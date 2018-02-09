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High school scores, summaries and schedules —
Published: February 9, 2018 - 11:10 PM | Updated: February 9, 2018 - 11:13 PM
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