEzCSYjODIxMjsJNDE8L3A+CjxwPk1FRElOQSAoMTAtNiwgNS02KSAmIzgyMTI7IE1jTXVsbGVuIDEtMC0zLCBNY0tlZSAyLTQtOCwgR29yZG9uIDItMC02LCBMdXRoeSA3LTAtMTQsIEJlcmdob2x0eiA1LTItMTMsIExpbmFyZCAyLTAtNSwgV29qY2lhayAwLTItMiwgU3R1YXJ0IDItMS02LCBTZWd1aW4gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjItOS02MS48L3A+CjxwPkVVQ0xJRCAoNS0xMywgMi05KSAmIzgyMTI7IFdoaXRlIDAtMS0xLCBCbHVlIDAtMS0xLCBDaGFwbGluIDYtMi0xNCwgSGFycGVyIDMtNS0xMSwgUmVlc2UgMy0wLTYsIEtpbmcgNC0wLTguIFRvdGFsczogMTYtOS00MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEdvcmRvbiAyLCBCZXJnaG9sdHosIFN0dWFydCwgTWNNdWxsZW4sIExpbmFyZC4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWVkaW5hLCA0OS0yMC48L3A+CjxwPk1PR0FET1JFIDY0LCBZT1VOR1NUT1dOIFZBTExFWSBDSFJJU1RJQU4gNjM8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlCTEzCTIzCTEzCTE1CSYjODIxMjsJNjQ8L3A+CjxwPlZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4JMTMJMTcJMTAJMjMJJiM4MjEyOwk2MzwvcD4KPHA+TU9HQURPUkUgICYjODIxMjsgTXVycGh5IDEtMC0yLCBTdHJhaWdodCAyLTAtNCwgUHIuSGFsbGl3aWxsIDEyLTUtMjksIEpvaG5zb24gNy0zLTE3LCBQYS5IYWxsaXdpbGwgNS0yLTEyLiBUb3RhbHM6IDI3IDEwLTE4IDY0LjwvcD4KPHA+WU9VTkdTVE9XTiBWQUxMRVkgQ0hSSVNUSUFOICYjODIxMjsgSm9uZXMgNC0yLTEwLCBJbi5TbnlkZXIgMy0wLTgsIEdpbGwgOC0yLTIwLCBJbS5TbnlkZXIgNC0yLTEyLCBUYXlsb3IgNS0wLTEyLiBUb3RhbHM6IDI1IDYtMTAgNjMuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBJbS5TbnlkZXIgMywgSW4uU255ZGVyIDIsIEdpbGtsIDIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFZDLiwgMTctMTIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IE1vZy4sIDM0IChQYS5IYWxsaXdpbGwgMTMpLiA8L3A+CjxwPk9SUlZJTExFIDQ5LCBUVVNMQVcgNDcgKE9UKTwvcD4KPHA+T3JydmlsbGUJMTAJMTkJOAk4CTQJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+VHVzbGF3CTkJNwkxMgkxNwkyCSYjODIxMjsJNDc8L3A+CjxwPk9SUlZJTExFICgxNC0yLCA4LTEpICYjODIxMjsgQ2FycGVudGVyIDctMi0xNiwgRmxpbm5lciAxLTAtMywgR29vZGFyZCAxLTAtMiwgSGFtc2hlciA1LTUtMTUsIEhhd2tpbnMgMS0wLTIsIEthdWYgMS0yLTQuIExhbmRpcyAxLTAtMiwgU25vd2RlbiAxLTAtMywgVGlsbGlzb24gMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTkgOS0yMSA0OS48L3A+CjxwPlRVU0xBVyAoMTItNSwgNi00KSAmIzgyMTI7IFN0ZXdhcnQgMi0wLTYsIExlZWR5IDMtMS04LCBLb29ucyAzLTItOCwgU2FsZXMgMy05LTE2LCBNdW1tZXJ0eiAxLTAtMywgTWlsbGVyIDItMC02LiBUb3RhbHM6IDE0IDEyLTIwIDQ3LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU3Rld2FydCAyLCBNaWxsZXIgMiwgTGVlZHksIFNhbGVzLCBNdW1tZXJ0eiwgRmxpbm5lciwgU25vd2Rlbi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+T3JydmlsbGUgd29uLjwvcD4KPHA+UkFWRU5OQSA1OCwgQ09WRU5UUlkgNDE8L3A+CjxwPkNvdmVudHJ5CTE1CTMJMTMJMTAJJiM4MjEyOwk0MTwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYQkxMwk5CTIzCTEzCSYjODIxMjsJNTg8L