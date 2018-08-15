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High school sports: Court in Hamilton County rules against OHSAA’s use of competitive balance, issues temporary restraining order
Published: August 15, 2018 - 9:34 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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