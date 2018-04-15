Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school scores, summaries and schedules —
Published: April 15, 2018 - 11:21 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school scores, summaries and schedules — April 15th, 2018 11:21 PM
High school notebook: Touchdown Club of Greater Akron set to hold annual banquet Monday night at Guy’s Party Center April 15th, 2018 3:24 PM
High school scores, summaries and schedules — April 14th, 2018 10:48 PM
Clem Caraboolad Award: Barberton’s Dave Mariola receives Coach of the Year honor April 14th, 2018 8:39 PM

THE LATEST

Things to Do, April 16: ‘Isle of Dogs’; Big Read; New Music Ensemble; do your taxes April 15th, 2018 11:20 PM
Video: Cleveland Cavaliers – LeBron James, Tyronn Lue looking for a change in intensity April 15th, 2018 10:46 PM
Video: Cleveland Cavaliers F LeBron James has nothing but compliments for Indiana Pacers April 15th, 2018 10:37 PM
Video: Indiana Pacers G Victor Oladipo on Cavaliers owner Dan Gilbert adding fuel to his fire April 15th, 2018 10:29 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal