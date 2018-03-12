Home / Sports / High School / High school scores, summaries and schedules — March 12
Published: March 12, 2018 - 11:24 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SRVBPUlRJTkcgU0NPUkVTPC9wPgo8cD5TY2hvb2xzIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIHJlcG9ydCBzY29yZXMgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBob21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBzdGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5kIGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5OT01JTkFURSBBVEhMRVRFUzwvcD4KPHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQgbm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25kYXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggdGhlIG5vbWluZWUmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBzY2hvb2wsIGdyYWRlLCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgZm9yIHRoZSB3ZWVrIGFuZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGEgY29sb3IgaGVhZHNob3QgKGEganBlZyBpbWFnZSkuPC9wPgo8cD5CYXNrZXRiYWxsPC9wPgo8cD5CT1lTPC9wPgo8cD5Ub3VybmFtZW50IFNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBEaXZpc2lvbiA8L3N0cm9uZz5JIFJlZ2lvbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgQ2xldmVsYW5kIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkpPC9wPgo8cD5Db3BsZXkgdnMuIEphY2tzb24sIDY6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+U29sb24gdnMuIFNoYWtlciBIZWlnaHRzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIElJPC9zdHJvbmc+SSBSZWdpb25hbDwvcD4KPHA+KEF0IENhbnRvbiBNZW1vcmlhbCBGaWVsZGhvdXNlKTwvcD4KPHA+Q2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgdnMuIExlYXZpdHRzYnVyZyBMYUJyYWUsIDY6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+VHJpd2F5IHZzLiBMdXRoZXJhbiBFYXN0LCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIDwvc3Ryb25nPklJIFJlZ2lvbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgQ2FudG9uIE1lbW9yaWFsIENpdmljIENlbnRlcik8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCBWaWxsYSBBbmdlbGEtU3QuIEpvc2VwaCB2cy4gQ29ydGxhbmQgTGFrZXZpZXcsIDY6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgdnMuIFJldmVyZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBEaXZpc2lvbiA8L3N0cm9uZz5JIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgQ2xldmVsYW5kIