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High school softball: Stark Stars top Summit Stars in finale; Norton, Springfield standouts lead respective all-star teams to victories
Published: June 4, 2018 - 10:32 PM | Updated: June 4, 2018 - 11:20 PM
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By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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