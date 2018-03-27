Home / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules —
Published: March 27, 2018 - 10:25 PM | Updated: March 27, 2018 - 11:19 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5TY2hvb2xzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHJlcG9ydCBzY29yZXMgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBob21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBzdGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5OT01JTkFURSBBVEhMRVRFUzwvcD4KPHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQgbm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25kYXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggdGhlIG5vbWluZWUmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBzY2hvb2wsIGdyYWRlLCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgZm9yIHRoZSB3ZWVrIGFuZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGEgY29sb3IgaGVhZHNob3QgKGEganBlZyBpbWFnZSkuPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkZPUlNZVEggQ09VTlRSWSBEQVkgKE5DKSAxMCwgQ1ZDQSAzPC9wPgo8cD5Gb3JzeXRoCTAwMAkxMzAJNgkmIzgyMTI7CTEwCTEwCTU8L3A+CjxwPkNWQ0EJMTAyCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMwk3CTU8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtEaWFtb25kLCBXYWx0ZXIgKDcpIGFuZCBOL0E7IEhlbm5pbmcsIEdyb2dncyAoNykgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtEaWFtb25kLiBMJiM4MjEyO0hlbm5pbmcsIDAtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ1ZDQSAxLTEuPC9wPgo8cD5Ob3RlczogQ1ZDQTogVGhhY2tlciB0d28gc2luZ2xlcywgdHdvIHJ1bnMsIHN0b2xlbiBiYXNlOyBJc2FhY3Mgc2luZ2xlLCAyIFJCSSwgc3RvbGVuIGJhc2UuPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDEyLCBTT1VUSCBDT1VOVFkgKFZBKSA5PC9wPgo8cD5Ib292ZXIJMTYwCTAwMgkwMwkmIzgyMTI7CTEyCTEzCTQ8L3A+CjxwPlNvdXRoIENvdW50eQkyMDMJMTAzCTAwCSYjODIxMjsJOQk1CTI8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtNYXVyZXIsIEhvdXN0b24gKDMpLCBGcmllZGwgKDcpLCBIZW5kZXJzaG90ICg4KSBhbmQgQXVtYW47IExlYXNlLCBLaW5nICgyKSwgQnV6YmVlICg2KSwgTWNFbGxpZ290dCAoOCkgYW5kIEJhY2htYW4uIFcmIzgyMTI7RnJpZWRsLiBMJiM4MjEyO0J1emJlZS4gU2F2ZSYjODIxMjtIZW5kZXJzaG90LiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBNb25kYXk8L3A+CjxwPlJFVkVSRSA5LCBPTlRBUklPIDU8L3A+CjxwPlJldmVyZQk1MDAJMDExCTIJJiM4MjEyOwk5CTgJMjwvcD4KPHA+T250YXJpbwkwMDAJMjEyCTAJJiM4MjEyOwk1CTYJNDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0tsb25vd3NraSwgUGVycm90dCAoNSkgYW5kIExpY2NhcmRpLiBXJiM4MjEyO0tsb25vd3NraSwgMS0wLiBMJiM4MjEyO04vQS4gU2F2ZSYjODIxMjtQZXJyb3R0LCAxLiBIUiYjODIxMjtSZXZlcmU6IEhvbHQgMiAoMikuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBSZXZlcmUgMi0xLjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5MYWtlIENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gYXQgRWxnaW4gQWNhZGVteSAxMTozMCBhLm0uPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZCBhdCBXb29kcmlkZ2UsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgV2Fkc3dvcnRoLCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlR1c2xhdyBhdCBPcnJ2aWxsZSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkNvcGxleSBhdCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IFNtaXRodmlsbGUsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIGF0IFF1ZWVuc2J1cnksIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgU2hha2VyIEhlaWdodHMsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gdnMuIFN0LiBJZ25hdGl1cyAoQXQgQmFsZHdpbi1XYWxsYWNlKSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBUdXNsYXcsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgV29vZHJpZGdlLCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgR2xlbk9haywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnksIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIGF0IEVsZ2luIEFjYWRlbXkgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RWFzdCBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXksIG5vb248L3A+CjxwPkxha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiBhdCBDb25uZWF1dCBBcmVhLCBUQkQ8L3A+CjxwPkxha2UgYXQgTGFrZXdvb2QsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlkdmlldyBhdCBOb3Jkb25pYSwgbm9vbjwvcD4KPHA+VXJzdWxpbmUgYXQgV2Fsc2ggSmVzdWl0LCAxIHAubS48L3A+CjxwPlZhbGxleSBGb3JnZSBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoIGF0IENvcGxleSwgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+U09GVEJBTEw8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5NT09SRSBDQVRIT0xJQyAoTlkpIDksIFJFVkVSRSAzPC9wPgo8cD5SZXZlcmUJMDAwCTAwMgkxCSYjODIxMjsJMwk5CTE8L3A+CjxwPk1vb3JlCTA2MAkzMDAJWAkmIzgyMTI7CTkJNgkxPC9wPgo8cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7SGFnYXJ0eSwgQXBwZWwgKDMpIGFuZCBBbWVudGluaSwgWW9yayAoNSk7IEJyZW5uYW4gYW5kIEdyaWxsby4gVyYjODIxMjtCcmVubmFuLCA2LTAuIEwmIzgyMTI7SGFnYXJ0eSwgMC0xLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO01vb3JlIENhdGhvbGljOiBSZW5vLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogUmV2ZXJlIDAtMTsgTW9vcmUgQ2F0aG9saWMgNi0wLjwvcD4KPHA+Tm90ZXM6IFJldmVyZTogSGFnYXJ0eSAyIHNpbmdsZXM7IFN0YWF0cyBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgcnVuOyBZb3JrIGRvdWJsZSBSQkkuPC9wPgo8cD5SRVZFUkUgOSwgQVZPTldPUlRIIChQQSkgNDwvcD4KPHA+QXZvbndvcnRoIChQQSkJMTAwCTAwMwkwCSYjODIxMjsJNAkyCTU8L3A+CjxwPlJldmVyZQkzMTAJMzAyCVgJJiM4MjEyOwk5CTExCTM8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtIZWxmcmljaCwgS296dXAgKDIpLCBNYXJzaGFsbCAoNSkgYW5kIEJlcmcsIExvZ2FuICgyKTsgQXBwZWwsIEhhZ2FydHkgKDUpIGFuZCBBbWVudGluaS4gVyYjODIxMjtBcHBlbCwgMS0wLiBMJiM4MjEyO0tvenVwLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO1JldmVyZTogRS4gQXp6b2xpbmEgKDEpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQXZvbndvcnRoIDItMjsgUmV2ZXJlIDEtMS4gPC9wPgo8cD5Ob3RlczogUmV2ZXJlOiBTdGFhdHMgMyBSQkk7IEUuIEF6em9saW5hIHNpbmdsZSwgaG9tZSBydW4gMyBSQkk7IEhhZ2FydHkgMiBSQkksIDMgcnVuczsgQXBwZWwgc2luZ2xlLCB0cmlwbGUsIHJ1biwgNSBzdHJpa2VvdXRzLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBNb25kYXk8L3A+CjxwPkZJUkVTVE9ORSAyMSwgRUFTVCAyICg1KTwvcD4KPHA+RWFzdAkxMDEJMDAJJiM4MjEyOwkyCTUJNjwvcD4KPHA+RmlyZXN0b25lCTUzOAk1WAkmIzgyMTI7CTIxCTEwCTE8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTa2lwcGVyIGFuZCBIaWxsOyBNb3hvbiBhbmQgUm9lYnVjay4gVyYjODIxMjtNb3hvbiwgMS0wLiBMJiM4MjEyO1NraXBwZXIsIDAtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtGaXJlc3RvbmU6IEZpa2UgKDEpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogRWFzdCAwLTEsIDAtMTsgRmlyZXN0b25lIDEtMCwgMS0wLjwvcD4KPHA+S0VOTU9SRS1HQVJGSUVMRCA5LCBOT1JUSCAzPC9wPgo8cD5Ob3J0aAkxMDAJMDAwCTIJJiM4MjEyOwkzCTQJMDwvcD4KPHA+Sy1HCTIwMQkwMzMJWAkmIzgyMTI7CTkJOAkwPC9wPgo8cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7U2FudGFjcm9jZSBhbmQgSmVua2luczsgU255ZGVyIGFuZCBXb29kbGV5LiBXJiM4MjEyO1NueWRlciwgMS0xLiBMJiM4MjEyO1NhbnRhY3JvY2UsIDAtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb3J0aDogUm9iZXJ0cyAoMSkuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0aCAwLTEsIDAtMTsgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCAxLTEsIDEtMC48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBOb3J0aDogUm9iZXJ0cyBzaW5nbGUsIGhvbWUgcnVuLCBydW4sIFJCSS4gS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZDogU255ZGVyIDMgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLCBSQkk7IFBhbG1lciAyIHNpbmdsZXMuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkNvcGxleSBhdCBDcmVzdHdvb2QsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgSGVpZ2h0cyBhdCBFYXN0LCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkZpZWxkIGF0IFJhdmVubmEsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+R3JlZW4gYXQgR3JhbmQgU3RyYW5kIEludml0YXRpb25hbDwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIGF0IExha2V2aWV3LCAzIHAubS48L3A+CjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBMYWtlLCA1IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uIGF0IFN0b3csIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VHVzbGF3IGF0IE9ycnZpbGxlLCA1IHAubS48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBOb3Jkb25pYSwgNDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgQ29wbGV5LCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdyZWVuIGF0IEdyYW5kIFN0cmFuZCBJbnZpdGF0aW9uYWw8L3A+CjxwPkxha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiBhdCBNb25zaWdub3IgQm9ubmVyLUFyY2hiaXNob3AgUHJlbmRlcmdhc3QsIDExIGEubS48L3A+CjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgSHVkc29uLCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uIGF0IFR3aW5zYnVyZywgNDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBUdXNsYXcsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