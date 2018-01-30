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High school scores, summaries and schedules —
Published: January 30, 2018 - 10:21 PM | Updated: January 30, 2018 - 11:13 PM
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