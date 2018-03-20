Home / Sports / High School / Other / Boys basketball: Lexington returns to Division II state tournament to face regular qualifier St. Vincent-St. Mary
Published: March 20, 2018 - 6:01 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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