Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school scores, summaries and schedules —
Published: April 18, 2018 - 10:41 PM | Updated: April 18, 2018 - 10:54 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school scores, summaries and schedules — April 18th, 2018 10:41 PM
High school roundup: Highland tops Revere 3-1 in Suburban League baseball behind Jon Ambro, Bryce Budzinski April 18th, 2018 10:22 PM
Cavaliers 100, Pacers 97: LeBron James scores 46 points, Cavs even Eastern Conference first-round series at 1-1 April 18th, 2018 10:01 PM
Marla Ridenour: Days after LeBron James’ season seemed headed for inglorious ending, the King finds his playoff mojo April 18th, 2018 9:49 PM

THE LATEST

X-rays negative on Kevin Love’s left thumb; Cavaliers’ center says he’ll play in Game 3 April 18th, 2018 11:50 PM
Photos: Game 2 -Cavs vs Pacers April 18th, 2018 10:28 PM
Cavaliers 100, Pacers 97: LeBron James scores 46 points, Cavs even Eastern Conference first-round series at 1-1 April 18th, 2018 10:01 PM
Marla Ridenour: Days after LeBron James’ season seemed headed for inglorious ending, the King finds his playoff mojo April 18th, 2018 9:49 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal