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Boys basketball: Lexington returns to Division II state tournament to face regular qualifier St. Vincent-St. Mary
Published: March 20, 2018 - 6:01 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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