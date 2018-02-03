Ohio.com / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: February 3, 2018 - 10:44 PM | Updated: February 3, 2018 - 10:55 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5TY2hvb2xzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHJlcG9ydCBzY29yZXMgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBob21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBzdGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5OT01JTkFURSBBVEhMRVRFUzwvcD4KPHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQgbm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25kYXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggdGhlIG5vbWluZWUmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBzY2hvb2wsIGdyYWRlLCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgZm9yIHRoZSB3ZWVrIGFuZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGEgY29sb3IgaGVhZHNob3QgKGEganBlZyBpbWFnZSkuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+Uk9PVFNUT1dOIDU1LCBTUFJJTkdGSUVMRCA1NDwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJOAkxNAk5CTIzCSYjODIxMjsJNTQ8L3A+CjxwPlJvb3RzdG93bgkxOQkxMAkxMwkxMwkmIzgyMTI7CTU1PC9wPgo8cD5TUFJJTkdGSUVMRCAmIzgyMTI7IFByaWNlIDQtMS0xMCwgS2xpbmUgMi0wLTYsIElja2VzIDAtNi02LCBSaWxleSAyLTItNiwgTW9sZXMgMi0xLTUsIENhcnBlciAxLTAtMiwgV2lsc29uIDEtMC0yLCBTbWl0aCA2LTAtMTMuIFRvdGFsczogMjAgMTAtMTMgNTQuPC9wPgo8cD5ST09UU1RPV04gJiM4MjEyOyBNb29yZSA1LTEtMTEsIFNoaXBwIDEtMS0zLCBTaGFuayAzLTUtMTQsIEFsZXNpIDMtMi05LCBTLiBTdGVnZXIgNS0yLTE2LCBKLiBTdGVnZXIgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTggMTEtMTkgNTUuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTLiBTdGVnZXIgNCwgU2hhbmsgMywgS2xpbmUgMiwgUHJpY2UsIFNtaXRoLCBBbGVzaS4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU3ByLiwgMTYtMTIuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFNwci4sIDE5OyBSb28uLCAyOSAoTW9vcmUgMTEpLjwvcD4KPHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiA2NCwgQlVDSFRFTCA1OTwvcD4KPHA+SG9iYW4JMTMJMTAJMjMJMTgJJiM4MjEyOwk2NDwvcD4KPHA+QnVjaHRlbAkxMwkxNQkxNQkxNgkmIzgyMTI7CTU5PC9wPgo8cD5IT0JBTiAoMTQtMikgJiM4MjEyOyBIb3VzZXIgNC00LTEyLCBHdXJsZXkgNC0zLTEyLCBTYXVzIDAtMS0xLCBGYWxvcGVrIDItMS01LCBNb2VnZXJsZSAzLTAtNywgUmVlY2UgMS0wLTMsIFNueWRlciAzLTEtOSwgRWFzdGVybGluZyAzLTctMTUuIFRvdGFsczogMjAgMTctMjMgNjQuPC9wPgo8cD5CVUNIVEVMICgxMy02KSAmIzgyMTI7IFRvbmV5IDUtMy0xMywgUm9iaW5zb24gMi0xLTYsIFlvdW5nIDAtMi0yLCBWYWxlcmllIDUtMC0xMiwgS2luZyA2LTQtMTYsIEh1bnQgMy0wLTYsIEphY29icyAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyMyAxMC0xNyA1OS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNueWRlciAyLCBWYWxlcmllIDIsIEd1cmxleSwgTW9nZXJsZSwgUmVlY2UsIEVhc3RlcmxpbmcsIFJvYmluc29uLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBCdWMuLCAxOS0xNS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IEhvYi4sIDE4LTE0LjwvcD4KPHA+Q0hJUFBFV0EgNjcsIEhJTExTREFMRSA2MDwvcD4KPHA+SGlsbHNkYWxlCTEzCTE0CTEyCTE5CTImIzgyMTI7CTYwPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YQkxOAkxMAkyMQk5CTkmIzgyMTI7CTY3PC9wPgo8cD5ISUxMU0RBTEUgKDQtMTIsIDItMTApICYjODIxMjsgV2lsbGlhbXMgOC04LTI2LCBTaGlmZmxldHQgMS0wLTIsIE1jRmFkZGVuIDctMy0xNywgQmV0c29uIDAtNC00LCBWaW5zYWNrIDQtMS0xMS4gVG90YWxzOiAyMCAxNi0yMSA2MC48L3A+CjxwPkNISVBQRVdBICg2LTEwLCA5LTgpICYjODIxMjsgRGF2aWVzIDYtNC0xOCwgRHVyYmluIDUtNS0xNiwgSGVuZWdhciA1LTAtMTQsIEZyYW5rcyAyLTAtNSwgQmFpbGVyIDMtMi04LCBTaW1zIDItMC00LCBNYXJzaGFsbCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAyNCAxMS0yNSA2Ny48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhlbmVnYXIgNCwgRGF2aWVzIDIsIFdpbGxpYW1zIDIsIFZpbnNhY2ssIEZyYW5rcywgRHVyYmluLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBDaGkuLCAxOC0xNi4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q2hpcHBld2EsIDQ2LTMwLjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPkZlYi4gNiBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkF1cm9yYSBhdCBXb29kcmlkZ2U8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBhdCBKYWNrc29uPC9wPgo8cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBXYWRzd29ydGg8L3A+CjxwPkNhcnJvbGx0b24gYXQgQWxsaWFuY2U8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhIGF0IE5vcnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGUuIEpvaG4gQWRhbXMgYXQgTWFzc2lsbG9uPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgYXQgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5PC9wPgo8cD5GYWlybGVzcyBhdCBNYW5jaGVzdGVyPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjwvcD4KPHA+R2FycmV0dHN2aWxsZSBhdCBDVkNBPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IENWQ0E8L3A+CjxwPkxha2UgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM8L3A+CjxwPkxpbmNvbG4gV2VzdCBhdCBSZXZlcmU8L3A+CjxwPk1lZGluYSBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZSBhdCBTcHJpbmdmaWVsZDwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgSHVkc29uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbiBhdCBTdHJvbmdzdmlsbGU8L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgU291dGhlYXN0PC9wPgo8cD5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNvbG9uIGF0IFN0b3c8L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0PC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UgYXQgR3JlZW48L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXk8L3A+CjxwPldvb3N0ZXIgYXQgTWFuc2ZpZWxkIE1hZGlzb248L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RmViLiA4IEdhbWU8L3A+CjxwPkFuZHJld3MgT3Nib3JuZSBhdCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgQWNhZGVteSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkZlYi4gOSBHYW1lczwvcD4KPHA+KEFsbCBnYW1lcyA3OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkFsbGlhbmNlIGF0IFdlc3QgQnJhbmNoPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgYXQgUmV2ZXJlPC9wPgo8cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbjwvcD4KPHA+Q2hhcmRvbiBOb3RyZSBEYW1lLUNhdGhlZHJhbCBMYXRpbiBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNsZS4gQmVuZWRpY3RpbmUgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvcGxleSBhdCBIaWdobGFuZDwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgYXQgTm9yZG9uaWE8L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgRmlyZXN0b25lLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkVsbGV0IGF0IEJ1Y2h0ZWwsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RmFpcmxlc3MgYXQgT3JydmlsbGU8L3A+CjxwPkhvcml6b24gQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXkgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnk8L3A+CjxwPkphY2tzb24gYXQgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjwvcD4KPHA+TGFrZSBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk8L3A+CjxwPkxpbnNseSBTY2hvb2wgYXQgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEFjYWRlbXksIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWFuY2hlc3RlciBhdCBUdXNsYXc8L3A+CjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBXYXJyZW4gSGFyZGluZzwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgYXQgQ2FudG9uIEhlcml0YWdlIENocmlzdGlhbjwvcD4KPHA+Tm9ydGggYXQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5QZXJyeSBhdCBHbGVuT2FrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgQ2xvdmVybGVhZiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb2xvbiBhdCBNZWRpbmE8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIGF0IEZpZWxkLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvIGF0IE5vcnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TdG93IGF0IEh1ZHNvbjwvcD4KPHA+VGFsbG1hZGdlIGF0IEJhcmJlcnRvbjwvcD4KPHA+VHJpd2F5IGF0IENWQ0E8L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBUd2luc2J1cmc8L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZSBhdCBDb3ZlbnRyeSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Xb29zdGVyIGF0IExleGluZ3RvbjwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhIDc0LCBXb29zdGVyIDcxIChPdCk8L3A+CjxwPldlc3QgQnJhbmNoIDcwLCBBbGxpYW5jZSAxMzwvcD4KPHA+TWFybGluZ3RvbiA2MSwgU2FsZW0gMzc8L3A+CjxwPk1hcmxpbmd0b24gNjEsIFNhbGVtIDM3PC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24gNDgsIENyZXN0d29vZCA0NjwvcD4KPHA+SHVkc29uIDYwLCBLZW50IFJvb3NldmVsdCA0NjwvcD4KPHA+Tm90cmUgRGFtZS1DYXRoZWRyYWwgTGF0aW4gNTEsIEhvYmFuIDQ4PC9wPgo8cD5GYWlybGVzcyA0NSwgQ3ZjYSAzNTwvcD4KPHA+VHVzbGF3IDUwLCBNYW5jaGVzdGVyIDQ3IChPdCk8L3A+CjxwPlN0b3cgNTksIE5vcnRoIFJveWFsdG9uIDQxPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZSA2MywgRWxtcyAyNDwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkgNDEsIE5vcnRoIDI5PC9wPgo8cD5MYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gNTIsIFNwcmluZ2ZpZWxkIDMxPC9wPgo8cD5KYWNrc29uIDQ4LCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDM2PC9wPgo8cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgNjcsIEJlYXVtb250IDI1PC9wPgo8cD5XYXJyZW4gNTIsIEVhc3QgNDk8L3A+CjxwPkhpZ2hsYW5kIDQyLCBOb3JtYW5keSAyNzwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkNISVBQRVdBIDc0LCBXT09TVEVSIDcxIChPVCk8L3A+CjxwPldvb3N0ZXIJMTIJMjQJMTIJMTQJOQkmIzgyMTI7CTcxPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YQkyMwk1CTE3CTE3CTEyCSYjODIxMjsJNzQ8L3A+CjxwPldPT1NURVIgKDE0LTUpICYjODIxMjsgVGhhbGVyIDQtOC0xNiwgQ2xhcHAgMy0wLTgsIEQuIEJyb3duIDktMi0yMCwgTi4gQnJvd24gNi0zLTE1LCBDbG91ZCAyLTItNiwgU21pdGggMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjcgMTUtMjEgNzEuPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSAoMTctMCkgJiM4MjEyOyBSaWNoYXJkc29uIDUtMi0xMiwgS29uY3ogOC01LTIyLCBTdG9yYWQgMi0xLTcsIExpbmRxdWlzdCAzLTQtMTEsIEZlcnJlbGwgMS0wLTIsIENsYXJrIDUtMTAtMjAuIFRvdGFsczogMjQgMjItMzcgNzQuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBTdG9yYWQgMiwgQ2xhcHAgMiwgS29uY3osIExpbmRxdWlzdC4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogV29vLiwgMjItMTYuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IFdvby4sIDM1OyBDaGlwcGV3YSwgMjcuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBXb28uLCAzMy0yMS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+Q2hpcHBld2EsIDU3LTQwLjwvcD4KPHA+V0VTVCBCUkFOQ0ggNzAsIEFMTElBTkNFIDEzPC9wPgo8cD5BbGxpYW5jZQk1CTQJNAkwCSYjODIxMjsJMTM8L3A+CjxwPldlc3QgQnJhbmNoCTIxCTE4CTIyCTkJJiM4MjEyOwk3MDwvcD4KPHA+QUxMSUFOQ0UgKDItMTUpICYjODIxMjsgRmxldGNoZXIgMS0yLTQsIFlvdW5nIDEtMS00LCBEYXZpcyAxLTAtMiwgVGhyZWF0cyAxLTEtMy4gVG90YWxzOiA0IDQtNyAxMy48L3A+CjxwPldFU1QgQlJBTkNIICgxOC0wLCAxMy0wKSAmIzgyMTI7IFNjYXJwaXR0aSAxLTAtMiwgUGxvY2hlciAxLTAtMiwgUmlkZ3dheSA0LTEtOSwgT3N0YWRhbGkgMS0xLTQsIEhvdm9ya2EgMi00LTgsIFRlbm5lZm9zcyAzLTAtNiwgQWxhemF1cyAyLTItOCwgV29sZmUgMi0xLTUsIEJvY2sgMS0wLTIsIFp1Y2hvd3NraSAxMS0wLTIyLCBTaG93YWx0ZXIgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjkgOS0xNCA3MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEFsYXphdXMgMiwgT3N0YWRhbGksIFlvdW5nLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiA5LTkuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IEFsbGlhbmNlLCAxNyAoQnJvb2tzIDMsIEZsZXRjaGVyIDMpOyBXZXN0IEJyYW5jaCwgMzggKFp1Y2hvd3NraSAxMCkuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPldlc3QgQnJhbmNoLCA2MC0xNi48L3A+CjxwPk1BUkxJTkdUT04gNjEsIFNBTEVNIDM3PC9wPgo8cD5NYXJsaW5ndG9uCTE4CTEzCTE5CTExCSYjODIxMjsJNjE8L3A+CjxwPlNhbGVtCTYJMTIJMQkxOAkmIzgyMTI7CTM3PC9wPgo8cD5NQVJMSU5HVE9OICgxNC00LCA5LTMpICYjODIxMjsgQ2FtcGJlbGwgNS00LTE2LCBTcHJpbmdlciAwLTItMiwgRmVycmV0dCA0LTAtMTIsIENvb2sgMS0wLTIsIEhvb3BlcyA1LTItMTMsIExlcGtleSAzLTEtNywgTWFzb24gMy0wLTYsIExhbWJkaW4gMS0wLTMuIFRvdGFsczogMjItOS02MS48L3A+CjxwPlNBTEVNICgxMy01LCA5LTQpICYjODIxMjsgU2xvY3VtIDEtMi01LCBFeGxpbmUgMy0wLTcsIEEuIERhdmlkc29uIDAtMS0xLCBDYXJuZXIgMS0xLTMsIE1heWVyLUt1dHogMy0zLTksIERhdmlkc29uLUNodWNrIDAtMi0yLCBDb2NocmFuIDEtMC0zLCBIYW1pdG9uIDItMC02LCBKYW1pc29uIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDExLTEwLTM3LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogRmVycmV0dCA0LCBKYW1pc29uIDIsIENhbXBiZWxsIDIsIENvb2ssIExlcGtleSwgSG9wZXMsIExhbWRpbiwgU2xvY3VtLCBDb2NocmFuLiA8c3Ryb25nPkZvdWxzPC9zdHJvbmc+OiBNYXIuLCAxOC0xMy48L3A+CjxwPkhJR0hMQU5EIDQyLCBOT1JNQU5EWSAyNzwvcD4KPHA+Tm9ybWFuZHkJNAkxMAk5CTQJJiM4MjEyOwkyNzwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQJOAkxNgkxNQkzCSYjODIxMjsJNDI8L3A+CjxwPk5PUk1BTkRZICYjODIxMjsgTGFQbGFjYSAxLTEtNCwgQmFyZGVyIDEtMi01LCBEdWthcm0gMy0xLTgsIEtoYXkgMS0wLTIsIE11ZWxsZXIgMS0wLTMsIEtydXNpbnNraSAwLTItMiwgSnVuZyAxLTAtMy4gVG90YWxzOiA4IDYgMjcuPC9wPgo8cD5ISUdITEFORCAmIzgyMTI7IEx5b24gMy0zLTksIEZ1cnllcyAxLTItNCwgRmxhbm5lcnkgMC0xLTEsIFp1cm8gNC0wLTEwLCBNY0Nvcm1pY2sgMC0yLTIsIFBhcmtlciAyLTEtNSwgU2NobGFpcmV0IDMtMy0xMS4gVG90YWxzOiAxMyAxMiA0Mi48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IFNjaGxhaXJldCAyLCBMYVBsYWNhLCBCYXJkZXIsIER1a2FybSwgTXVlbGxlciwgSnVuZy4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+SGlnaGxhbmQsIDI5LTE0LjwvcD4KPHA+Uk9PVFNUT1dOIDQ4LCBDUkVTVFdPT0QgNDY8L3A+CjxwPkNyZXN0d29vZAk0CTUJMTEJMjYJJiM4MjEyOwk0NjwvcD4KPHA+Um9vdHN0b3duCTgJMTcJOQkxNAkmIzgyMTI7CTQ4PC9wPgo8cD5DUkVTVFdPT0QgJiM4MjEyOyBHcmVnZWwgMi0xLTUsIFNvcmJvcm8gMS0wLTIsIFMuIEJyZXR6IDEtMi00LCBDb3ggMy0yLTgsIEhvZmZtYW4gNS04LTIxLCBKLiBCcmV0eiAyLTItNi4gVG90YWxzOiAxNCAxNS0zMiA0Ni48L3A+CjxwPlJPT1NUT1dOICg3LTEwLCAyLTcpICYjODIxMjsgSGFycmlzIDItOC0xMywgRHV2YWxsIDAtMS0xLCBSZWluYWdsZSAwLTEtMSwgU3RlZmFuaWNrIDEtMC0zLCBCb2JicyAyLTAtNCwgQXRraW5zb24gMC0xLTEsIE1vb3JlIDEtMi00LCBDYXJ1c28gMC0yLTIsIE11bmdlciAxLTEtNCwgTW9ubmV