Ohio.com / Sports / High School / High school swimming: Brecksville’s David Madej continues strong senior season with standout performance at Northeast Classic
Published: January 13, 2018 - 10:24 PM | Updated: January 14, 2018 - 12:41 AM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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