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkpPC9wPgo8cD5Db3BsZXktSmFja3NvbiB3aW5uZXIgdnMuIFNvbG9uIHZzLiBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyB3aW5uZXIsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gRGl2aXNpb24gPC9zdHJvbmc+SUkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3A+CjxwPihBdCBDYW50b24gTWVtb3JpYWwgQ2l2aWMgQ2VudGVyKTwvcD4KPHA+U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnktUmV2ZXJlIHdpbm5lciB2cy4gQ2xldmVsYW5kIFZpbGxhIEFuZ2VsYS1TdC4gSm9zZXBoLUNvcnRsYW5kIExha2V2aWV3IHdpbm5lciwgbm9vbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSUk8L3N0cm9uZz5JIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgQ2FudG9uIE1lbW9yaWFsIEZpZWxkaG91c2UpPC9wPgo8cD5DYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYy1MZWF2aXR0c2J1cmcgTGFCcmFlIHdpbm5lciB2cy4gVHJpd2F5LUx1dGhlcmFuIEVhc3Qgd2lubmVyLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdJUkxTPC9wPgo8cD5TdGF0ZSBUb3VybmFtZW50IFNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBbGwgR2FtZXMgYXQgU2Nob3R0ZW5zdGVpbiBDZW50ZXIgaW4gQ29sdW1idXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1Y2tleWUgQ2VudHJhbCAoMjYtMSkgdnMuIE90dG92aWxsZSAoMjYtMiksIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+V2F0ZXJmb3JkICgyNi0xKSB2cy4gTWluc3RlciAoMjQtMyksIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVseXJpYSBDYXRob2xpYyAoMjItNSkgdnMuIFZlcnNhaWxsZXMgKDI3LTEpLCA2IHAubS48L3A+CjxwPk90dGF3YS1HbGFuZG9yZiAoMjUtMikgdnMuIENvbHVtYnVzIEFmcmljZW50cmljICgyNS0zKSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2lsbW91ciBBY2FkZW15ICgyNC0zKSB2cy4gQmVsbGJyb29rICgxOS04KSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgUGhpbGFkZWxwaGlhICgyNS0yKSB2cy4gVG9sZWRvIFJvZ2VycyAoMjUtMyksIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldhZHN3b3J0aCAoMjUtMyk8L3N0cm9uZz4gdnMuIFNvbG9uICgyNi0yKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5NYXNvbiAoMjQtMykgdnMuIFBpY2tlcmluZ3RvbiBDZW50cmFsICgyNi0yKSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElWIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CdWNrZXllIENlbnRyYWwgKDI2LTEpLU90dG92aWxsZSAoMjYtMikgd2lubmVyIHZzLiBXYXRlcmZvcmQgKDI2LTEpLU1pbnN0ZXIgKDI0LTMpIHdpbm5lciwgMTA6NDUgYS5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVseXJpYSBDYXRob2xpYyAoMjItNSktVmVyc2FpbGxlcyAoMjctMSkgd2lubmVyIHZzLiBPdHRhd2EtR2xhbmRvcmYgKDI1LTIpLUNvbHVtYnVzIEFmcmljZW50cmljICgyNS0zKSB3aW5uZXIsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2lsbW91ciBBY2FkZW15ICgyNC0zKS1CZWxsYnJvb2sgKDE5LTgpIHdpbm5lciB2cy4gTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoMjUtMiktVG9sZWRvIFJvZ2VycyAoMjUtMykgd2lubmVyLCA1OjE1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XYWRzd29ydGggKDI1LTMpPC9zdHJvbmc+LVNvbG9uICgyNi0yKSB3aW5uZXIgdnMuIE1hc29uICgyNC0zKS1QaWNrZXJpbmd0b24gQ2VudHJhbCAoMjYtMikgd2lubmVyLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkFsbC1PaGlvIFRlYW1zPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJSTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCB0ZWFtOjwvc3Ryb25nPiBLZW5uZWR5IFNjaGxhYmFjaCwgQmVybGluIEhpbGFuZCwgNS02LCBzci4sIDE1LjI7IEpvcmRhbiBIb3JzdG9uLCBDb2x1bWJ1cyBBZnJpY2VudHJpYywgNi0wLCBqci4sIDE4LjE7IElzYWJlbGxlIEtsaW5lLCBOZXd0b24gRmFsbHMsIDUtMTAsIHNyLiwgMTkuOTsgS2FkaWUgSGVtcGZsaW5nLCBPdHRhd2EtR2xhbmRvcmYsIDUtOSwgc3IuLCAxNC4yOyBTYXZhbmFoIFJpY2hhcmRzLCBGaW5kbGF5IExpYmVydHkgQmVudG9uLCA1LTgsIGpyLiwgMTYuNDsgRWxsYSBTa2VlbnMsIENoaWxsaWNvdGhlIFNvdXRoZWFzdGVybiwgNS0xMSwgc3IuLCAyOS4wOyBFbWlseSBDaGFwbWFuLCBQcm9jdG9ydmlsbGUgRmFpcmxhbmQsIDUtNSwgc3IuLCAxOS43OyBOaWtraSBDdXJyZW50LCBCZWxsZWZvbnRhaW5lIEJlbmphbWluIExvZ2FuLCA1LTgsIHNyLiwgMjYuMDsgSGF5bGV5IFN1Y2hsYW5kLCBTcHJpbmdmaWVsZCBOb3J0aGVhc3Rlcm4sIDUtOCwgc3IuLCAzMC45OyBTeWRuZXkgU255ZGVyLCBLaXJ0bGFuZCwgNS04LCBzci4sIDIxLjAuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvIFBsYXllcnMgb2YgdGhlIFllYXI6PC9zdHJvbmc+IE5pa2tpIEN1cnJlbnQsIEJlbGxlZm9udGFpbmUgQmVuamFtaW4gTG9nYW4gJmFtcDsgSm9yZGFuIEhvcnN0b24sIENvbHVtYnVzIEFmcmljZW50cmljLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2FjaCBvZiB0aGUgWWVhcjo8L3N0cm9uZz4gQm9iIEJlbGwsIEtpcnRsYW5kLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgdGVhbTogPC9zdHJvbmc+U2FnZSBCcmFubm9uLCBDYXJkaW5ndG9uLUxpbmNvbG4sIDUtNywgc3IuLCAxNi41OyBBbHlzc2EgRXZhbnMsIEFtYW5kYS1DbGVhcmNyZWVrLCA1LTUsIGpyLiwgMjAuNzsgVGF5bG9yIFJveXN0ZXIsIEJlYWNod29vZCwgNS04LCBzci4sIDIzLjE7IENlbGVzdGUgUnltYW4sIExvdWRvbnZpbGxlLCA1LTMsIGpyLiwgMjEuODsgPHN0cm9uZz5DZWxpbmEgS29uY3osIENoaXBwZXdhLCA1LTExLCBzb3BoLiwgMTMuNzsgPC9zdHJvbmc+TWFkZGllIE1hdHRpbW9yZSwgRGVsdGEsIDUtNiwgc3IuLCAxOS4wOyBFcmluIERhbmllbHMsIE1pbmZvcmQsIDUtOCwgc3IuLCAyMS4wOyBQZXl0b24gU2NvdHQsIEx5bmNoYnVyZy1DbGF5LCA1LTcsIGpyLiwgMjUuMTsgUmFjaGVsIE11cnJheSwgV2F5bmVzdmlsbGUsIDUtMTAsIGpyLiwgMTguNTsgS2FtaSBNY0VsZG93bmV5LCBWZXJzYWlsbGVzLCA1LTgsIHNyLiwgMTMuMS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGhpcmQgdGVhbTogPC9zdHJvbmc+Q2Fyc29uIE1pbGxlciwgQ3Jvb2tzdmlsbGUsIDUtMTAsIHNyLiwgMjEuMjsgQW5kcmVhIFJvYnNvbiwgQ29sbGlucyBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUsIDUtNiwgc3IuLCAxMi40OyBQYWlnZSBNb3R5Y2thLCBDb252b3kgQ3Jlc3R2aWV3LCA1LTUsIGpyLiwgMTcuNDsgWm9lIFNoYW5rLCBFbG13b29kLCA1LTExLCBzci4sIDE5Ljg7IEhhbGV5IFBvcnRlciwgQmVsbW9udCBVbmlvbiBMb2NhbCwgNS01LCBzci4sIDE4Ljg7IEVtaWx5IExvbmRvdCwgVXRpY2EsIDYtMSwgc29waC4sIDE4LjE7IFNhbSBCYXNoYW0sIE5ld2FyayBDYXRob2xpYywgNi0yLCBqci4sIDEzLjE7IDxzdHJvbmc+TWlrYWlsYSBDYXJwZW50ZXIsIE9ycnZpbGxlLCA2LTAsIGpyLiwgMTguMDsgPC9zdHJvbmc+S2F5bGEgTXVzbG92c2tpLCBDb2x1bWJpYW5hLCA1LTYsIHNvcGguLCAyMS4wOyBBbGVhIEhhcnJpcywgQ2luY2lubmF0aSBTdW1taXQgQ291bnRyeSBEYXksIDUtOCwgc3IuLCAxNC4xLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TcGVjaWFsIG1lbnRpb246IDwvc3Ryb25nPk5hdGFsaWUgU3RvbmVyLCBCZWxsYWlyZTsgU3lkbmV5IE11bGxldCwgU3VnYXJjcmVlayBHYXJhd2F5OyBCb3N0b24gTWNLaW5uZXksIFR1c2t5IFZhbGxleTsgSmVubmkgQ2FybWljaGFlbCwgT2xkIFdhc2hpbmd0b24gQnVja2V5ZSBUcmFpbDsgS2F5bGEgSHVmZiwgUmljaG1vbmQgRWRpc29uOyBMZWFoIE1hbmlhY2ksIE1hcmlvbiBQbGVhc2FudDsgQWxleGlhIFNtaXRoLCBDb2x1bWJ1cyBBZnJpY2VudHJpYzsgUmFpeWFoIEpvaG5zb24sIFJvY2t5IFJpdmVyIEx1dGhlcmFuIFdlc3Q7IE1hZGlzb24gSHVyc3QsIEFuZG92ZXIgUHltYXR1bmluZyBWYWxsZXk7IEJhaWxleSBEcmFwb2xhLCBCcm9va2ZpZWxkOyBCZWNreSBBZGVsbWFuLCBXYXRlcmxvbzsgQWRkaXNvbiBCZXJnbWFuLCBIaWNrc3ZpbGxlOyBMZXhpZSBBcmRlbiwgSXJvbnRvbjsgQWxleGlzIENoYXNlLCBXaWxsaWFtc2J1cmc7IE1vcmdhbiBIYW5leSwgQ2Fzc3Rvd24gTWlhbWkgRWFzdDsgQWxlYSBIYXJyaXMsIENpbmNpbm5hdGkgU3VtbWl0IENvdW50cnkgRGF5OyBCcmFpZGVuIENvbGxpbnMsIENoaWxsaWNvdGhlIEh1bnRpbmd0b247IFJhY2hlbCBSaWNoYXJkc29uLCBBbGJhbnkgQWxleGFuZGVyOyBKZXNzaWUgQWRkaXMsIE5lbHNvbnZpbGxlLVlvcms7IEVtaWx5IENvbXBsaW1lbnQsIENvYWwgR3JvdmUgRGF3c29uLUJyeWFudDsgTW9yZ2FuIFJleW5vbGRzLCBTYXJkaW5pYSBFYXN0ZXJuIEJyb3duOyBMYWt5biBIdXBwLCBTZWFtYW4gTm9ydGggQWRhbXM7IEdyYWNlIFNob3BlLCBMZWVzYnVyZyBGYWlyZmllbGQ7IEFsbHkgV2lubmVuLCBFbHlyaWEgQ2F0aG9saWMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhvbm9yYWJsZSBtZW50aW9uOiA8L3N0cm9uZz5GYWl0aCBXaWxsaWFtcywgRWx5cmlhIENhdGhvbGljOyBKZW5uYSBTYXlsZSwgS2lydGxhbmQ7IEFubmEgSWJvcywgR2FyZmllbGQgSGVpZ2h0cyBUcmluaXR5OyBDYXJsZWVuIEVsbGVyYnJ1Y2gsIFJvY2t5IFJpdmVyIEx1dGhlcmFuIFdlc3Q7IFR1bGx5IFRheWxvciwgQ29ubmVhdXQ7IEthcmlzc2EgUmFua2luLCBPYmVybGluOyBLYXlsYSBXaGl0ZSwgQnVydG9uIEJlcmtzaGlyZS4gSmF5ZGVuIE1vb3JlLCBDYXN0YWxpYSBNYXJnYXJldHRhOyBKYWNxdWVsaW5lLCBCYWl0aCwgQXNobGFuZCBDcmVzdHZpZXc7IFNoYWluYSBPcmV3aWxlciwgQnVjeXJ1czsgSmFtaWUgU2NobWVsdHosIFBlbWJlcnZpbGxlIEVhc3R3b29kOyBNYXVyYSBIb3lpbmcsIENvbGR3YXRlcjsgTWFyaW5hIEFkYWNoaSwgQXR0aWNhIFNlbmVjYSBFYXN0OyBLYW1yeW4gSG9zdGV0bGVyLCBBcmNoYm9sZC4gQ2FzZXkgQmVydGtlLCBDYXJkaW5ndG9uOyBBdmVyeSBDbGFyaywgUmljaHdvb2QgTm9ydGggVW5pb247IEt5bmxlZSBFZHdhcmRzLCBDYXJkaW5ndG9uOyBEYW5pIEhhbGwsIENvbHVtYnVzIFJlYWR5OyBDaWVycmEgSm9pbmVyLCBDZW50ZXJidXJnOyBCZWthaCBNdXNlbGluLCBNYXJpb24gRWxnaW47IFRheWxlciBQaWVyY2UsIEdyYW5kdmlldyBIZWlnaHRzLiBLYXNzaWR5IEJldHppbmcsIFBvbWVyb3kgTWVpZ3M7IEdyYWNlIExpZ2h0bGUsIFBpa2V0b247IE1jS2VuYSBSaWNlLCBBbGJhbnkgQWxleGFuZGVyOyBMZXhpIFdpc2UsIElyb250b247IEVtaWxlZSBXaGl0dCwgU291dGggUG9pbnQ7IE5hdGFsZWUgSGFsbCwgQ2hlc2FwZWFrZTsgQWxsaWUgTWFyc2hhbGwsIFByb2N0b3J2aWxsZSBGYWlybGFuZDsgV2hpdG5leSBCcm91Z2h0b24sIFNhcmRpbmlhIEVhc3Rlcm4gQnJvd247IEFzaGxleSBCbGFua2Vuc2hpcCwgTWluZm9yZDsgQWJiaWUgS2FsbG5lciwgV2hlZWxlcnNidXJnOyBBdmVyeSBIYXJwZXIsIFNlYW1hbiBOb3J0aCBBZGFtczsgQ2FpdGx5biBCcmlza2VyLCBPYWsgSGlsbC4gTWFyeSBFbmdsZXJ0LCBDaW4uIE1hZGVpcmE7IEZyYW5raWUgRmlmZSwgSmFtZXN0b3duIEdyZWVuZXZpZXc7IE1hY2V5IEh1ZWxza2FtcCwgQW5uYTsgS2lhbmEgS2xlaW4sIE1pYW1pc2J1cmcgRGF5dG9uIENocmlzdGlhbjsgSmVubmEgTG92ZWx5LCBDYW1kZW4gUHJlYmxlIFNoYXduZWU7IERhbmllbGxlIFdpbm5lciwgVmVyc2FpbGxlczsgTmlhaCBXb29kcywgQ2luLiBTdW1taXQgQ291bnRyeSBEYXkuIERhbmkgVnVsZXRpY2gsIFNvdXRoIFJhbmdlOyBHcmFjZSBNaWxscywgR2FycmV0dHN2aWxsZSBHYXJmaWVsZDsgTWFnZ2llIENvYmxlbnR6LCBXYXluZWRhbGU7IE1hamVzdGljIFNhbGVzLCBUdXNsYXc7IDxzdHJvbmc+S2FybGkgQW5rZXIsIE1hbmNoZXN0ZXI7IDwvc3Ryb25nPk1hZGRpZSBEdXJraW4sIFNvdXRoIFJhbmdlOyBBYmJ5IFdoaXRlLCBXYXJyZW4gQ2hhbXBpb24uIER1bGNpZSBDaHJpc3RtYW4sIEJhcm5lc3ZpbGxlOyBUaWZmYW55IFdlYXZlciwgQmVybGluIEhpbGFuZDsgS2llcnJhaCBTdGV3YXJ0LCBab2FydmlsbGUgVHVza3kgVmFsbGV5OyBLYXJsZWUgQWx0aW1vcmUsIE1hZ25vbGlhIFNhbmR5IFZhbGxleTsgS2F0cmluYSBEYXZpcywgQmVsbGFpcmU7IEtheWxpZSBBcHBlcnNvbiwgTWNDb25uZWxzdmlsbGUgTW9yZ2FuLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJVjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCB0ZWFtOiA8L3N0cm9uZz5LZWxzaSBIdWxpdCwgTWFsdmVybiA1LTEwLCBzci4sIDI1LjI7IE1ha2VubmEgR2Vpc2VyLCBEYWx0b24sIDUtOCwgc29waC4sIDE2LjUgcHBnOyBLYXRpZSBIaWVzdGFuZCwgTG91aXN2aWxsZSBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMsIDUtMTEsIHNyLiwgMTkuNzsgSmVubmEgS2FybCwgTmV3IFdhc2hpbmd0b24gQnVja2V5ZSBDZW50cmFsLCA1LTcsIHNyLiwgMTUuMTsgQnJpZGdldCBMYW5kaW4sIE90dG92aWxsZSwgNi0wLCBzci4sIDEzLjg7IEFsbGkgS2VybiwgV2F0ZXJmb3JkLCA1LTksIHNyLiwgMTUuMDsgTWVnYW4gQmFsbCwgV2F0ZXJmb3JkLCA1LTExLCBzci4sIDE0LjU7IFRhdHVtIE1jQnJpZGUsIFBsZWFzYW50IEhpbGwgTmV3dG9uLCA1LTUsIHNyLiwgMjEuMjsgQ2VsZXN0ZSBNZXJzaGltZXIsIEZhaXJmaWVsZCBDaHJpc3RpYW4sIDUtNCwganIuLCAxOC4zOyBJc2UgQm9sZW5kZXIsIENlZGFydmlsbGUgNS0xMCwgc3IsIDIwLjIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhcjo8L3N0cm9uZz4gQWxsaSBLZXJuLCBXYXRlcmZvcmQuIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2FjaCBvZiB0aGUgWWVhcjo8L3N0cm9uZz4gSi5ELiBNY0tlbnppZSwgUG9ydHNtb3V0aCBOb3RyZSBEYW1lLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgdGVhbTogPC9zdHJvbmc+THlzc2kgU25vdWZmZXIsIERlbGF3YXJlIENocmlzdGlhbiwgNS0xMCwgc29waC4sIDI0LjY7IE1hZGlzb24gQ2xvb25hbiwgV2lsbG91Z2hieSBDb3JuZXJzdG9uZSBDaHJpc3RpYW4sIDUtOSwgc29waC4sIDEzLjE7IE1pY2hhZWxhIEhhcnJpc29uLCBOb3J0aCBSaWRnZXZpbGxlIExha2UgUmlkZ2UgQWNhZGVteSwgc3IuLCA1LTcsIDE2Ljk7ICBCcmlhbm5hIEdpbGxpZywgTmV3IFJpZWdlbCwgNS05LCBzci4sIDI0LjMgcHBnOyBNaWNoYWVsaW5hIFRlcnJhbm92YSwgSmFja3Nvbi1NaWx0b24sIDUtNywgc3IuLCAxNS43OyBCZWxsYSBLbGluZSwgU3VnYXIgR3JvdmUgQmVybmUgVW5pb24sIDUtMTAsIGZyLiwgMTYuMDsgU2FtYW50aGEgV2hpdGVtYW4sIENvdmluZ3RvbiwgNS03LCBqci4sIDIwLjU7IFRheWxvciBGcmFua2xpbiwgU2FyYWhzdmlsbGUgU2hlbmFuZG9haCwgNS05LCBzci4sIDE5LjA7IEthdGllIERldHR3aWxsZXIsIFBvcnRzbW91dGggTm90cmUgRGFtZSwgNi00LCBqci4sIDE0Ljg7IENvdXJ0bmV5IFByZW5nZXIsIE1pbnN0ZXIsIDYtMiwganIuLCAxMS44OyBMYXVyZW4gRmxhbm5lcnksIEhhbm5pYmFsIFJpdmVyLCA1LTUsIGpyLiwgMjEuMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGlyZCB0ZWFtOiA8L3N0cm9uZz5BdWJyZXkgU3R1cHAsIExld2lzYnVyZyBUcmktQ291bnR5IE5vcnRoLCA2LTAsIHNvcGguLCAyMS40IHBwZzsgS3lsaWUgRGF1Z2hlcnR5LCBOZXcgTWF0YW1vcmFzIEZyb250aWVyLCA1LTEwLCBzci4sIDIwLjI7IENhaXRseW4gQ29uZG9sZW9uLCBXYXJyZW4gSm9obiBGLiBLZW5uZWR5LCA1LTgsIHNvcGguLCAyMC4wOyBJenp5IFBlcmV6LCBMaXNib24gRGF2aWQgQW5kZXJzb24sIDUtMyBzb3BoLiwgMTYuMzsgRW1pbHkgTWNDbGFpbiwgRWx5cmlhIE9wZW4gRG9vciBDaHJpc3RpYW4gU2Nob29sLCA1LTksIHNvcGguLCAxNi41OyBNaWNoYWVsYSBDbG9vbmFuLCBXaWxsb3VnaGJ5IENvcm5lcnN0b25lIENocmlzdGlhbiwgNS05LCBzb3BoLiwgMTIuMzsgU3lkbmV5IEtpbiwgQ2FyZXksIDYtMiwgc3IuLCAxOC4xOyBLYXlsaW4gTml4b24sIEJlbGxhaXJlIFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MsIDUtMTAsIGpyLiwgMTkuOTsgTWFkeXNvbiBQYXJhZGllLCBBc2h0YWJ1bGEgU3QuIEpvaG4sIDUtOCBzci4sIDE4LjA7IDxzdHJvbmc+RXJpa2EgSm9obnNvbiwgTW9nYWRvcmUsIDUtNiwgc3IuLCAxNS45Ljwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TcGVjaWFsIG1lbnRpb246IDwvc3Ryb25nPk1vcmdhbiBCb3JpY2gsIEJldmVybHkgRm9ydCBGcnllOyBCYXlsZWUgV2FjaCwgU2hhZHlzaWRlOyBTYXZhbm5haCBDaGlsZHJlc3MsIENvbHVtYnVzIFdlbGxpbmd0b247IEFuZGkgRW5nbGlzaCwgR3JhbnZpbGxlIENocmlzdGlhbjsgTGF1cmVuIE1pY2tsZXksIERhbnZpbGxlOyBTb3BoaWEgU3RlcmxpbmcsIEZhaXJmaWVsZCBDaHJpc3RpYW47IEJyb29rZSBXaWxzb24sIEN1eWFob2dhIEhlaWdodHM7IENvdXJ0bmV5IFdhcm5pY2ssIFNvdXRoaW5ndG9uIENoYWxrZXI7IEplc3NpZSBHcm92ZXIsIEx1Y2FzOyBNYWtheWxhIEVsbW9yZSwgQmFzY29tIEhvcGV3ZWxsLUxvdWRvbjsgS2VubmVkeSBQcmF0dCwgQXJjYWRpYTsgTWlyYW5kYSBXYW1tZXMsIEZyZW1vbnQgU3QuIEpvc2VwaDsgSGFsZXkgRG9laHJtYW4sIFN0cnlrZXI7IEFsaXZpYSBMaWdodCwgTm9ydGggQmFsdGltb3JlOyBFbGxpZSBKbyBKb2huc29uLCBTb3V0aCBXZWJzdGVyOyBMaXNzYSBTaWxlciwgTmV3IE1hZGlzb24gVHJpLVZpbGxhZ2U7IENvcmluYSBDb25sZXksIEFyY2FudW0gRnJhbmtsaW4gTW9ucm9lOyBTYXJhaCBCZXJnbWFuLCBCb3RraW5zOyBMZXhpIFdvb2RzLCBCYWluYnJpZGdlIFBhaW50IFZhbGxleTsgSmVuc3luIFNoZXBoZXJkLCBXaWxsb3cgV29vZCBTeW1tZXMgVmFsbGV5OyBNYXJpYWggQnVja2xleSwgTmV3IEJvc3RvbiBHbGVud29vZDsgTGV4aSBTbWl0aCwgUG9ydHNtb3V0aCBOb3RyZSBEYW1lOyBKYWNleSBKdXN0aWNlLCBQZWVibGVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ib25vcmFibGUgbWVudGlvbjogPC9zdHJvbmc+TmlrYSBIdW1lbml1aywgQW5kcmV3cyBPc2Jvcm5lIEFjYWRlbXk7IEFsbHlzb24gUm9zcywgTm9ydGggUmlkZ2V2aWxsZSBMYWtlIFJpZGdlIEFjYWRlbXk7IExhdXJlbiBIYXJyaXMgV2lsbG91Z2hieSBDb3JuZXJzdG9uZSBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteTsgRW1pbHkgQ2V2ZXJhLCBBc2h0YWJ1bGEgU3QuIEpvaG47IEVtbWEgTGlwa293c2tpLCBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzLCBFbWlseSBXZXJsZXksIEVseXJpYSBPcGVuIERvb3IgQ2hyaXN0aWFuLCBHYWJieSBDdWxvdHRhLCBBbmRyZXdzIE9zYm9ybmUgQWNhZGVteSwgUmlsZXkgU3RvcHAsIFdpbGxvdWdoYnkgQ29ybmVyc3RvbmUgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXkuIENvdXJ0bmV5IFBpZmhlciwgQnVja2V5ZSBDZW50cmFsOyBTaGFubm9uIEhlcnJtYW5uLCBNYXVtZWUgVmFsbGV5IENvdW50cnkgRGF5OyBBbGl2aWEgS29lbmlnLCBCbHVmZnRvbjsgQ2FybGVlIE1jQ2x1ZXIsIENvbHVtYnVzIEdyb3ZlOyBNaXJhbmRhIFdhbW1lcywgRnJlbW9udCBTdC4gSm9zZXBoOyBSYWNoZWwgV2lsbGlhbXNvbiwgQW50d2VycDsgS2llcnJhIE1leWVyLCBMZWlwc2ljOyBTYXJhaCBLbGF1c2luZywgS2FsaWRhOyBBZHJpZW5uZSBXZWhyaW5nLCBGcmVtb250IFN0LiBKb3NlcGguIEVtbWEgQnVybGV5LCBMYW5jYXN0ZXIgRmlzaGVyIENhdGhvbGljOyBNYWxsb3J5IEdhcmJlLCBDb2x1bWJ1cyBUcmVlIG9mIExpZmU7IFBheXRvbiBIYXJ0c2hvcm4sIEdyYW52aWxsZSBDaHJpc3RpYW47IE1hZGRpZSBNYWpld3NraSwgUG93ZWxsIFZpbGxhZ2UgQWNhZGVteTsgQ2VjZSBOZXdib2xkLCBEYW52aWxsZTsgUGFpZ2UgUHJvYmFzY28sIFN1Z2FyIEdyb3ZlIEJlcm5lIFVuaW9uOyBLbG9lIFl1dHp5LCBQbGFpbiBDaXR5IFNoZWtpbmFoIENocmlzdGlhbjsgTWFkZGllIERvd25pbmcsIE5ldyBNYWRpc29uIFRyaS1WaWxsYWdlOyBNYXJpc3NhIE1laXJpbmcsIEZvcnQgTG9yYW1pZTsgU2tpcHAgTWlsbGVyLCBCcmFkZm9yZDsgQWxhbm5hIE8mIzgyMTc7TGVhcnksIFNpZG5leSBMZWhtYW4gQ2F0aG9saWM7IExhdXJpc3NhIFBvbGluZywgUnVzc2lhOyBFbWlseSBSaWRkbGUsIFhlbmlhIExlZ2FjeSBDaHJpc3RpYW47IEthc2V5IFNjaGlwZmVyLCBNZWNoYW5pY3NidXJnOyBTYXZhbm5haCBZYWNrbGluLCBFYXN0IENhbnRvbjsgSW5kaWEgU255ZGVyLCBZb3VuZy4gVmFsbGV5IENocmlzdGlhbjsgS2lyc3RlbiBTaG91cCwgRGFsdG9uOyBTaGFyZGEgV2lsbGlhbXNvbiwgWW91bmcuIExpYmVydHk7IDxzdHJvbmc+UHJlc2xpZSBIYWxsaXdpbGwsIE1vZ2Fkb3JlOyA8L3N0cm9uZz5DYXJsaWUgUHJhdHQsIFZpZW5uYSBNYXRoZXdzOyBLcmlzdGVuIEdpbGwsIFlvdW5nLiBWYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuOyBDYXJyaWUgSGFtc2hlciwgS2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuLiBQYWlnZSBUb2xzb24sIFN0ZXdhcnQgRmVkZXJhbCBIb2NraW5nOyBIYWlsbGUgSm9zZXBoLCBDb3JuaW5nIE1pbGxlcjsgRWxpemFiZXRoIENvbGxpbnMsIFJlZWRzdmlsbGUgRWFzdGVybjsgU3lsdmlhIEV2YW5zLCBMYXRoYW0gV2VzdGVybjsgQWxpIEhhbWlsdG9uLCBOZXcgQm9zdG9uIEdsZW53b29kOyAgSmVuc2VuIFdhcm5vY2ssIFBvcnRzbW91dGggQ2xheTsgQnJvb2tlIEtlbm5lZHksIE1hbmNoZXN0ZXI7IFN5ZG5leSBTcGVuY2VyLCBCZWxwcmU7IFJhY2hhZWwgQWRhbXMsIFdhdGVyZm9yZDsgSmFjaWUgQ2xpZnRvbiwgU2FyYWhzdmlsbGUgU2hlbmFuZG9haDsgTWFyaXNzYSBCZWFsLCBCcmlkZ2Vwb3J0OyBBc2hsaWUgTG91ZGVuLCBCZWFsbHN2aWxsZTsgQ2F5dG9uIFNlY3Jlc3QsIENhbGR3ZWxsOyBKdWxpYSBaYXR0YSwgU3RldWJlbnZpbGxlIENhdGhvbGljIENlbnRyYWw7IEpvJiM4MjE3O1phZXlhaCBKb3JkYW4sIFRvcm9udG87IENsYWlyZSBDcmVla3MsIFphbmVzdmlsbGUgQmlzaG9wIFJvc2VjcmFucy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Duke Johnson wants to finish career with Browns and the two sides have reportedly been working on contract extension
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
Summit County authorities plan sobriety checkpoints on St. Patricks Day
Community members rally to halt St. Paul School closing, but church says decision is final
Akron cop demoted for sharing pornographic picture he found on suspects phone
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
2018 NFL mock draft roundup: Saquon Barkley emerges as a target for the Browns at No. 1
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket