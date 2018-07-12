Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school sports: Barberton graduate Jordan Greynolds commits to play basketball at Allegheny College
Published: July 12, 2018 - 11:36 AM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school sports: Barberton graduate Jordan Greynolds commits to play basketball at Allegheny College Updated July 12th, 2018 11:36 AM
University of Akron men’s basketball: St. V-M graduate Scott Walter accepts preferred walk-on spot July 10th, 2018 6:17 PM
University of Akron football: Hoban graduate Jonah Morris transfers from Indiana to UA; former Knights star ready to play wide receiver for Zips July 7th, 2018 8:48 AM
High school football: Copley’s Porter Wilson commits to punt at Duke University July 4th, 2018 11:51 AM

THE LATEST

Emmy nominations: HBO’s ‘Game of Thrones’ leads all Emmy nominees Updated July 12th, 2018 12:02 PM
Lawyer suspended for sex act with client in courthouse Updated July 12th, 2018 11:36 AM
Construction underway, low interest loan granted for housing/retail complex on East Market Street Today July 12th, 2018 11:33 AM
Sheriffs arrest Canton man following shooting threat, setting house fire Updated July 12th, 2018 8:45 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal