Ohio.com / Sports / High School / Other / Boys basketball / Manchester 78, Smithville 62: Panthers cruise to victory over Smithies in Division III sectional final
Published: March 2, 2018 - 10:13 PM | Updated: March 2, 2018 - 11:12 PM
By Tim Rogers
ABJ/Ohio.com correspondent
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