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZICYjODIxMjsgQXJub2xkIDEtMC0yLCBGYXN0IDEtMy01LCBIdWRzb24gMi0wLTQsIE5vcnJpcyA5LTMtMjIsIFJvc3MgMy0wLTYsIE1jR29uaWdhbCAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxNi04LTQxLjwvcD4KPHA+UkFWRU5OQSAmIzgyMTI7IEouIENhcGxlcyAyLTAtNSwgUm9iaW5zb24gNy0wLTE3LCBDYWxob3VuIDYtMS0xMywgRC4gQ2FwbGVzIDUtMC0xMCwgUnVwcGVsIDQtMC04LCBNYWpvciAxLTAtMiwgUm9nZXJzIDEtMS0zLiBUb3RhbHM6IDI2LTItNTguPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBSb2JpbnNvbiAzLCBKLiBDYXBsZXMsIE5vcnJpcy4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ292LiwgMzI7IFJhdi4sIDQ3LiA8c3Ryb25nPlR1cm5vdmVyczwvc3Ryb25nPjogQ292LiwgMTctMTUuPC9wPgo8cD5SRVZFUkUgNTIsIEtFTlQgUk9PU0VWRUxUIDQ4PC9wPgo8cD5SZXZlcmUJMTIJMTUJMTMJMTIJJiM4MjEyOwk1MjwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQJMTMJMTIJMTAJMTMJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+UkVWRVJFICYjODIxMjsgUmlubiA3LTEyLTI3LCBOb3Zvc2VsIDQtNC0xNSwgSGV0ZSAyLTEtNiwgS2VubmEgMC0zLTMsIExhbmdlbmZlbGQgMC0xLTEuIFRvdGFsczogMTMtMzggMjEtMjggNTIuPC9wPgo8cD5LRU5UIFJPT1NFVkVMVCAmIzgyMTI7IEtheS4gRmlzY2hlciAxMS01LTMwLCBNb3hsZXkgNS0wLTEwLCBCdXNoIDItMS02LCBLYXMuIEZpc2NoZXIgMC0yLTIsLiBUb3RhbHM6IDE4LTYxIDgtMTcgNDguPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBGaXNjaGVyIDMsIE5vdm9zZWwgMywgQnVzaCwgUmlubiwgSGV0ZS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogS2VuLiwgMjItMTQuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFJldi4sIDM3IChOb3Zvc2VsIDEwKTsgS2VuLiwgMzYgKE1veGxleSAxNSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBSZXYuLCAyMC0xMy4gPC9wPgo8cD5ST09UU1RPV04gNDYsIENSRVNUV09PRCA0MTwvcD4KPHA+Q3Jlc3R3b29kCTcJMTMJMTQJNwkmIzgyMTI7CTQxPC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24JOAkxNgkxMAkxMgkmIzgyMTI7CTQ2PC9wPgo8cD5DUkVTVFdPT0QgJiM4MjEyOyBHcmVnZWwgMi0wLTQsIFNlaXRoZXIgMi0wLTUsIFNvcmJvcm8gMi0wLTQsIEJyZXR6IDAtMS0xLCBDb3ggMi0zLTgsIEhvZmZtYW4gNi0zLTE5LiBUb3RhbHM6IDE0LTctNDEuPC9wPgo8cD5ST09UU1RPV04gKDYtOCwgMS02KSAmIzgyMTI7IEhhcnJpcyAxMC0yLTIzLCBEdXZhbGwgMi0wLTQsIFJlaW5hZ2xlIDEtMC0yLCBNb29yZSAxLTAtMiwgU2lnbG93IDEtMC0yLCBNb25leXBlbm55IDEtMC0zLCBTbWl0aCAyLTUtMTAuIFRvdGFsczogMTgtNy00Ni48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhvZmZtYW4gNCwgSGFycmlzLCBNb25leXBlbm55LCBTbWl0aCwgU2VpdGhlciwgQ294LiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBSb28uLCAyMC0xNC4gPHN0cm9uZz5SZWJvdW5kczwvc3Ryb25nPjogQ3JlLiwgNDU7IFJvby4sIDMxIChTbWl0aCAxMikuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlJvb3RzdG93biwgNDctMTEuPC9wPgo8cD5TVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSA1MywgR0xFTk9BSyA1MTwvcD4KPHA+R2xlbk9hawk4CTEyCTEyCTE5CSYjODIxMjsJNTE8L3A+CjxwPlNUVk0JNwkxOQkxMgkxNQkmIzgyMTI7CTUzPC9wPgo8cD5HTEVOT0FLICYjODIxMjsgTXVjY2kgMS0wLTMsIExlbWlyZSAyLTAtNSwgQWJkdWxhIDMtMy05LCBIYWxsIDYtMy0xNSBNYWxvbmUgMS0wLTIgUmhvZGVzIDMtMC03LCBXYXJyZW4gMy00LTEwLiBUb3RhbHM6IDE5LTEwLTUxLjwvcD4KPHA+U1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgKDEyLTUpICYjODIxMjsgTWlsbGVyIDUtMC0xMCwgQ2hlcnJ5IDAtMy0zLCBGLiBXaWxsaWFtcyA0LTAtMTEsIEhhaW5lcyAxLTItNSwgRG9ic29uIDMtMy0xMSwgS29yaW5layAzLTAtOCwgRm9zdGVyIDAtMi0yLCBNYXJzaCAxLTEtMy4gVG90YWxzOiAxNy0xMS01My48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFMgV2lsbGlhbXMgMywgRG9ic29uIDIsIEtvcmluZWsgMiwgTXVjY2ksIExlbWlyZSBSaG9kZXMsIEhhaW5lcy4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU1RWTSwgMTktMTQuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFNUVk0sIDI4IChNYXJzaCA3KS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+U1RWTSwgNDItMzkuPC9wPgo8cD5TVE9XIDM2LCBUV0lOU0JVUkcgMzQ8L3A+CjxwPlR3aW5zYnVyZwk0CTEwCTUJMTUJJiM4MjEyOwkzNDwvcD4KPHA+U3Rvdwk4CTExCTEwCTcJJiM4MjEyOwkzNjwvcD4KPHA+VFdJTlNCVVJHICg5LTgsIDUtNSkgJiM4MjEyOyBXaGl0ZSAyLTAtNCwgRWxsaXMgMi0wLTUsIEhpbGwgMS0wLTIsIFdpbGxpYW1zIDEtMS0zLCBKb2xseSA1LTAtMTAsIENhcnRoZW4gMy00LTEwLiBUb3RhbHM6IDE0LTUtMzQuPC9wPgo8cD5TVE9XICgxNS0yLCA5LTEpICYjODIxMjsgRS5QZXRpdCAxLTAtMywgTC5QZXRpdCAyLTYtMTAsIFBhcnIgMi0xLTUsIEFuZHJhc3N5IDMtMi05LCBTdGVmYW5vdiAzLTAtNywgUGhpbHBvdCAwLTItMi4gVG90YWxzOiAxMS0xMS0zNjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRWxsaXMsIEUuUGV0aXQsIEFuZHJhc3N5LCBTdGVmYW5vdi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogVHdpLiwgMTUtMTAuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlN0b3csIDM0LTE5LjwvcD4KPHA+VFJJV0FZIDM4LCBDVkNBIDI1PC9wPgo8cD5Ucml3YXkJMTAJNgkxMAkxMgkmIzgyMTI7CTM4PC9wPgo8cD5DVkNBCTQJNQkzCTEyCSYjODIxMjsJMjU8L3A+CjxwPlRSSVdBWSAoMTAtNykgJiM4MjEyOyBNYWxvbmUgMi0yLTYsIFdpcnRoIDYtMy0xNywgTGFuZyAzLTItOSwgQWRhbXMgMi0wLTQsIFNoZXJyaWVkIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDE0LTctMzguPC9wPgo8cD5DVkNBICg1LTEyLCAxLTgpICYjODIxMjsgSnVkZ2UgNC01LTE0LCBEYXZpcyAxLTUtNywgSWFubmV0dGEgMS0yLTQsIEZvZ3V0aCAwLTAtMCwgU2VnZWR5IDAtMC0wLiBUb3RhbHM6IDYtMTItMjUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBXaXJ0aCAyLCBMYW5nLCBKdWRnZS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogVHJpLiwgMTQtOS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q1ZDQSwgMjctMjAuPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgMzEsIENIQVJET04gTk9UUkUgREFNRS1DQVRIRURSQUwgTEFUSU4gMjI8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdAkxMAk4CTkJNAkmIzgyMTI7CTMxPC9wPgo8cD5ORENMCTQJNgk2CTYJJiM4MjEyOwkyMjwvcD4KPHA+V0FMU0ggSkVTVUlUICgxMS01LCA2