5cGVubnkgMy0wLTksIFNtaXRoIDMtMC02LiBUb3RhbHM6IDEzIDE2LTI5IDQ4LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSG9mZm1hbiAzLCBNb25leXBlbm55IDMsIE11bmdlciwgSGFycmlzLCBTdGVmYW5pY2suIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFJvby4sIDI3LTIxLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBDcmUuLCA0NTsgUm9vc3Rvd24gNDEgKFNtaXRoIDE0KS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IENyZS4sIDI0LTIzLjwvcD4KPHA+Tk9UUkUgREFNRS1DQVRIRURSQUwgTEFUSU4gNTEsIEFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNDg8L3A+CjxwPkhvYmFuCTE2CTQJMTEJMTcJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+TkRDTAkxNAkxOQk2CTEyCSYjODIxMjsJNTE8L3A+CjxwPkhPQkFOICgxMy02LCA3LTEpICYjODIxMjsgR3JpZmZpdGggMi0wLTYsIFdoaXRtb3JlIDItMC02LCBSb2JlcnRzIDEtMC0yLCBCcmV3ZXIgOC03LTIzLCBDaHJpc3RpYW4gMS0wLTIsIEJlbnRsZXkgIDMtMy05LiBUb3RhbHM6IDE3LTEwIDQ4LjwvcD4KPHA+TkRDTCAoMTItNiwgNS0zKSAmIzgyMTI7IFNhbGVtIDItMi02LCBDYXJuZXkgMS0wLTIsIERlam9obiAxLTAtMiwgU2Fya2lzaWFuIDEtMC0yLCBIYW1tZXIgMy0yLTksIExpYmVyYXRvcmUgNS0zLTEzLCBFdHRpbmdlciAxLTAtMiwgU2hhdWdobmVzc3kgMy0zLTksIFppZWdsZXIgMi0yLTYuIFRvdGFsczogMTktMTIgNTEuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBHcmlmZml0aCAyLCBXaGl0ZW1vcmUgMiwgSGFtbWVyIDEgPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TkRDTCwgNTktMjAuPC9wPgo8cD5GQUlSTEVTUyA0NSwgQ1ZDQSAzNTwvcD4KPHA+RmFpcmxlc3MJMTIJMTUJMTAJOAkmIzgyMTI7CTQ1PC9wPgo8cD5DVkNBCTYJMTAJMTAJOQkmIzgyMTI7CTM1PC9wPgo8cD5GQUlSTEVTUyAoOS05LCA2LTYpICYjODIxMjsgQnVyY2F3IDMtMS05LCBSZWVzZSAxLTAtMiwgQmlyY2hsZXIgMi0xLTcsIEVuZ2xlIDMtMC04LCBLbGVpbiAxLTAtMiwgR2liYm9ucyA0LTUtMTMsIFBhdmxpayAwLTEtMSwgR2FycmVuIDAtMS0xLCBNaWxsZXIgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTUgOS0xMiA0NS48L3A+CjxwPkNWQ0EgKDUtMTMsIDEtOSkgJiM4MjEyOyBKdWRnZSA2LTMtMTgsIERhdmlzIDQtNS0xMywgU2VnZWR5IDEtMC0yLCBGb2d1dGggMS0wLTIsIEJldmluZ3RvbiAwLTAtMCwgSWFubmV0dGEgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMTIgOC05IDM1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogSnVkZ2UgMywgQnVyY2F3IDIsIEJpcmNoZXIgMiwgRW5nbGUgMi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogQ1ZDQSwgMTMtMTAuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IENWQ0EsIDE0IChKdWRnZSA3KS4gPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+RmFpcmxlc3MsIDMwLTIzLjwvcD4KPHA+VFVTTEFXIDUwLCBNQU5DSEVTVEVSIDQ3IChPVCk8L3A+CjxwPk1hbmNoZXN0ZXIJOAk5CTEyCTE1CTMJJiM4MjEyOwk0NzwvcD4KPHA+VHVzbGF3CTEwCTEwCTgJMTYJNgkmIzgyMTI7CTUwPC9wPgo8cD5NQU5DSEVTVEVSICg1LTEzLCAyLTgpICYjODIxMjsgQW5rZXIgNS03LTE4LCBDYW1wYmVsbCA0LTMtMTEsIEZvcnJldCAwLTEtMSwgU2VpZGVsIDItMC00LCBILiBXZWJiIDItMC01LCBKLiBXZWJiIDMtMC04LiBUb3RhbHM6IDE2IDExLTIyIDQ3LjwvcD4KPHA+VFVTTEFXICgxMy01LCA3LTQpICYjODIxMjsgU3Rld2FydCAxLTAtMiwgTGVlZHkgMi0zLTcsIE1jTWVycmVsbCAxLTAtMiwgS29vbnMgNC0yLTEwLCBTYWxlcyAyLTgtMTIsIE11bW1lcnR6IDItMC00LCBNaWxsZXIgNC0yLTEzLiBUb3RhbHM6IDE2IDE1LTI0IDUwLjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogTWlsbGVyIDMsIEouIFdlYmIgMiwgQW5rZXIsIEguIFdlYmIuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPk1hbmNoZXN0ZXIsIDM3LTI4LjwvcD4KPHA+U1RPVyA1OSwgTk9SVEggUk9ZQUxUT04gNDE8L3A+CjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uCTgJOAkxMAkxNQkmIzgyMTI7CTQxPC9wPgo8cD5TdG93CTEyCTE0CTE1CTE4CSYjODIxMjsJNTk8L3A+CjxwPk5PUlRIIFJPWUFMVE9OICg2LTEzLCA0LTkpICYjODIxMjsgR3Jvc3BpdGNoIDEtMC0yLCBCcm9ja2VsbWFuIDMtMC04LCBQbGFnZW5zIDItMi03LCBQYXJrcyA4LTgtMjQsIEhhcmJhcnQgMC0wLTAuIFRvdGFsczogMTQgMTAtMTggNDEuPC9wPgo8cD5TVE9XICgxOC0yLCAxMi0xKSAmIzgyMTI7IEUuUGV0aXQgMC00LTQsIFJpY2hhcmRzIDAtMS0xLCBQYXJyIDctNS0xOSwgQW5kcmFzc3kgNi0xLTEzLCBTdGVmYW5vdiA0LTctMTYsIFBoaWxwb3QgMy0wLTYuIFRvdGFsczogMjAgMTctMjIgNTkuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBCcm9ja2VsbWFuLCBQbGFnZW5zLCBTdGVmYW5vdi4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogU3RvdywgMTUtMTQuIDxzdHJvbmc+SlYgc2NvcmU6IDwvc3Ryb25nPlN0b3csIDI1LTkuPC9wPgo8cD5NT0dBRE9SRSA2MywgRUxNUyAyNDwvcD4KPHA+RWxtcwkxMwkwCTcJNAkmIzgyMTI7CTI0PC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZQkyNAkyMgk0CTEzCSYjODIxMjsJNjM8L3A+CjxwPkVMTVMgJiM4MjEyOyBEYW1tIDItMC00LCBIb2xjb21iIDUtMC0xNCwgQ2hpbmNoYXIgMS0wLTIsIFZlc2NvIDEtMC0zLCBCcm9jaW91cyAwLTEtMS4gVG90YWxzOiA4IDEtMTMgMjQuPC9wPgo8cD5NT0dBRE9SRSAmIzgyMTI7IE11cnBoeSAyLTItNiwgU3RyYWlnaHQgNC0yLTEwLCBQci4gSGFsbGl3aWxsIDctMi0xNiwgSm9obnNvbiA1LTMtMTQsIFBhLiBIYWxsaXdpbGwgMy0zLTksIEhpY2tsZSAxLTEtMywgUm9iZXJ0cyAxLTItNS4gVG90YWxzOiAyMyAxNS0yOCA2My48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhvbGNvbWIgNCwgVmVzY28sIEpvaG5zb24sIFJvYmVydHMuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEVsbXMsIDI0LTE0LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBNb2dhZG9yZSwgNDkgKEpvaG5zb24gMTAsIFByLiBIYWxsaXdpbGwgMTAsIFBhLiBIYWxsaXdpbGwgMTApLjwvcD4KPHA+Q09WRU5UUlkgNDEsIE5PUlRIIDI5PC9wPgo8cD5Db3ZlbnRyeQkxMQk4CTExCTExCSYjODIxMjsJNDE8L3A+CjxwPk5vcnRoCTUJNQk3CTEyCSYjODIxMjsJMjk8L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZICg3LTEwKSAmIzgyMTI7IEFybm9sZCAxLTAtMiwgRmFzdCAxLTEtNCwgSHVkc29uIDMtMC02LCBOb3JyaXMgNC0xLTExLCBLYXJha2lzIDEtMC0yLCBSb3NzIDctMC0xNCwgUGllcmkgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTggMi03IDQxLjwvcD4KPHA+Tk9SVEggJiM4MjEyOyBBay4gUHJpbW0gMS0wLTIsIEFtLiBQcmltbSAzLTEtNywgSGFycmlzIDQtMC0xMCwgTWVhZG93cyAyLTEtNSwgQ29vayAxLTAtMywgTW9yZWhvdXNlIDEtMC0yLiBUb3RhbHM6IDEyIDItMTIgMjkuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBOb3JyaXMgMiwgSGFycmlzIDIsIEZhc3QsIENvb2suPC9wPgo8cD5MQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gNTIsIFNQUklOR0ZJRUxEIDMxPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZAk2CTUJMTIJOAkmIzgyMTI7CTMxPC9wPgo8cD5MQ0MJOQkxMwkxNgkxNAkmIzgyMTI7CTUyPC9wPgo8cD5TUFJJTkdGSUVMRCAmIzgyMTI7IFBoaWxsaXBzIDAtNi02LCBUaG9tcHNvbiAyLTAtNSwgUm9kZW5idWNoZXIgNi0zLTE1LCBHYXJkaW5lciAxLTAtMiwgS2VybiAwLTEtMSwgV2Fsc2ggMS0wLTIuIFRvdGFsczogMTAgMTAgMzEuPC9wPgo8cD5MQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gKDctOCkgJiM4MjEyOyBNYW5nIDktMy0yNCwgU29tbWVycyAyLTAtNSwgS2FybWllIDEtMC0yLCBIYXJrZXIgMi0wLTQsIEJhaWxleSAxLTAtMiwgSGF1YmVydCA1LTEtMTMsIE1pemVuZXIgMS0wLTIuIFRvdGFsczogMjEgNCA1Mi48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IE1hbmcgMywgSGF1YmVydCAyLCBTb21tZXJzLCBUaG9tcHNvbi48L3A+CjxwPkpBQ0tTT04gNDgsIE5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMzY8L3A+CjxwPkphY2tzb24JMTIJMTAJMTAJMTYJJiM4MjEyOwk0ODwvcD4KPHA+SG9vdmVyCTgJNwkxMwk4CSYjODIxMjsJMzY8L3A+CjxwPkpBQ0tTT04gKDE1LTQpICYjODIxMjsgRmFsY29uZXIgMS0yLTQsIFNwZW5jZXIgMy0wLTcsIFNjaGVldHogMi0xLTcsIE1pa2VzZWxsIDEwLTQtMzAuIFRvdGFsczogMTYgNy04IDQ4LjwvcD4KPHA+SE9PVkVSICg4LTEwLCA0LTQpICYjODIxMjsgTS4gR3JlZW4gMy02LTEyLCBLaW5zbGV5IDMtMC04LCBBLiBHcmVlbiAzLTAtOCwgQ2hpbWVyYSAwLTEtMSwgV2Fsa2VyIDMtMC02LCBDb29rIDAtMS0xLiBUb3RhbHM6IDEyIDgtMTIgMzYuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBNaWtlc2VsbCA2LCBTY2hlZXR6IDIsIEtpbnNsZXkgMiwgQS4gR3JlZW4gMiwgU3BlbmNlci4gPHN0cm9uZz5Gb3Vsczwvc3Ryb25nPjogSG9vLiwgMTQtMTEuPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgNjcsIEJFQVVNT05UIDI1PC9wPgo8cD5XYWxzaAkxOQkxNgkxMwkxOQkmIzgyMTI7CTY3PC9wPgo8cD5CZWF1bW9udAk5CTMJMTAJMwkmIzgyMTI7CTI1PC9wPgo8cD5XQUxTSCAoMTItNikgJiM4MjEyOyBCb3VjaHkgMi0wLTUsIEFsZXNzaW8gNC0xLTEwLCBIdXNjcm9mdCAwLTMtMywgRmlnbGVyIDMtMC02LCBOb3JyaXMgMS0wLTMsIFJvZ2VycyAzLTAtNiwgVml0YW50b25pbyAyLTItNiwgU2FwcCA0LTAtMTIsIEJhY2htYW4gMC0xLTEsIEVsLVJpY2hhbmkgMS0wLTMsIFBpZXRyb3dza2kgMy0wLTgsIE5vcnRvbiAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAyNCA3IDY3LjwvcD4KPHA+QkVBVU1PTlQgJiM4MjEyOyBFcmphdmVjIDEtMC0yLCBQYXBwYXMgMS0yLTQsIExldHRlcmlvIDMtMC03LCBHYXR0b3p6aSAyLTAtNCwgVG9wcGluIDAtMS0xLCBTaWtvcnNreSAxLTAtMywgRWR3YXJkcyAyLTAtNC4gVG90YWxzOiAxMCAzIDI1LjwvcD4KPHA+My1wb2ludCBnb2FsczogU2FwcCA0LCBBbGVzc2lvIDMsIFBpZXRyb3dza2kgMiwgRWwtUmljaGFuaSwgTm9ycmlzLCBCb3VjaHksIExldHRlcm8sIFNpa29yc2t5LiAgPHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+V2Fsc2gsIDMwLTI4LjwvcD4KPHA+V0FSUkVOIDUyLCBFQVNUIDQ5PC9wPgo8cD5XYXJyZW4JMTUJOAkyNAk1CSYjODIxMjsJNTI8L3A+CjxwPkVhc3QJMTIJMTEJMTEJMTUJJiM4MjEyOwk0OTwvcD4KPHA+V0FSUkVOICgxMS03KSAmIzgyMTI7IFdvb2RzIDgtMi0xOCwgRG9uYWxkc29uIDQtMS0xMCwgTW9ycmlzIDQtMC04LCBELiBQaGlsbGlwcyAyLTItNiwgSS4gUGhpbGxpcHMgMi0wLTQsIEFsZXhhbmRlciAxLTItNCwgQmVuZGVyIDEtMC0yLiAgVG90YWxzOiAyMiA1LTExIDUyLjwvcD4KPHA+RUFTVCAoMTAtNykgJiM4MjEyOyBNYXh3ZWxsIDctNC0xOCwgR3JhbnlhIFBhY2UgNS00LTE1LCBKb2huc29uIDItMy03LCBDLiBQYWNlIDItMC02LCBHVi4gUGFjZSAxLTEtMy4gIFRvdGFsczogMTcgMTItMjAgNDkuPC9wPgo8cD4zLXBvaW50IGdvYWxzOiBDLiBQYWNlIDIsIFdvb2RzIDIsIERvbmFsZHNvbiwgR3IuIFBhY2UuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IFdhci4sIDIwLTE0LiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBXYXJyZW4sIDM5OyBFYXN0LCAzNyAoTWF4d2VsbCAyMSkuIDxzdHJvbmc+VHVybm92ZXJzPC9zdHJvbmc+OiBFYXN0LCAyNC0yMS48L3A+CjxwPkhVRFNPTiA2MCwgS0VOVCBST09TRVZFTFQgNDY8L3A+CjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0CTYJMTkJMTQJNwkmIzgyMTI7CTQ2PC9wPgo8cD5IdWRzb24JMTUJMjAJNwkxOAkmIzgyMTI7CTYwPC9wPgo8cD5LRU5UIFJPT1NFVkVMVCAoNS0xMykgJiM4MjEyOyBLeS5GaXNjaGVyIDMtOC0xNSwgSG9ybmVyIDQtMC0xMSwgTW94bGV5IDEtMC0yLCBLdXBmZXIgMi0wLTQsIEthLkZpc2NoZXIgMy0xLTgsIEJ1c2ggMi0wLTYuIFRvdGFsczogMTUgOS0xNSA0Ni48L3A+CjxwPkhVRFNPTiAoNS0xMykgJiM4MjEyOyBTLkhpbmtsZSAyLTEtNiwgRS5IaW5rbGUgMy02LTEyLCBTdGV3YXJkIDQtMS0xMCwgTGF3bGVyIDEtMC0zLCBPcmF6ZW4gMi0yLTYsIENoaWFyYXBwYSAyLTItNywgV3JpZ2h0IDQtMy0xMSwgS2lya2hvcGUtTW9zcyAyLTAtNS4gVG90YWxzOiAyMCAxNS0yNyA2MC48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEhvcm5lciAzLCBCdXNoIDIsIEt5LkZpc2NoZXIsIEthLkZpc2NoZXIsIFMuSGlua2xlLCBTdGV3YXJkLCBDaGlhcmFwcGEsIEtpcmtob3BlLU1vc3MuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IEtSLiwgMjEtMTYuIDxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz46IEtSLiwgNDAgKEJ1c2ggNywgSG9ybmVyIDcpOyBIdWQsLCA0NSAoV3JpZ2h0IDExKS4gPHN0cm9uZz5UdXJub3ZlcnM8L3N0cm9uZz46IDEyLTEyLiA8c3Ryb25nPkpWIHNjb3JlOiA8L3N0cm9uZz5LZW50IFJvb3NldmVsdCB3b24uPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+RmViLiA1IEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2UgYXQgU2VicmluZywgNTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNyZXN0d29vZCBhdCBDb3ZlbnRyeTwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgYXQgRmlyZXN0b25lLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgQ2FtcGJlbGwgTWVtb3JpYWw8L3A+CjxwPkphY2tzb24tTWlsdG9uIGF0IE1vZ2Fkb3JlPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2gsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydG9uIGF0IEdyZWVuPC9wPgo8cD5PdXIgTGFkeSBvZiB0aGUgRWxtcyBhdCBOb3J0aCwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5QZXJyeSBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk8L3A+CjxwPlJhdmVubmEgYXQgQ2FuZmllbGQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9ja3kgUml2ZXIgYXQgQ29wbGV5PC9wPgo8cD5XYXJyZW4gSGFyZGluZyBhdCBCcmVja3N2aWxsZTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5GZWIuIDcgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBbGwgZ2FtZXMgNzozMCBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9wPgo8cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBXYWRzd29ydGggPC9wPgo8cD5DYW50b24gU291dGggYXQgQWxsaWFuY2UsIDY6MzAgcC5tLiA8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWYgYXQgUmF2ZW5uYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgYXQgQXVyb3JhPC9wPgo8cD5Db3JuZXJzdG9uZSBDaHJpc3RpYW4gYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNWQ0EgYXQgT3JydmlsbGU8L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5IdWRzb24gYXQgVHdpbnNidXJnPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IFlvdW5nc3Rvd24gRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBCYXJiZXJ0b248L3A+CjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBMYWtlJiM4MjMzO01lZGluYSBhdCBTb2xvbjwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gYXQgTm9yZG9uaWE8L3A+CjxwPlBlcnJ5IGF0IFJldmVyZTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgRmllbGQ8L3A+CjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4sIDcgcC5tLiA8L3A+CjxwPlN0b3cgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgTm9ydG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlRhbGxtYWRnZSBhdCBIaWdobGFuZDwvcD4KPHA+V29vZHJpZGdlIGF0IENvdmVudHJ5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPldSQSBhdCBDaGFyZG9uIE5EQ0wsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5GZWIuIDEwIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQWxsIGdhbWVzIDc6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBDbGUuIEhlaWdodHMgQmVhdW1vbnQsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXVzdGludG93biBGaXRjaCBhdCBKYWNrc29uLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJydW5zd2ljayBhdCBNZWRpbmEgPC9wPgo8cD5DbG92ZXJsZWFmIGF0IEZpZWxkLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvdmVudHJ5IGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkPC9wPgo8cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBhdCBUYWxsbWFkZ2UsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RG92ZXIgYXQgTWFzc2lsbG9uLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkh1ZHNvbiBhdCBIaWdobGFuZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5MYWtlIGF0IEJhcmJlcnRvbiwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NYXJsaW5ndG9uIGF0IE5vcnRoLCAxOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgYXQgQ1ZDQSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgYXQgUm9vdHN0b3duLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBXb29kcmlkZ2UsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFybWEgYXQgQXVyb3JhLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBlcnJ5IGF0IENvcGxleSwgMjozMCBwLm0uIDwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYSBhdCBTdHJlZXRzYm9ybywgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5SZXZlcmUgYXQgTm9yZG9uaWEsIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2hha2VyIEh0cy4gSGF0aGF3YXkgQnJvd24gYXQgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5LCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPldhcnJlbiBIb3dsYW5kIGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXI8L3A+CjxwPldvb3N0ZXIgYXQgT3JydmlsbGUsIDY6MDAgcC5tLjwvcD4KPHA+Qk9XTElORzwvcD4KPHA+Qk9ZUzwvcD4KPHA+VG9tYWhhd2sgSW52aXRhdGlvbmFsIDwvcD4KPHA+KEF0IFJpdmllcmEgTGFuZXMsIEZhaXJsYXduKTwvcD4KPHA+UXVhbGlmeWluZyAoMTQgYmFrZXIgZ2FtZXMsIHRvcCA4IGFkdmFuY2UpOiAxLiBTdG93OyAyLiBLZW50IFJvb3NldmVsdDs7IDMuIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOyA0LiBUYWxsbWFkZ2U7IDUuIE5vcmRvbmlhOyA2LiBKYWNrc29uOyA3LiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuOyA4LiBDb3BsZXkuPC9wPgo8cD5NYXRjaCBwbGF5IChiZXN0IG9mIDUgYmFrZXJzKTwvcD4KPHA+Rmlyc3Qgcm91bmQ6IENvcGxleSBkLiBTdG93LCAzLTI7IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGQuIEhvYmFuLCAzLTI7IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGQuIEphY2tzb24sIDMtMjsgVGFsbG1hZGdlIGQuIE5vcmRvbmlhIDMtMS48L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbDogVGFsbG1hZGdlIGQuIENvcGxleSwgMy0yOyBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBkLiBLZW50IFJvb3NldmVsdCwgMy0yLjwvcD4KPHA+Q2hhbXBpb25zaGlwOiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBkLiBUYWxsbWFkZ2UsIDMtMi48L3A+CjxwPkNWQ0EgMiwzNTEsIEtFTk1PUkUgMiwxMzM8L3A+CjxwPihBdCBTdG9uZWhlZGdlIExhbmVzLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyk8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IFJhbmtpbiwgR29vZGVuIChLKSAxODg7IE1pY2hhbHNraSAoQykgMjQ2LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBHb29kZW4gKEspIDM3MjsgQnVjaGFuYW4gKEMpIDQ1Ni48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEtlbm1vcmUgNC0xMDsgQ1ZDQSAzLTEwLjwvcD4KPHA+RUxMRVQgMiw0NzEsIEZJUkVTVE9ORSAyLDEzOTwvcD4KPHA+KEF0IFN0b25laGVkZ2UgTGFuZXMsIEFrcm9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogWnVjaG5pZXdpY3ogKEUpIDI0NzsgV2ViZXIgKEYpIDIwMC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gWnVjaG5pZXdpY3ogKEUpIDQ4MzsgV2ViZXIgKEYpIDM3My4gSlYgU2NvcmU6IEVsbGV0LCAyLDAxNy0xLDg3NC48L3A+CjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAyMzkzLCBFQVNUIDIzMDI8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IE1jQ29ubmF1Z2hleSAoVykgMjMxOyBLYXNrZXkgIChFKSAyNTcuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IE1jQ29ubmF1Z2hleSAoVykgNDA4OyBLYXNrZXkgKEUpIDQzOS4gPC9wPgo8cD5HSVJMUzwvcD4KPHA+VG9tYWhhd2sgSW52aXRhdGlvbmFsIDwvcD4KPHA+KEF0IFJpdmllcmEgTGFuZXMsIEZhaXJsYXduKTwvcD4KPHA+UXVhbGlmeWluZyAoMTQgYmFrZXIgZ2FtZXMsIHRvcCA4IGFkdmFuY2UpOiAxLiBTdG93OyAyLiBUYWxsbWFkZ2U7IDMuIEphY2tzb247IDQuIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW47IDUuIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0OyA2LiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczsgNy4gVHdpbnNidXJnOyA4LiBOb3Jkb25pYS4gPC9wPgo8cD5NYXRjaCBwbGF5IChiZXN0IG9mIDUgYmFrZXJzKTwvcD4KPHA+Rmlyc3Qgcm91bmQ6IE5vcmRvbmlhIGQuIFN0b3csIDMtMDsgVGFsbG1hZGdlIGQuIFR3aW5zYnVyZywgMy0xOyBLZW50IFJvb3NldmVsdCBkLiBIb2JhbiwgMy0xOyBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBkLiBKYWNrc29uLCAzLTIuPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWw6IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGQuIE5vcmRvbmlhLCAzLTA7IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGQuIFRhbGxtYWRnZSwgMy0yLjwvcD4KPHA+Q2hhbXBpb25zaGlwOiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBkLiBLZW50IFJvb3NldmVsdCwgMy0xLjwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5TdWJ1cmJhbiBMZWFndWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIChCYXJiZXJ0b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPgo8cD5UZWFtIHN0YW5kaW5nczogMS4gQnJlY2tzdmlsbGUgMjkwOyAyLiAyNTUuNTsgMy4gQXVyb3JhIDE1OC41OyA0LiBCYXJiZXJ0b24gMTA2OyA1LiBDb3BsZXkgMTAzLjU7IDYuIFN0b3c7IDcuIFJldmVyZSA4NDsgOC4gSHVkc29uIDYzLjU7IDkuIFR3aW5zYnVyZyA2MDsgMTAuIFRhbGxtYWRnZSA1NjsgMTEuIEhpZ2hsYW5kIDQ1LjU7IDEyLiBOb3Jkb25pYSA0