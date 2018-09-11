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High school volleyball / Tallmadge 3, Barberton 0: Alex Perrin, Amelia Perdue guide Blue Devils to win over Magics
Published: September 11, 2018 - 10:20 PM

By Michael Beaven

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