You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HT0xGPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggMTc2LCBDT1BMRVkgMTwvcD4KPHA+KEF0IEJhcmJlcnRvbiBCcm9va3NpZGUgR29sZiBDb3Vyc2UsIE5vcnRvbi4gUGFyOiAzNyk8L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aDogVGhlZGRlcnMgNDIsIE1vb3JlIDQzLCBSb3NzIDQ0LCBCb3llcyA0NywgV3JvYmVsIDQ3LjwvcD4KPHA+Q29wbGV5OiBZYW5nIDQyLCBXaGl0ZSA0NywgU3JvZGF3YSA0OCwgTmVkb2xhc3QgNDksIEhhemxldHQgNDkuPC9wPgo8cD5OT1JUT04gMTc1LCBXT09EUklER0UgMTg4PC9wPgo8cD4oQXQgQnJhbmR5d2luZSwgUGVuaW5zdWxhLiBQYXI6IDM2KTwvcD4KPHA+Tm9ydG9uOiBSb2NraG9sZCAzOSwgQm9ycmVsbGkgNDMsIEtyZXNzIDQ2LCBEZURvbWluaWMgNDcuPC9wPgo8cD5Xb29kcmlkZ2U6IEZpdHpzaW1tb25zIDQyLCBSZWluaGFydCA0NiwgU2NobmVja2VuYnVyZ2VyIDQ3LCBIZXNzIDUzLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydG9uIDQtMiwgNC0yOyBXb29kcmlkZ2UgMS01LCAxLTUuPC9wPgo8cD5DTE9WRVJMRUFGIDE5MSwgU1RSRUVUU0JPUk8gMjAzPC9wPgo8cD4oQXQgQm91bGRlciBDcmVlayBHb2xmIENvdXJzZSwgU3RyZWV0c2Jvcm8uIFBhcjogMzYpPC9wPgo8cD5DbG92ZXJsZWFmOiBMLiBTY2hyZWNrIDQ0LCBELiBTY2hyZWNrIDQ4LCBIaWx3aWcgNDgsIEVuZ2xpc2ggNTEuPC9wPgo8cD5TdHJlZXRzYm9ybzogVGltbW9ucyA0MywgWXV6d2EgNTIsIFBhdWwgNTMsIEdyaWJpayA1NS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IENsb3ZlcmxlYWYgNC0wLCAzLTA7IFN0cmVldHNib3JvIDMtNiwgMy00LjwvcD4KPHA+V0FMU0ggSkVTVUlUIDE1NCwgQlJVTlNXSUNLIDE3MDwvcD4KPHA+KEF0IFBpbmUgSGlsbHMgR29sZiBDbHViLCBIaW5ja2xleS4gUGFyOiAzNSk8L3A+CjxwPldhbHNoOiBMZXZleSAzNywgQ29ycyAzOCwgTWFneWFyaSAzOSwgSmFjb2JzIDQwLjwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrOiBTYWZrbyA0MSwgSGVpbGJydW4gNDEsIEdvZXNzbGVyIDQzLCBHcmVpbmVyIDQ1LjwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPkNPUExFWSAxNzksIExBS0UgMTkzPC9wPgo8cD4oQXQgTG95YWwgT2FrIEdvbGYgQ291cnNlLCBOb3J0b24uIFBhcjogMzkpPC9wPgo8cD5MYWtlOiBTYXdpbiAzNiwgQ2Fycm9uIDUwLCBMYWJiZSA1MiwgQmVuc29uIDU1LjwvcD4KPHA+Q29wbGV5OiBDYW5hbGUgNDEsIE9zdGljaCA0MiwgS29uZG8gNDYsIFByZW50aWNlIDQ5LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ29wbGV5IDctMC48L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSAxOTAsIEFMTElBTkNFIDI0ODwvcD4KPHA+KEF0IFN1bm55IEhpbGxzIEdvbGYgQ2x1YiwgQnJpbWZpZWxkLiBQYXI6IDM2KTwvcD4KPHA+QWxsaWFuY2U6IExlZGJldHRlciA1NywgQmFybmV0dCA2MiwgSmFja3NvbiA2MywgQmVydHJhbSA2Ni48L3A+CjxwPlRhbGxtYWRnZTogQmlja2VyIDQ1LCBHcmFoYW0gNDUsIEZ1aW1lIDQ5LCBDdXJyZXkgNTEuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBBbGxpYW5jZSAxLTU7IFRhbGxtYWRnZSAzLTIuPC9wPgo8cD5TVE9XIDE4NiwgV0FEU1dPUlRIIDE5MzwvcD4KPHA+KEF0IEZveCBEZW4gR29sZiBDb3Vyc2UsIFN0b3cuIFBhcjogMzYpPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGg6IEhvIDM5LCBLcml0emVsbCA0NywgVGhvbXBzb24gNTMsIFNoYW5ub24gNTQuPC9wPgo8cD5TdG93OiBDb2xlIDQ0LCBHb3ViZWF1eCA0NCwgTWNDb3kgNDUsIEJhbGF3ZW5kZXIgNTMsIFN0YWF0cyA1My48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFN0b3cgNi0wLCAyLTAuPC9wPgo8cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+Q09QTEVZIDI1LTI1LTI1LCBGQUlSVklFVyBQQVJLIEZBSVJWSUVXIDE3LTE3LTE3PC9wPgo8cD5LaWxsczogRGF2aXMgKEMpIDEzLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogUGV0ZXJzIChDKSA0LiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEJyZW5uZXIgKEMpIDIwLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBGYXJrYXMgKEMpIDE1LCA0IGFjZXMuIEpWIFNjb3JlOiBDb3BsZXksIDI1LTIyLCAyNS0yMiwgMjUtMTUuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBDb3BsZXkgMS0xLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBUdWVzZGF5PC9wPgo8cD5TT0xPTiAyNS0yNS0yNSwgU1RPVyAxNC0yMC0xNzwvcD4KPHA+S2lsbHM6IFN0ZWZhbm92IChTdG93KSA3LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogSG9sZGVuIChTdG93KSA0LiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFNoYXJrIChTdG93KSAxNC4gRGlnczogQnJpdHRvbiAoU3RvdykgOS4gPHN0cm9uZz5BY2VzPC9zdHJvbmc+OiBCcml0dG9uIChTdG93KSAzLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5PVVIgTEFEWSBPRiBUSEUgRUxNUyA0LCBGSVJFU1RPTkUgMTwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogS3VzaG5lci1CZW5zb24gKE9MRSkgZC4gTW9yaXR6IDYtMSwgNi00OyBBcm1zdHJvbmcgKE9MRSkgZC4gTWluayA2LTEsIDYtMTsgSm9obnNvbiAoRikgZC4gQXJub2xkIDctNSwgNS03LCA3LTYuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBXZWlyLUhvcm5hY2VrIChPTEUpIGQuIEdyYXktTW9vcmUgNi0wLCA2LTA7IFRlc3RhLUhlaW5sZSAoT0xFKSBkLiBOZW1lci1Nb3NoaWVyIDYtMSwgNi0xLjwvcD4KPHA+TEFLRSA1LCBDSElQUEVXQSAwPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBQYXNjaGtlIChMKSBkLiBMb3dlIDYtMCwgNi00OyBNaWxsZXIgKEwpIGQuIFJvbGxpbnMgNy01LCA2LTcsIDEwLTM7IE1pbGhvYW4gKEwpIGQuIFN0YXJjaGVyIDMtNiwgNi0yLCAxMi0xMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEF0ZW4tV2lsc29uIChMKSBkLiBCdXJucy1HcmFkd29obCA2LTAsIDYtMzsgQmFsbC1Db3BsZXkgKEwpIGQuIEhhcmxvbi1UYXlsb3IgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBMYWtlIDEtMy48L3A+CjxwPkxFWElOR1RPTiAzLCBXQUxTSCBKRVNVSVQgMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogR29sZHNtaXRoIChMKSBkLiBKb3ljZSA2LTEsIDYtMTsgUGZpZWZlciAoTCkgZC4gS2VhbHkgNi0zLCA2LTI7IFdhbHR6IChXKSBkLiBEaWVobCA2LTAsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IFZvbHogLVR1cm5lciAoTCkgZC4gQ2FybWljaGFlbC1EZXZpbmUgNi0zLCA3LTY7IEdhYnJpZWwtTWFzdGVsbGVyIChXKSBkLiBNYWd1aXJlLURhd3NvbiA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gTGV4aW5ndG9uIDMtMDsgV2Fsc2ggSmVzdWl0IDAtNC48L3A+CjxwPkdSRUVOIDMsIEFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogR3JpZmZpdGggKEgpLiBkLiBMYW1tIDYtMywgNi0wOyBLZXN0bmVyIChHKSBkLiBOaWVkZXJtaWVyIDYtMiwgNi0wOyBPdWVsbGV0dGUgKEgpIGQuICBGbG93ZXJzIDYtNCwgNi0zLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogQ2hyaXN0b3BoZXItRGVwZXcgKEcpIGQuIFR1Y2NpLUhvZmZtYW4gNi0wLCA2LTI7IEF0a2luc29uLVVobCAoRykgZC4gQnVya2hvbGRlci1TYXZpdHNraSA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPk1BUkxJTkdUT04gNCwgU1QuIFRIT01BUyBBUVVJTkFTIDE8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IE1hc29uIChNKSBkLiBOZWVseSA2LTQsIDYtMjsgTWNDb25uZWxsIChNKSBkLiBCZW5lZGV0dGkgNi0xLCA2LTI7IERveWxlIChTVEEpIGQuIFN3ZWdoZWltZXIgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBEaXBvbGQtTGFuZSAoTSkgZC4gTmV3bWFuLSBTYW1ibGFuZXQgNi00LCA2LTA7IEh1bXBocmllcy1MYW5kYW4gKE0pIGQuIEt1bmdsZS1FYXJsZXkgNi0xLCA2LTQuPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggMywgTk9SRE9OSUEgMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogSGVpZGVtYW4gKFcpIGQuIFBlYXJzb24gNi0wLCA2LTE7IFNoZXBhcmQgKFcpIGQuIEZhdGljYSAzLTYsIDYtMywgNi0wOyBCdWNrbGVzIChOKSBkLiBDb3JuYWNjaGlvbmUgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBXaWxzb24tS29wbmlza2UgKE4pIGQuIENvcmJldHQtVmFuIER5a2UgNi03LCA2LTQsIDctNTsgSFNheWxvci1LYXNlciAoVykgZC4gQWwgQW1pbi1MZXdpcyA2LTIsIDctNS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFdhZHN3b3J0aCA0LTAsIDEtMC48L3A+CjxwPkFVUk9SQSA1LCBUQUxMTUFER0UgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogSG9ydmF0IChBKSBkLiBTaWVzZWwgNi0wLCA2LTA7IFEuIEJpemphayAoQSkgZC4gUm90dW5kYSA2LTAsIDYtMDsgSm9zbHluIChBKSBkLiBXYWlubyA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEJ1cmRpY2stTyYjODIxNztDYWxsYWdoYW4gKEEpIGQuIEtvem1hLVBhbG1lciA2LTEsIDYtMDsgTS4gQml6amFrLUZyZW5jaCAoQSkgZC4gWWF0ZXMtSGFybmFjayA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPkhJR0hMQU5EIDUsIEtFTlQgUk9PU0VWRUxUIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6ICBIYW5kbGVyIChIKSBkLiBNY0RhbWllbCA2LTEsIDYtNDsgRmFubmluIChIKSBkLiBTaGFubGV5IDYtMCwgNi0xOyBQZXRlciAoSCkgZC4gTGF0aGFtIDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogR2lsbGlhbi1BcmJ1Y2tsZSAoSCkgZC4gQ291cnRuZXktWmFsZXdza2kgNi0wLCA2LTA7IEt1Y3p5bnNraS1DbGFwcGVyIChIKSBkLiBNJiM4MjE3O0JheWUtR29sZHN0b25lIDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+SkFDS1NPTiA1LCBHTEVOT0FLIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IEFsdG1hbiAoSikgZC4gQy4gRm90bHogNi0zLCA2LTQ7IEVjcmVtZW50IChKKSBkLiBHLiBGb2x0eiA2LTAsIDYtMTsgTmFnYWpvdGhpIChKKSBkLiBTY3dlaXplciA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEhlbnNvbi1SZWVzZSAoSikgZC4gQ3JpdGVzLVRhbGxhZGEgNi0xLCA2LTE7IENhcmRpLVdpbGxpYW1zIChKKSBkLiBOb3JyaXMtV2F0c29uIDYtMSwgNi0zLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogSmFja3NvbiA2LTAsIDEtMC48L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZIDUsIFJBVkVOTkEgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogQ2FybWVuIChDKSBkLiBTa2lsdG9uIDYtMSwgNi0wOyBIaW5ja2xlIChDKSBkLiBEZVBhbG1hIDYtMiwgNi00OyBBa2VycyAoQykgZC4gTGFya2luIDctNSwgNi0zLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogVGFyZW5pZXItU3VsbGluZ2VyIChDKSBkLiBSb2dlcnMtUGV0ZXJzIDYtMywgNy02OyBCcmFkeS1TYW1wc29uIChDKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPkNMT1ZFUkxFQUYgNSwgV09PRFJJREdFIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IFZhcmdvIChDKSBkLiBSb3NlIDYtNCwgNi0wOyBEb25uZWxseSAoQykgZC4gTWVlaGFuIDYtMiwgNi0zOyBEaWVuZXMgKEMpIGQuIE51ZXR6ZWwpIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogR29sZC1NYXRoZW55IChDKSBkLiBTdGFuZmllbGQtV29vZHMgNi0zLCA1LTcsIDctNTsgQmFyY3p5ay1TaW1tb25zIChDKSBDb29wZXItQ3Jvb2tzdG9uIDYtMSwgNi00LjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5XZWVrIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+KEFsbCBHYW1lcyA3IHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+CjxwPkJ1Y2h0ZWwgYXQgQXZvbjwvcD4KPHA+U3RvdyBhdCBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgYXQgNyBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbGxpYW5jZSBhdCBIdWJiYXJkPC9wPgo8cD5Bc2hsYW5kIGF0IEdyZWVuPC9wPgo8cD5BdXN0aW50b3duIEZpdGNoIGF0IEh1ZHNvbjwvcD4KPHA+QmVyZWEtTWlkcGFyayBhdCBTdHJvbmdzdmlsbGU8L3A+CjxwPkJ1Y2tleWUgYXQgUmV2ZXJlPC9wPgo8cD5DYW50b24gTWNLaW5sZXkgYXQgV2FycmVuIEhhcmRpbmc8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIFdlc3QgYXQgTGFrZTwvcD4KPHA+Q29wbGV5IGF0IFR3aW5zYnVyZzwvcD4KPHA+Q3Jlc3R3b29kIGF0IENWQ0E8L3A+CjxwPkVhc3QgYXQgSmFja3NvbjwvcD4KPHA+RmllbGQgYXQgUm9vdHN0b3duPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgV2Fkc3dvcnRoPC9wPgo8cD5HbGVuT2FrIGF0IFRvbGVkbyBXaGl0bWVyPC9wPgo8cD5IaWdobGFuZCBhdCBCcnVuc3dpY2s8L3A+CjxwPktlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgYXQgQ292ZW50cnk8L3A+CjxwPktlbnN0b24gYXQgU3RyZWV0c2Jvcm88L3A+CjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzPC9wPgo8cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IENoaXBwZXdhPC9wPgo8cD5NYXlmaWVsZCBhdCBXYWxzaCBKZXN1aXQ8L3A+CjxwPk1lZGluYSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0czwvcD4KPHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgQmVkZm9yZDwvcD4KPHA+Tm9ydGggYXQgQmVhY2h3b29kPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIGF0IEJydXNoPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBSaWRnZXZpbGxlIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uPC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3QgYXQgQ2xheW1vbnQ8L3A+CjxwPk5vcnRvbiBhdCBCYXJiZXJ0b248L3A+CjxwPk5vcndheW5lIGF0IE1vZ2Fkb3JlPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZSBhdCBXb29zdGVyPC9wPgo8cD5Sb3lhbCBJbXBlcmlhbCBDb2xsZWdpYXRlIG9mIENhbmFkYSBhdCBQZXJyeTwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgYXQgTWFzc2lsbG9uLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNvbG9uIGF0IEF1cm9yYTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgRWxsZXQ8L3A+CjxwPlRhbGxtYWRnZSBhdCBSYXZlbm5hPC9wPgo8cD5XUkEgYXQgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzPC9wPgo8cD5Xb29kcmlkZ2UgYXQgUGFybWEgUGFkdWE8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gYXQgQ2xlLiBTdC4gSWduYXRpdXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QlJVTlNXSUNLIDUsIEhJR0hMQU5EIDM8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiBCcnVuc3dpY2ssIDQtMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogRnJhZ25vbGkgKEgpIDMsIFNoYXkgKEIpIDIsIFBhcmV0ZSAoQikgMiwgSGFnbGVyIChCKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBIYWdsZXIgKEIpIDIuIFNob3RzOiBCcnUuLCAxNS04LiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEJydS4sIDExLTUuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBCcnUuLCAyLTEuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEVybnN0IChCKSAyOyBQZXRlcnNlbiAoSCkgNiwgQ2lvcm5laSAoSCkgMS4gPC9wPgo8cD5OT1JUSFdFU1QgMywgT1JSVklMTEUgMTwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IE5vcnRod2VzdCwgMi0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBXZWF2ZXIgKE5XKSAyLCBCYXVnaG1hbiAoTlcpLCBJcmFoZWNhIChPKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBIYXJyaXMgKE5XKSwgU293bGVyIChOVyksIEouIE1ldHpnZXIgKE5XKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBOVywgMTYtMTQuICA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogTlcsIDMtMS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogQWFyb24gKE5XKSAxMzsgVHJveWVyIChPKSAxMy4gSlYgU2NvcmU6IE5vcnRod2VzdCwgNC0wLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydGh3ZXN0IDItMCwgMS0wOyBPcnJ2aWxsZSAxLTIsIDAtMS48L3A+CjxwPlRSSVdBWSA3LCBNQU5DSEVTVEVSIDE8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiBUcml3YXksIDMtMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQmlja2VsIChUKSAyLCBGYWxrZW5idXJnIChUKSAyLCBUYWdnYXJ0IChUKSAyLCBSaG9kZXMgKFQpLCBBbGxtYW4gKE0pLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFRhZ2dhcnQgKFQpLCBCaWNrZWwgKFQpLCBGYWxrZW5idXJnIChUKSwgUGF2ZWxzY2hhayAoVCkuIFNob3RzOiBUcmkuLCAxNy03LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogVHJpLiwgOC0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBCbGFpciAoVCkgMzsgSGFybW9uIChNKSA3LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogVHJpd2F5IDItMC0wOyBNYW5jaGVzdGVyIDEtMS0wLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBUdWVzZGF5PC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggNSwgTk9SVEggMTwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IFdhZHN3b3J0aCwgMy0xLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBLLiBXYWduZXIgKFcpIDIsIE1lbmRlbCAoVykgMiwgQmVsZGVhbiAoVyksIExheSBPbyAoTikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQmVsZGVhbiAoVyksIEsuIFdhZ25lciAoVyksIFdhcmhvbGljIChXKSwgUm9kZ2VycyAoVykuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gV2FkLiwgMjItNy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IFdhZC4sIDctMy4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogUG9ydGVyIChXKSA2OyBUYW1hbmcgKE4pIDE3LiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25nPiBXYWRzd29ydGgsIDMtMC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFdhZHN3b3J0aCAyLTA7IE5vcnRoIDAtMS48L3A+CjxwPkJBUkJFUlRPTiA0LCBFTExFVCAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogQmFyYmVydG9uLCAzLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEUuIEJyb3duIChCKSAzLCBHLiBCcm93biAoQikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogRy4gQnJvd24gKEIpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQmFyYmVydG9uIDEtMS48L3A+CjxwPkZJUkVTVE9ORSAxLCBMQUtFIDA8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiAwLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IFNjaHdlcmR0ZmVnZXIgKEYpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEtvZWhsZXIgKEYpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEZpci4sIDYtMi4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEZpci4sIDctMi4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogQ2hlc3RudXQgKEYpIDI7IEpvaG5zb24gKEwpIDUuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24gYXQgV2F0ZXJsb28sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmRvbiBORENMIGF0IEF1cm9yYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NYXNzaWxsb24gYXQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBXb29kcmlkZ2UsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvYXJkbWFuIGF0IExha2UsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIGF0IFdhZHN3b3J0aCwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFncmluIEZhbGxzIGF0IEF1cm9yYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGUuIExpbmNvbG4gV2VzdCBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5DVkNBIGF0IFBhcm1hIFBhZHVhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb24gYXQgRmluZGxheSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW5tb3JlLUdhcmZpZWxkIGF0IENhbnRvbiBTb3V0aCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgQWNhZGVteSwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IEZpcmVzdG9uZSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5NZWRpbmEgYXQgQnJlY2tzdmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IGF0IENsZS4gU3QuIElnbmF0aXVzLCAxIHAubS48L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZSBhdCBTdG93LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+U1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgOSwgT1VSIExBRFkgT0YgVEhFIEVMTVMgMDwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IFNUVk0sIDMtMC4gR29hbHM6IEdyYWp6bCAoU1RWTSkgMiwgTHVlYmJlcmluZyAyIChTVFZNKSwgRGVLYXRjaCAyIChTVFZNKSwgVGVyc2lnbmkgKFNUVk0pLCBLaW5nIChTVFZNKSwgQXNrZWEgKFNUVk0pLiBBc3Npc3RzOiBKb25lcyAoU1RWTSkgMywgVGVyc2lnbmkgKFNUVk0pIDIsIEJyZWF1eCAoU1RWTSksICBMdWViYmVyaW5nIChTVFZNKSwgR3JhanpsIChTVFZNKSwgQnJhZHkgKFNUVk0pLiA8c3Ryb25nPlNob3RzPC9zdHJvbmc+OiBTVFZNLCAzNi0zLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogU1RWTSwgNi0wLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBNb3JnYW4gKFNUVk0pIDEsIEx1YmJlcmluZyAoU1RWTSkgMy4gPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBTVFZNIDItMC48L3A+CjxwPkJSRUNLU1ZJTExFIDMsIE5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMTwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IEJyZWNrc3ZpbGxlLCAyLTEuIEdvYWxzOiBMeWRleSAoQikgMiwgSG9semluZ2VyIChCKSwgS2llc2xpbmcgKE5DKS4gQXNzaXN0czogTm9uZS4gPHN0cm9uZz5TaG90czwvc3Ryb25nPjogTkMsIDktNy4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogTWVyZGEgKE5DKSA0LjwvcD4KPHA+V0FMU0ggSkVTVUlUIDMsIFNPTE9OIDA8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiBXSiwgMS0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBHb3Jza2kgKFdKKSwgUmVhIChXSiksIFJhbWljb25lIChXSikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogUm9zYWxpbmEgKFdKKSwgR29yc2tpIChXSiksIFBlbnR6IChXSikuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gV0osIDEzLTMuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBXSiwgNi0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBTYXJrYSAoV0opIDE7IEtvd2l0dCAoUykgNy4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gMS0xLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogV2Fsc2ggMS0wLTAuPC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gNCwgRklSRVNUT05FIDA8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiBCYXIuLCAzLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IFdhbGtlciAoQikgMiwgR29yZG9uIChCKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBEYW1zYSAoQiksIFNjaGFueiAoQiksIEhheXdvb2QgKEIpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEJhci4sIDIyLTQuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBCYXIuLCAyLTAuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFBlYWNob2NrIChGKSAxODsgUmFtc2V5IChCKSA0LiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25nPiBCYXJiZXJ0b24sIDYtMC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEZpcmVzdG9uZSAwLTI7IEJhcmJlcnRvbiAzLTAuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDIsIFNUUk9OR1NWSUxMRSAyPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogSmFjLiwgMS0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBQZWNvcmVsbGkgKEopIDIsIFNhbGxlZSAoUyksIEZlbHRvbiAoUykuIFNob3RzOiBTdHIuLCA4LTUuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBTdHIuLCA1LTEuIDxzdHJvbmc+SlYgU2NvcmU6PC9zdHJvbmc+IDEtMS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFN0cm9uZ3N2aWxsZSAwLTEtMTsgSmFja3NvbiAxLTAtMS48L3A+CjxwPkhJR0hMQU5EIDcsIE5PUldBTEsgMDwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IEhpZ2hsYW5kLCAyLTAuIEdvYWxzOiBPYmVyaGF1cyAoSCkgMiwgTWFkaXNvbiAoSCksIFBoaWxsaXBzIChIKSwgQ2hvYmFuIChIKSwgSG93bWFuIChIKSwgQW5ndXMgKEgpLiBBc3Npc3RzOiBGbGFubmVyeSAoSCksIE9iZXJoYXVzIChIKSwgTWFkaXNvbiAoSCksIFBoaWxsaXBzIChIKS4gU2hvdHMgb24gR29hbDogSGlnLiwgMjAtMC4gQ29ybmVyIGtpY2tzOiBIaWcuLCAxMS0xLiBTYXZlczogTWF6emFybyAoSCkgMCwgU2NhdnV6em8gKEgpIDA7IFdoaXRlIChOKSAxMy4gPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBIaWdobGFuZCAyLTA7IE5vcndhbGsgMS0yLjwvcD4KPHA+Q0hJUFBFV0EgOSwgUklUVE1BTiAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogQ2hpcHBld2EsIDMtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQnJhbWFuIChDKSA0LCBEcmVzc2xlciAoQykgMywgU3RvcmFkIChDKSwgU2hvZW1ha2VyIChDKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBTaG9lbWFrZXIgKEMpIDIsIFN0b3JhZCAoQyksIEJlYWNoIChDKSwgQnJhbWFuKEMpLiBTaG90czogQ2hpLiwgMzQtMC4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBHb2FsOiA8L3N0cm9uZz5DaGkuLCAyNi0wLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogQ2hpLiwgMy0wLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBDYW5jYXJldmljIChDKSAwOyBTaXNvdXBhcm5oIChSKSAxNy48L3A+CjxwPkVMTEVUIDgsIE5PUlRIIDE8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiBFbGxldCwgOC0xLiBHb2FsczogTS4gVHVja2VyIChFKSAzLCBDLiBUdWNrZXIgKEUpIDMsIFN0cnVoc2FrZXIgKEUpLCBBcm1zZXkgKEUpLCBQcmFkaGFuIChOKS4gQXNzaXN0czogQy4gVHVja2VyIChFKSAyLCBNLiBUdWNrZXIgKEUpLCBTdWFuc2luZyAoRSksIE1pbGxlciAoRSksIFN0cnVoc2FrZXIgKEUpLCBNb250Z29tZXJoeSAoRSksIEtvdmFsc2NoaW4gKEUpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzPC9zdHJvbmc+OiBFbGwuLCAxNC02LiBDb3JuZXIga2lja3M6IEVsbC4sIDYtMS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogV2FsbGFjZSAoRSkgMzsgRGkgKE4pIDcuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBFbGxldCAzLTAsIDEtMDsgTm9ydGggMC0xLCAwLTEuPC9wPgo8cD5NQU5DSEVTVEVSIDYsIFRSSVdBWSAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogTWFuLiwgMy0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBLaW5nIChNKSA1LCBHdW5zZXR0IChNKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBHdW5zZXR0IChNKSAzLiBTaG90czogTWFuLiwgMzItNi4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IE1hbi4sIDItMC4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogU2Fpa2FseSAoTSkgMjsgQmlja2VsIChUKSAxNS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IE1hbmNoZXN0ZXIgMS0xLTE7IFRyaXdheSAwLTIuPC9wPgo8cD5MYXRlIFR1ZXNkYXk8L3A+CjxwPlJFVkVSRSAzLCBXT09EUklER0UgMDwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IFJldmVyZSwgMi0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+Ok1vc2xleSAoUiksIFBhZGdldHQgKFIpLCBCcm9rbG9mZiAoUikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQm9kamFuYWMgKFIpLCBFZmZpbmdlciAoUiksIEtlbm5hIChSKS4gPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBSZXZlcmUgMS0xLjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXVzdGludG93biBGaXRjaCBhdCBUd2luc2J1cmcsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIGF0IFdhZHN3b3J0aCwgNzoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFncmluIEZhbGxzIGF0IEF1cm9yYSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5KYWNrc29uIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uLCBub29uPC9wPgo8cD5MYWtlIGF0IE1hcmxpbmd0b24sIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFybWEgYXQgRmlyZXN0b25lLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlNwcmluZ2Jvcm8gYXQgTWVkaW5hLCAzIHAubS48L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBDb2x1bWJ1cyBEZVNhbGVzLCAzIHAubS48L3A+CjxwPldvb3N0ZXIgYXQgSGlnaGxhbmQsIDMgcC5tLjwvcD4K