MjsgMTMuIE5vcnRoIFJveWFsdG9uIDQwOyAxNC4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNC48L3A+CjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+MTA2OiBTdGFubGV5IChCcmUuKSBkLiBMZXdhcmNoaWNrIChXYWQuKSwgNy0wOyA8c3Ryb25nPjExMzwvc3Ryb25nPjogUGVyZWxrYSAoQnJlKSBkLiBCdXRsZXIgKENvcC4pLCA5LTI7IDxzdHJvbmc+MTIwPC9zdHJvbmc+OiBKLlRhZ2cgKEJyZS4pIHRlY2ggZmFsbCBQZXRlcnNvbiAoQXVyLiksIDIyLTc7IDxzdHJvbmc+MTI2PC9zdHJvbmc+OiBDYXJtYW55IChCcmUuKSBkLiBLZWxsZXkgKEJhci4pLCA0LTM7IDxzdHJvbmc+MTMyPC9zdHJvbmc+OiBHLlRhZ2cgKEJyZS4pIHRlY2ggZmFsbCBHb3JtYW4gKEF1ci4pLCAyMi03OyA8c3Ryb25nPjEzODwvc3Ryb25nPjogTC5CYXVnaG1hbiAoV2FkLikgZC4gR2FyciAoQXVyLiksIDMtMjsgPHN0cm9uZz4xNDU8L3N0cm9uZz46IFZvaW5vdmljaCAoQnJlLikgZC4gTm9ydGggKFdhZC4pLCA1LTI7IDxzdHJvbmc+MTUyPC9zdHJvbmc+OiBNY0doZWUgKEF1ci4pIGQuIFZhbmFkaWEgKEJyZS4pLCA1LTA7IDxzdHJvbmc+MTYwPC9zdHJvbmc+OiBMb3Bhcm8gKFdhZC4pIGQuIEZhcmlhbiAoUmV2LiksIDktOCgzIE9UKTsgPHN0cm9uZz4xNzA8L3N0cm9uZz46IEhhdGNoZXIgKEJyZS4pIGQuIEV5cmUgKFRhbC4pLCA5LTcoT1QpOyA8c3Ryb25nPjE4MDwvc3Ryb25nPjogV29rYWphbmNlIChCYXIuKSBtYWouIGQuIEZyYW5rcyAoQnJlLiksIDEwLTE7IDxzdHJvbmc+MTk1PC9zdHJvbmc+OiBKLkJhdWdobWFuIChXYWQuKSBtYWouIGQuIFplbnRpc2thIChCYXIuKSwgMTAtMTsgPHN0cm9uZz4yMjA8L3N0cm9uZz46IEQmIzgyMTc7QW5uYSAoQnJlLikgZC4gTWlsbGVyIChXYWQuKSwgNS0wOyA8c3Ryb25nPjI4NTwvc3Ryb25nPjogRWFybmVzdCAoV2FkLikgbWFqLiBkLiBNb3Jyb2NjbyAoSHVkLiksIDExLTEuPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDb2FzdCBMZWFndWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIChBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD4KPHA+VGVhbSBzdGFuZGluZ3M6IDEuIFBhZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gMTk2OyAyLiBMYWtlIENhdGhvbGljIDE5My41OyAzLiBXYWxzaCBKZXN1aXQgMTQ1LjA7IDQuIEhvYmFuIDgyLjU7IDUuIEJlbmVkaWN0aW5lIDgxOyA2LiBWaWxsYSBBbmdlbGEtU3QuIEpvc2VwaCA2NTsgNy4gQ2xldmVsYW5kIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgNTk7IDguIE5vdHJlIERhbWUtQ2VudHJhbCBMYXRpbiAxMjsgOS4gVHJpbml0eSAxMi48L3A+CjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+MTA2OiBDb3Jlbm8gKExDKSBkZWMuIEJpYW5jaGkgKFBGKSwgMi0xOyA8c3Ryb25nPjExMzwvc3Ryb25nPjogQmFsYXp5IChQRikgZGVjLiBUcml2aXNvbm5vIChMQyksIDItMTsgPHN0cm9uZz4xMjA8L3N0cm9uZz46IFJ5YW4gKExDKSBwaW4gSGVuZGVyc29uIChXSiksIDA6Mzc7IDxzdHJvbmc+MTI2PC9zdHJvbmc+OiBNY0Nyb25lIChMQykgdGVjaCBmYWxsIFNoYXcgKFBGKSwgMjItNi4gMTMyOiBTdGF1ZmZlciAoQmVuLikgZGVjLiBGZW5kZXIgKFBGKSwgOS04LiAxMzg6IFR1c2ljayAoUEYpIGRlYy4gU2V5b3UsIDctNS4gMTQ1OiBHb3RzY2hhbGsgKFdKKSB0ZWNoIGZhbGwgTWFzb24gKFBGKSwgMTYtMS4gMTUyOiBTY2htaWR0IChXSikgZGVjLiBNY0tlb24gKExDKSwgNS0zIChPVCkuIDE2MDogS2VsbGV5IChIb2IuKSB0ZWNoIGZhbGwgTWNDYXJ5IChXSiksIDE1LTAuIDE3MDogIEhpdm5vciAoTEMpIGRlYy4gRGlQaWV0cm8gKFdKKSwgNS0zLiAxODI6IEFkcmFoYW0gKFBGKSBwaW4gVmFsZW50aW5vIChMQyksIDI6MTkuIDE5NTogRnJpc29uZSAoV0opIHBpbi4gV3JheSAoTEMpLCAxOjMwLiAyMjA6IFBldGl0IChIb2IuKSBwaW4gSXNvbSAoQmVuLiksIDM6MjQuIDI4NTogU2hlcmlkYW4gKFZBKSBwaW4gSm9obnNvbiAoQ0NDKSwgMDo0MC48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlL2hpZ2gtc2Nob29sLXdyZXN0bGluZy1icmVja3N2aWxsZS1lbmRzLXdhZHN3b3J0aHMtMjUteWVhci1ydW4tYXMtc3VidXJiYW4tbGVhZ3VlLXRvdXJuYW1lbnQtY2hhbXBpb24iPkhpZ2ggc2Nob29sIHdyZXN0bGluZyAvIEJyZWNrc3ZpbGxlIGVuZHMgV2Fkc3dvcnRo4oCZcyAyNS15ZWFyIHJ1biBhcyBTdWJ1cmJhbiBMZWFndWUgY2hhbXBpb248L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9oaWdoLXNjaG9vbC9jaXR5LXNlcmllcy9ib3lzLWJhc2tldGJhbGwta29zdGEta291Zm9zLWNsYXNzaWMtYXJjaGJpc2hvcC1ob2Jhbi1wdWxscy1vdXQtNjQtNTktd2luLW92ZXItYnVjaHRlbCI+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsIC8gS29zdGEgS291Zm9zIENsYXNzaWM6IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gcHVsbHMgb3V0IDY0LTU5IHdpbiBvdmVyIEJ1Y2h0ZWw7IEVhc3QsIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgb3RoZXIgd2lubmVyczwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Update on plans to open new Menards and Meijer stores in northern Summit
Nate Ulrich’s Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
2-year-old found outside in cold dies in Akron
Hot Spot: New Highland Square spot is the right prescription for Barmacy
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Rebuilding the offense in one draft?
Nate Ulrichs Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
Professional softball: Future of Akron Racers in doubt, no pro games to be played at Firestone Stadium in 2018
Cavaliers notebook: With Dwyane Wade still excused, Derrick Rose makes most of his opportunity