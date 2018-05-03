Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school scores, summaries and schedules —
Published: May 3, 2018 - 10:20 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

RubberDucks 15, Baysox 0: Bobby Bradley leads offensive barrage with two homers May 3rd, 2018 9:45 PM
From the heart: Transplant recipient now helps grieving families give gift of life May 3rd, 2018 9:04 PM
Marla Ridenour: As Cavs dominate Raptors, lesson learned in Game 3 loss at Indiana starting to look like a turning point May 3rd, 2018 8:57 PM
Cavaliers 128, Raptors 110: LeBron James scores 43 as Cavs beat Raptors to take 2-0 series lead May 3rd, 2018 8:51 PM

THE LATEST

Marla Ridenour: As Cavs dominate Raptors, lesson learned in Game 3 loss at Indiana starting to look like a turning point May 3rd, 2018 8:57 PM
John Dorfman: Recommending Signet Jewelers as an ‘Old Faithful’ stock a year ago was an epic fail May 3rd, 2018 8:53 PM
Cavaliers 128, Raptors 110: LeBron James scores 43 as Cavs beat Raptors to take 2-0 series lead May 3rd, 2018 8:51 PM
Things to Do, May 4: ‘Curious George’; Hail to the Chefs; First Friday in Kent, Canton; comedy show; May 4 events May 3rd, 2018 8:09 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal