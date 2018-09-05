You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPldlZWsgMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lcyA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyBhdCA3IHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gKDItMCkgYXQgSHViZXIgSGVpZ2h0cyBXYXluZSAoMi0wKTwvcD4KPHA+QXVyb3JhICgxLTEpIGF0IFR3aW5zYnVyZyAoMS0xKTwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrICgwLTIpIGF0IFBhcm1hIEhlaWdodHMgVmFsbGV5IEZvcmdlICgwLTIpPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YSAoMS0xKSBhdCBUdXNsYXcgKDEtMSk8L3A+CjxwPkNsZS4gQmVuZWRpY3RpbmUgKDEtMSkgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgKDEtMSkgPC9wPgo8cD5Db3ZlbnRyeSAoMS0xKSBhdCBUYWxsbWFkZ2UgKDEtMSkgPC9wPgo8cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyAoMC0yKSBhdCBCYXJiZXJ0b24gKDItMCk8L3A+CjxwPkNWQ0EgKDEtMSkgYXQgQ2FudG9uIFNvdXRoICgwLTIpPC9wPgo8cD5FYXN0ICgyLTApIGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgKDItMCk8L3A+CjxwPkZpZWxkICgwLTIpIGF0IEVsbGV0ICgxLTEpPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgKDAtMikgYXQgUmV2ZXJlICgyLTApPC9wPgo8cD5HcmVlbiAoMC0yKSBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlICgwLTIpPC9wPgo8cD5Ib2x5IE5hbWUgKDEtMSkgYXQgTm9ydG9uICgxLTEpPC9wPgo8cD5JbmRpYW4gQ3JlZWsgKDItMCkgYXQgQWxsaWFuY2UgKDEtMSk8L3A+CjxwPkphY2tzb24gKDEtMSkgYXQgQm9hcmRtYW4gKDItMCk8L3A+CjxwPktlbm1vcmUtR2FyZmllbGQgKDAtMikgYXQgU3ByaW5nZmllbGQgKDAtMik8L3A+CjxwPkxha2UgKDItMCkgYXQgQ29wbGV5ICgxLTEpPC9wPgo8cD5MZXhpbmd0b24gKDAtMikgYXQgT3JydmlsbGUgKDEtMSk8L3A+CjxwPk1heWZpZWxkICgxLTEpIGF0IE5vcmRvbmlhICgyLTApIDwvcD4KPHA+TWVkaW5hICgyLTApIGF0IFdhZHN3b3J0aCAoMi0wKTwvcD4KPHA+TmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoMC0yKSBhdCBOb3J0aHdlc3QgKDItMCkgPC9wPgo8cD5Ob3J0aCAoMC0yKSBhdCBNYW5zZmllbGQgTWFkaXNvbiAoMS0xKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggUm95YWx0b24gKDItMCkgYXQgSGlnaGxhbmQgKDEtMSk8L3A+CjxwPlJhdmVubmEgKDItMCkgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQgKDEtMSk8L3A+CjxwPlJvb3RzdG93biAoMi0wKSBhdCBFYXN0IENhbnRvbiAoMi0wKTwvcD4KPHA+Um95YWwgSW1wZXJpYWwgKENhbmFkYSkgYXQgR2xlbk9hayAoMC0yKTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgKE9IKSAoMi0wKSBhdCBIdWRzb24gKDAtMikgPC9wPgo8cD5TdG93ICgwLTIpIGF0IFNvbG9uICgyLTApPC9wPgo8cD5TdHJlZXRzYm9ybyAoMC0yKSBhdCBDaGFncmluIEZhbGxzICgwLTIpPC9wPgo8cD5TdHJvbmdzdmlsbGUgKDItMCkgYXQgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDEtMSk8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCAoMC0yKSBhdCBDb2wuIEJpc2hvcCBXYXR0ZXJzb24gKDEtMSk8L3A+CjxwPldhcnJlbiBIYXJkaW5nICgxLTEpIGF0IE1hc3NpbGxvbiAoMi0wKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5XZXN0IFRvcm9udG8gUHJlcCAoMC0yKSBhdCBQZXJyeSAoMi0wKTwvcD4KPHA+V2lsbG91Z2hieSBTb3V0aCAoMC0yKSBhdCBCcmVja3N2aWxsZSAoMC0yKSA8L3A+CjxwPldpbnRlciBQYXJrIChGbGEuKSBXZXN0IE9yYW5nZSAoMS0xKSBhdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgKDItMCkgPC9wPgo8cD5Xb29zdGVyICgxLTEpIGF0IERvdmVyICgxLTEpPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lcyA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIENydXNhZGVycyAoMC0yKSBhdCBXUkEgKDAtMSksIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9nYWRvcmUgKDItMCkgYXQgTGluc2x5