LTEpICYjODIxMjsgQm91Y2h5IDItMi03LCBBbGVzc2lvIDEtMC0yLCBIdXNjcm9mdCA0LTAtOCwgVml0YW50b25pbyAyLTMtNywgUm9nZXJzIDEtMC0yLCBTYXBwIDEtMC0zLCBCYWNobWFuIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEyLTUtMzEuPC9wPgo8cD5ORENMICgxMC02LCA0LTIpICYjODIxMjsgSGFtbWVyIDUtMC0xMSwgU2Fya2lzaWFuIDEtMC0yLCBTaGF1Z2huZXNzeSAxLTAtMywgQ2FybmV5IDEtMC0yLCBMaWJlcnRvcmUgMS0yLTQuIFRvdGFsczogOS0yLTIyLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU2FwcCwgQm91Y2h5LCBTaGF1Z2huZXNzeSwgSGFtbWVyLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5ORENMLCA1MC0yNi48L3A+CjxwPkxhdGUgRnJpZGF5PC9wPgo8cD5MQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gNTQsIE9QRU4gRE9PUiBDSFJJU1RJQU4gMjk8L3A+CjxwPkxha2UgQ2VudGVyCTE4CTEwCTE5CTcJJiM4MjEyOwk1NDwvcD4KPHA+T3BlbiBEb29yCTEyCTYJNwk0CSYjODIxMjsJMjk8L3A+CjxwPkxBS0UgQ0VOVEVSICg1LTgpICYjODIxMjsgTWFuZyA3LTAtMjEsIFNvbW1lcnMgNC0wLTEwLCBLYXJtaWUgMy0wLTYsIEhhcmtlciAzLTAtNiwgTWl6ZW5lciA1LTAtMTEuIFRvdGFsczogMjItMC01NC48L3A+CjxwPk9QRU4gRE9PUiAmIzgyMTI7IFNjaGVuZW1hbiAyLTAtNCwgTWNDbGFpbiA0LTMtMTEsIERlTWFuZ2UgMS0wLTIsIFJleWVzIDEtMC0yLCBEb2JiaW5zIDAtMi0yLCBGYWJlciAyLTAtNCwgQnJvd24gMS0wLTIsIFdlcmxleSAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxMi01LTI5LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWFuZyA3LCBTb21tZXJzIDIsIE1pemVuZXIuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+SmFuLiAyOCBHYW1lczwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlIHZzLiBMYWtlLCBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLCAyIHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SmFuLiAyOSBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgRmlyZXN0b25lLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgTm9ydGgsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RWxsZXQgYXQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmVlbiBhdCBNYW5jaGVzdGVyLCA2IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBQZXJyeTwvcD4KPHA+Um9vdHN0b3duIGF0IEFsbGlhbmNlIDwvcD4KPHA+U3RvdyBhdCBNZW50b3IsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5BTExJQU5DRSA0NiwgUkVWRVJFIDIxPC9wPgo8cD4xMDY6IEJhaWxleSAoQWxsLikgcGluIEZlcnJhciwgMzoxOC4gMTEzOiBHYXluZXIgKFJldi4pIHBpbiBXYWd1ZXNwYWNrLCAxOjI2LiAxMjA6IFNtaXRoIChSZXYuKSBwaW4gQnJvb2tzLCAxOjEwLiAxMjY6IEdhZmZuZXkgKEFsbC4pIGRlYy4gQnV0bGVyLCAxNi02LiAxMzI6IFBlbm5pbmd0b24gKEFsbC4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMzg6IEN1cnJ5IChBbGwuKSBkZWMuIExlaG1hbiwgMy0yLiAxNDU6IEZvcmQgKEFsbC4pIGRlYy4gQW1lbnRpbmksIDgtMy4gMTUyOiBSb2RnZXJzIChBbGwuKSBkZWMuIFdlaWxhbmQsIDktOC4gMTYwOiBGYXJpYW4gKFJldi4pIHBpbiBLdXJwaWwsIDE6MTYuIDE3MDogIEJha2VyIChSZXYuKSBkZWMuIEdlbnRpbGUsIDMtMi4gMTgyOiBEYXZpcyAoQWxsLikgcGluIEtsZWluLCAxOjE2LiAxOTU6IEFuZHJld3MgKEFsbC4pIHBpbiBGYW50LCAxOjI0LiAyMjA6IFlvdW5nIChBbGwuKSBkZWMuIERlcHAsIDktMi4gMjg1OiBMZWFzdXJlIChBbGwpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LjwvcD4KPHA+UkVWRVJFIDYwLCBCTEFDSyBSSVZFUkZST05UIDE1PC9wPgo8cD4xMDY6IEZlcnJhciAoUmV2Likgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDExMzogR2F5bmVyIChSZXYuKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTIwOiBTbWl0aCAoUmV2LikgcGluIFNleHRvbiwgMjozNi4gMTI2OiBCdXRsZXIgKFJldi4pIHBpbiBPcmVsbGFubywgMjo1Ny4gMTMyOiBZZWFwbGVzIChCbGEuKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTM4OiBMZWhtYW4gKFJldi4pIHBpbiBKYWNrc29uLCAwOjQ3LiAxNDU6IEFtZW50aW5pIChSZXYuKSBwaW4gU3RyZWV0LCAyOjU2LiAxNTI6IFdlaWxhbmQgKFJldi4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxNjA6IEZhcmlhbiAoUmV2Likgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE3MDogQmFrZXIgKFJldi4pIHBpbiBLaW91c2lzLCAxOjA0LiAxODI6IEJhcnRvbGljIChCbGEuKSBkZWMuIEtsZWluLCA4LTUuIDE5NTogQ2FtcGJlbGwgKEJsYS4pIHBpbiBGYW50LCAxOjEwLiAyMjA6IERlcHAgKFJldi4pIHBpbiBTdGV2YW51cywgMjowMS4gMjg1OiBEb3VibGUgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPlJFVkVSRSA3MCwgQ1VZQUhPR0EgRkFMTFMgMDwvcD4KPHA+MTA2OiBGZXJyYXIgKFJldi4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMTM6IEdheW5lciAoUmV2Likgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEyMDogU21pdGggKFJldi4pIHBpbiBZb2FrLCA1OjM3LiAxMjY6IEJ1dGxlciAoUikgbWFqIGRlYy4gU2ltb24sIDEyLTQuIDEzMjogIEtyYXV0aCAoUmV2LikgcGluIE1jQ2xlbmRvbiwgMDozMy4gMTM4OiBMZWhtYW4gKFJldi4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxNDU6IEFtZW50aW5pIChSZXYuKSBwaW4gSS5QdWNoYWpkYSwgMjoxOC4gMTUyOiBXZWlsYW5kIChSZXYuKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTYwOiBGYXJpYW4gKFJldi4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxNzA6ICBCYWtlciAoUmV2LikgcGluIEJlcmcsIDM6NDguIDE4MjogS2xlaW4gKFJldi4pIGRlYy4gQy5QYXN0b3JpdXMsIDktMy4gMTk1OiBGYW50IChSZXYuKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMjIwOiBEZXBwIChSZXYuKSBkZWMuIFB1Y2hhamRhLCA5LTYuIDI4NTogRG91YmxlIGZvcmZlaXQuPC9wPgo8cD5SRVZFUkUgNDAsIENSRVNUV09PRCAxNTwvcD4KPHA+MTA2OiBCLlN6dWhheSAoQ3JlLikgcGluIEZlcnJhciwgMTowOS4gMTEzOiBTYXZvY2EgKENyZS4pIGRlYy4gR2F5bmVyLCA3LTQuIDEyMDogT25kYXNoIChDcmUuKSBkZWMuIFNtaXRoLCAxMC00LiAxMjY6IEJ1dGxlciAoUmV2LikgZGVjLiBNb3JnZW5zdGVybiwgNy00LiAxMzI6IEtyYXV0aCAoUmV2LikgcGluIFN0dWJlciA1OjIzLiAxMzg6IExlaG1hbiAoUmV2LikgZGVjLiBPYmVyLCA0LTAuIDE0NTogQW1lbnRpbmkgKFJldi4pIGRlYy4gRC5TenVoYXksIDYtMy4gMTUyOiBDYXJzb24gKENyZS4pIGRlYy4gV2VpbGFuZCwgMi0xLiAxNjA6IEZhcmlhbiAoUmV2LikgbWFqIGRlYy4gVHlycmVsbCwgMTgtNS4gMTcwOiBCYWtlciAoUmV2LikgcGluIE9ib