UmF2ZW5uYSBhdCBGaWVsZCwgNDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+R3JlZW4gYXQgR3JhbmQgU3RyYW5kIEludml0YXRpb25hbDwvcD4KPHA+TGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIGF0IFBldGVycyBUb3duc2hpcCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5SYXZlbm5hIGF0IEdhcnJldHRzdmlsbGUsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQgYXQgRWFzdCwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+V29vc3RlciBhdCBNYXNzaWxsb24gKERvdWJsZWhlYWRlciksIDExIGEubS48L3A+CjxwPlRSQUNLICZhbXA7IEZJRUxEPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gOTEsIFJFVkVSRSAzNzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBQYXJrZXIgKEIpIDExLjYuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBXZWlsYW5kIChSKSAyMy43LiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3Rvcm0gKEIpIDU1LjYuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDdXJyeSAoQikgMjoxOS4wLiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBGbGVzcG1hbiAoUikgNTowMy4wLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBUYWJsZXIgKEIpIDExOjU0LjAuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vc3MgKEIpIDE3LjAuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vc3MgKEIpIDQ1LjkuIDxzdHJvbmc+TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTbWl0aCAoQikgMjAtMC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIEp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vc3MgKEIpIDUtNi4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gR3JheWVtIChSKSA0Mi03LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gV2lsZXkgKEIpIDExMy05LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQmFyYmVydG9uIChXaWxsaWFtcywgU3V0dG9uLCBTdGFyY2hlciwgVGhvbXBzb24pLiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQmFyYmVydG9uIChTbWl0aCwgVmluY2VudCwgU3Rvcm0sIFBhcmtlcikuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJhcmJlcnRvbiAoS2Vsc29uLCBKZXJvbWUsIEN1cnJ5LCBTdG9ybSkgMzo1Ni4wLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCYXJiZXJ0b24gKFRhYmxlciwgV2Fsb3dpdHosIEh1cmQsIEN1cnJ5KSA5OjI4LjAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBCYXJiZXJ0b24gMS0wLCAxLTA7IFJldmVyZSAwLTEsIDAtMS48L3A+CjxwPkhJR0hMQU5EIDkyLCBLRU5UIFJPT1NFVkVMVCA0NTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCbGFja21vbiAoS1IpIDExLjMuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHcmFudCAoS1IpIDIyLjcuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHcmFudCAoS1IpIDUzLjAuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNYW5uaW5nIChIKSAyOjA1LiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBOYWl6ZXIgKEgpIDQ6NTEuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE4vQSAoSCkgMTA6MzMuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEZyYWdub2xpIChIKSAxNi4zLiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBGcmFnbm9saSAoSCkgNDMuMy4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIExpZ2dldHQgKEgpIDE5LTEuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBKdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBOL0EgKEgpLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBHZXJkaW5nIChIKSA0Ni0xMS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEdlcmRpbmcgKEgpIDEzMS0wLiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGlnaGxhbmQgNDYuOS4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhpZ2hsYW5kIDE6NDEuNy4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2VudCBSb29zZXZlbHQgKEJsYWNrbW9uLCBHcmFudCwgQWxleGFuZGVyLCBCcmF3bGV5KSAzOjUyLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBIaWdobGFuZCA4OjU0LjUuIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTi4gSm9uZXMgKEtSKSA5LTYuPC9wPgo8cD5NT0dBRE9SRSA2NywgRUxMRVQgNTc8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gSm9obnNvbiAoTSkgMTEuNDQuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBKb2huc29uIChNKSAyNC4wOC4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEpvaG5zb24gKE0pIDUzLjguIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHcmlzYnktV2Fsa2VyIChFKSAyOjEwLjguIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtlcmVuIChNKSA1OjI0LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCcmllZGluZyAoRSkgMTI6MjIuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtlcnIgKE0pIDE1Ljg2LiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLZXJyIChNKSA0My4yLiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gR3JhbnQgKEUpIDE3LTEuNS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIEp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENhbWVyb24gKEUpLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBKb25lcyAoTSkgNDAtMS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEpvaG5zb24gKEUpIDExMi02LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTW9nYWRvcmUgNTAuMS4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vZ2Fkb3JlIDE6NTEuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEVsbGV0IDM6NTkuMS4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWxsZXQgOTo0Ni48L3A+CjxwPk5PUlRIV0VTVCAxMDgsIE1BTkNIRVNURVIgMjY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gV3JpZ2h0IChNKSAxMS4zLiA8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gV3JpZ2h0IChNKSAyMy42NS4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJha2VyIChNKSA1NC42LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9ydGh3ZXN0IDI6MTUuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5vcnRod2VzdCA1OjA5LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBOb3J0aHdlc3QgMTI6MzMuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vcnJpcyAoTikgMTYuMy4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gRmVtZWxsIChOKSA0Mi41LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ29zdG8gKE4pIDE4LTEuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBKdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNb3JyaXMgKE4pIDUtMC4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gV29ya2luZ2VyIChOKSAzMC01LjUuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBXb3JraW5nZXIgKE4pLiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9ydGh3ZXN0IDU0LjU4LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9ydGh3ZXN0IDE6MzguIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5vcnRod2VzdCAzOjQ3LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBOb3J0aHdlc3QgMTA6MzcuIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3Rld2FydCAoTSkgOS0wLjwvcD4KPHA+VEFMTE1BREdFIDk4LCBBVVJPUkEgMzk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gSHVzc2luZyAoVCkgMTEuMS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEh1c3NpbmcgKFQpIDIzLjkuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBBdXJvcmEuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBOZWluYW0gKFQpIDI6MTYuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJpdGVyIChUKSA0OjUwLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBSaXRlciAoVCkgMTA6NDAuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJyaW0gKFQpIDE5LjYuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBoZWxwcyAoVCkgNDYuNS4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEh1c3NpbmcgKFQpIDIwLTMuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBKdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCeXJkIChBKSA1LTguIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtlaWtlIChUKSA0Ni0wLiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2Vpa2UgKFQpIDEwNS04LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gVGFsbG1hZGdlIDQ4LjYuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBBdXJvcmEgMTo0My40LiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBBdXJvcmEuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFRhbGxtYWRnZSA5OjA0LiA8c3Ryb25nPlBvbGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFuc2xleSAoVCkgMTAtNi48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFRhbGxtYWRnZSAxLTA7IEF1cm9yYSAwLTEuPC9wPgo8cD5MYXRlIE1vbmRheTwvcD4KPHA+QlVDSFRFTCA1NCwgRUxMRVQgNTE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gWW91bmcgKEIpIDExLjkuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBSb2JpbnMgKEIpIDIzLjEuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBKb25lcyAoQikgNTUuOS4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJyZWVkaW5nIChFKSAyOjMwLjAuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEdyYW5kZSAoRSkgNToyOS4wLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHcmlzYnktV2Fsa2VyIChFKSAxMTo1Ni4wLiA8c3Ryb25nPjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBXaW50ZXJzIChFKSAxNi41LiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBQcmljZSAoQikgNDUuMC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIEp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdpbnRlcnMgKEUpIDUtNy4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWxsZXQgKEdyYW50LCBPd2VucywgUmlsZXksIEJpY2xleSkgMzo1MC4wLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBFbGxldCAoR3Jpc2J5LVdhbGtlciwgQnJlZWRpbmcsIFNldG9uLCBSaWNoYXJkc29uKSA5OjM3LjAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBCdWNodGVsIDEtMC48L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgNTgsIEVBU1QgMzM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gTGxveWQgKEUpIDExLjIuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBSb2JpbnMgKEIpIDIzLjEuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBKb25lcyAoQikgNTUuOS4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJvZGdlcnMgKEUpIDI6MjUuMC4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUm9kZ2VycyAoRSkgNToyOS4wLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHcmF5IChCKSAxMzoxOS40LiA8c3Ryb25nPjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBQcmljZSAoQikgMTcuMC4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gUHJpY2UgKEIpIDQ1LjAuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJsYXNoIChCKSA0NC0wLiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGFydmV5IChCKSAxMTAtMC4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQnVjaHRlbCAoRm9zdGVyLCBSb2JpbnMsIExlbm8sIEpvbmVzKSA0OjAwLjAwLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCdWNodGVsIChCcmFjZSwgR3JheSwgTGVubywgRm9zdGVyKSA5OjUwLjAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBCdWNodGVsIDItMC48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5DVkNBIDY2LCBUVVNMQVcgNjE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3Ryb25nIChUKSAxMi43OS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN0cm9uZyAoVCkgMjUuODUuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTdHJvbmcgKFQpIDU5Ljg5LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUi4gTHlkYSAoQ1ZDQSkgMjozOS43OC4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUGF5bmUgKENWQ0EpIDU6NDQuNzcuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBheW5lIChDVkNBKSAxMjowMy4wLiA8c3Ryb25nPjEwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNaWxvIChDVkNBKSAxNi45NS4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWlsbyAoQ1ZDQSkgNDguMjkuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBKdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDcmF3bGV5IChDVkNBKSA0LTguIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhvYWdsYW5kIChUKSAyNy04LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGVsZCAoVCkgODgtOS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIENWQ0EgNTcuMTEuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBDVkNBIDI6MDAuNTcuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFR1c2xhdyA0OjI2LjAuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIENWQ0EgMTE6MDEuNzUuIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3RvbmVyIChUKSA3LTYuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBDVkNBIDEtMCwgMS0wOyBUdXNsYXcgMS0xLCAwLTEuPC9wPgo8cD5NT0dBRE9SRSA2NiwgRUxMRVQgNTc8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGFsbGl3aWxsIChNKSAxMy43OS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtoYXJyYSAoRSkgMjkuNS4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE11cnBoeSAoTSkgMTowNi44LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTXVycGh5IChNKSAyOjUxLiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNb250Z29tZXJ5IChFKSA3OjIwLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNb250Z29tZXJ5IChFKSAxNzozOC4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gV2lsc29uIChNKSAxOC4wMy4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2FyYXNlayAoTSkuIDxzdHJvbmc+TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBIYWxsaXdpbGwgKE0pIDE1LTEuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBKdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCZW5oYW0gKEUpLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBIYWxsaXdpbGwgKE0pIDI2LTguNS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIENhaW4gKE0pIDk2LTcuIDxzdHJvbmc+NDAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBFbGxldCA1OC41LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTW9nYWRvcmUgMjowMC4xNS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTW9nYWRvcmUgNTowMy4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWxsZXQgMTI6NDguOS48L3A+CjxwPk5PUlRIV0VTVCA2OC4gTUFOQ0hFU1RFUiA1OTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBOb3J0aHdlc3QgMTIuNy4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFka2lucyAoTikgMzAuNzUuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDYW1wYmVsbCAoTSkgMToxMC4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEguIFdlYmIgKE0pIDI6NTcuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEguIFdlYmIgKE0pIDY6MjYuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFuZGVyc29uIChNKSAxNDo0NS4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gRHVzaWFuaSAoTikgMTguNzIuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFMuIE5pc3QgKE0pIDU0LjAzLiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSi4gV2ViYiAoTSkgMTItMTAuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJvZ2VycyAoTikgMzEtMTAuNS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJvZ2VycyAoTikgOTgtMy4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5vcnRod2VzdCA0Ni44LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWFuY2hlc3RlciAoSi4gV2ViYiwgQ2FtcGJlbGwsIE5pc3QsIFdyaWdodCkgMTo1Ny4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWFuY2hlc3RlciAoSi4gV2ViYiwgTW93ZXJ5LCBDYW1wYmVsbCwgSC4gV2ViYikgNDo0OS4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9ydGh3ZXN0IDE0OjMzLiA8c3Ryb25nPlBvbGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5pc3QgKE0pLCBGaW5leSAoTikgNy0wLjwvcD4KPHA+VEFMTE1BREdFIDg0LjUsIEFVUk9SQSA1Mi41PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEpvaG5zb24gMTMuMy4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtyb21haCAoVCkgMjkuNS4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhvcm5lciAoVCkgMToxMC44LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWRnZSAoVCkgMjozOS4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWRnZSAoVCkgNTo0MC4gMyw8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQXVyb3JhIDEzOjEzLiA8c3Ryb25nPjEwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBUYXNpY2ggKFQpIDE5LjAuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFRhc2ljaCAoVCkgNTEuNS4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJvbGxpbmdzIChBKSAxNy00LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggSnVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUm9sbGluZ3MgKEEpIDQtOC4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ29ubGV5IChBKSAzNC0xMS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIENvbmxleSAoQSkgODktMS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEF1cm9yYSA1Ny41LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gVGFsbG1hZGdlIDE6NTYuOS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gVGFsbG1hZGdlIDQ6NDQuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFRhbGxtYWRnZSAxMTo1OS4gPHN0cm9uZz5Qb2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNb3NlcyAoVCkgNy02LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogVGFsbG1hZGdlIDEtMDsgQXVyb3JhIDAtMS48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaGlnaC1zY2hvb2wvaGlnaC1zY2hvb2wtbm90ZWJvb2stbWFsb25lLXNjaGVkdWxlZC10by1ob3N0LWdpcmxzLWJveXMtYWxsLXN0YXItZ2FtZXMtb24td2VkbmVzZGF5Ij5IaWdoIHNjaG9vbCBub3RlYm9vazogTWFsb25lIHNjaGVkdWxlZCB0byBob3N0IGdpcmxzIGFuZCBib3lzIGFsbC1zdGFyIGdhbWVzIG9uIFdlZG5lc2RheTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron mother files $24 million lawsuit against school district for giving access to man sentenced to prison for Scared-Straight efforts
Browns notebook: GM John Dorsey discusses what recent signings mean for Cody Kessler, Jamar Taylor
Browns GM John Dorsey says he has clarity of thought after spending last week with the four top-rated quarterbacks in draft
Bath neighbors vow fight against proposed Crystal Clinic Orthopaedic Hospital
Extra Helping: Akron Krispy Kreme, oldest in the country, to shut temporarily for production area makeover
Akron police raid North Hill house, seize fentanyl and other drugs, arrest men
Mailing drugs to Akron through U.S. Postal Service
University of Akrons President Matthew Wilson stepping down to rejoin law school faculty