IChXLlZhLikgKDItMCkgLCAxOjMwIHAubS48L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZSAoMC0yKSBhdCBCdWNodGVsICgwLTIpLCAxIHAubS48L3A+CjxwPk1hbmNoZXN0ZXIgKDEtMSkgYXQgU2hhcnBzdmlsbGUgKFBhLikgKDItMCksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RhbmRpbmdzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglMZWFndWUJT3ZlcmFsbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DSVRZIFNFUklFUwkgVy1MCVctTDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdAkwLTAJMi0wPC9wPgo8cD5FbGxldAkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5CdWNodGVsIAkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUJMC0wCTAtMjwvcD4KPHA+S2VubW9yZS1HYXJmaWVsZAkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD5Ob3J0aAkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNVQlVSQkFOIExFQUdVRQlMZWFndWUJT3ZlcmFsbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlCSBXLUwJVy1MPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CYXJiZXJ0b24JMC0wCTItMDwvcD4KPHA+UmV2ZXJlCTAtMAkyLTA8L3A+CjxwPkF1cm9yYQkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5IaWdobGFuZAkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5UYWxsbWFkZ2UJMC0wCTEtMTwvcD4KPHA+Q29wbGV5CTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0CTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U1VCVVJCQU4gTEVBR1VFIAlMZWFndWUJT3ZlcmFsbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlCSBXLUwJVy1MPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYQkwLTAJMi0wPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBSb3lhbHRvbgkwLTAJMi0wPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGgJMC0wCTItMDwvcD4KPHA+VHdpbnNidXJnCTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPlN0b3cJMC0wCTAtMjwvcD4KPHA+SHVkc29uCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Tk9SVEggQ09BU1QgTEVBR1VFCUxlYWd1ZQlPdmVyYWxsPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJsdWUgRGl2aXNpb24JIFctTAlXLUw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4JMC0wCTItMDwvcD4KPHA+TWVudG9yIExha2UgQ2F0aG9saWMJMC0wCTItMDwvcD4KPHA+Tm90cmUgRGFtZS1DYXRoZWRyYWwgTGF0aW4JMC0wCTItMDwvcD4KPHA+UGFybWEgUGFkdWEJMC0wCTItMDwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIEJlbmVkaWN0aW5lCTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdAkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9USEVSIFNVTU1JVAkJVy1MPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeQkJMS0xPC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgQWNhZGVteQkJMC0yPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglMZWFndWUJT3ZlcmFsbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GRURFUkFMIExFQUdVRQkgVy1MCVctTDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TGFrZQkwLTAJMi0wPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyCTAtMAkyLTA8L3A+CjxwPlBlcnJ5CTAtMAkyLTA8L3A+CjxwPkNhbnRvbiBNY0tpbmxleQkwLTAJMi0wPC9wPgo8cD5KYWNrc29uCTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPkdyZWVuCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPkdsZW5PYWsJMC0wCTAtMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JTGVhZ3VlCU92ZXJhbGw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UEFDCSBXLUwJVy1MPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3QJMC0wCTItMDwvcD4KPHA+TWFuY2hlc3RlcgkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5GYWlybGVzcwkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5DVkNBCTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPlRyaXdheQkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZQkwLTAJMS0xPC9wPgo8cD5UdXNsYXcJMC0wCTEtMTwvcD4KPHA+TG91ZG9udmlsbGUJMC0wCTAtMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QT1JUQUdFIFRSQUlMIENPTkYuCUxlYWd1ZQlPdmVyYWxsPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1ldHJvIERpdmlzaW9uCSBXLUwJVy1MPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DbG92ZXJsZWFmCTAtMAkyLTA8L3A+CjxwPlJhdmVubmEJMC0wCTItMDwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkJMC0wCTEtMTwvcD4KPHA+Tm9ydG9uCTAtMAkxLTE8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPlN0cmVldHNib3JvCTAtMAkwLTI8L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZQkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD5GaWVsZAkwLTAJMC0yPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9USEVSIEFSRUEJCVctTDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWFzc2lsbG9uCQkyLTA8L3A+CjxwPk1lZGluYQkJMi0wPC9wPgo8cD5Nb2dhZG9yZQkJMi0wPC9wPgo8cD5Sb290c3Rvd24JCTItMDwvcD4KPHA+U3Ryb25nc3ZpbGxlCQkyLTA8L3A+CjxwPkFsbGlhbmNlCQkxLTE8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhCQkxLTE8L3A+CjxwPldvb3N0ZXIJCTEtMTwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrCQkwLTI8L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA1LCBXT09TVEVSIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IFV0dGVyYmFjayAoSCkgZC4gTWF0aHVyIDYtMCwgNi0wOyBIdW50IChIKSBkLiBOaWVsc2VuIDYtMCwgNi0xOyBMLC4gQWx0bWFuIChIKSBkLiBDb2NocmFuIDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogSGFyY291cnQtV2FyYnVydG9uIChIKSBkLiBWZWxhc3F1ZXotQm9yZW1hbiA2LTEsIDYtMjsgQS4gQWx0bWFuLUd1aXJhIChIKSBkLiBLaGFuYm9yaW4tSmV3ZWxsIDYtMSwgNi0xLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydGggQ2FudG5vIEhvb3ZlciAxMS0xLjwvcD4KPHA+TEFVUkVMIEFDQURFTVkgNSwgQVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogQnVjaGluc2t5IChMKSBkLiBHcmlmZml0aCA2LS4sIDYtMDsgS2hhZGlrYXIgKEwpIGQuIE5pZWRlcm1pZXIgNi0wLCA2LTA7IERlc2FpIChMKSBkLiBvdWVsbGV0dGUgNi0wLCA2LTAuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBDb2xlbWFuLUtyZXRpYSAoTCkgZC4gVHVjY2ktSG9mZm1hbiA2LTAsIDYtMjsgVGFoaXItU3VydGFuaSAoTCkgZC4gQnVya2hvbGRlci1TYXZpdHNraSA2LTEsIHJldC48L3A+CjxwPkNWQ0EgMywgTk9SVE9OIDI8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IFBvbGlkb3JvIChDVkNBKSBkLiBTdG9yYWQgNi0yLCA2LTM7IFMuIENsYXJrIChOKSBkLiBSZXNrZSA2LTEsIDYtMjsgVG9taWMgKE4pIGQuIE1pbGxpc29yIDYtMCwgNy02LjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogQ29vay1Nb3JyaXMgKENWQ0EpIGQuIEJha2VyLU0uIENsYXJrIDctNSwgNi0zOyBKb2huc29uLUxhbWJlcnQgKENWQ0EpIGQuIEh5bWVzLUNhc2V5IDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgNSwgQVVST1JBIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IEhhZGxlciAoSCkgZC4gSG9ydmF0IDYtMCwgNi0xOyBGYW5uaW4gKEgpIGQuIEJpemphayA2LTIsIDYtMDsgUGV0ZWsgKEgpIGQuIEpvc2x5biA2LTEsIDYtMS48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEdpbGxpbi1BcmJ1Y2tsZSAoSCkgZC4gQnVyZGljay1PJiM4MjE3O0NhbGxhZ2hhbiA2LTQsIDYtMjsgS3Vjenluc2tpLUNsYXBwZXIgKEgpIGQuIEZyZW5jaC1CaXpqYWsgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBBdXJvcmEgMy0zLCAyLTE7IEhpZ2hsYW5kIDEwLTAsIDMtMC48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPkJPWVM8L3A+CjxwPk1PR0FET1JFIDE2MSwgTEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNUSUFOIDE4OTwvcD4KPHA+KEF0IFBhcmFkaXNlIExha2UgR29sZiBDb3Vyc2UsIFN1ZmZpZWxkIFR3cC4gUGFyOiAzNCk8L3A+CjxwPk1vZ2Fkb3JlOiAgTGFuc2luZ2VyIDM3LCBJc2FseSAzOSwgR2FzYXdheSA0MCwgV2llbGFuZCA0NiwgSGFsbCA0NiwgTW9ycmlzIDQ2LjwvcD4KPHA+TENDOiBCeWxlciA0NiwgRnVsayA0NywgU3RhcmNoZXIgNDgsIENhcGV0dGEgNDguPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBNb2dhZG9yZSA5LTEsIDctMTsgTENDIDMtNywgMy02LjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgMTYyLCBBVVJPUkEgMTgzPC9wPgo8cD4oQXQgV2FsZGVuIEdvbGYgQ2x1YiwgQXVyb3JhLiBQYXI6IDM2KTwvcD4KPHA+SGlnaGxhbmQ6IEMuIEhyYWJhayAgMzYsIEZvdXNlayA0MiwgSG95bmVzIDQyLCBHLiBIcmFiYWsgNDIuPC9wPgo8cD5BdXJvcmE6IFJhZGlzIDQyLCBIYXJyaXMgNDIsIEFiYmFzcyA0OSwgU2FuZHN0cm9tIDUwLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogSGlnaGxhbmQgMy0xLCAzLTA7IEF1cm9yYSAyLTQsIDEtMy48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TVE9XIDE3MiwgVFdJTlNCVVJHIDIyMTwvcD4KPHA+KEF0IEdsZW5lYWdsZXMgR29sZiBDb3Vyc2UsIFR3aW5zYnVyZy4gUGFyOiAzNik8L3A+CjxwPlN0b3c6IENvbGUgNDAsIE1jQ295IDQzLCBHb3ViZWF1eCA0MywgU3RhYXRzIDQ2LjwvcD4KPHA+VHdpbnNidXJnOiBGdWVudGVzIDQ5LCBTdGV3YXJ0IDUzLCBHbGliYSA1OSwgUm9zZW50aGFsIDYwLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogU3RvdyA4LTEsIDQtMC48L3A+CjxwPkdSRUVOIDE3OSwgUEVSUlkgMTkxPC9wPgo8cD4oQXQgVHVya2V5Zm9vdCBHb2xmIExpbmtzLCBBa3Jvbi4gUGFyOjM3KTwvcD4KPHA+UGVycnk6IFJvc2EgNDUsIFZhbmNlIDQ4LCBGaXNoZXIgNDksIEdlb3JnZSA0OTwvcD4KPHA+R3JlZW46IExpcHRhayA0MywgRGlkb25hdG8gNDQsIEVja2FyZCA0NSwgQ2FzZW5oaXNlciA0Ny48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFBlcnJ5IDItNCwgMS0zOyBHcmVlbiAyLTMsIDItMy48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+Qk9ZUzwvcD4KPHA+TGF0ZSBUdWVzZGF5PC9wPgo8cD5SRVZFUkUgMiwgSElHSExBTkQgMTwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IDEtMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogUm9yYWJhdWdoIChSKSwgTWFkaXNvbiAoSCksIEJ1c2VyIChSKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBKYWthYiAoUikgMiwgRmFnbm9saSAoUikuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gOC04LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogUmV2LiwgOS02LiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBZb3JrIChSKSA2OyBQZXRlcnNvbiAoSCkgNi4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gSGlnaGxhbmQsIDEtMC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFJldmVyZSA0LTE7IEhpZ2hsYW5kIDEtNC48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsbGlhbmNlIGF0IEJhcmJlcnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgYXQgTWF5ZmllbGQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RWxsZXQgYXQgS2VubW9yZS1HYXJmaWVsZCwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgR2xlbk9haywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBMYWtlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGF0IFdvb2RyaWRnZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ud2luc2J1cmcgYXQgQnJ1c2gsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+WW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgYXQgQ1ZDQSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBhdCBIaWdobGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5BdXJvcmEgYXQgQ1ZDQSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CZXJlYS1NaWRwYXJrIGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRvdmVyIGF0IExha2UsIG5vb248L3A+CjxwPkdsZW5PYWsgYXQgQnJ1bnN3aWNrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb24gYXQgVG9sZWRvIFN0LiBGcmFuY2lzLCAyIHAubS48L3A+CjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGF0IFN0b3csIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+TWVkaW5hIGF0IFN5bHZhbmlhIE5vcnRodmlldywgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW50b3IgYXQgVHdpbnNidXJnLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIGF0IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk9ycnZpbGxlIGF0IFR1c2t5IFZhbGxleSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5QZXJyeSBhdCBGaXJlc3RvbmUsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+V2Fkc3dvcnRoIGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXI8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBhdCBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCwgbm9vbjwvcD4KPHA+V2FycmVuIEhvd2xhbmQgYXQgQmFyYmVydG9uIE1hZ2ljIENpdHkgU29jY2VyIENsYXNzaWMsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+R0lSTFM8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDYsIEdMRU5PQUsgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IYWxmdGltZTogPC9zdHJvbmc+SmFja3NvbiwgNi0wLjxzdHJvbmc+IEdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBBcm5vbGQgKEopIDMsIEJydW5pIChKKSwgU21pdGggKEopLCBBYmJvdWQgKEopLCBCdXJsaW5nYW1lIChHTykuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQmxlaWNocm9kdCAoSiksIFBlY29yZWxsaSAoSiksIFBhcnNvbnMgKFApLCBNb3JyaXNvbiAoSikuIFNob3RzOiBKYWMuLCAxMC01LiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIENvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogSmFjLiwgMy0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBEdXJyIChKKSAxLCBTdGFkbGVyIChKKSAyLCBDdWxwIChKKSAyOyBCaGF0aWEgKEdPKSAxLCBCdXJsaW5nYW1lIChHTykgMSwgQnV0dGVyc3dvcnRoIChHTykgMS4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gSmFja3NvbiwgNy0xLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogSmFja3NvbiAzLTAtMzsgR2xlbk9hayAwLTQtMC48L3A+CjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgNCwgUEVSUlkgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogS2llc2xpbmcgKEgpIDMsIEJlbGwgKEgpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEtpZXNsaW5nIChIKSwgSGVubmVnaW4gKEgpLCBXb29mdGVyIChIKS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogTWVyZGEgKEgpIDIuIDwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAyLTEtMS48L3A+CjxwPk1BTkNIRVNURVIgNSwgQ1ZDQSA0PC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogTWFuY2hlc3RlciwgMS0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBLaW5nIChNKSA0LCBEb2xhbiAoTSksIEhhbnNlbiAoQ1ZDQSksIFNwb2RuaWsgKENWQ0EpLCBNYXVjayAoQ1ZDQSksIEZyYWxleSAoQ1ZDQSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogR3Vuc2V0dCAoTSksIEsuIFNhaWthbHkgKE0pLCBGcmFsZXkgKEMpLCBaaW1tZXJlciAoQykuIFNob3RzOiBDVkNBLCAxOS0xNS4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IE1hbiwgNC0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBNY0NsZW5kb24gKENWQ0EpIDM7IFMuIFNpa2FseSAoTSkgMTAuIDwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ1ZDQSAyLTQ7IE1hbmNoZXN0ZXIgNC0xLTEuPC9wPgo8cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgNywgQVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogV2Fsc2gsIDUtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogUGVudHogKFdKKSA0OyBSb3NhbGluYSAoV0opIDIsIEtyb3NreSAoV0opLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEdvcnNraSAoV0opLCAgS3Jvc2t5IChXSiksIFNoaW5hYmVycnkgKFdKKSxQZW50eiAoV0opICBSb2dlcnMgKFdKKSwgUmFtaWNvbmUgKFdKKSwgRXZhbnMtUm9za29zIChXSiksICA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IFdhbC4sIDExLTEuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBXYWwuLCA1LTEuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFNhcmthIChXKSAxLCBMb3cgKFdKKSAwOyBNZXJsZSAoSCkgMS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFdhbHNoIEplc3VpdCwgNS0wLCAyLTAgSG9iYW4sIDMtMywgMC0yLjwvcD4KPHA+VEFMTE1BREdFIDcsIE1BU1NJTExPTiAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogVGFsbG1hZGdlLCA3LTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEh1c3NpbmcgKFQpIDMsIFN1YmJhIChUKSAyLCBBZGFtcyAoVCksIEhlZXN0YW5kIChUKS4gU2hvdHM6IFRhbC4sIDIwLTIuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gVGFsLiwgOS0yLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogVGFsLiwgMy0wLiA8L3A+CjxwPkxhdGUgVHVlc2RheTwvcD4KPHA+Q0xPVkVSTEVBRiAxLCBOT1JUT04gMDwvcD4KPHA+R29hbHM6IFZhbk1ldGVyIChDKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBTdGVmYW5rbyAoQykuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgNi01LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lcjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPmtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCA0LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IE1hbnR6IChOKSAzOyBIb3VzbGV5IChDKSA1LjwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QnJ1c2ggYXQgTm9ydGgsIDU6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q292ZW50cnkgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgQXVyb3JhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdXJvcmEgYXQgR2F0ZXMgTWlsbHMgSGF3a2VuLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkF2b24gTGFrZSBhdCBUd2luc2J1cmcsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xvdmVybGVhZiBhdCBGaXJlc3RvbmUsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiBhdCBCcmVja3N2aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCBhdCBOb3Jkb25pYSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5QYXJtYSBOb3JtYW5keSBhdCBIaWdobGFuZCwgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+U3RvdyBhdCBDVkNBLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBNZWRpbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IGF0IE5vcnRoIFJveWFsdG9uLCAzIHAubS48L3A+CjxwPldhcnJlbiBIb3dsYW5kIGF0IEJhcmJlcnRvbiBNYWdpYyBDaXR5IFNvY2NlciBDbGFzc2ljLCBub29uPC9wPgo8cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPkJVQ0hURUwgMjUtMjUtMjUsIE9VUiBMQURZIE9GIFRIRSBFTE1TIDIyLTE0LTQ8L3A+CjxwPktpbGxzOiBEdW5jYW4gKEIpIDkuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gQnV0bGVyIChCKSAxMS4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IER1bmNhbiAoQikgNC4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBHcmVlbiAoQikgMTkuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IEdyZWVubGVlIChCKSAyMS4gSlYgU2NvcmU6IEJ1Y2h0ZWwgd29uIDItMC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEJ1Y2h0ZWwgMy00LjwvcD4K