3JuLCAxOjAxLiAxODI6IEtsZWluIChSZXYuKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTk1OiBGYW50IChSZXYuKSBkZWMuIE5vdm9udHksIDktMy4gMjIwOiBEZXBwIChSZXYpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAyODU6IERvdWJsZSBmb3JmZWl0LjwvcD4KPHA+UkVWRVJFIDQ1LCBNQVJMSU5HVE9OIDE1PC9wPgo8cD4xMDY6IEJyb3duIChNYXIuKSBwLiBGZXJyYXIsIDA6MzguIDExMzogR2F5bmVyIChSZXYuKSBkLiBIYW1pbHRvbiwgNS0wLiAxMjA6IE1jQ2FydHkgKE1hci4pIGQuIFNtaXRoLCA4LTEuIDEyNjogQnV0bGVyIChSZXYuKSBtYWouIGQuIFBldHRpdCwgMTItNC4gMTMyOiBNb250ZXNhbm8gKE1hci4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMzg6IExlaG1hbiAoUmV2Likgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE0NTogQW1lbnRpbmkgKFJldi4pIHRlY2ggZmFsbCBIb29rZXIsIDE4LTEuIDE1MjogV2VpbGFuZCAoUmV2LikgZC4gS2VybnMsIDQtMi4gMTYwOiBGYXJpYW4gKFJldi4pIHBpbiBBZWJpLU1hbmlvbiwgMzo1MC4gMTcwOiAgQmFrZXIgKFJldi4pIGRlYy4gRG9tZXIsIDExLTYuIDE4MjogS2xlaW4gKFJldi4pIGRlYy4gUmFiZXIsIDctNC4gMTk1OiBGYW50IChSZXYuKSBwaW4gUG9sZW4sIDA6NDUuIDIyMDogRGVwcCAoUmV2LikgcGluIENyZWFnZXIsIDQ6MzEuIDI4NTogRG91YmxlIGZvcmZlaXQuPC9wPgo8cD5CT1dMSU5HPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5XT09EUklER0UgMiw1OTYsIFJBVkVOTkEgMiwyODQ8L3A+CjxwPihBdCBMZWdlbmQgTGFuZXMsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogSGF0aGF3YXkgKFIpIDIyNTsgRmxlbWluZyAoVykgMjU5LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBIYXRoYXdheSAoUikgNDMxOyBGbGVtaW5nIChXKSA0NzMuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXJvdW5kdXAtYW5kcmVhbmEtZ290dG9zLWxheXVwLWxpZnRzLXRhbGxtYWRnZS10by01NS01My12aWN0b3J5LW92ZXItY29wbGV5LWluLXN1YnVyYmFuLWxlYWd1ZS1naXJscy1iYXNrZXRiYWxsIj5IaWdoIHNjaG9vbCByb3VuZHVwOiBBbmRyZWFuYSBHb3R0b+KAmXMgbGF5dXAgbGlmdHMgVGFsbG1hZGdlIHRvIDU1LTUzIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBDb3BsZXkgaW4gU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGw8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Nate Ulrich’s Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
Cuyahoga Falls High School guidance counselor placed on leave for ‘unbecoming’ conduct and revealing student information
Hartville police search pickup truck, condo of woman who disappeared on trip to Graceland with husband
Lawyer for fired Metro RTA leader questions whether race was a factor in termination
Cuyahoga Falls High School guidance counselor placed on leave for unbecoming conduct and revealing student information
Akron man arrested in Barberton shooting; three victims recovering
Police: Husband of missing woman now says he tossed her in river after she died of natural causes
U.S. Postal Service fixing mail delivery problems in Akron, Fairlawn